U-352 – Vrak lode z druhej svetovej vojny v Severnej Karolíne

Vo vodách pri pobreží Severnej Karolíny je zbierka vrakov lodí, ktoré pripomínajú bitky, ktoré sa viedli pri našom pobreží počas poslednej svetovej vojny.

Jedným z najznámejších je ponorka U-352, nemecká ponorka, ktorá je v hĺbke 110 stôp stále do značnej miery neporušená.

Ako väčšina atlantických potápačov vrakov vie, mnohé z vrakových lokalít Severnej Karolíny v Severnej Karolíne boli výsledkom "Bitka o Atlantik." Počas raných fáz druhej svetovej vojny priniesli nemecké lúpežné ponorky svoju oceánsku ničiacu kampaň priamo na náš prah a ukázali sa ako jedna z najstrašnejších a najúčinnejších zbraní v histórii námornej vojny.

Pod velením admirála Karla Donitza, nemeckej U-bootwaffe (v nemčine pre lodnú flotilu), zahájili svoju prvú sériu útokov proti americkej lodnej doprave v posledných dňoch roku 1941. Útočná sila, známa ako operácia Paukenschlag (Drumbeat), pozostávala z piatich IX triedy, člny s dlhým doletom.

Nemecká ponorka U-352 dnes sedí pri pobreží Severnej Karolíny.

Medzi ich príchodom do teritoriálnych vôd USA 27. decembra 1941 a 6. februára 1942 potopili bubnovači 25 lodí. Koncom toho istého roku sa operácie ponoriek pozdĺž amerického kontinentálneho šelfu rozrástli do zdanlivo nezastaviteľnej sily, ktorá zúrila od Maine až do Mexického zálivu. Môj otec, ako chlapec vyrastajúci v blízkosti Outer Banks, sledoval, ako horia ohne ich obetí, potom sa rozplynú v čiernom závoji noci. V rozpätí jedného roka dosiahli ponorky takmer 100 mŕtvych, pričom utrpeli iba 21 vlastných strát.

V reakcii na túto skrytú hrozbu zorganizovali spojenecké sily konvoje s námorným sprievodom. Vnútorné obranné sily nasadili hliadky lietadiel s dlhým doletom a krížniky vyzbrojené hĺbkovými náložami a zároveň usilovne pracovali na vývoji sofistikovanejších opatrení na lov ponoriek. Tieto opatrenia zahŕňali všetko od zlepšenia aktívnych sonarových systémov až po rádiovú trianguláciu a prelomenie kódovaných zachytených správ.

Bolo to prelomenie kódu záhady, ktoré nakoniec spôsobilo, že služba na ponorkách bola takmer samovražedná. Do konca roku 1942 bol počet zničených ponoriek 64. Počas prvých mesiacov nasledujúceho roka bolo potopených 94 člnov, čo vyvrcholilo v najtemnejšom období flotily, Black May, keď bolo zabitých 41 ponoriek a ďalších 37 poškodených. za jeden mesiac. Jednou z obetí tohto náporu bol U-352.

Stern section of the U-352 German U-boat of the North Carolina Coast

U-218 s dĺžkou 352 stôp bol dizajn VIIC, ktorý obsahoval 88 mm palubné delo namontované pred veliteľskou vežou. Prekvapivo, toto plavidlo nemalo na konte ani jeden zabitie. Ešte horšie bolo, že 9. mája 1942 druhou – a čoskoro aj poslednou – loďou, na ktorú vystrelila, bola americká pobrežná stráž Cutter Icarus. Icarus sa vyhýbal torpédam U-352 a podnikol vlastný útok, nasadil päť hĺbkových náloží, ktoré vážne poškodili ponorku vnútorne, zničili veliteľskú vežu a odpálili palubné delo.

Dva ďalšie útoky hĺbkových náloží prinútili U-352 vystúpiť na povrch, kde jeho veliteľ KL Rathke nariadil svojej posádke, aby potopila a opustila loď. Nakoniec bolo zabitých 17 členov jej posádky a zvyšok bol odvezený do Charlestonu ako vojnoví zajatci.

