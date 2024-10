"Vyšľachtili sme koraly, aby lepšie znášali smrteľné vlny horúčav"

Selektívne šľachtenie funguje, ale na záchranu útesov je stále potrebná rýchla akcia v oblasti klímy, hlásia LIAM LACHS, ADRIANA HUMANES a JAMES GUEST z Newcastle University

Naša výskumná skupina vyšľachtila koraly schopné lepšie prežiť morské horúčavy. Naša práca, teraz publikovaná v Nature Communications, ukazuje, že je možné zlepšiť odolnosť koralov voči teplu už v rámci jedinej generácie.

Urobili sme to pomocou selektívneho šľachtenia: techniky, ktorú ľudia používajú tisíce rokov na produkciu zvierat a rastlín s požadovanými vlastnosťami. Selektívne šľachtenie je spôsob, akým ľudia premenili psov podobných vlkom na svätých Bernardov, čivavy a všetko medzi tým.

V súčasnosti sa o selektívnom chove uvažuje ako o nástroji ochrany prírody, najmä koralových útesov. Coralassist Lab (ktorého sme súčasťou) a Palau International Coral Reef Center špecificky pracujú na prežití koralových vĺn horúčav. Naše posledné výsledky sú vyvrcholením sedemročnej práce.

Morské vlny horúčav spôsobujú hromadné vyblednutie koralov a úmrtnosť, pričom roky 2023 – 2024 sú vyhlásené za štvrté celosvetové podujatie hromadného bielenia. Metódy asistovanej evolúcie – ako je selektívne šľachtenie – majú za cieľ podporiť prirodzenú adaptáciu na získanie času pre koraly pri zmene klímy.

Napriek tomu zlepšenie tolerancie tepla u našich selektívne chovaných koralov bolo mierne v porovnaní s intenzitou morských vĺn horúčav očakávaných v budúcnosti.

Hoci je selektívny chov uskutočniteľný, pravdepodobne to nie je všeliek. Stále budeme musieť riešiť príčinu hromadného bielenia koralov znižovaním emisií skleníkových plynov, aby sme zmiernili otepľovanie a poskytli asistovaným vývojovým programom čas, aby nadobudli účinnosť.

Ako chovať koraly na tepelnú odolnosť

Prvým krokom bolo určiť tepelnú toleranciu mnohých potenciálnych rodičovských koralov na útese. Potom sme vybrali konkrétnych jedincov na chov dvoch samostatných rodín potomkov, vybraných pre vysokú alebo nízku tepelnú toleranciu. Týchto potomkov sme chovali tri až štyri roky, kým nedosiahli reprodukčnú zrelosť, a potom sme testovali ich tepelnú toleranciu.

Selektívne chované koraly v škôlke v tichomorskom ostrovnom štáte Palau (Jesse Alpert)

Uskutočnili sme selektívne šľachtiteľské pokusy pre dve rôzne črty, buď toleranciu krátkeho, intenzívneho vystavenia teplu (teploty 3.5 °C nad normál počas desiatich dní) alebo menej intenzívne, ale dlhodobé vystavenie, ktoré je typickejšie pre prirodzené morské horúčavy (2.5 °C nadpriemer za mesiac).

To nám umožnilo odhadnúť dedičnosť každého znaku, reakciu na selektívne šľachtenie a či majú oba znaky spoločný genetický základ.

Výber rodičov pre vysokú skôr než nízku tepelnú toleranciu zvýšil toleranciu ich dospelých potomkov pre obe testované vlastnosti.

a) Prehľad experimentálneho dizajnu a príklady (b) rodičov Acropora digitifera a (c) ich potomkov v škôlke v Palau (Coralassist Lab)

Dedičnosť bola zhruba 0.2 až 0.3 na stupnici od 0 do 1, čo znamená, že asi štvrtina variability v tolerancii tepla potomstva bola spôsobená génmi odovzdanými ich rodičmi. Inými slovami, tieto vlastnosti majú podstatný genetický základ, na ktorom môže pôsobiť prirodzený a umelý výber.

