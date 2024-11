Wakatobiho potápačská jachta Pelagian

Každý večer tesne pred západom slnka ožijú hromady koralových šnurov okolo základne Magic Pier, keď sa zo svojich úkrytov vynoria desiatky mandarínok na svoj súmrakový rituál. Samice sa zhromažďujú v malých skupinách po 3 až 5 a čakajú, kým sa objavia samce. Keď príde nápadník, začne akýsi zložitý páriaci tanec, trepotaním po prsiach plutvy ako kolibrík, keď krúži okolo jednej až dvoch o niečo menších samíc.

Akonáhle mužský umelec úspešne upúta pozornosť ochotnej ženy, pár začne špirálovitý tanec, keď sa zdvihnú dva až tri stopy nad koralom. Táto choreografia zahŕňa presné načasovanie, pretože mandarínky sú vysielané ikry; a vajíčka aj spermie sa súčasne uvoľňujú do vodného stĺpca, aby boli unášané prúdmi.

Aby sa dosiahlo optimálne oplodnenie, samica zostáva blízko panvy samca plutvy ako krúžia. Potom, na vrchole ich stúpania, vypustí vajíčka. Akonáhle je ich misia splnená, obaja sa trasú späť na dno, kde sa samec opäť chopí dvorenia a presunie sa k ďalšej dostupnej partnerke. Predstavte si, že niektorí chlapi majú všetko šťastie.

Táto nočná show je len jedným z mnohých vrcholov plavby na palube potápačskej jachty Pelagian.

Vintage luxus s päťhviezdičkovým servisom

Pelagian nie je váš priemerný liveboard. Pelagian s dĺžkou 115 stôp / 36 metrov s mohutným lúčom 24 stôp / 7.5 metra a zaoblenou vejárovou kormou začal život ako elegantná motorová jachta svetového rozmeru postavená v lodenici Batservice Verft A/S v nórskom Mandale v roku 1965.

Začiatkom osemdesiatych rokov noví majitelia prekonfigurovali hlavnú palubu jachty tak, aby vyhovovala potápačským operáciám a založili loď v Červenom mori. Potom známa ako Fantasea, jachta zmenila miesto, aby sa niekoľko rokov plavila po Seychelách a Indickom oceáne, kým si našla nový domov v Indonézii. Po kompletnej úprave a aktualizácii sa Fantasea znovuzrodila ako Pelagian a čoskoro sa stala dokonalým doplnkom pozemných potápačských operácií Wakatobi.

Zatiaľ čo línie Pelagian sú vintage, ubytovacie a spoločenské priestory sú moderné ako každá luxusná jachta. Wakatobi nešetrilo žiadnymi výdavkami, aby priviedlo Pelagiana k rovnakým precíznym štandardom, ktorými je rezort taký známy. Jachtou sa nesie luxusná výzdoba, ktorá ponúka všetky očakávané pohodlie pre stvorenia, ako je individuálne ovládaná klimatizácia a moderné mediálne centrum so zábavou s plochou obrazovkou.

Pre tých, ktorí hľadajú výnimočný luxusný zážitok, Pelagian's master suite poskytuje ubytovanie hodné luxusného hotela a je jedným z najväčších a najlepšie vybavených, ktoré možno nájsť na potápačskej palube. Táto suita pokrýva celú šírku plavidla a zaberá celú prednú časť hlavnej paluby, čím poskytuje súkromie a ľahký prístup do všetkých častí jachty.

Funkcie, ktoré skutočne odlišujú Pelagian od väčšiny špičkových potápačských liveaboardov, sú služby a exkluzivita. Zoznam cestujúcich je obmedzený na desať hostí v piatich priestranných kajutách. S 12-člennou posádkou majú cestujúci istotu, že dostanú najvyššiu úroveň osobnej pozornosti, ktorá sa viac hodí na súkromnú jachtu. Palubný kulinársky tím každý deň pripravuje jedlá hodné reštaurácie ocenenej hviezdičkou Michelin a zahŕňa čerstvé miestne chute do menu, ktoré obsahuje aj medzinárodné obľúbené jedlá.

Stolovanie prebieha v hlavnom salóne alebo na vejári, podáva sa na úžasnom pozadí mora a oblohy. Jachta ponúka klimatizované jedálenské a salóniky, vyhradenú kamerovú miestnosť a zastrešené a otvorené vonkajšie salóniky ideálne na čítanie alebo pokojnú relaxáciu.

Špičkový étos služieb Pelagian sa dotýka všetkých aspektov života na palube, od pozorných služieb v kabíne a reštauračných službách až po prípravy na potápanie a podporu vo vode. Potápačské aktivity sú vykonávané z dvojice na mieru vyrobených potápačských ponúk, pričom posádka má na starosti riadenie celého vybavenia.

Potápačskí sprievodcovia poskytujú podporu vo vode, keď sú o to požiadaní alebo potrební, a sú odborníkmi na lokalizáciu vzácnych morských predmetov. Pretože sa ponory vykonávajú buď v plytkých vodách, alebo na štruktúrach s výraznými vertikálnymi reliéfmi, ktoré sú ideálne pre viacúrovňové profily, časy dna bežne presahujú 70 minút a plán umožňuje až štyri ponory denne vrátane nočných.

Po každom ponore dostanú hostia mätový uterák a občerstvenie, pretože sú vítaní späť na palube, aby si oddýchli, zatiaľ čo posádka pripraví všetko na ďalší ponor.

