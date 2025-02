Vraky lodí v južnom Cortézskom mori

Táto vodná plocha na tichomorskom pobreží Mexika je spojená s veľkolepým morským životom, ale jej vraky by sa nemali prehliadať, hovoria MICHAEL SALVAREZZA & CHRISTOPHER P WEAVER. Hoci mnohí boli zámerne potopení ako umelé útesy, to neznamená, že si neužili slávne kariéry, často siahajúce až do druhej svetovej vojny.

The Sea of Cortez, sometimes referred to as the Gulf of Kalifornia, is a favourite destination for scuba divers. It is home to inquisitive sea-lions, migrating whales, schooling hammerhead sharks, swirling baitballs of fish and a palette of marine life so intriguing that Jacques Cousteau referred to its waters as “the world’s aquarium”.

Je tu množstvo príležitostí na potápanie na súši aj na palube. Potápači odchádzajúci z južného mesta Cabo San Lucas si môžu vychutnať skvelé ponory v okolí a vrátiť sa na obed alebo sa vydať ďalej na pobrežie do bájneho Gordo Banks.

Pestrofarebný skalnatý svah

Voda bohatá na živiny tam preteká sériou podmorských vrchov a priťahuje oslnivé húfy žralokov, raje mobula, tuniakov, wahoo a marlinov.

V La Paz majú potápači a šnorchlisti možnosť stretnúť sa so žralokmi veľrybími. Národný park Cabo Pulmo, býčie žraloky sú potápačským lomom. Nedávno sa stretli s kosatkami a niektoré plavidlá orientujú svoje dobrodružstvá v nádeji, že sa stretnú s týmito skutočnými vrcholovými predátormi.

Cortézovo more má zvyčajne skalnaté dno

Na našu expedíciu za prieskumom vôd južného Cortezského mora sme opustili Cabo San Lucas a zamierili na sever na palube Nautilus Adventures. Galantná dáma.

Žiarivá červená kardinálska ryba, ktorá sa skrýva v skalnatých sutinách

Ryby využívajú trosky potopených lodí ako úkryt

Väčšina splavných vodných plôch skrýva pod povrchom tajomstvá lodí a Cortezovo more nie je iné. Zatiaľ čo väčšina návštevníkov je fascinovaná morským životom v tejto oblasti, chceli sme preskúmať tieto potopené relikvie a dozvedieť sa ich príbehy.

C-54

Prvým bol vrak známy ako C-54 Agustin Melgar, stará mínolovka, ktorá sa potopila v roku 2000 južne od miesta zvaného Puerto Escondido. S dĺžkou 56 m a lúčom 11 m je to jeden z najmenej známych a najviac podceňovaných ponorov s vrakmi v Cortezovom mori.

Mike Salvarezza skúma C-54

Loď bola postavená v Tampe na Floride v roku 1944 a spustená pod dosť neromantickým názvom USS zariadení (AM-220). Po počiatočnom pridelení do zóny Panamského prieplavu sa presťahovala do Pearl Harbor, aby sprevádzala ďalšie lode a konvoje.

Kamuflovaný C-54 v Tampe, júl 1944 (Národný archív / John H Costello cez navsource.org)

Koncom roku 1944 hliadkovala vo vodách okolo Palau v Mikronézii a potom sa vrátila k eskortným povinnostiam na takých tichomorských miestach, ako sú Kossol Roads, Manus, Ulithi, Guam, Saipan, Filipíny a napokon na ostrove Okinawa, kde sprevádzala niekoľko vojnových nákladných a útočných lodí.

Dňa 6. apríla 1945 AM-220 bola privolaná na pomoc vojnová loď USS Mullany, ktorý bol zasiahnutý japonskými útokmi kamikadze, a zachránil 16 preživších. Neustále zametala míny po celom Ďalekom východe a podporovala operáciu 3. flotily USA proti Japonsku. Plavidlo bolo ocenené tromi bojovými hviezdami za službu počas druhej svetovej vojny.

Zariadenie USS (AM-220), známejšie ako C-54 (National Archives / John H Costello cez navsource.org)

In 1950 she was recommissioned as a výcvik vessel, operating on the US east coast, Canada and the Caribbean, before becoming MSF-220 v roku 1955 av roku 1962 bol predaný mexickej vláde. Jej povrchový príbeh sa skončil až v roku 2000, keď bola úmyselne potopená, aby vytvorila umelý útes v národnom parku Loreto Bay.

Toto oddelenie na C-54 vedie do podpalubia

Dnes ako C-54 vrak je skvelým ponorom pre prieskumníkov vrakov. Vždy sa zamýšľame nad históriou lode, keď prechádzame cez jej prízračné pozostatky alebo sa dotýkame kovu jej nadstavby, pretože každá má svoju históriu. In C-54V prípade, keď plávame jej dlhými tichými chodbami, sú to hrozné boje 2. svetovej vojny.

Malé útesové rybky sú domovom v C-54

Koralový jastrab často sedia na špičkách koralov

Vrak leží vzpriamene v hĺbke 21 metrov a je pokrytý morským porastom. Jeho štruktúru zdobia žiarivé žlté gorgonie a červené inkrustujúce špongie a rad rýb používa plavidlo ako úkryt.

Pretože plavidlo bolo dobre pripravené pred potopením, prienik je jednoduchý, s mnohými možnosťami preplávania a ľahkých východov viditeľných počas ponoru, čo predstavuje ideálny úvod do vrakov južného Cortezského mora.

