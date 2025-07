Super priestranné potápačské člny Wakatobi

Vydajte sa na jazdu na ikonických potápačských lodiach potápačského strediska Wakatobi

Potápač skúma obľúbenú potápačskú lokalitu Wakatobi, zoologickú záhradu, krátku jazdu loďou od móla v rezorte.

Väčšina výletov za potápaním a šnorchlovaním začína jazdou na lodi. Platí to vo väčšine destinácií po celom svete, vrátane rezortu Wakatobi. Áno, je tu House Reef, ktorý je jedným z najuznávanejších pobrežných ponorov na svete. Ale aby ste objavili celý rozsah morskej rezervácie rezortu, musíte sa dostať na palubu niečoho, čo pláva. Radi by sme vám predstavili flotilu Wakatobi a podelili sa o niektoré z dôvodov, prečo si mnohí potápači myslia, že sú ideálnymi loďami pre pohodlie, osobnú pozornosť a pôžitok z potápania.

Zoznámte sa s flotilou

Rezort Wakatobi prevádzkuje flotilu deviatich potápačských/šnorchlovacích člnov. Tu vidíte štyroch splavovaných na móle rezortu, ktorí sa pripravujú na ranný odchod.

Potápačský rezort Wakatobi prevádzkuje flotilu deviatich vyhradených člnov na potápanie/šnorchlovanie, všetky s dĺžkou približne 20 metrov/67 stôp so šírkou lúča 4.5 metra/14.7 stôp. Keďže každý z nich je vyrobený ručne remeselníkmi, žiadne dva nie sú identické, ale všetky nasledujú podobný dizajn a rozloženie. Hoci je dizajn tradičný, každý je vybavený moderným bezpečnostným a navigačným vybavením, ako je kyslík, GPS a námorné rádiá.

Jednou z najdôležitejších spoločných vlastností lodí Wakatobi sú strechy po celej dĺžke. Ochrana pred slnkom je dôležitým, ale príliš často prehliadaným aspektom potápania a šnorchlovania v trópoch. Chladiace účinky vody a vetra môžu pasažierom zabrániť v tom, aby si všimli plný vplyv slnečného žiarenia, ale netrvá dlho, kým sa u nich vyvinie vyčerpávajúce spálenie alebo dehydratácia. To je dôvod, prečo sú lode Wakatobi zakryté od prednej časti až po kormu a nevyžadujú od cestujúcich, aby sa natierali opaľovacím krémom alebo sa prikrývali, aby sa nespálili. A pre tých, ktorí chcú zachytiť nejaké lúče, je tu priestranná otvorená časť na relaxáciu na prove.

“Veľa som sa potápal na lodi a viem, aké nepríjemné to môže byť, keď je na menšej lodi 12 alebo 14 ľudí, ktorí sa snažia zaradiť bez miesta na lakte. Zamiloval som sa do Wakatobiho člnov. Sú otvorené, priestranné a super pohodlné.” ~ Hosť Mitchell Bennett

Ďalším dizajnovým prvkom, ktorý hostia na lodiach Wakatobi skutočne oceňujú, je umiestnenie kúpeľne alebo to, čo námorníci nazývajú „hlava“. Na palube mnohých lodí cesta k hlave zahŕňa zdolávanie rebríka do prednej kajuty, potom vstup do obmedzeného priestoru, kde sa postarajú o nevyhnutné veci, zatiaľ čo loď poskakuje cez vlny. Potápačské člny Wakatobi umiestňujú priestrannú hlavu s plnou sprchou s teplou vodou v stabilnejšej oblasti kormy a na úrovni paluby.

Osobné priestory

Dlhé profily člnov Wakatobi umožňujú dostatok miesta na sedenie na lavici a dostatok miesta pre lakte na zaraďovanie a pohyb. Teoreticky by každá loď mohla pohodlne ubytovať veľké množstvo potápačov, ale objemná kapacita nie je štýlom Wakatobi. Napríklad najväčšia loď rezortu pojme maximálne 16 potápačov, zatiaľ čo ich o niečo menšie lode premávajú s maximálnym počtom 12 hostí.

Potápačské člny Wakatobi sú o priestore a pohodlí, pričom každá meria približne 20 m/67 stôp na dĺžku, so šírkou 4.5 m/14.7 stôp, ktorá zaisťuje hosťom veľa miesta na lakte. Okrem toho, že sú veľmi stabilné na vode, majú strechu po celej dĺžke pre dostatok krytu pred slnkom.

