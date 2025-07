Technickí potápači našli posledný nezvestný krížnik RN z 1. svetovej vojny

Technickí potápači z Veľkej Británie, Nemecka, Holandska, Poľska a Španielska dokázali pozitívne identifikovať HMS. Nottingham takmer 100 km od severovýchodného pobrežia Anglicka v hĺbke 82 m. Toto sa uskutočnilo po rozsiahlom výskume archívnych materiálov v Spojenom kráľovstve a Nemecku.

Časť názvu lode na korme (Steffen Scholz)

Vrak krížnika je otočený o 45° doľava s provou smerujúcou na sever, miestami stúpajúc 8 – 10 m nad morské dno. Delá a veľká časť nadstavby zostali na svojom mieste a celkový stav zachovania je opísaný ako „vynikajúci“, s výnimkou poškodenej provy.

Vojnová loď bola jedným z niekoľkých ľahkých krížnikov triedy Town Kráľovského námorníctva, určených na nezávislé nasadenie na dlhé vzdialenosti a často slúžiacich ako prieskumníci pred bojovými loďami Veľkej flotily.

Sesterský krížnik HMS Lowestoft s charakteristickou konfiguráciou lievika triedy Town

Veterán kľúčových bitiek 1. svetovej vojny v Helgolandskom zálive, na Dogger Bank a v Jutsku, HMS Nottingham bol torpédovaný a potopený ponorkou U-52 19. augusta 1916, počas posledného pokusu nemeckej flotily na otvorenom mori o pretlačenie cez Severné more do Anglicka.

Počas stretu zahynulo tridsaťosem námorníkov. Kapitána, 20 dôstojníkov a 357 členov posádky zachránili torpédoborce.

Mesiace prípravy

ProjectXplore uvádza, že v priebehu minulého storočia sa uskutočnilo množstvo neúspešných pokusov o nájdenie vraku.

Po približne ôsmich mesiacoch príprav tím s využitím prenajatej lode Jacob George kapitánom bol Iain Easingwood MarineQuest z Eyemouthu lokalizovali vrak lode 22. apríla tohto roku a o dva dni neskôr vykonali následný prieskum. Používali čelný a bočný sonar a jednolúčový echolotom.

Sken HMS Nottingham (ProjectXplore)

Sken HMS Nottingham (ProjectXplore)

Rozmery lode sa zhodovali NottinghamDĺžka lode je 139 m a šírka 15 m. Pred mostom bol zreteľný zreteľný prielom a viditeľné boli štyri lieviky a zadná lodná veža, ako aj deväť 7 m dlhých 6-palcových diel.

Vrak ležal oveľa bližšie k miestu zrútenia, o ktorom informovala U-52 než to bolo s britskými správami o klesajúcej pozícii.

Ponor s rebreatherom

16. júla sa desaťčlenný tím ponoril k vraku, aby ho zdokumentoval pomocou fotografovanie, fotogrametria, video a líniový prieskum. Potápači používali rebreathery JJ-CCR s konfiguráciou GUE a DPV.

Na korme, vedľa okienka s výhľadom do kapitánskej dennej kajuty, našli vyrazený názov lode.

Hľadanie mena lode (Rogier Visser)

Drevená terasa (Steffen Scholz)

Drevená terasa (Steffen Scholz)

Drevená paluba zostala na mieste vzadu a v strede lode, s davitmi ležiacimi na palube a navijakmi a reťazami stále na mieste. Bolo vidieť 6-palcové delá s nepoužitou muníciou naukladanou vedľa nich.

Jedna zo zbraní (Steffen Scholz)

Potápači pri zbrani (Steffen Scholz)

Joe Colls-Burnett meria jednu zo zbraní (Steffen Scholz)

Na korme bolo vidieť tri ťažné kladky a na morskom dne ležala kotva s natiahnutou reťazou. Na ľavej strane za mostíkom narazili potápači na biele platne s modrým znakom koruny Kráľovského námorníctva a motívmi na korme a plachtách.

Kedge-kotva v hawse-pipe (Steffen Scholz)

Kotva Kedge na morskom dne (Steffen Scholz)

Most sa prevrátil dopredu a doľava a tímu sa podarilo v tejto oblasti lokalizovať telegraf otáčania motorov. Lokalizovali sa aj štyri lieviky v ich charakteristickej konfigurácii „Mesto“.

Most a kotol sa prevrátili na ľavú stranu vraku (Steffen Scholz)

Telegraf s revolúciou motora (Steffen Scholz)

Tri torpéda

Jasný prielom pred mostíkom sa zhodoval so správami o prvých dvoch explóziách na ľavej strane medzi vodotesnými priečkami, ktoré vyradili z prevádzky všetku energiu na lodi.

Kapitán Charles Miller rýchlo podoprel jednu z priedelov, aby udržal loď na hladine a získal čas na únik väčšiny posádky.

Svetlík (Steffen Scholz)

Tretie torpédo zasiahlo ľavobok 25 minút po prvých dvoch zásahoch, čo spôsobilo, že sa loď prudko naklonila na ľavobok a potopila sa kormou napred. NottinghamDelostrelci údajne pokračovali v paľbe na U-52 až kým sa nepotopila.

„HMS Nottingham „je bezpochyby najlepšie zachovaný krížnik triedy „Town“ na svete,“ uvádza sa v správe potápačov. Väčšina ostatných lodí tejto triedy bola do 1940. rokov XNUMX. storočia predaná a rozobratá.

„Jej stav zachovania svedčí o jej robustnej konštrukcii a o tom, že torpéda zasiahli zhruba podobnú oblasť, ako aj o relatívnej hĺbke a nenarušenom charaktere lokality.“

Medzinárodný tím technických potápačov ProjectXplore a kapitán Iain Easingwood (Dominic Willis)

Potápačmi projektu boli Dan McMullen a Leo Fielding, ktorí projekt koordinovali, Dominic Willis, Joe Colls-Burnett, Steffen Scholz, Joe Robinson, Alexandra Pischyna, Rogier Visser, James Sanderson a Andrzej Sidorow.

Fielding a McMullen pripravili podrobná správa o objave a Kráľovské námorníctvo bolo o tom informované. Sledujte ProjectXplore na Instagram or Facebook.