Desaťročie hľadania

Pre bitku, ktorá bola tak dobre zaznamenaná, nikto nevedel presné miesto pobytu U-352, kým kapitán George Purifoy (muž, ktorý začal Potápačské centrum Olympus v Morehead City, NC) sa spolu s Rodom Grossom, Daleom McCulloughom a Claudom Hallom (skupina, ktorá začala pátranie prostredníctvom rozsiahleho výskumu námorných archívov 10. svetovej vojny) rozhodli vyhľadať zostrelenú ponorku. Ich lov trval 1975 rokov, kým ho v apríli XNUMX našli, celú míľu a štvrť od pôvodných súradníc zaznamenaných Ikarom.

Divers exploring the U-352 German U-boat off the North Carolina Coast

Dnes je U-352 jedným z charakteristických miest vrakov v Severnej Karolíne. Pre potápačov, ktorí cestujú do Morehead City, stojí v hornej časti zoznamu. Dokonca aj s inštruktážou o ponore v čerstvej mysli, vidieť U-352 zhmotniť sa zo dna, sedieť so 45-stupňovým zoznamom na pravobok, je úžasný pohľad. U-35 sa nachádza asi 352 míľ od pobrežia a leží v tesnej blízkosti Golfského prúdu, ktorý často odmeňuje potápačov viditeľnosťou nad 100 stôp.

Dvaja potápači, jeden na rebreather a druhý na otvorenom okruhu potápajúci nemeckú ponorku.

Po línii zostupu smerom ku dnu bol môj prvý dojem z vraku úplne prekvapený jeho relatívne štíhlym priemerom. Obývacie priestory na väčšine bojových lodí strednej veľkosti z tejto éry neboli ani zďaleka luxusné. Život na ponorke s maximálnou šírkou len 20 stôp mi prišiel nepochopiteľne klaustrofobický – aj keď na vás nikto nestrieľal ani nehádzal výbušniny.

Aj keď je väčšina z toho, čo vidíte na dne, stále do značnej miery nedotknutá, sú pozostatky tlakového trupu, pretože väčšina vonkajšieho plášťa ponorky zhrdzavela.

Šnorchel U-352 ležal v piesku po páde z veliteľskej veže nemeckej ponorky, keď bola potopená.

Keď som pracoval na vraku pre niekoľko vybraných obrázkov, nefotograf vo mne putoval inou cestou. V priebehu rokov som mal možnosť potápať veľké množstvo vrakov, väčšinu obetí búrok, kolízií s útesmi a dokonca aj niekoľko potopených nemeckými ponorkami. Ale to, že som prvýkrát mohol skutočne položiť ruku na jedného z týchto umelých predátorov, bola silná vec.

Zostup na U-352

Divers hanging on to a down line system that also includes two lines running parallel to the dive boat for divers spread out on during their safety stop at the end of the dive.

Dokonca aj medzi skúsenými potápačmi Outer Banks je najväčšou výzvou pri potápaní U-352 – ako pri väčšine vrakov v hĺbkach väčších ako 70 stôp – čakanie na potápačský čln, ktorý sa pripojí k vraku a nastaví lane. Postup vyžaduje, aby člen posádky niesol šnúru a fyzicky sa priviazal k vraku. V prípade U-352 ide o 120-metrové plávanie ku dnu predtým, ako môže niekto iný vstúpiť do vody.

V závislosti od podmienok môže vŕtanie trvať 15 až 20 minút. Na urýchlenie tohto procesu sú potápači Olympus Diving Center vybavení podvodnou komunikačnou výbavou. Zospodu môže potápač poradiť kapitánovi, či potrebuje posunúť loď alebo zaplatiť viac riadku, ako aj podať podrobnú správu o podmienkach zhora nadol.

Podmienky potápania v Severnej Karolíne

Kontrolnou premennou pri potápaní vrakov Outer Banks v Severnej Karolíne je počasie. Jeden deň to môže byť skvelé, s pokojným morom a modrou vodou, zatiaľ čo druhý deň sa môže stať úplne zlým, buď so silným vetrom a rozbúreným morom, alebo s jednoduchou pochmúrnou viditeľnosťou v rozsahu 10 až 30 stôp.

Najvplyvnejšiu silu prírody prináša Golfský prúd, ktorý tečie smerom na sever o východný výbežok brehov. V dôsledku prúdu môžu letné teploty vody v priemere dosahovať 70-tych rokov, niekedy môžu stúpať až k 80-tym rokom, s viditeľnosťou pod vodou do 100 stôp. Na mnohých miestach vrakov v tejto oblasti je často dostatok prúdu na to, aby bolo nutné použiť spodnú čiaru.