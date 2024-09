Pekelné zvony a iné yucatánske jaskynné špeciality

PIERRE CONSTANT bol v Mexiku a neustále sa mu chcel venovať hlbšie cenotes – najmä v čase, keď by aspoň niektorí z nich mohli byť ohrození. Napísal správu a urobil všetky fotografie...

Yucatan je fascinujúca krajina nielen pre svoju kultúru, jedinečnú prírodu a divokú prírodu či staroveké archeologické náleziská Mayov, ale aj preto, že je to raj jaskynných potápačov.

Bola to moja piata návšteva za posledných päť rokov. Ešte v roku 2017 som sa zúčastnil na TDI sidemount jaskynnom kurze v Playa del Carmen. V roku 2018 som sa ponoril cenotes okolo Meridy a nasledujúci rok sa vrátili pre viac.

V roku 2020 moja jaskyňa-výcvik bola posunutá o krok ďalej s etapovým kurzom v Playa a DPV výcvik v Tulume. Bolo to vzrušujúcejšie, ale náročnejšie – na tejto úrovni nemôžete používať podvodnú kameru, pretože na manipuláciu s vybavením potrebujete obe ruky.

Elliot v hĺbke v Regininej pasáži Alexis so slanou vodou

Len ťažko môžete predstierať, že ste urobili Yucatan po jedinej ceste. An Otvorená voda Potápač v a cenote smie robiť len jaskynné ponory s denným svetlom vždy na dohľad. Čokoľvek v prostredí nad hlavou vyžaduje špecifickú jaskyňu výcvik nasleduje pokročilá jaskyňa výcvik, všetko v dostatočnom časovom predstihu pred dosiahnutím úplnej úrovne jaskyne sidemount a tak ďalej.

Väčšina potápačov zažíva cenotes po prvýkrát by si užili len obmedzený prístup a spoznali klasické lokality, ktoré potápa väčšina turistov. S tisíckami cenotes z ktorých si vybrať, preskúmať to všetko by trvalo celý život.

Najoddanejší, najzaujímavejší obyvatelia jaskyniarov budú pokračovať v objavovaní nového cenotes každú chvíľu, alebo sa posúvať ďalej do neznámych končín existujúcich jaskynných systémov.

Elliott medzi stĺpmi v Tortuge

Gondwana

Pred rozpadom starovekej Gondwany, zahŕňajúcej kontinenty Severnej a Južnej Ameriky a Afriky, bol Yucatan dočasne pripojený k tomu, čo sa jedného dňa stane Venezuelou. Keď sa pred 140 miliónmi rokov začal formovať protoatlantik a Mexický záliv, odtrhol sa a stal sa izolovanou platňou.

Yucatan, ktorý sa otáčal proti smeru hodinových ručičiek a unášal sa na západ ďalších 50 miliónov rokov, sa zrazil s Mexikom. Na východe polostrova sa objavila zlomová zóna a vytvorila sa povodie Yucatánu.

Yucatánska plošina bola vytvorená z kriedového vápenca bez povrchových riek, ale s podložím, cez ktoré presakuje voda. Meteorický dopad, ktorý zanechal na Yucatane obrovský kráter a spôsobil druhé masové vymieranie na svete, tiež vytvoril rozsiahlu sieť zlomov v podzemí a počas miliónov rokov dážď rozpúšťal vápenec ďalej a vytváral podzemné vodné toky a ponory.

Najdlhšie podzemné rieky na svete, klasifikované ako „systémy“, sa nachádzajú v pobrežnej oblasti Quintana Roo, východne od Yucatánu.

Max svieti na zbierku stĺpov v Xulo

Doba ľadová postihla polostrov pred 150,000 20,000 až 65 XNUMX rokmi. V poslednej z nich prišli ľudia z Ázie cez pozemný most cez Beringovu úžinu. V extrémnych chladných podmienkach ich to ťahalo žiť pod zemou. Hladina mora bola o XNUMX m nižšia ako dnes.

V jaskyniach sa delili prehistorické zvieratá, ako sú medvede, obrie pozemné leňochody a šabľozubé tigre, zatiaľ čo nad zemou sa potulovali mamuty, mastodonty a glyptodonty spolu s lamami, ťavami a koňmi.

Na konci poslednej doby ľadovej, asi pred 8,000 XNUMX rokmi, stúpla hladina mora a väčšinu jaskýň zaliala morská voda. Sladká voda z dažďov vystúpila na vrch ako zreteľná vrstva a vytvorila rozmazanú haloklínu, kde sa medzi nimi mieša soľ a sladká voda.

