Potápanie na ďalekom západe Kuby

PIERRE CONSTANT bol na ďalšom zo svojich impozantných potápačských výletov na nečakané miesta – tentoraz sa stretol s tvormi mora, zeme a vzduchu mimo vyznačených trás, od západnej Kuby až po Zátoku svíň.

Na sútoku Mexického zálivu a Atlantického oceánu je Kuba súostrovím 4,195 XNUMX ostrovov a cays v severnom Karibskom mori.

Key West leží 150 km od nás cez Floridský prieliv na severozápad, Bahamy sú 22 km severne, Haiti 77 km východne, Jamajka 140 km južne a Mexiko 210 km západne cez Yucatánsky kanál.

Najväčší ostrov Karibiku, Kuba, je dlhý 1,250 km, je prevažne rovinatý, no s niekoľkými zvlnenými pláňami. Jeho najvyšší bod leží v pohorí Sierra Maestra na juhovýchode. Obyvateľstvo 11.3 milióna hovorí najmä španielsky, haitsky kreolsky a anglicky.

Karibské prúdenie prináša teplú vodu z rovníka a Kuba má tropické podnebie, kde väčšinu roka fúkajú severovýchodné pasáty. Obdobie sucha trvá od novembra do apríla a priemerné teploty vzduchu sú 21°C v januári a 27°C v júli.

Západná a stredná Kuba je „orogénny pás“ – pohorie vyzdvihnutím – vytvorené v období kriedy. Na západe sú nápadné jurské a kriedové vápence v podobe mohutných pásiem a odkryvov.

Vyvýšený koralový útes, Bahia de Corrientes

Aktívne poruchové systémy spôsobujú každý rok niekoľko zemetrasení a posledné veľké zemetrasenie – jedno s magnitúdou 7 alebo viac – bolo v januári 2020.

Cesta z Havany

Čínsky autobus Yutong z Viazul sa dostal z Havany do Pinar del Rio za tri hodiny. Odtiaľ zdolávanie kľukatej cesty cez kopce do Vinales trvalo 45 minút.

Toto mestečko, zasadené do sviežej zelenej horskej scenérie, bolo vrcholom každej turistickej mapy. Prenajal som si auto, aby som pokračoval v ceste do Maria La Gorda na ďalekom západe, a popoludní som sa objavil v agentúre, aby som skontroloval, či bude pripravené hneď na druhý deň ráno.

"Teraz nemôžeme uzavrieť zmluvu na počítači, pretože nemáme elektrinu," povedali mi. „Tri hodiny je zapnutý a deväť hodín vypnutý. Vráťte sa pred 6:XNUMX.” Muž nebol priateľský.

"Bienvenidos na Kube, viva la Revolucion!“ pomyslel som si.

Po opätovnom zapnutí elektriny trvalo dojednanie zmluvy viac ako hodinu. Ten muž bol tyran a ja som sa vynoril v stave rozrušenia. Hyundai Grand i10 – za ktorý som zaplatil vysokú cenu – bol narazený a poškriabaný zo všetkých strán. Nebol to priaznivý začiatok.

Hotel Maria La Gorda na pláži

Hneď na druhý deň som vyrazil. Cesta do Maria La Gorda a vládneho hotela v zálive Corrientes trvala tri a pol hodiny po strašnej dierovanej ceste.

Na západe smeroval k Yucatánskemu prielivu a na juhu Karibiku s bielou piesočnatou plážou a radom kokosových stromov lemujúcich tyrkysové vody. Slnko bolo vysoko a naokolo nebolo takmer ani duše.

Moja izba na poschodí v starej budove zo žltého cementu bola v poriadku. Po návšteve pohodového potápačského centra vedľa plážového baru a reštaurácie som sa cítil ako doma. Po hektickej Havane bolo všetko uvoľnené.

Pri móle kotvili dva veľké potápačské člny s oceľovým trupom a nové hliníkové nádrže. Kubánska cigara v ruke, potápačský manažér Rafael mal chladnú tvár Richarda Gerea.

