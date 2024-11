Predĺžený víkend potápanie v Dominikánskej republike

Príležitosť navštíviť Dominikánsku republiku na pár dní sa naskytla náhle a pre MICHAELA SALVAREZZA & CHRISTOPHER B WEAVERA sa ukázala ako neodolateľná – ale bolo by toho dosť na videnie pod vodou, aby uspokojili nároky potápačov, ktorí sa oklepali viac ako trochu?

Priamy let z New Yorku do Punta Cana trval tri a pol hodiny a náš predĺžený víkend s potápaním práve prebiehal.

Pred mnohými rokmi sme túto krajinu cestovali. Bol to východiskový bod dobrodružstva na živej palube do legendárnych Silver Banks, ležiacich medzi ostrovom Hispaniola, ktorý Dominikánska republika zdieľa s Haiti, a Turks & Caicos.

Strieborné banky sú zimnou živnou pôdou pre severoatlantickú populáciu keporkakov a v tom čase sme sa celé zameriavali na veľryby. Počas dlhej a rozsiahlej potápačskej kariéry, ktorá nasledovala po tomto výlete, sme sa do Dominikánskej republiky nikdy nevrátili a tento víkendový výlet bol príležitosťou konečne sa potápať na tomto často prehliadanom (potápačmi) ostrove.

Rozhodli sme sa potápať región známy ako Bayahibe kvôli jeho blízkosti k významnému vraku lode St George. Po príchode sme sa rýchlo spojili s Potápanie Caribe, jeden z miestnych prevádzkovateľov potápania, a zariadili nám plán potápania. Nasledujúce ráno sme boli na lodi, ktorá smerovala k nášmu prvému potápačskému miestu, útesu známemu ako Guaraguao1.

Pláž v Bayahibe

Nalodenie na potápačský čln

Guaraguao1 je plytký, zvlnený útes s kúskami piesku zmiešanými s pásmi útesu. Okamžite sme si všimli, že niektoré koraly sa vybielili v dôsledku brutálne horúceho leta a pripomenuli si ničivé účinky, ktoré má globálna zmena klímy na citlivé svetové systémy koralových útesov. S príchodom chladnejšieho zimného počasia dúfame, že sa koraly spamätajú.

Mnohým koralom sa tu však darí a útesy sú domovom obvyklého radu obyvateľov karibských útesov. Blackbar soldierfish hľadal útočisko pod koralovými prevismi, spolu s pekným dlhospinatým veveričkou.

Plachá veverička dlhospinová

Bielo-škvrnité filety

Medzi koralovými výbežkami sa preháňalo niekoľko druhov papagájov a skúsení potápači si mohli všimnúť čistiace stanice útesov, v ktorých pracovali žiarivo žlté čistky, ktoré čakali na svoju ďalšiu prácu. Sledovali sme aj páry štvorokých motýľov, ktoré sa vybrali medzi morské a gorgonie.

Papagájovité ryby sú nápadne sfarbené

Pre potápačov so záujmom o históriu je útes Guaraguao domovom jedinečného podmorského múzea vrakov lodí. Delá, veľká kotva, muškety a delové gule sem boli premiestnené z neďalekých miest španielskych galeón.

Delová guľa spočívajúca na konci dela v podmorskej archeologickej rezervácii Guadalupe

V skutočnosti to bolo priamo pri brehu Bayahibe, kde sa nachádzajú pozostatky Panna Mária z Guadalupe sa našiel vrak lode a dnes je označený ako živé múzeum podmorskej archeologickej rezervácie Guadalupe.

Značka pripomínajúca Nuestra Senora de Guadalupe

Cez Shallow

Náš druhý ponor bol na Via Shallow, neďalekom útesovom systéme podobnom Guaraguao1. Tu sme sa zastavili, aby sme pozdravili ozrutne vyzerajúcu murénu škvrnitú, ktorá sa zo všetkých síl snažila zastrašiť skupinu potápačov, ktorí súperili o príležitosť pozrieť sa na to krásne stvorenie.

Muréna škvrnitá sa snaží vyzerať zúrivo

Neďaleko, zastrčený pod fialovou mriežkou morského fanúšika, sme našli krásnu kavričku plameniaka, perfektný objekt pre naše 60 mm makro objektívy. Našli sme aj pásikavú koralovú krevetu so znáškou vajíčok – ďalšia pekná fotopríležitosť.

Flamingo jazyk cowrie

Páskované koralové krevety so znáškou vajec

Pokračovali sme v miernom plávaní nad útesom a pozerali sa na obyvateľov koralového systému, ktorí vykonávajú svoje každodenné rituály. Potom sme zbadali votrelca, invázneho perutýna, ktorý sa nehybne vznášal popri kopci koralov.

Perutýny sa dostali do Atlantiku a Karibiku z Indo-Pacifiku a napriek svojmu krásnemu vzhľadu sú nevítané, pretože sú nenásytnými predátormi, ktorým samotný prirodzený predátor chýba. Napriek tomu nemôžeme odolať, aby sme vytvorili portrét tohto votrelca.

Perutýny sú invazívne a nepatria do Karibiku

Viacfarebný kreolský pyskoun

Boli to relatívne plytké ponory s maximálnou hĺbkou 16 m, vďaka čomu sú ideálne pre potápačov všetkých úrovní. Nám to pripadalo skôr ako potápačské lokality vhodné pre začínajúcich potápačov a vo vnútri sme túžili po niečom náročnejšom.