Max čelí stalaktitom a stĺpom v Xulo

Oveľa neskôr zohrali jaskyne dôležitú úlohu v mayskej kultúre. Slovo cenote pochádza od Mayov dzonot, čo znamená priepasť alebo jaskyňa naplnená vodou, symbolizujúca vstup do Xibalby, podsvetia mŕtvych, ale aj úrodného miesta, kde vzniká život – symbolická cesta medzi Zemou a infrasvetom.

Gran Acropolis, Yaxchilan

V ponoroch sa našla keramika spolu so zvyškami obetných darov, ako sú mladé dievčatá. cenotes niekedy poskytovali pohrebiská pre starších ľudí alebo hodnostárov. V súčasnosti Mayovia považujú za cenotes s úctou, ako miesto pre jaskynných duchov.

Môj osviežovač

Let Air France pristál v Cancúne v noci. Vybavil som si prenajaté auto a s dažďom na diaľnici som došiel do hotela v Playa del Carmen o hodinu neskôr, takže som išiel spať dlho po polnoci.

Prechodový deň bol povinný, aby som si pripravil potápačskú výstroj a podvodnú kameru. Nasledujúci deň som sa mal stretnúť s Maxom, mojím sprievodcom pre jaskynné potápanie. Stretli sme sa štyri roky predtým na výlete do Meridy.

Jaskynný potápač Max

Veľmi profesionálne, Max začal dôkladnou revíziou môjho výstroja a sťažoval sa na niektoré aspekty, ako napríklad absenciu dlhej hadice na mojom druhom regulátor, rezačka vlasca a cievky.

Dva roky som sa nepotápal v jaskyniach, takže bolo potrebné osvieženie. Cítil som trochu napätia pri myšlienke, že som opäť v prostredí nad hlavou, a vedel som, že sa musím plne sústrediť. Keď pravidelne necvičíte, na veci sa môže zabudnúť a pri tejto línii činnosti nie je priestor na chyby.

Urobil som 25 cenotes / jaskyniach a hľadal som niečo nové, vzrušujúce a pokiaľ možno „špeciálne“.

Naša počiatočná jazda nás zaviedla na sever do Puerto Morelos, odkiaľ sme odbočili na západ na Ruta de los Cenotes. Yucatánska džungľa je pomerne suchá, s maximálnou výškou stromov 15 metrov a je domovom úžasných vtákov a fascinujúcich zvierat, ako sú jaguáre a pumy, ktoré Max rád fotografuje pomocou infračervených kamier umiestnených na odľahlých miestach.

Zapote: strom a zvony

Vývesný štít v Zapote cenote

zapojí cenote v slnečnom svetle

Plánovali sme potápať Zapote, ponor v tvare presýpacích hodín, ktorý sa ukázal byť dosť tmavý, keď sme boli pod vodou, s jedovatou vrstvou sírovodíka hlbokou 30-35 m. Z toho sa ako duch vynoril kmeň 4,500 rokov starého stromu zapote, ktorý vyrastal z 54 metrov hlbokého lôžka.

Max a obrátené hubové stalaktity v Zapote

To, čo robí Zapote jedinečným, sú „pekelné zvony“ alebo stalaktity v tvare obrátených húb, ktoré visia zo stien. Tieto útvary vznikajú vo vode biogeochemickým mechanizmom, hoci zvončeky vytvárajú baktérie zachytené vo vrstve sírovodíka.

Tieto baktérie, známe ako „extremofily“, sa darí v extrémnych prostrediach, spracovávajú síru a zvyšujú pH vody, aby vytvorili jedinečné útvary nad haloklínou. Zvončeky sú teda navonok živé a organizmy poháňané sírou prispievajú k hromadeniu vápnika.

Pekelné zvony zblízka

Potápač medzi hubovými stalaktitmi

Zvony vyžadujú prostredie so slabým osvetlením a tvoria sa len v blízkosti vrstvy do 35 m. V roku 2020 jeden výskumník vyslovil teóriu, že vznikli tak, že bubliny oxidu uhličitého stúpali z hĺbky a zachytávali sa takmer v horizontálnom strope.

Rádiometrické datovanie niektorých zvonov naznačuje, že vyrástli v období stredného a neskorého holocénu. Niektoré z týchto vtipných CO 2 -konzumné huby môžu dosiahnuť dĺžku 1-2 m a šírku 80 cm a susedné závrty obsahujú podobné štruktúry. Samotný strom zapote zobrazuje „zvončeky pre bábätká“.