Potápačský čln v Maria La Gorda

6,000 rokov histórie

Lovci-zberači zo severovýchodnej Južnej Ameriky, ľudia z Guanahatabey, sa usadili na Kube pred 6,000 rokmi, pričom tento proces spôsobil vyhynutie endemickej fauny, ako je leňoch.

Potom, pred 1,700 rokmi, prišli predkovia Taino hovoriaci arawakansky. Farmárčili a vyrábali keramiku. Potomkovia Guanahatabey, ktorí boli zatlačení na západ, putovali po západnej Kube, zatiaľ čo Taino pestovali maniok, bavlnu a tabak.

Krištof Kolumbus preskúmal severovýchodné pobrežie v roku 1492 a južné pobrežie o dva roky neskôr. Kubu plne zmapoval Sebastian de Ocampo v roku 1508.

Po porážke divokého Taina pripadol ostrov v roku 1514 Španielom a bola založená osada na južnom pobreží. Miestne obyvateľstvo mohlo byť priateľské, no aj tak ich votrelci zmasakrovali alebo zotročili.

V roku 1519 Hernan Cortès začal dobyť Aztécku ríšu zo Santiaga de Cuba cez Yucatán. Domorodé obyvateľstvo bolo po roku 1550 z veľkej časti zničené chorobami, ako sú osýpky a kiahne, zatiaľ čo útočníci sa naučili pestovať tabak a fajčiť ho v cigarách.

Španielski kolonisti zdieľali DNA s domorodými ženami. Zakladali cukrové a tabakové plantáže a dovážali otrokov z Afriky. Koloniálna Kuba bola častým cieľom bukanierov a francúzskych korzárov.

Modro pruhovaný a francúzsky grunt, Alejo de Moro

V roku 1741 Briti dobyli záliv Guantánamo a neskôr Havanu a ovládli západ, čím otvorili obchod so severoamerickými a karibskými kolóniami. Angličania potom vymenili Kubu za Floridu.

Španielsko nasledovalo Britániu v oficiálnom zrušení obchodu s otrokmi v roku 1820, ale Kuba pretrvávala v otroctve až do 19. storočia, ku koncu ktorého nastal rozmach kubánskeho cukru. Väčšina z toho išla do USA a na výstavbu nových ciest a železníc.

Po úspechu Francúzskej revolúcie a vzbure čiernych otrokov na Haiti prišlo v roku 1868 vyhlásenie nezávislosti Kuby, po ktorom nasledovala vojna za nezávislosť (1895) a odovzdanie do rúk USA (1898). Nakoniec sa v roku 1902 zrodila nezávislá Kubánska republika.

Kubánska revolúcia sa odohrala v rokoch 1953 až 1959, v roku, v ktorom marxistický vodca Fidel Castro s Che Guevarom otvorili novú stránku kubánskych dejín.

Paraiso Perdido

Bol to môj prvý deň potápania, slnko vonku, obloha modrá a záliv ako jazero, bez vánku. K lodi sa pripojila skupina 12 amerických študentov so svojím univerzitným profesorom, ktorí pracujú v oblasti ochrany prírody. S malými potápačskými skúsenosťami im trvalo dlho, kým sa na svoj ‚osviežovač‘ pripravili.

Paraiso Perdido bol 25-minútovej plavby loďou smerom na Cabo Corrientes, pozdĺž pobrežia vyvýšeného koralového vápenca. Voda bola teplá 27°C, takže by som nepotreboval shorty.

Viditeľnosť pod vodou bola výborná. Pobrežný útes bol obklopený bielym pieskom. Dno bolo plné hnedo vyzerajúcich gorgónií, s niekoľkými ružovými špongiami do vázy, zlatožltými trubicovými špongiami a sudovými špongiami.

