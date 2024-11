Zážitok z potápania s dvojitým ponorom vo Wakatobi

Toto môže byť perfektná potápačská dovolenka: Začnite návštevou jedného z najznámejších svetových potápačských stredísk, kde preskúmate nedotknuté koralové útesy a zároveň si budete užívať dokonalé služby, prvotriedne stravovanie a prvotriedne ubytovanie. Potom nastúpite na luxusnú potápačskú jachtu plaviacu sa Bandským morom, pričom navštívite podmorskú krajinu, ktorú pozná len málokto, pričom si budete užívať rovnakú príkladnú úroveň služieb a vybavenia, aké ste mali na súši. Tento dvojitý ponor výnimočných podvodných zážitkov a relaxácie na vrchu je k dispozícii výhradne pre hostí Potápačský rezort Wakatobi.

Vo Wakatobi je to všetko o útesoch a spôsobe, akým ich môžete potápať.

„Veľmi vysoké štandardy sú len normou na Pelagian. Potápanie bolo úchvatné, posádka je jednoducho úžasná, jedlo a služby na Pelagian zakaždým prevyšujú očakávania. Určite si čoskoro zarezervujem ďalší výlet!” ~ Simon Bowen, október 2022

ZAČÍNA SA NA BALI

Ryžové polia rozprestierajúce sa na Bali sú zaujímavé, keďže sú nádherné. Typicky postavené na svahu v tvare terás, spôsob poľnohospodárstva starý takmer 2000 rokov, väčšina z týchto polí bola vyrezávaná ručne.

Wakatobi je stelesnením „preč od všetkého“. Tento idylický prímorský rezort leží na malom ostrove vo vodách indonézskeho Banda Sea, ďaleko od všedných dní. Ale hoci je vzdialený, je prekvapivo ľahko dosiahnuteľný pomocou priame charterové lety rezortu a služby concierge transferu.

Keď sa hostia dotknú pri Medzinárodné letisko na BaliStretnú sa s nimi zástupcovia Wakatobi, ktorí sa postarajú o všetky detaily príletu, transferov a nočných medzipristátí. Tím Wakatobi môže tiež naplánovať ubytovanie a výlety pre hostí, ktorí chcú stráviť niekoľko dní navyše na Bali, kým sa vydajú na Wakatobi. Ráno v deň letu do Wakatobi hostia čakajú vo VIP salóniku, kým nastúpia do veľkého prímestského lietadla na pohodlný let na súkromné ​​letisko Wakatobi.

RELAXÁCIE V STORE A VÝNIMOČNÉ POTÁPANIE

Potápačský rezort Wakatobi sa nachádza v súkromnej morskej rezervácii, ktorá je domovom niektorých z najviac nedotknutých a biologicky najrozmanitejších koralových útesov na planéte. Priamo pri pláži sa nachádza útes House Reef, ktorý bol vyhlásený za najlepší pobrežný ponor na svete. Potápači a šnorchlisti môžu túto rozľahlú podvodnú záhradu objavovať vo dne aj v noci. Flotila priestranných potápačských člnov vyrobených na mieru poskytuje každý deň exkluzívny prístup k viac ako trom desiatkam výnimočných lokalít na potápanie a šnorchlovanie. Pozorní potápačskí sprievodcovia poskytujú služby na úrovni concierge na lodiach aj pod vodou.

Život na útese vo Wakatobi. fotografie od Marca Fierliho

„Potápanie vo Wakatobi je neprekonateľné. Všade nedotknuté útesy a tony života. Tento výlet nemohol byť lepší." ~ Michael a Barbara Mayfieldovci, september 2022

Na brehu môžu hostia relaxovať v tradične zariadených bungalovoch v kokosovom háji na pláži alebo sa kochať výhľadom na západ slnka z paluby vily na nábreží. V ubytovacích jednotkách sa spája nadčasový indonézsky šarm s moderným komfortom, aby ste si užili oddychovú dovolenku. Medzi ďalšie aktivity patria vodné športy, kúpeľné služby a aktivity, ako sú výlety po ostrove a kurzy indonézskeho varenia.

Stravovanie pri mori vo Wakatobi

Wakatobi je známe tým, že poskytuje najvyššiu úroveň osobných služieb a svojou kuchyňou. Talentovaný kulinársky tím rezortu povyšuje kulinársky zážitok na gurmánsku úroveň a ponúka lákavú zmes medzinárodných obľúbených a regionálnych jedál spolu s menu na mieru pre tých, ktorí majú špeciálne diétne požiadavky. Personál vám môže vytvoriť súkromný kulinársky zážitok pri sviečkach na pláži alebo pripraviť špeciálny piknikový obed. Rezort ponúka celý rad ďalších špeciálnych služieb, ako sú súkromní sprievodcovia potápaním a šnorchlovaním alebo celodenné prenájmy na súkromnej lodi.