Zapote kmeň stromu s potápačmi klesajúcimi

Max na bezpečnostnej zastávke v Zapote

Maravillská kupola

Neďaleko ležala Cenote Maravilla – kruhová priehlbina, ktorú majiteľ čiastočne vyhodil do vzduchu, do ktorej sa šplhalo strmé drevené schodisko. Keď bol pod vodou, objavil sa nápadný kupolovitý tvar.

Neexistovali žiadne útvary, ktoré by stáli za zmienku, ale bola tu skvelá viditeľnosť a nádherný prúd ranného popoludňajšieho svetla, ktoré preniklo do hĺbky.

Stránka ponúka prostredie pre fotografovanie pod vodou ako aj byť a výcvik stránka pre freediverov. Teplota vody bola 25°C.

Tréning freedivers v Maraville

Fosília lastúrnikov na stene, Maravilla

Nasledujúcich pár dní sme zamierili na juh, do blízkosti Dos Ojos a systému Sac Actun. Toto bolo v 2018 ako najdlhšie známy podvodný jaskynný systém na svete, ktorý spája 187 cenotes a ohromujúcich 365 km dlhých.

V marci 2008 traja členovia Proyecto Espeleogico de Tulum preskúmali jamu Hoyo Negro a našli vo výške 60 metrov pozostatky mastodonta. V hĺbke 43 metrov bola lebka a kosti dospievajúcej mayskej ženy, paleoameričanky, ktorá sa dnes označuje ako Naia, staré 12 až 13,000 XNUMX rokov.

Nástup do Tak Be Ha cenote

Tajná voda

V Cenote Tak Be Ha (Tajná voda) boli naše nádrže vynesené lanom cez komínový otvor v strope na hladinu vody. Strmé kamenné schodisko umožňovalo zísť dole do veľkej, širokej komory s množstvom dekorácií a umelého svetla.

Meandrovanie cez stalagmity v Tak Be Ha

Stĺpce v Tak Be Ha

Výstražná tabuľa, Tak Be Ha

Pod stropom stalaktitov a heliktitov, Tak Be Ha

Ďalej viedla 8 km hlboká prašná cesta cez les k nálezisku Concha, polozrútenej úžľabine s obrovským stromom Alamo, ktorý vyčnieval svoje korene ako chápadlá plaziaceho sa človeka. chobotnice. Pocit džungle bol ohromujúci.

Stĺpy a stalaktity v Concha

Pod helictites v Concha

Max mieri do tunela pri Conche

Jaskynní potápači vychádzajúci z ponoru v Concha cenote

Prístup do vody bol veľmi plytký cez biely piesok. Pred jaskyňou boli vysoké listnaté stromy a poletovali krásne motmoty. Preplížili sme sa cez úzku bránu vo vápenci a na zvyšok ponoru sme okamžite klesli do hĺbky 14 metrov. Viditeľnosť bola čistá.

Na prvej T-križovatke sme išli po línii doľava, kľukatili sme sa rôznymi komorami so stĺpmi, stalagmity, stalaktity a heliktity visiace zo strechy ako šípky.

Po 30 minútach, keď moje meradlá ukazovali 140 barov, Max ukázal na previs nad podlahou jaskyne. Na moje prekvapenie som videl celú kostru obrovského pozemného leňochoda, Xibalba oviceps, ležiaci na mieste, kde zomrel pred viac ako 10,000 XNUMX rokmi počas poslednej doby ľadovej.

Kostra obrovského pozemného leňochoda v Concha

Obrovský prízemný leňochod (Museo de la Prehistoria)

Na spiatočnej ceste ma Max odtiahol nabok do malej komory. Malá tabuľa s číslom „285“ označovala kosti malého gomfota, Cuvieronus tropicus, pôsobivý mastodont s rovnými dopredu smerujúcimi kly.

Po úzkej džungľovej cestičke späť k autu s tankom na ramene som si s úžasom všimol malého hada úhľadne stočeného na skale a ponáhľal som sa odfotiť.

"Buďte veľmi opatrní, to je a nauyaca!“ varoval okoloidúci mexický jaskynný potápač. Konečný pit viper Bothrops asper je prudko jedovatý had známy aj ako fer-de-lance ktorý dokáže vypľuť jed na vzdialenosť až 2 m. "Môjho priateľa uhryzol a zostal štyri dni na jednotke intenzívnej starostlivosti..."

Konečný pit viper odpočíva na skale v Concha

Keď som strieľal, nebol som ďalej ako 50 cm. Onedlho Max narazil na chlpatú yucatecanskú tarantulu, Brachypelma epicureanum, na lesnej pôde. Čierny s načervenalým bruchom sa rýchlo schoval do svojej diery.