Položky ako tvár masky, plutvy, topánky a iné osobné veci sú uložené v jednotlivo očíslovaných úložných košoch pod okrajovými lavicami. Každému hosťovi je pri prvom prihlásení do potápačského centra pridelený očíslovaný kôš a tieto košíky potom potápačský personál prenesie na loď az lode počas pobytu hosťa.

Vyhradený kamerový stolík a oplachovacia stanica sú umiestnené v blízkosti zadnej časti lode, zatiaľ čo výstup do a z vody je širokými bočnými vstupnými dverami na oboch stranách lode. Tieto otvory sú umiestnené uprostred medzi stolíkom s fotoaparátom a prednými lavicovými sedadlami, čo dáva fotografom priestor na zostavenie výstroja bez toho, aby boli v ceste iným potápačom a šnorchlistom pri vstupe alebo výstupe z vody.



„Bočné vstupné body na lodiach Wakatobi sú skutočným plusom. Uľahčujú vstup a výstup z vody a nie ste vystavení žiadnym výfukovým plynom motora, vďaka čomu je oveľa pohodlnejší ako väčšina potápačských člnov, na ktorých som bol počas svojich ciest.~ Hosť Ken Glaser

Vstup do vody je skôr krokom ako obrovským krokom s poldruhametrovým pádom do vody. Potápači, ktorí potrebujú ľahší vstup z dôvodov, ako sú problémy so spodnou časťou chrbta, si môžu jednoducho sadnúť a dovoliť palubnej posádke, aby im pomohla nasadnúť a zložiť výstroj. Nastupovanie späť do člnov je tiež jednoduché, pretože je tu veľmi robustný rebrík s ľahko použiteľnými rukoväťami. Ďalšou výhodou bočných vstupných bodov je oddelenie od výfuku motora lode, ktorý je ďaleko v korme.

Súkromné ​​záležitosti

Wakatobi VII, vyhradený súkromný potápačský/šnorchlovací čln, má super priestrannú krytú palubu, ktorá zahŕňa zatienený jedálenský kút, kuchynský kút, šatňu s kúpeľňou a sprchou, sadu ležadiel na prednej palube a plne otvorenú palubu na streche. na prehliadku mesta alebo večerné pozorovanie hviezd.

Flotila Wakatobi zahŕňa dve plavidlá postavené špeciálne tak, aby vyhovovali súkromným charterom a poskytovali jednotlivcom alebo malým skupinám skutočne osobný zážitok z potápania. Namiesto lavičiek po celej dĺžke, ktoré sa nachádzajú na iných lodiach v rezorte, priestranná krytá paluba zahŕňa zatienenú jedáleň, ležadlá na opaľovanie, kuchynský kútik a šatňu s kompletnou kúpeľňou a sprchou. Zvláštnosťou je horná paluba, ktorú možno využiť na prehliadku mesta, slnenie alebo večeru pod hviezdami. Viac o súkromných lodiach >tu.

Miestne praktiky

Možno sa čudujete, prečo by popredné potápačské a šnorchlovacie stredisko, akým je Wakatobi, prevádzkovalo flotilu zdanlivo tradičných indonézskych trajektov. Kde sú elegantné sklolaminátové štarty vybavené párom hrdelných turbodieselov a lesklými kovovými koľajnicami?

Wakatobi VI ťahá k mólu rezortu.

Existuje veľa dôvodov, prečo sa vydali tradičnou cestou, počnúc ich záväzkom k udržateľnosti a správcovi komunity. Ako súčasť misie Wakatobi vytvoriť ekonomický prínos pre miestnu komunitu, namiesto dovozu továrensky vyrobených potápačských člnov, poverili miestnych staviteľov lodí, aby vytvorili naše ikonické člny.

Budovanie na mieste nielenže udržalo príjmy v rámci komunity, ale poskytlo aj určité environmentálne výhody. Voľba trvalo udržateľného dreva pred živicami zo sklenených vlákien znížila emisie spojené s výstavbou, zatiaľ čo výstavba v blízkosti domu tiež znížila uhlíkovú stopu, ktorú vytvára dovoz lodí zo vzdialených miest.