Fang Ming

Zelené murény sa nachádzajú v Cortézskom mori

V blízkosti pohoria El Bajo Fang Ming má temnejšie dedičstvo. Toto čínske rybárske plavidlo zadržali mexické úrady 18. apríla 1995 za pokus prepašovať migrujúcich pracovníkov do USA. Na palube našli 88 mužov a sedem žien držaných v uzavretom priestore.

Potápač skúma Fang Ming

Po štyroch rokoch vláda rozhodla, že pre zaistené plavidlo nemá využitie a 18. novembra 1999 potopila 56m Fang Ming neďaleko Isla Ballena ako prvý umelý útes v Latinskej Amerike.

Táto obľúbená potápačská lokalita leží na západnom pobreží ostrova Espíritu Santo, pred El Corralito v 23 m vody. Je hostiteľom množstva morského života vrátane veľkých zelených korytnačiek, ktoré si zrejme užívajú pokojný odpočinok na palubách.

Potápači skúmajú pobrežie El Bajo

Na našom ponore sme zažili termoklinu okolo 18m, kde teplota vody klesla z 24 na 21°C, pod ktorou bola voda oveľa tmavšia. To dodalo vraku lode, ktorá sa kedysi používala na pašovanie ľudí, pocit tajomstva.

C-59

Ďalším potopeným tajomstvom južného Cortézskeho mora je to, čo sa zvyčajne nazýva C-59 vrak, hoci je to v skutočnosti USS Diplom (AM221), minolovka triedy Admirál, ktorá bola ocenená tromi bojovými hviezdami za službu počas 2. svetovej vojny v Pacifiku.

Diplom USS (AM221) alias C-59 (Carlos Pizano cez navsource.org)

V roku 1962 bola predaná mexickému námorníctvu, premenovanému na ARM DM-17 a potom v roku 1994 ARM Kadet Francisco Márquez (C-59). V roku 2004 bola zastaraná a potopená ako umelý útes neďaleko La Paz.

Vrak leží na ľavostrannej strane, vo vode s hĺbkou od 21 do 9 metrov, ďalší príklad lode, ktorá zažila divoké boje a teraz leží miznúce pod vlnami Cortézskeho mora.

As on other purposely sunk ships, large cut-outs enable easy penetration. During a late-afternoon dive we were busy exploring the interior when a large Kalifornia sea-lion rocketed through the wreck, diving deep into the cargo holds and then shooting out just as fast.

Samci uškatcov budú výzvou pre potápačov, ktorí sa dostanú príliš blízko k samiciam

Vidieť tohto morského cicavca pri skúmaní vraku nám vyvolalo úsmevy na tvárach. Kiežby sme mohli skákať asi tak obratne ako lachtan!

Vnútri hrdzavejúci vrak C-59 je fádna a bahnitá, tma vytvára pre potápačov pochmúrnu náladu. Na chvíľu sa zamyslíme nad tým, ako bola táto loď kedysi súčasťou úsilia poraziť zlo.

Salvatierra

97 m salvatierra bola postavená počas 2. svetovej vojny ako trajekt na prepravu pracovníkov lodeníc cez záliv Chesapeake do Newport News vo Virgínii. Nikdy nevidela bojovú akciu, ale každý príspevok k vojnovému úsiliu, veľký alebo malý, bol nevyhnutný.

Vrtuľa Salvatierra

Po vojne bola loď predaná v aukcii, vzhľadom na salvatierra meno a vyvesil mexickú vlajku ako trajekt premávajúci medzi La Paz a Topolobampo (neďaleko Los Mochis v štáte Sinaloa).

V júni 1976 salvatierra potopil po náraze na útes Suwanee v temnej noci. Pretože viezla vysoko horľavý náklad benzínu, leteckého paliva, butánu a nafty, na palube neboli žiadni cestujúci.

Potopila sa v hĺbke 18 metrov, ale o niekoľko mesiacov neskôr, 30. septembra, sa hurikán Liza presunul nad La Paz s vetrom dosahujúcim rýchlosť 120 míľ za hodinu a bol dostatočne silný na to, aby prevalcoval salvatierra na dno, pričom vlny odtrhnú celé puzdro z paluby. Aj keď je zbitý a pomliaždený, stále je z neho úžasný vrakový ponor.

Rozbité trosky rozprávajú príbeh o potopení Salvatierry a následnom hurikáne

Preskúmali sme tento temný a temný vrak lode. Pri plávaní pozdĺž skrúteného trupu sme videli pneumatiky, diely nákladných áut, sudy a kontajnery. Smerom k korme je vrtuľa pokrytá morským porastom. The salvatierra, chrbát zlomený a kovové strany prepichnuté a roztrhané, zaujatý mučenou pózou.

Vo vnútri vraku Salvatierra sú sudy a rôzne trosky

Stroje vo vnútri Salvatierra

Preniknutie dovnútra a preplávanie tmavými chodbami nás zavedie späť do toho osudného dňa, keď bola loď smrteľne zranená neďalekým útesom. Toto nie je vrak, ktorý bol „pripravený“ pre potápačov, takže pri plavbe vnútrozemím musia byť opatrní.

Vynorili sme sa, aby sme našli obrovskú raju južnú, ľahko 3 metre od nosa po chvost, a škorpióna a teritoriálnych seržantov vážne brániacich svoje vaječné masy. The salvatierra, teraz prosperujúci útes, si užíval svoje posledné dejstvo ako útočisko pre morský život.

V piesku sa skrýva veľký južný bodliak

Pri návšteve Cortézovo more, v každom prípade si užite podívanú na podmorský život, ale neprehliadnite nižšie uvedené vraky lodí – ich príbehy sa treba naučiť, zažiť a zdieľať.

