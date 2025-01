Wakatobi's Wall to Wall Paradise

Ak máte radi potápanie na stene, vo Wakatobi budete v raji od steny po stenu

Bez ohľadu na to, koľkokrát ste to zažili, ten prvý moment, keď sa dostanete na okraj čírej podvodnej steny, bude vždy vzrušením. V jednej sekunde prechádzate cez plytký koralový útes, v ďalšej ste zavesení nad okrajom priepasti. Tento topografický kontrast je obzvlášť výrazný v potápačskom rezorte Wakatobi, kde mnohé z potápačských lokalít zahŕňajú strmé steny, ktoré začínajú vo veľmi malých hĺbkach – niektoré menej ako 10 stôp a klesajú po zvislej dráhe do hĺbok ďaleko za akceptovanými hranicami športového potápania. Pripojte sa k nám na tomto virtuálnom potápačskom dobrodružstve s lietaním na stene, ktoré ide vertikálne.

Beyond the reef top on Wakatobi's famous House Reef, a sheer wall face is covered with a colorful array of hard and soft corals, sea fans, sponges and tunicates.

Za hranicou

Dive boat at the edge of the wall It’s a stunning sight when the dive boat approaches one of Wakatobi’s walls, and the bow floats above a coral reef that seems close enough to touch. fotografie od Didi Lotze

Kapitán potápačského člna jemne manévruje blízko okraja útesu. Ranné slnečné svetlo preniká na pokojnú hladinu vody a poskytuje dramatický pohľad na to, čo leží pod ňou. Kontrast medzi hlbokou hypnotickou modrou oceánu a náhlym vzostupom hrebeňa útesu, ktorý vyzerá dostatočne plytko na to, aby sa tam postavil, je ohromujúci. Pri pohľade zboku môžete sledovať veľkú časť čírej steny steny, ktorá vedie cez krištáľovo čistú vodu.

Po poslednej kontrole prevodového stupňa a obrovskom kroku neskôr ste konfrontovaní s plytkou ríšou nad a hlboko pod ňou, keď začnete klesať s jemným odvzdušnením vášho BCD. Po ceste vás upúta veľká, farebná nefritová zelená sasanka s množstvom klaunov blízko okraja steny, ale môžu počkať. Práve teraz je čas navštíviť suterén. Spolu s vaším kamarátom a vaším potápačským sprievodcom zostupujete všetci traja vo formácii ako parašutisti voľne padajúci v spomalenom zábere. Cestovanie pokojným tempom vaše potápačský počítačHodnoty hĺbky začínajú tikať do trojciferných číslic, zatiaľ čo krajina zároveň prešla niekoľkými dramatickými zmenami.

Špongie dole v tomto temnom svete, aby nadobudli úžasné vzhľady.

Tu dole, chránení pred pôsobením povrchových vĺn a búrkovými vlnami, sa veci zväčšujú. Tvár múru je posiata hájmi veľkých mäkkých koralových stromov a morskými vejármi širšími ako dvojnásobok vašich natiahnutých rúk. Špongie v tomto temnejšom svete začínajú nadobúdať podivnejšie rozmery, ako napríklad sudové špongie, ktoré narástli oveľa väčšie ako skutočný sud. Želáte si, aby ste sa dnes ráno nastavili na natáčanie širokouhlého záberu, ale opäť je tu viac stien, ako dokážete spočítať, a medzi štrbinami steny sa, samozrejme, nájdu aj nejaké záhadné tvory.

Potápač s vejárom z červeného mora a bičovanými koralmi. Pinki's Wall sa nachádza na západnej strane systému Sawa Reef a ponúka obrovské sudové špongie a veľké gorgónske morské vejáre rastúce na rímsach, ktoré ukrývajú rôzne tvory.

Urobte si rýchlu virtuálnu jazdu na niekoľkých stenách Wakatobi Tu

Existuje tiež niekoľko druhov rýb, ktoré ste si pri niektorých plytších ponoroch nevšimli, ako napríklad anthias a basslets s pruhovanými znakmi alebo škvrnitými farebnými vzormi v živých odtieňoch, ktoré vyzerajú takmer ako elektrifikované. Výbuch pohybu a farieb upúta váš pohľad. Je to menšia oranžová a ružová ryba, ktorá sa drží pri stene a potom sa do nej pravidelne rúti otvorená voda, vzplanutie jeho plutvy a zdá sa, že sa zmení na ešte jasnejší odtieň oranžovej, ružovej a fialovej. Keď si spomeniete na inštruktáž pred ponorom, poznáte to ako samca pyskouna, ktorého cieľom je upútať pozornosť potenciálneho partnera.

Potápačský sprievodca Wakatobi upúta vašu pozornosť pohybom „prejdite“. Vznáša sa blízko veľkej gorgonie a ukazuje na to, čo vyzerá ako ďalšie vetvy gorgonie. Vyzeráš. Potom sa pozrite bližšie. Nič. Potom to konečne uvidíte: maličkého morského koníka, dostatočne malého na to, aby vám ležal cez necht, so sfarbením a textúrou, ktorá dokonale napodobňuje jeho gorgonského hostiteľa. Môžete sa ospravedlniť, že toto malé stvorenie nevidíte. Kamufláž trpasličieho morského koníka je taká dokonalá, že vedci väčšinu druhov objavili až po roku 2000.

