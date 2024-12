Dunia Baru z Wakatobi

Dunia Baru, číslo 35 ďalej Potápačský rezort WakatobiZoznam potápačských lokalít je hrdo umiestnený na zozname „Top Ten“, pretože tí, ktorí ho poznajú, ho vidia ako útes takmer rovnaký ako iný obľúbený fanúšik Zoologická záhrada. Je to preto, že táto lokalita je podobná v tesnej blízkosti letoviska a má podobnú topografiu ako zoologická záhrada, so šikmým profilom pokrytým tvrdými koralmi, ktorý vedie k piesočnatej plošine a potom sa znova odkotúľa vo výške 20 metrov (70 stôp). po stene. Dunia Baru má atmosféru „ahh“, kde si potápači môžu vychutnať dlhé viacúrovňové profily v stredných hĺbkach a zároveň hľadať rozmanitú a zaujímavú zbierku morského života.

Ponory začínajú klesaním kotviska do hĺbky 12 metrov (40 stôp), kde je pieskové dno prerušované strednými reliéfnymi koralovými hlavami. Svah nad kotviskom prechádza ku skalám pokrytým koralmi a na hornom toku dominuje jeleňový a prstnatý koralový les, ktorý stúpa do hĺbok na šnorchlovanie. Väčšina potápačov si hornú časť svahu šetrí na odplynenie na konci ponoru, no fotografi niekedy urobia vzdušnú čiaru za jelencami, aby vyhľadali početné druhy kardinálskych rýb, ktoré číhajú medzi vetvami, vrátane najvyhľadávanejšieho pyžama. kardinálna ryba.

This pair of Pajama cardinalfish (Sphaeramia nematoptera) are among many species of reeffpish that can be seen at Dunia Baru.

Pyžamová kardinálska ryba je obľúbená medzi fotografmi, pretože majú jeden z najjasnejších a najneobvyklejších farebných vzorov spomedzi všetkých rýb na útese. Nápadné červeno-oranžové oči ryby vystupujú zo zelenožltej tváre, ktorá v strede tela náhle prechádza do striebristej zadnej časti lemovanej hlbokými karmínovými škvrnami. Tento nezvyčajný farebný vzor vytvára vzhľad spiaceho s kalnými očami, ktorý má na sebe bodkované spodky pyžama – čo je vhodná analógia vzhľadom na to, že tieto ryby lovia nočné ryby.

Potápači, ktorí sledujú svah smerom dole od kotviska, nájdu množstvo ďalších tém, ktoré si zaslúžia pozornosť. Pieskové škvrny sú posiate norami kreviet gobies s ich spolubývajúcim kôrovcovým partnerom. Je dobrou zábavou sledovať tieto zaneprázdnené krevetky, ako sa venujú hĺbeniu spoločnej nory.

Hromozobi kreviet so svojim spolubývajúcim kôrovcom sa postarajú o dobrú zábavu, pričom zaneprázdnené krevetky vykonávajú všetku prácu pri vykopávaní spoločnej nory, zatiaľ čo morča s krevetami nerobí takmer nič okrem toho, že dáva pozor na nebezpečenstvo.

A detour to the rubble piles found on the northern edge of the site at depths down to 20 meters provides an opportunity to hunt for flasher wrasse. Often considered one of the “holy grails” of macro photography, these brilliantly-festooned fish can present quite a challenge for underwater shutterbugs, as they rarely hold still long enough for a portrait.

Vráskavec a papagáj sa pravidelne oháňajú, ako aj občasný jastrab obyčajný alebo korytnačka zelená. Dunia Baru má tiež svoj podiel na pestrých nahých vetvách a je jedným z lepších miest v morskej rezervácii Wakatobi na vyhľadávanie dúhových plochých červov.

Na tomto mieste sú aj krevety mantis, ktoré si v piesku budujú prepracované podzemné komory. Aj keď sa niekedy objavujú počas denného svetla, tieto zvieratá z iného sveta sú častejšie pozorované počas nočných ponorov. A Dunia Baru je obľúbenou lokalitou pre potápanie po zotmení, pretože sa nachádza len krátku jazdu loďou od rezortu a má minimálne prúdy. Po západe slnka sa objaví úplne nové obsadenie postáv, ktoré potešia potápačov tým, čo mnohí, ktorí navštívili túto lokalitu, označujú za jednu zo svojich nových obľúbených.

All in all, Dunia Baru is a great dive between such a great mix of beautiful hard corals, a deep drop-off, and unique marine life subjects. But don't forget, Wakatobi has over 50 other named dive sites that are worth a visit, making it a photographer's paradise for doing everything, from honing your skills or adding new and exciting imagery – be it wide angle, macro, or both to your photo library.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Wakatobi, navštívte Webová stránka Wakatobi alebo Wakatobi Dive Resort's blogová stránka, Wakatobi Prietok.

Photo credits: Walt Stearns