Avšak Penon Perfundo a Acuario boli potápačskými lokalitami na druhý deň, ďalší pár plytkých útesov s kymácajúcimi sa morskými vláčikmi a trsmi tvrdých koralov. V Penon Perfuno damselfish ohrozoval všetkých potápačov, ktorí sa priblížili k ich brlohu príliš blízko.

Dvojfarebná dáma

Seržanti znervózneli, keď sme plávali po ich množstve fialových vajec a žlté lúče žihadiel lietali po piesočnatých škvrnách ako malé arabské magické koberce.

Krátko po ponore v Acuariu bola pod koralovým previsom spozorovaná zdravotná sestra žraloka vo veľkosti osoby, čo vzrušilo tých potápačov v skupine, ktorí nikdy predtým nevideli žraloka.

Kúsok odtiaľ sa nám naskytla zaujímavejšia, no menej nápadná podívaná. Tam, na vrchole pomerne veľkého stĺpového koralu, sa tam a späť rútila hŕba tyčových zdvihákov v očividnej honbe za niečím.

Mäta pieporná na hlave koralu

A áno, chceli sme povedať „skupina“ a nie „škola“, pretože tieto ryby boli v skutočnosti skôr v chaotickom zväzku ako v organizovanom sprievode. Nevideli sme, čo hľadali, ani sme nevedeli, čo robia, ale osamelý španielsky hogfish bol uprostred skrumáže a zdalo sa, že sa k tomu pridal!

Pred koncom ponoru sme sa stretli s párom veľkých kapustových nahých vetvičiek, kmeňa škvrnitého, ryšavku a trúba. Krikľavé farby, tvary a veľkosti obyvateľov koralových útesov neprestávajú udivovať.

Pozdĺž útesu sa plazí kapustový nudibranch

Svätý Juraj

Napriek týmto stretnutiam to bolo St George vrak, ktorý nás lákal najviac, a táto stránka bola naplánovaná na ďalší deň.

St George bola postavená v roku 1962 v Škótsku s pôvodným názvom Norbrae. Jeho účelom bola preprava pšenice a jačmeňa medzi Nórskom a Amerikou a používala sa 20 rokov, kým bola opustená v prístave Santo Domingo.

Bola premenovaná St George po ničivom hurikáne, ktorý zasiahol Dominikánsku republiku (a celý Karibik a Mexický záliv) v septembri 1998. V júni 1999 bola loď potopená asi pol míle od pláže v hĺbke 40 metrov. Vrak je dlhý 72 metrov a vrchol je dosiahnuteľný asi za 15 metrov.

Zábradlie na vraku St George

Chvíľu trvalo, keď sme zostupovali po kotviacej šnúre k vraku, aby sme zbadali nejasný obrys potopenej lode, kvôli zníženej viditeľnosti na mieste. Ale naše úsmevy sa zväčšili, keď sa horná časť vraku stala ostrejšou. Našu pozornosť upútala lákavá časť mosta a čoskoro sme sa ocitli vnútri a skúmali nadstavbu.

Hlboká modrá okolitých vôd znamenala ostrý kontrast k hrdzavohnedému interiéru vraku, keď sme sa pozerali von cez dvere, prielezy a okná.

Keď sme boli vonku, plávali sme pozdĺž zadnej strany lode a fotili sme zábradlie obrastené farebnými morskými organizmami. Fialové huby si tu založili svoj domov spolu s množstvom menších útesových rýb, ktoré vírili vo vodách nad nimi.

Fialové špongie na svätom Jurajovi

St George je zaujímavý vrak, ktorý si vyžaduje niekoľko ponorov. Pre tých, ktorí majú certifikáciu Advanced, luk láka do hlbšej vody spolu s nákladnými priestormi. Jeden ponor na vraku nestačí, ale bol to celý povolený dlhý víkend a túžili sme sa vrátiť.

Objektív nového potápača

Neskôr, keď sme si v hotelovej izbe zbalili výstroj a pripravili sa na odlet domov, uvažovali sme o potápaní v Dominikánskej republike. Pre nás sme mali okamžitý dojem, že útesy sú zaujímavejšie pre potápačov, ktorí v tomto športe začínajú. Naše potápačské skúsenosti po celom svete nás k týmto útesom možno unavili.

Ale ako sme ďalej uvažovali, spojili sme sa s niečím hlbším, dôležitejším. Skutočne sme sa začali pozerať na ponory cez optiku nového potápača.

Ostrý nos

Zlý úsmev jašterice

Spomenuli sme si na úžasné pocity z našich úplne prvých nádychov a výdychov pod vodou pred všetkými tými rokmi a na úžas, ktorý sme zažili, keď sme prvýkrát plávali cez koralový útes alebo hľadeli do krištáľovo čistých vôd trópov z boku člna.

Iste, väčšinu z toho, čo sme videli v Dominikánskej republike, sme už predtým videli; nebolo to „nič nové“. Ale v skutočnosti je vždy niečo nové. Ako kŕdeľ barového jacka sme videli freneticky plávať nad koralmi v Acuariu. Stále presne nevieme, čo tam robili!

Z jeho ochranného otvoru vykúka blenny

Potápačská komunita zahŕňa potápačov na všetkých úrovniach. A každý sa stále učí. Dokonca aj skúsení potápači vidia nové veci a učia sa pri každom ponore – aj keď je to len preto, aby sa naučili, ako naučiť nových potápačov o zázrakoch podmorského sveta.

Náš predĺžený víkend v Dominikánskej republike sa skončil príliš rýchlo. A naučili sme sa ešte jednu vec: musíme si naplánovať návrat!