Tri veľké priestranné potápačské člny rezortu Wakatobi Dive Resort sa splavili na móle.

INÝ DRUH LIVEABOARD

Pred rezortom prechádza luxusná pelagiánska potápačská jachta vo Wakatobi, ktorá slúži aj v jeho domovskom prístave.

Perfektným doplnkom k pobytu v rezorte Wakatobi je výlet na palube Pelagiánska potápačská jachta. Pri pohľade z diaľky sa toto lesklé biele 36-metrové plavidlo môže zdať ako jedna zo súkromných rekreačných lodí, ktoré lemujú nábrežia očarujúcich prístavov ako San Tropez alebo Newport. A na rozdiel od väčšiny potápačských člnov, Pelagian neuspokojuje masy a je nakonfigurovaný tak, aby prijal maximálne desať hostí. To umožňuje pohodlné ubytovanie na jachte, ktoré sa viac podobá hotelovej izbe než stiesnenej kajute. Dvanásťčlenná posádka zahŕňa šéfkuchára a stewardov, čo umožňuje skvelý kulinársky zážitok a päťhviezdičkové služby.

Súčasťou itinerára Pelagian je návšteva zálivu Pasarwajo na ostrove Buton, kde na potápačskej lokalite s názvom Magic Pier poskytuje ponor za súmraku skvelú príležitosť na fotografovanie párenia mandarínky (Synchiropus splendidus). fotografie od Walta Stearnsa

Ale hoci jeho priestranné kajuty a spoločenské priestory predstavujú luxusný interiér jachty, Pelagian je veľmi potápačský čln. Plavidlo prepláva širokým pásom súostrovia Wakatobi a vydá sa do južnej časti ostrova Buton. Sedemdňové itineráre a sezónne 10-dňové výlety zahŕňajú rozmanité podmorské prostredie, od stien Karang Kaledupa a Karang Kapota až po výnimočné možnosti potápania v zálive Pasarwajo na ostrove Buton. Trasa Pelagian tiež lemuje juhozápadné okraje ostrovov Wangi Wangi a Kaledupa a poskytuje ďalšie kolo nádherných útesov, dramatických vertikálnych klesaní a vrcholov, z ktorých každý odhaľuje kaleidoskopický zverinec morského života.

Pelagian Dive Yacht's Salon Pelagian Master Salon Pelagian Galley (kuchyňa) Potápači vybavujú jeden z dvoch nafukovacích tendrov s pevným trupom Pelagian s dĺžkou 18 stôp/5.5 m.

Potápačské aktivity sú vykonávané z dvojice na mieru vyrobených potápačských ponúk, pričom posádka má na starosti riadenie celého vybavenia. Ponory vedie jeden zo skúsených sprievodcov vo Wakatobi, ktorí na požiadanie alebo v prípade potreby poskytujú podporu vo vode a sú odborníkmi na lokalizáciu vzácnych morských predmetov. Pretože ponory sa vykonávajú buď v plytkých vodách alebo na štruktúrach s výraznými vertikálnymi reliéfmi, ktoré sú ideálne pre viacúrovňové profily, časy dna bežne presahujú 70 minút a plán umožňuje až štyri ponory denne vrátane nočných.

PRIPOJENIE

Pretože všetky pelagické plavby začínajú a končia v rezorte Wakatobi, prepojenie pozemných a námorných trás je jednoduché. Lety z Bali zvyčajne prilietajú do rezortu pred poludním, čo poskytuje hosťom rezortu dostatok času na vychutnanie si obeda, usadenie sa a prvý ponor na výlete pred večerou. Potápači, ktorí majú ísť priamo na palubu Pelagian, majú tiež možnosť oddýchnuť si a vychutnať si obed v jedálni na pláži, kým sa personál presunie. batožinu a potápačské vybavenie do kabín a skriniek. V skorých popoludňajších hodinách je všetko na svojom mieste a Pelagian odchádza k miestnemu útesu, kde si hostia môžu vykonať kontrolný ponor, aby sa uistili, že je všetko v poriadku. Ale aj tento prvý ponor sa často natiahne na 70 minút alebo viac, čím udáva tón pre nasledujúci týždeň.

Keď sa Pelagian na konci každej plavby vráti do prístavu Wakatobi, odchádzajúci hostia si môžu oddýchnuť a vychutnať si vybavenie rezortu predtým, ako stihnú popoludňajší let. Hostia, ktorí sa presúvajú do rezortu, môžu tráviť čas na dne naskočením na loď neskoro ráno alebo popoludní alebo sa ponoriť na útes House Reef. Pri všetkých týchto transferoch sa hostia nikdy nemusia obťažovať prestupom batožinu alebo vybavenie, pretože personál Wakatobi rieši všetky detaily, odstraňuje problémy s cestovaním a zostáva len relax.