Pripravené, nastavené, ponorte sa

Sedemdňové plavby Pelagian cez súostrovie Wakatobi vás zavedú do rozmanitej škály podvodných prostredí, od strmých stien perforovaných prevismi pozdĺž vonkajšieho okraja atolov Karang Kaledupa a Karang Kapota až po výnimočné možnosti potápania v zálive Pasar Wajo na ostrove Buton.

Pelagian tiež lemuje juhozápadné okraje ostrovov Wangi Wangi a Kaledupa a poskytuje ďalšie kolo nádherných útesov, dramatických vertikálnych poklesov a vrcholov, z ktorých každý odhaľuje kaleidoskopický zverinec morského života. Svahy a steny, ktoré sa ponoria do hlbín, sú pokryté veľkými, živými farebnými mäkkými koralovými stromami a gorgóniami v červenej, oranžovej, ružovej a žltej farbe. S dramatickými poklesmi a viditeľnosťou, ktorá zvyčajne presahuje 75 metrov, sú tieto lokality ideálne na zachytenie veľkého obrazu a niekedy slúžia voľne žijúcim druhom, ako sú barakudy čiernoplutvé, morské korytnačky a raje.

Okrem dramatických morských scenérií je tu množstvo drobných nálezov. Vrcholom každej plavby pelagiánmi sú bohaté príležitosti na nájdenie trpasličích morských koníkov, pretože sa potápajú v oblastiach, kde žijú tri z najvýznamnejších druhov: Bargibant, Denise a Pontoh's.

Muck potápanie

Charakteristickým prvkom pelagiánskeho výletu je potápanie na juhovýchodnej strane ostrova Buton. Miesta, ktoré stelesňujú zážitok z potápania, zahŕňajú Cheeky Beach, Banana Beach a In Between. Tieto lokality sa vyznačujú pozvoľnými svahmi od pobrežia až do výšky 100 stôp, s dnom podobným púšti pozostávajúcim prevažne z piesku a štrku pokrytého trochou ľahkého sedimentu, ktorý môže byť ľahko rozvírený nesprávne umiestneným plutva.

Pre začínajúceho potápača môže byť otázka „Prečo som tu?“ – kým nezačnete vidieť, čo tam je! Prvým pozorovaním môže byť strakatá červená tvár plazieho hadieho úhora vyčnievajúceho z piesku. Alebo možno čudák chobotnice, von na prechádzku. Bližší pohľad odhalí krevety Coleman na vrcholkoch ohnivých ježkov a mimozemské krevety kudlanky páv, spolu s krevetami, ktoré sa držia v dome so svojimi spolubývajúcimi z alfeidných kreviet, ktorí, ako sa zdá, robia všetku prácu.

Potápanie na mólach

Akákoľvek destinácia na potápanie so sebou samým by mala zahŕňať ponor na móle a v zálive Pasar Wajo má Pelagian na ochutnanie tri: Asphalt Pier, New Pier a Magic Pier. Každá poskytuje svoj vlastný charakter a atrakcie.

Medzi fanúšikov fanúšikov patrí Asphalt Pier. Potápači môžu bezpečne loviť v prednej časti móla a hromádok, aby našli krevety, žabky, škorpióny a robustné prízraky, pruhované ryby a ďalšie.

Hromady na New Pier sú skvelým miestom na nájdenie úhorov s modrou stuhou, krúžkovca a škorpióna ostnatého, priľahlé pole s troskami je dobrým miestom na lov. chobotnice a gobies, ktoré sa uchýlia do mušlí, plechoviek a fliaš.

A potom je tu Magic Pier. Aj keď môže byť stránka produktívna cez deň, práve hodiny medzi súmrakom a úsvitom sú skutočne magické. Okrem známej mandarínky je táto lokalita domovom zverinca bezstavovcov zo sépie a modrokrúžku chobotnice na nudibranchs až po ploskavce, ako aj žaby a perutýny dvojškvrnné.

Útesy, steny a vrcholy

Tretia časť itinerára Pelagian sa zameriava na plytčiny bohaté na koraly, svahy a strmé svahy, ktoré ležia medzi ostrovom Wangi Wangi a Hoga. Na mnohých miestach sa profily útesov dvíhajú do jedného alebo dvoch metrov od povrchu, čo potápačom poskytuje jednoduché viacúrovňové profily, aby maximalizovali časy dna na 70 minút alebo viac.

Medzi širokým zoznamom lokalít v okolí Wangi Wangi patrí Komang Reef. Tento predĺžený morský kopec je živý živými porastmi mäkkých koralov a húb, ktoré živia prúdy a hemží sa množstvom života rýb, ktoré vrcholia pri zmene prílivu. Ďalšia lokalita má výstižný názov Rybí trh pre vysoký počet húfov, ktoré priťahuje, vrátane pomerne obrovskej húfy barakúd čiernych.

Na ceste do a z domovskej základne v rezorte Wakatobi sa Pelagian môže zastaviť na vonkajšom okraji pohoria denných člnov, ako sú podmorské hory Blade. Táto nezvyčajná štruktúra pozostáva zo série hrotov s ostrím noža prebiehajúcich paralelne a spojených spodným hrebeňom, ktorý celej konštrukcii dodáva vzhľad zúbkovanej čepele noža nasadenej na ostrie.

Toto sú len niektoré z mnohých nezabudnuteľných miest, ktoré potápači zažijú na palube Pelagian. A spojením plavby s pobytom v rezorte Wakatobi môžu hostia zažiť to najlepšie, čo Indonézia ponúka.

“As usual, the standards on Pelagian never disappoint. The diving was breathtaking, the crew are simply awesome, the food and service exceed expectations every time. Such an amazing team. I will certainly be booking another trip on Pelagian very soon! ” ~ Simon Bowen