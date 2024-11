Turecká pláž Wakatobi – potápačské miesto č. 1

Ak potápačská lokalita Turkey Beach vo Wakatobi nie je o moriakoch, tak o čom je?

Niektoré z pamiatok, ktoré uvidíte na Turkey Beach, zahŕňajú veľké biele škvrnité pufferfish (Arothron hispidus), zlatý rýľ (Platax boersii) a samozrejme zelené morské korytnačky (Chelonia mydas).

Pozrite sa na mapu Wakatobi's Reefs a všimnete si, že potápačská lokalita známa ako Turkey Beach je uvedená ako #1. To dáva zmysel, pretože — ušetrite na Domový útes - je to jedna z dvoch najbližších menovaných lokalít k mólu rezortu. ako blízko je to? Ak by ste sedeli pri rannej káve v prímorskej reštaurácii Wakatobi a pozerali sa na vodu, pozerali by ste sa hneď na jej začiatok.

Hostia ubytovaní v nových bungalovoch Turtle Beach vo Wakatobi budú mať výhľad na túto lokalitu aj zo svojej verandy, pretože sa nachádza na južnom okraji areálu rezortu. Ako už názov napovedá, pozdĺž pobrežia sa nachádza pláž s bielym pieskom a toto je obľúbené miesto pre rodiny, ktoré hľadajú miesto vhodné pre mladých na plávanie alebo šnorchlovanie.

Potápačská lokalita Turkey Beach vo Wakatobi je pokračovaním toho istého útesového systému, ktorý tvorí kompletný útesový útes pokrytý koralom a zvislé steny.

Z pohľadu potápania a šnorchlovania je Turkey Beach vlastne pokračovaním toho istého útesového systému, ktorý tvorí House Reef. Pobrežnej oblasti, ktorá je oveľa väčšia ako House Reef, dominuje široká plocha morských tráv s hĺbkou 1 až 3 metre. Navonok plošina mení zloženie na bohatý a živý koralový útes, ktorý podobne náhle klesá do hlbín, ale s niekoľkými jemnými rozdielmi v topografii.

Skôr než takmer vertikálny profil prebiehajúci nepretržite, útesová plocha periodicky mení tempo od steny k strmému svahu a späť. Keď sa budete pohybovať po jej stene, nájdete zázračnú krajinu tvrdých a mäkkých koralov a húb, od vrcholu útesu (v hĺbke 2 až 3 metre) až za hranicu 50 metrov.

Húf veľkých ostnatých rýb sa ukrýva pod stolovým koralom.

Keď prúdy dosiahnu svoj zenit, húfy rýb sa zhromažďujú, aby sa nakŕmili v blízkosti hrebeňa útesu. Medzi farebnými anthiami a strelcami sa preháňajú vo svojich pokusoch chytiť jedlo bez toho, aby sa ním sami stali. Kedykoľvek sa môžete stretnúť s prechádzajúcim rajom orla alebo dvoma alebo s túlajúcim sa kŕdľom hrboľatých papagájov. Bližší pohľad do záhybov a štrbín útesu odhalí široké spektrum kôrovcov a iných bezstavovcov.

Turkey Beach je známa ako jedno z najlepších miest v morskej rezervácii Wakatobi na nájdenie korytnačiek.

Zelená morská korytnačka (Chelonia mydas) sa usadila na útese na Turkey Beach, aby si zdriemla.

K tejto rozmanitosti morského života sa pridáva väčšina terénu posiata plytkými prevismi a podrezaniami, ktoré poskytujú mnohým zeleným korytnačkám, ktoré tu žijú, útulné miesta na zdriemnutie. V skutočnosti je Turkey Beach známa ako jedno z najlepších miest v morskej rezervácii Wakatobi na nájdenie korytnačiek. Vo dne či v noci sa potápači stretnú so zdravou populáciou zelených morských korytnačiek. Pri prílive prichádzajú do plytčín okusovať morské trávy a na hlbších svahoch sa k nim môže pripojiť niekoľko korytnačiek jastrabných, ktoré škúlia na hubách.

Vzhľadom na počet korytnačiek nájdených na tejto lokalite sa možno čudujete, prečo sa nepomenovala Turtle Beach? Odpoveď súvisí s viacjazyčným charakterom klientely Wakatobi. V začiatkoch letoviska bol hosť z Nemecka očarený mnohými morskými korytnačkami, s ktorými sa stretol počas ponoru, ale mal tiež problémy pochopiť, ako sa povie „korytnačka“ v angličtine, a mylne ich označil ako „morky“. Od tej chvíle sa názov Turkey Beach uchytil.

Potápač sa plaví pozdĺž jedného z vertikálnejších profilov na potápačskej lokalite Wakatobi Turkey Beach.

Podobne ako pri House Reef, prúdy na Turkey Beach môžu kolísať v sile a smere a tečú na sever aj na juh na základe cyklu prílivu a odlivu. Výsledkom je, že na tomto mieste nie je žiadna kotviaca bója a všetky ponory sú vedené ako drifty. V závislosti od sily prúdu môžu plány ponorov zahŕňať jemné unášanie alebo môžu byť vzrušujúcejšie.

Okrem pravidelne plánovaných návštev potápačských člnov rezortu, Turecko Beach je obsluhované taxíkmi Wakatobi. Keď prúdy tečú na sever, potápači sa môžu päť minút plaviť taxíkom na miesto a potom si užiť dlhší ponor, ktorý ich privedie späť na mólo v rezorte.

V blízkosti letoviska a toho, čo ponúka, je Turkey Beach jednou z obľúbených lokalít na nočné potápanie vo Wakatobi. Po zotmení pravdepodobne nájdete korytnačky zastrčené pod rímsou spať. Nájdete tu aj zvyčajné obsadenie nočných tvorov, vrátane perutýn na love, chobotnice plaziace sa medzi koralmi, chobotnice na hliadke, papagáje zastrčené vo svojich slizničných zámotkoch a pobehujúce najrôznejšie kraby.

Vo dne alebo v noci je potápanie na Turkey Beach obohacujúcim zážitkom a zostáva jednou z najobľúbenejších potápačských lokalít vo Wakatobi.