Okrem aspektov „dobrý pocit“ pri budovaní na mieste existuje množstvo praktických dôvodov, ktoré stoja za výberom Wakatobi. Prvým je spoľahlivosť. Keďže člny stavajú miestni remeselníci, opravy sa dajú robiť rýchlo a jednoducho – bez čakania na priletenie vlastnej časti z továrne vzdialenej tisíce kilometrov. Výsledkom je, že ich tím efektívnejšie rieši mechanické problémy a údržbu.

A potom je tu efektivita. Dlhý a relatívne štíhly tvar ich potápačských člnov umožňuje, aby boli poháňané jedným motorom, spotrebovávali oveľa menej paliva a vytvárali menej emisií ako vysokorýchlostné štarty s turbodieselom. Lode v rezorte plávajú rýchlosťou 17 km/11 mph, čo je dostatočne rýchle pre náš štýl potápania. Vo Wakatobi je väčšina lokalít zvyčajne vzdialená len desať až 30 minút a dokonca aj naše najvzdialenejšie lokality sú dosiahnuté za menej ako hodinu.

Tým sa dostávame k tretej výhode ich tradičných dizajnov, ktorou je pohodlie. Pri uvoľnených rýchlostiach, ktorými sa naše člny pohybujú, nedochádza k búchaniu ani trhaniu a hluk motora je znížený na slabé bublanie, ktoré umožňuje bežné rozhovory. Konštrukcia trupu je mimoriadne stabilná pri jazde aj v kľude na kotvisku. Cestujúci si môžu na ceste na miesto oddýchnuť a pohybovať sa bez toho, aby sa museli držať zábradlia, aby udržali rovnováhu. A hoci sa len zriedka stretávajú s drsnou vodou, ostré predky a strmé profily lodí Wakatobi im umožňujú preraziť sekanie a vlny ľahkým pohybom.

Ľudský prvok

Jedna z neustále sa usmievajúcich posádok potápačských člnov vo Wakatobi.

Jednou z najdôležitejších a najcennejších vlastností potápačských člnov Wakatobi nie je fyzický prvok, ale ľudský prvok. Posádky našich lodí a potápačský personál sú veľmi hrdí na poskytovanie najvyššej úrovne osobných služieb a pozornosti. Začína sa ešte predtým, ako hostia vstúpia na palubu. Potápačský personál sa stará o všetky presuny vybavenia na loď a z lode a nastavuje vašu výstroj. Ak uprednostňujete nastavenie vlastného zariadenia, je to v poriadku a v prípade potreby vám pomôžeme.

Celý potápačský tím je vynikajúci. Po brífingoch som mal pocit, že by som sa mohol takmer sám pohybovať po stránkach, a preto sú popisy dôkladné a prispôsobené.“- Joe Bennett

Pred každým ponorom sprievodcovia Wakatobi poskytujú nielen dôkladnú inštruktáž o tom, čo možno očakávať, ale tiež prediskutujú očakávania s každým hosťom a podľa toho upravia ponor. Vo vode sú naši potápačskí sprievodcovia odborníkmi na poskytovanie správnej úrovne pozornosti, či už ide o to, že pomáhajú menej skúseným potápačom, umožňujú skúsenejším potápačom nastaviť tempo alebo slúžia ako experti na pozorovanie tvorov. Rovnaká pozornosť sa venuje šnorchlistom, ktorí často sprevádzajú potápačov na mnohých miestach v morskej rezervácii Wakatobi, ktoré majú rozsiahle plytké útesy.

Pohodlie a osobná pozornosť sú v popredí étosu služieb Wakatobi, vrátane zážitkov z potápačských lodí, takže spomienky na dovolenku sú o to veľkolepejšie.

Po každom ponore dostanú hostia chladivý uterák s vôňou mäty a ponúknu im občerstvenie a nápoje. Kuchári Wakatobi vyhovie aj diétnym požiadavkám alebo želaniam na lodiach; Hostia sa musia spýtať a ubezpečia sa, že je tam predtým, ako loď opustí mólo. Práve dotyky ako tento robia čas na lodi Wakatobi viac ako len povrchový interval alebo nevyhnutnú predohru k zážitku vo vode. V skutočnosti mnohí hostia považujú relaxačný čas strávený plavbou do az potápačských lokalít za skutočne príjemnú súčasť celkového zážitku z rezortu.

Ak ste ešte nezažili, aký príjemný môže byť potápačský čln, choďte na wakatobi.com, zarezervujte si návštevu a nastúpte.