Tanín veľkolepé

Na môj štvrtý deň jaskynného potápania ma Max vzal na jedno zo svojich obľúbených miest, 20 km od Tulumu a 8 km do vnútrozemia. Ďalšia tarantula nás privítala na parkovisku, keď sme si pripravili výstroj a nádrže a na 50 m prechádzku ku Koi cenote 60 cm premenlivý koralový had z južného Yucatánu, Micrurus apiatus, kĺzal po lesnej pôde.

Chlpatá tarantula prichádza, aby sa pozrela na Koi

Tmavočervené s čiernymi pásmi lemovanými úzkymi žltými pásikmi, bolo to nádherné stvorenie, dosť plaché, ale jedovaté.

Hrdzavé železné schodisko sa točilo dole dolu cenotemalý otvor, priamo k vodnej hladine. Pri ukladaní nádrží do plytkej vody pomohli cementové bloky. Bola tam široká kupola, nízky strop so stalaktitmi a pár netopiermi – podlaha bola z čierneho prchavého netopierieho guána, zatiaľ čo steny boli z bieleho vápenca.

Dvojitý lom svetla v Koi cenote

V hĺbke 10-14m ma Max zaviedol pod vodu do Xuxi cenote. "Ukážem ti niečo špeciálne," povedal a teraz som žasla nad tým pohľadom.

Maximálne zblízka proti tanínu v Xuxi cenote

Počas obdobia dažďov má pôda a lístie za následok množstvo trieslovín, ktoré presakujú pod hladinu vody. To sa premieta do úchvatnej červenej, oranžovej, žltej a zelenej vo vodnom stĺpci – apokalyptická vízia. Tlačili sme sa ďalej do rôznych komôr.

Po pikniku z tacos, vrátili sme sa ku Koi, ale tentoraz sme skočili doľava a potom doprava k nevýraznej hromade sloních kostí, ku ktorej sme sa dostali po 30-minútovom plávaní. Malé biele kužele INAH (Instituto Nacional de Antropologia y Historia) boli umiestnené ako indikátory pre vedecký výskum.

Značky označujú fosílne kosti slona

Na Xulo

Južne od Tulumu, krátko pred Muyil, sa nachádza Uku Cuzam, nazývaný aj Xulo podľa miestneho majiteľa Mayov. Pôvodne ho preskúmal Alvaro Roldan v roku 2013, teraz je pripojený k Systema Caterpillar a po prúde od neho. „Päťhviezdičkový cenote“, zvolal Max.

Schodisko dole do Xulo cenote

Starší muž menom Emilio bol správcom miesta spolu so svojimi dvoma psami. Po zaplatení vstupného poplatku 300 peso (11.60 £) sme zišli po schodoch do nízko položenej cenote. Hladina vody bola v tme a musel som zapnúť svetlo na prilbe, aby som ju nastavil.

Línia veľmi rýchlo klesla na 10 metrov a objavili sa veľmi zdobené komnaty s úžasnými stĺpmi, spŕškami stalaktitov, stalagmitov v tvare prstov či lustrov, stenami závesov a heliktitov.

Očarenie malo krátke trvanie. Max zrazu skočil doprava, do koridoru obmedzení pod nízkym stropom. Otočiť sa bolo nemysliteľné a potreboval som umiestniť fotoaparát s predĺženými stroboskopickými ramenami nabok, aby som mohol pokračovať vpred. Bolo to dosť nepríjemné.

Nakoniec sme dobehli hlavnú líniu vedúcu cez bočný tunel. Ďalší skok a odtiaľ to bolo späť na základňu, po 56-minútovom ponore. Stroboskopy prestali správne fungovať a mal som podozrenie na vybité batérie. Rozhodol som sa nechať fotoaparát na ďalší ponor.

Ukázalo sa to ako múdre rozhodnutie, pretože môj potápačský sprievodca urobil skok doľava po tretej sérii dvojitých šípov a viedol ma cez obmedzenia a veľmi úzke priechody pod strechou, pričom som sa bez prestania vinul do strán. Dokonca mi naznačil, aby som sa zastavil v kľúčových momentoch, aby mohol spustiť video so mnou na GoPro.

Max vychádzajúci z jaskyne v Xulo

Po 67 minútach, spokojný s mojím výkonom a nadnášaním, mi Max pozitívne potriasol rukou a potom odišiel.

Emilio, ktorý pokojne sedel pred svojou drevenou chatrčou, na nás čakal s a caguama, 1-litrovú fľašu piva, jeho psy ležia na zemi. Nad hlavou nám preletelo pár tukanov, pristáli na konári, aby na nás nakukli a vzlietli hneď, ako som schmatol fotoaparát.