Meriame kumulatívny tepelný stres a toleranciu z hľadiska týždne vykurovania stupňov (°C-týždne), ktorá odzrkadľuje, ako sa zahrieva a ako dlho. Vzhľadom na variabilita znakov identifikovaná u týchto konkrétnych koralovtepelná tolerancia by sa teoreticky mohla zvýšiť o približne 1 °C-týždeň v rámci jednej generácie.

Ani táto úroveň vylepšenia však nemusí stačiť na to, aby udržala krok so stále intenzívnejšími horúčavami. V závislosti od klimatických opatrení sa očakáva, že intenzita vĺn horúčav v najbližších desaťročiach vzrastie približne 3°C-týždne za desaťročierýchlejšie ako zlepšenie dosiahnuté v našej štúdii.

Je zaujímavé, že koraly selektívne chované na vysokú, a nie nízku, krátkodobú toleranciu stresu, neboli o nič lepšie pri prežití dlhého vystavenia tepelnému stresu.

Bez zistenej genetickej korelácie je pravdepodobné, že tieto vlastnosti sú poháňané nezávislými súbormi génov a koraly, ktoré sú dobré na prežitie krátkeho ostrého tepelného stresu, nemusia byť nevyhnutne najlepšie na prežitie dlhodobých morských vĺn horúčav.

To by malo dôležité dôsledky, pretože takáto práca by ťažila z lacných a rýchlych testov, ktoré dokážu efektívne identifikovať kolónie odolné voči teplu na chov. Ak však tieto testy nedokážu predpovedať, ktoré kolónie koralov prežijú mesačné horúčavy, predstavuje to vážnu výzvu.

Fragmenty koralov počas dlhodobej simulovanej morskej vlny horúčav, niektoré zostávajú relatívne zdravé (hore) a iné bielia (dole) alebo umierajú (nezobrazené) (Liam Lachs)

Rozšírenie selektívneho chovu

Keďže je možné selektívne chovať koraly pre zvýšenú tepelnú toleranciu, ďalším krokom je uskutočniť rozsiahle pokusy vo voľnej prírode. To si pravdepodobne vyžiada značné množstvo selektívne chovaných koralov, ktoré sa majú rozmiestniť, možno priamym nasadením lariev koralov na útesy alebo vysadením koralov chovaných v akvakultúrnom zariadení.

Aby to fungovalo, vysadené koraly sa musia samy rozmnožovať a prispievať ku genofondu divokej populácie. Urobiť to vo veľmi veľkých mierkach bude náročné, ale nemusí byť potrebné doplniť koralové pokrytie veľkých oblastí.

Namiesto toho by mohlo stačiť vytvoriť sieť menej strategicky umiestnených centier produkcie lariev obsahujúcich selektívne chované koraly s vysokou hustotou, aby sa maximalizoval úspech oplodnenia. Tieto strediská by slúžili na vysievanie iných útesov a mohli by poskytnúť ďalšiu generáciu pre cielené akcie.

Stále je potrebných oveľa viac výskumu a vývoja, pričom mnohé kritické otázky zostávajú nezodpovedané.

Koľko koralov treba vysadiť, aby mali požadovaný efekt? Môžeme zabezpečiť, aby neexistovali žiadne kompromisy, ktoré by mohli ohroziť obyvateľstvo (zatiaľ dôkazy naznačuje, že to nie je veľké riziko)? Ako sa môžeme vyhnúť riedeniu vybraných vlastností, ktoré sa raz pridajú do voľnej prírody? Ako môžeme maximalizovať odozvy na výber?

Vzhľadom na rýchlosť otepľovania oceánov, optimalizácia a implementácia asistovanej evolúcie bude sa musieť stať čoskoro, aby mali šancu na úspech, aj keď len v malom rozsahu. Predovšetkým prežitie koralových útesov stále závisí od naliehavých opatrení v oblasti klímy.

LIAM LACHS, postdoktorandský výskumný pracovník v oblasti ekológie a evolúcie klimatických zmien; ADRIANA HUMANES, postdoktorandský výskumný pracovník v ekológii koralových útesov a James Hosť, Čítačka v ekológii koralových útesov, všetko na UNIVERZITA V NEWCASTLE. Tento článok je znovu publikovaný z Konverzácie pod licenciou Creative Commons. Čítať Originálne článok.

