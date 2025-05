Objav potápačského zvona vyvracia mýtus o stroskotaní lode

Korvetu Kráľovského kanadského námorníctva obklopoval „mýtus o zvone“. Trentončan, ktorú potopila v Lamanšskom prielive nemecká ponorka vo februári 1945, podľa známeho britského technického potápača a vrakov Doma Robinsona.

Hovorilo sa, že artefakt bol nájdený, ale nebol vytiahnutý pred rokmi, počas vôbec prvého ponoru na 65 metrov hlbokom vraku. Potom ho už nikto nespozoroval a predpokladalo sa, že sa navždy stratil v bahne na morskom dne.

„Takže som ani v najdivokejších snoch neveril, že ho skutočne nájdem – ale niekedy sú mýty pravdivé,“ hovorí Robinson, ktorému sa nedávno podarilo zvon nájsť a o túto skúsenosť sa podelil na svojom populárnom blogu. Hlboký potápač vrakov YouTube kanál (pozri nižšie).

Nielen to, ale do dvoch týždňov od vyzdvihnutia zvona ho Robinson nahlásil správcovi vraku a vrátil ho zástupcom kanadského námorníctva. Teraz bude zreštaurovaný a vystavený v Námornom múzeu v Halifaxe.

HMCS Trentonian

HMCS Trentonský (K368) bol upravený kvetinakorveta triedy - a posledná, ktorá bola stratená počas druhej svetovej vojny. Zúčastnila sa bojov počas bitky o Atlantik a slúžila ako sprievod konvoja pod velením Plymouthu, keď ju torpédovala nemecká ponorka. U-1004 neďaleko Falmouthu. Korveta sa potopila za menej ako 10 minút a zahynulo pri tom šesť členov posádky.

Tretíkrát šťastie

Robinson sa už potápal Trentonský dvakrát a tretíkrát ju navštívili len preto, že ostatní potápači v skupine chceli vidieť pozostatky 63 metrov dlhej vojnovej lode.

Späť na potápačskej lodi – nadšený Dom Robinson (Deep Wreck Diver / YouTube)

Vrak je vážne poškodený a mierne naklonený na ľavý bok. Robinsonovo video vedie divákov okolo kotlov Yarrow k explodovanému hasiacemu prístroju na korme. Sú tam pozostatky okienka a potrubia a niečo, čo by mohlo byť rozbitou hlbinnou náložou.

Bližšie k prove Robinson opisuje „miestnosť vyrobenú z bronzu“ alebo iného neželezného materiálu, o ktorej sa predpokladá, že bola kompasovou miestnosťou. Ďalej vpredu je množstvo káblov, rozvodných skriniek a potrubí, ale keď zbadá okraj zvona a snaží sa ho vytiahnuť, vybuchne bahno.

Keďže jeho GoPro aj tak strácala výkon, podvodný fotograf Rick Ayrton bol v tomto momente našťastie k dispozícii, aby prevzal nahrávacie povinnosti.

Zvonček v rukách Doma Robinsona (Rick Ayrton) v žltých rukaviciach

Vrak nie je chránený a námorný historik Roger Litwiller reagoval na správu o objave kanadskou televíziou CTV News, že si myslí, že Trentonský malo by sa s ním zaobchádzať ako s vojnovým hrobom, pričom by sa mali ponechať „dedičské predmety“, ako napríklad mosadzné artefakty.

Litwiller povedal, že potápači už v predchádzajúcich rokoch z vraku vybrali mnoho artefaktov. „Ak by zamestnanci jedného z cintorínov v Normandii prišli ráno do práce a našli by vykopané diery po celom cintoríne a odstránené mosadzné rukoväte na rakvách, aká by bola reakcia? Vyvolal by medzinárodný rozruch,“ povedal pre stanicu.

Správna vec

Robinson súhlasí s tým, že vrak sa „často potápa prinajmenšom od začiatku 2000. storočia“ a, ako už bolo známe, „veľa potápačov sa ho neúspešne pokúšalo nájsť, vrátane mňa – až do tohto ponoru“.

„Bol som trochu nervózny, keď som stretol všetkých tých kanadských dôstojníkov, pretože som mal pocit, že budú trochu rozrušení, že sme vybrali zvon z vraku lode, kde očividne zahynuli členovia kanadského námorníctva,“ hovorí.

Stretnutie s Kanaďanmi v Spojenom kráľovstve (Aidan Davies Webb)

Príslušník Kráľovského kanadského námorníctva skúma zvon počas odovzdávania (Aidan Davies Webb)

Všetky takéto obavy však rýchlo rozptýlil jeden z dôstojníkov, keď mu povedal: „Pozrite, to, čo ste urobili, bolo úplne správne. Za krátky čas tam dole nič nezostane. Tieto veci sa len rozkladajú, padajú a nakoniec sa stanú súčasťou morského dna.“

Kanadský dôstojník povedal Robinsonovi: „Je oveľa lepšie mať ten zvon na povrchu, v múzeu, kam si ho bude môcť pozrieť veľa ľudí a kde si budú pripomínať ľudí, ktorí zomreli a slúžili.“

„Som neuveriteľne šťastný, nielen preto, že som našiel zvon, hoci to je určite úžasné, ale aj preto, že sa vracia do Kanady na palube ďalšej kanadskej vojnovej lode,“ hovorí Robinson. „A keď sa tam dostane, bude vystavený v múzeu na pamiatku tých, ktorí zahynuli, ale aj tých, ktorí slúžili.“

„Bol to absolútne epický ponor, bol to skvelý zážitok a viete, myslím si, že som urobil správnu vec.“ Pozrite si Trentonský potápanie a iné videá o potápaní k vrakom at Hlboký potápač vrakov.