Emilio si vychutnáva pivo pred svojím domom v Chulo

Pasáž Alexis

Nasledujúce tri noci som sídlil v Tulume a posledný deň som strávil s Elliotom a lokalitou Cenote Regina. Pôvodne ho v roku 2004 preskúmal Robbie Schmittner, teraz je pripojený k systému Sistema Ox Bel Ha (cez mayskú modrú), ale je málo známy, okrem tých šťastných!

Do hlavného tunela pod strechou stalaktitov pri Regine

Veľký bazén s vodou s drevenou palubou bol obklopený palmami. Zahmlený vstupný otvor začínal v obmedzení, potom ústil do dosť tmavej jaskyne so širokým tunelom. Plán bol T-vľavo, T-vľavo, až kým sme sa neponorili hlboko do kaňonu v hĺbke 25m.

V Alexis Passage, podzemnom koryte rieky v bielej a svetlomodrej farbe, kde sa vyskytuje haloklína, sa zrazu akoby mávom rozsvietilo a všetko bolo na 30 sekúnd rozmazané. Bolo to očarujúce prostredie – ale už bol čas, aby som sa otočil.

Svetlomodrý tunel dopredu

Stĺpy a stalagmity, Regina

Pre ďalší ponor bol akčný plán T-vpravo, T-vľavo a T-vpravo. Opäť sme spadli do hlbokej chodby so slanou vodou viac ako 18 metrov.

Keď som sa pozeral na Elliota miznúceho v hmle haloklíny, moje pravé ucho začalo bolieť pod tlakom a uvedomil som si, že sa nemôžem dostať hlbšie bez toho, aby som riskoval vážne problémy. V priebehu niekoľkých sekúnd sa z toho môže stať nočná mora.

Zbesilo som mával svetlom na Elliota, kým môj signál nepochopil ako odvolanie ponoru. Lepšie v bezpečí ako ľutovať.

Pierre Constant po ponore v Concha cenote

Mayský vlak V septembri 2018 zvolený mexický prezident Andres Manuel López Obrador oznámil 1,525 XNUMX km dlhý projekt „Mayský vlak“ okolo polostrova Yucatán. Vo vlastníctve mexických ozbrojených síl by v slučke spájal mestá Palenque, Escarcega, Merida, Cancún, Tulum a Bacalar. Referendum v mestách ukázalo 92 % ľudí za, po tom, čo im bol prisľúbený rozvoj turizmu a iné výhody a 321 miliárd pesos (približne 16 miliárd USD) financovanie pochádza predovšetkým z regionálnej dane z cestovného ruchu. Výstavba sa začala v júni 2020 a mala byť dokončená v tomto roku, Ekológovia a aktivisti za práva domorodcov namietali proti výstavbe nových ciest cez džungľu a predpovedali katastrofu pre prírodu. Ako projekt pokračoval, tvrdili, že džungľa sa rúbe bez toho, aby sa vykonali akékoľvek environmentálne štúdie. V novembri 2021 však ministerstvo vnútra vyňalo Mayský vlak a ďalšie projekty infraštruktúry z environmentálnej kontroly. V januári 2021 odkryli posádky počas vykopávok viac ako 8,000 XNUMX starovekých artefaktov a štruktúr. Jaskynná potápačská komunita predpovedala, že projekt spustí kolaps mnohých cenotes a jaskyne, a bohužiaľ sa to už stalo pri najmenej 100 bodoch. V Quintana Roo, kde sa protestovalo proti dielu, 1,800 km jaskýň a podzemných riek dýcha tisíckami cenotes ktoré naruší Mayský vlak. Divoké zvieratá, ako sú jaguáre, pumy, pavúčie opice, oceloty, aguti a vtáky pijú z cenotes ale mayská vodonosná vrstva je teraz vystavená vysokému riziku znečistenia. Pôvodné plány zahŕňali elektrické lokomotívy ťahajúce vlaky, hoci vláda neskôr oznámila prechod na diesel, aby znížila náklady. V roku 2020 uviedla, že polovica trasy Merida-Cancún-Chetumal bude stále elektrifikovaná. Zdá sa však, že negatívne aspekty projektu boli pred verejnosťou starostlivo skryté a mexický prezident AMLO je odhodlaný dokončiť prácu pred koncom svojho funkčného obdobia. Na mojej ceste k rôznym cenotes Videl som, ako sa džungľou Yucatánu pretínajú široké cesty skazy – a rozsah odlesňovania sa zdá byť hrozný.

