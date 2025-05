Kontrola reality: obnova koralov nezachráni svetové útesy

Nie je to odkaz, ktorý by chcel počuť každý potápač, ale nezávislý výskum projektov obnovy koralov na celom svete priviedol COREYHO JA BRADSHAWA z Flinders University, CLELIU MULÀ z University of Western Australia, GIOVANNIHO STRONU z University of Helsinki a ich tím k ťažkému záveru.

Koralové útesy sú oveľa viac než len pekné miesto na návštevu. Patria medzi najbohatšie ekosystémy sveta a hostia približne tretina všetkých morských druhov.

Tieto útesy tiež priamo profitujú viac ako miliarda ľudí, zabezpečujúce živobytie a potravinovú bezpečnosť, ako aj ochranu pred búrkami a eróziou pobrežia.

Bez koralových útesov by bol svet oveľa chudobnejším miestom. Preto keď koraly odumrú alebo sa poškodia, mnohí ľudia sa ich snažia obnoviť. Rozsah tejto úlohy však rastie s tým, ako sa klíma neustále otepľuje.

In náš nový výskum, preskúmali sme celý rozsah existujúcich projektov obnovy koralov na celom svete. Zamerali sme sa na to, čo je hnacou silou ich úspechu alebo neúspechu a koľko by v skutočnosti stálo obnovenie toho, čo už bolo stratené. Obnova útesov, ktoré sme už stratili na celom svete, by mohla stáť až 26 biliónov austrálskych dolárov (12.5 bilióna libier).

bielené Acropora koraly na Maldivách (Davide Seveso / Milánska univerzita)

Globálne straty

Žiaľ, koralové útesy trpia na celom svete. Globálne otepľovanie a morské vlny horúčav sú hlavnými vinníkmi, ale nadmerný a Znečistenie veci zhoršiť.

Keď teplota mora dlhodobo stúpne nad sezónny priemer, koraly sa môžu stať bielenéStrácajú farbu, keď vypľujú svoje symbiotické riasy pri strese odhaľujú bielu kostru pod nimi. Silné vyblednutie môže koraly zabiť.

Bielenie koralov a ich hromadné úhyny sú dnes bežné. Minulý mesiac sa vyskytol masívny teplovodný oblak. vybielené rozsiahle oblasti útesu Ningaloo na severozápadnom pobreží Austrálie rovnako veľké časti severného Veľkého bariérového útesu bledli na severovýchodnom pobreží.

Od začiatku roka 2023 dochádza v celom regióne k masívnemu blednutiu koralov. trópy a časti Indického oceánu.

Za posledných 40 rokov sa rozsah koralových útesov sa znížil na polovicuS pokračujúcou klimatickou zmenou dochádza k blednutiu koralov a ich úhynu. stávajú bežnejšími. Viac ako 90% koralových útesov hrozí do konca storočia dlhodobá degradácia.

Mŕtve koraly na Maldivách po vyblednutí (Simone Montano / Milánska univerzita)

Priamy zásah

Obnova koralových útesov môže trvať veľa foriem, vrátane odstraňovania druhov živiacich sa koralmi, ako napríklad papagájová ryba, prenos koralových poterov alebo dokonca manipulovať s miestna komunita mikróbov na zlepšenie prežitia koralov.

Ale zďaleka najbežnejším typom reštaurovania je „koralové záhradníctvo“, kde sa úlomky koralov vypestované v škôlkach presádzajú späť na útes.

Problém je v rozsahu. Obnova koralov sa dá úspešne uskutočniť len v malom rozsahu. Väčšina projektov sa rozprestiera len na niekoľkých stovkách alebo tisíckach metrov štvorcových. Porovnajte to s takmer 12,000 XNUMX km²... strata a degradácia medzi rokmi 2009 a 2018. Projekty obnovy ani zďaleka nedosahujú rozsah potrebný na kompenzáciu strát spôsobených zmenou klímy a inými hrozbami.

Ochrancovia prírody pracujú na pestovaní koralov a pomáhajú chrániť tieto jedinečné formy života.

Závratne vysoké náklady

Obnova koralov je drahý, v rozmedzí od približne 10,000 226 do 4,800 miliónov dolárov (109 XNUMX – XNUMX miliónov libier) na hektár. Široké rozpätie odráža variabilné náklady na rôzne používané techniky, ľahkú dostupnosť a náklady na pracovnú silu.

Napríklad pestovanie koralov (úlomky koralov vypestované v škôlkach a presádzané späť na útes) je relatívne lacné (medián nákladov 558,000 270,000 USD alebo 830,000 400,000 GBP na hektár) v porovnaní s vysievaním lariev koralov (medián 226 109 USD alebo XNUMX XNUMX GBP na hektár). Výstavba umelých útesov môže stáť až XNUMX miliónov USD (XNUMX miliónov GBP) na hektár.