Pohľad na dokonale maskovaného trpasličieho morského koníka je pohľad, na ktorý sa len zriedka zabúda. Tento malý chlapík bol odfotený na Fan 38 East, charakteristickej stene Wakatobi, ktorá je známa svojimi mnohými, mnohými morskými fanúšikmi.

Vaše fotografické úsilie zachytiť malého chlapca z vás začne dostávať to najlepšie, keď sa snažíte udržať stabilitu a zdanlivo nič pod vami. Ale skôr, ako nastanú nejaké frustrácie, váš sprievodca zakročí, aby fungoval ako ľudský statív. S jednou rukou držanou pevne na kúsku neživej skaly, druhou pod pažou alebo za hornú časť nádrže sa úloha zrazu zmení na ľahkú. Kliknite na spúšť a máte ho. Aj keď sa považujete za šťastné, že ste jedného videli, nezabudnite poďakovať vášmu sprievodcovi potápaním za jej bystrý zrak a jej stálu pomoc.

Middle Grounds: Návšteva starovekého pobrežia Wakatobi

Zdá sa, že čas sa zastavil, keď sa nehybne držíte vedľa týčiacej sa steny múru. Ale dusíkové hodiny bežia a vidieť je toho oveľa viac. Váš sprievodca vás zavedie pomalým traverzom smerom nahor do väčších hĺbok, kde je tvár steny posiata rozsiahlou sieťou podrezaní a jaskýň vyplnených tieňmi. Na večernej prezentácii v Longhouse pred pár dňami manažér potápačského centra vysvetlil, že časti steny v tomto hĺbkovom rozsahu boli tvarované pôsobením vĺn pred tisíckami rokov, keď bola hladina morí nižšia.

Dole okolo 100 stôp (30.5 metra) hĺbkoví potápači často narazia na previsy a rímsy v bočných stenách, ktoré boli tvarované pôsobením vĺn pred tisíckami rokov, keď bola hladina morí nižšia.

Tieto starodávne erózie teraz poskytujú útočisko rôznym osamelým tvorom, ktoré sú odhalené opatrným prístupom a rozumným používaním malého potápačského svetla. Výpovedné antény, keď homáre vyčnievajú zo štrbiny, ďalší výklenok odhaľuje zelenú korytnačku.

Polievanie, ak je vypnuté

Postupovanie plytšie do hĺbky by väčšina zostala na bezpečnostnej zastávke, ponor sa ešte ani zďaleka neskončil. Rýchly pohľad na vás počítačovýNa displeji sa zobrazuje, že váš zostávajúci čas bez zastávky ešte ani nezačal dosahovať jednociferné čísla. Váš tlakomer ukazuje, že stále máte pohodlnú rezervu, aby ste mohli pokračovať a čo najlepšie využiť 70-minútové profily Wakatobi.

Presun do menších hĺbok znamená viac slnečného svetla, pretože útes začína nadobúdať iný vzhľad. fotografie od Walta Stearnsa

Posledných desať až 15 minút teda využijete na objavovanie plytkej náhornej plošiny pokrytej koralmi. Späť hore, útes nadobúda iný vzhľad v silnom slnečnom svetle. Veľké červené a oranžové gorgonie a morské vejáre sú nahradené škvrnami kožených koralov a zložitými formáciami tanierových a stolových koralov. S prílivom takmer úplne nízko sa koraly dvíhajú takmer k hladine a ich odrazy sa zrkadlia v pokojných plytčinách vody, čím vytvárajú neskutočnú dvojitú expozíciu útesu.

Po obdivovaní veľkého obrazu sa vaša pozornosť vráti k detailom, keď začnete poľovať cez vrcholy a údolia koralového hrebeňa. Okolo prechádza húf čiernych spúšťových rýb, bežne označovaných ako čierne durgony, ich prsné a chrbtové plutvy vlniace sa mávavým pohybom viac podobným letu ako plávaniu.

Okolo prejde kŕdeľ spúšťových rýb, ich prsné a chrbtové plutvy vlniace sa mávavým pohybom viac podobným letu ako plávaniu.

Pri pohľade na sprievodcu vám dvom pokynul, aby ste sa pohli hore a preč z útesu, aby vás loď mohla vyzdvihnúť. Váš počítačový hovorí, že počas ponoru uplynulo 74 minút. Keď ste späť na palube, ako sa pozeráte cez bok a hľadáte sépie, ktoré sa s vami lúčia, váš sprievodca sa rozžiari a spýta sa: „Pripravený na ďalší ponor?“ Potom si uvedomíte, že bude oveľa viac príležitostí objaviť týchto tajných lovcov a mnoho ďalších úžasných tvorov, ktoré nazývajú steny Wakatobi domovom.

Pre viac informácií o Wakatobi Dive Resort navštívte https://www.wakatobi.com