Odhadli sme, že to bude stáť viac ako $ 1.6 miliárd (772 miliónov libier) na obnovu iba 10 % degradovaných koralových oblastí na celom svete. Toto sa robí pri najnižších nákladoch na hektár a za predpokladu, že všetky projekty obnovy budú úspešné.

Dokonca aj náš konzervatívny odhad je štyrikrát vyšší ako celkové investície do obnovy koralov za posledné desaťročie (410 miliónov dolárov alebo 198 miliónov libier).

Je však rozumné použiť najvyššie náklady na hektár vzhľadom na vysokú mieru zlyhania, potrebu použiť niekoľko techník na tom istom mieste a vysoké náklady na prácu na odľahlých útesoch. Obnova 10 % degradovaných koralových oblastí na celom svete by pri cene 226 miliónov dolárov na hektár stála viac ako 26 biliónov dolárov (12.5 bilióna libier) – takmer 10-krát viac ako Austrália. ročného HDP.

Preto je finančne nemožné riešiť prebiehajúcu stratu koralových útesov obnovou, aj keď miestne projekty stále môžu priniesť určité výhody.

Lanové škôlky pestujú úlomky koralov, kým nie sú pripravené na vysadenie (Luca Saponari / Milánska univerzita)

Miesto, miesto, miesto

Naše výskum Zamerali sme sa aj na to, čo ovplyvňuje výber miest na obnovu. Zistili sme, že to závisí najmä od toho, ako blízko sa útes nachádza k ľudským sídlam.

Samotné to nie je nevyhnutne zlá vec. Zistili sme však tiež, že k obnovovacím opatreniam s väčšou pravdepodobnosťou dochádza na útesoch, ktoré už boli degradované ľudskou činnosťou a s menším počtom druhov koralov.

To znamená, že sa nemusíme nevyhnutne zameriavať na lokality, kde je najväčšia pravdepodobnosť úspešnej obnovy alebo kde majú najväčší ekologický význam.

Ďalším obmedzením je, že koralové záhradníctvo zvyčajne zahŕňa iba niekoľko druhov koralov – najjednoduchšie sa chová a presádza. Hoci to môže stále zvýšiť koralový porast, neobnovuje rozmanitosť koralov do tej miery nevyhnutný pre zdravé a odolné ekosystémy.

Meranie „úspechu“

Ďalšou smutnou realitou je, že viac ako tretina všetkých snáh o obnovu koralov zlyhaťMedzi dôvody môže patriť zlé plánovanie, neoverené technológie, nedostatočné monitorovanie a následné vlny horúčav.

Bohužiaľ, neexistuje štandardný spôsob zhromažďovania údajov alebo podávania správ o projektoch obnovy. To sťažuje – alebo znemožňuje – identifikovať podmienky vedúce k úspechu a znižuje tempo zlepšovania.

Teraz uspieť, neskôr zlyhať

Väčšina transplantácií koralov je monitorovaná menej ako 18 mesiacovAj keď prežijú toto obdobie, neexistuje žiadna záruka, že vydržia dlhšie. Dlhodobá miera úspešnosti nie je známa.

Keď sme skúmali pravdepodobnosť extrémnych horúčav bezprostredne po obnove a v nasledujúcich desaťročiach, našli sme že väčšina obnovených lokalít už krátko po obnove zaznamenala silné vyblednutie. Bude ťažké nájsť lokality, ktoré budú ušetrené od budúceho globálneho otepľovania.

Mladý koral je niekedy vybielený ešte pred dokončením reštaurátorského projektu (Davide Seveso / Milánska univerzita)

Nič nenahradí opatrenia v oblasti klímy

Obnova koralov má potenciál byť cenným nástrojom za určitých okolností: keď podporuje zapojenie komunity a rieši miestne potreby. Zatiaľ však nie je – a možno nikdy nebude – možné ju dostatočne rozšíriť, aby mala zmysluplné dlhodobé pozitívne účinky na ekosystémy koralových útesov.

Táto kontrola reality by mala podnietiť konštruktívnu diskusiu o tom, kedy a kde sa oplatí obnova. Bez toho, aby sa obmedzoval tempo a rozsah klimatických zmien, máme málo síl na záchranu koralových útesov z masívnych strát v nasledujúcom storočí a neskôr.

Iné prístupy k ochrane, ako napríklad stanovenie, udržiavanie a presadzovanie chránené morské oblasti a zlepšenie kvalita vody by mohlo zvýšiť šancu, že projekt obnovy koralov bude úspešný. Toto úsilie by tiež mohlo podporu miestnych ľudských komunít s motiváciou pre ochranu prírody.

Posilnenie doplnkových stratégií by preto mohlo posilniť odolnosť ekosystémov, čím by sa rozšíril dosah a úspešnosť projektov obnovy koralov.