Chňapal žltoplutvý

Morský život bol pulzujúci. K húfom rýb patrili aj modré pruhované grunty (Haemulon sciurus) a francúzsky grunt (Haemulon flavolineatum) so žltými diagonálnymi pruhmi.

pyskoun kreolský (Clepticus parrae) bol typickým karibským druhom v zmesi modrej, čiernej, fialovej, žltej a bielej. Malý, ale atraktívny pyskoun modrohlavý (Thalassoma bifasciatum) boli veľmi aktívni.

Medzi zázraky patrila španielska prasa obyčajná (Bodianus rufus), polovica fialovo-ružová hore a polovica žltá na bruchu. Dorzálne čierna s bielymi diamantmi a krikľavým červeným bruchom, samička stoplight papagája (Sparisoma viride) bol úžasný.

Samica papagájovitej ryby

Fialové obyčajné moreplavce (Gorgonia ventalina) bolo veľa. Malá škola striebristého barového jacka (Caranx ruber) s čiernym pruhom vzadu a ďalším na spodnej chvostovej plutve sa mi bleskovo priblížili.

Škola barového jacka v Paraiso Perdido

Cestovanie pyskoun kreolský, Paraiso Perdido

Trúbka v Paraiso Perdido

Acuario & Almirante

Acuario bolo skutočné akvárium v ​​8 m vody. Hladký kmeň rýb (Lactpphrys trinqueter) bol vynikajúci, rovnako ako nepolapiteľný francúzsky skalár (Pomacanthus paru). Štvoroký motýľ (Chaetodon capistratus) s čiernou škvrnou na zadnej strane boli očarujúce. Modrý nádych (Acanthurus coeruleus) boli všade.

Biely grunt na Acuario

Almirante bol pobrežný okrajový útes, ktorému predchádzalo biele piesočnaté dno. Kĺzal som po prérii záhradných úhorov, kým som sa dostal k úvraťu, ktoré padalo do hĺbky. Vláknité špongie oranžovej, fialovo-červenej alebo hnedej farby boli početné a videl som kríky medených hnedo-čiernych koralov dobrej veľkosti.

Osamelý veľký barakuda a crevalle jack (hrochy Caranx) križoval v modrej. Tridsaťštyri metrov dole, atraktívna bravčová ryba (Anisotremus virginicus) so žltými vodorovnými pruhmi a dvojitým čiernym pruhom na modrobielej tvári mi vyrazil dych.

žasol som nad kráľovnou skaláry (Holacantus ciliaris), modrá a žltá tvár s vlnami žlto lemovaných šupín po stranách. pyskoun kreolský (Clepticus parrae), tmavomodrá s čiernou hlavou, prúdiacou okolo vo formácii. chub bermudský (Kyphosus sectatrix) a biely grunt (Haemulon plumieri) zvedavo pozoroval potápačov.

Kráľovná skalár

Patio de Vanessa bol plytký ponor. Pristál som u morského fanúšika, ktorý hostil dve krásne mušle plameniaka (Cyphoma gibbosum) v žlto-oranžovej farbe, so štvorcovým dizajnom pozdĺž chrbtového hrebeňa. Motýľ pruhovaný (Chaetodon striatus) mi pripomenulo Galapágy. Sivá skalár (Pomacanthus arcuatus) vyzeral ako princ.

Jazyky plameniakov na seafan, Patio de Vanessa

Šedá skalár „ako princ“ nad útesom Patio de Vanessa

Bermudský jalec, Patio de Vanessa

Francúzsky grunt, Patio de Vanessa

Cabezo de Ludo

Kúsok od Maria La Gorda, staré cementové mólo hostilo zbierku rybárov kráľovských vyhrievajúcich sa na slnku. Pláž sa rozprestierala na juh smerom k Cabo Corrientes a končila na koralovej sutine.

Rybáky kráľovské

Vstúpil som do lesa floridských slamených paliem, miestne známeho ako Guano de Costa. Čierne s červenými hlavami, morky supy lietali tam a späť nad pobrežím. Chodník do palmového lesa načrtol okraj lagúny so slanou vodou, ktorú obývajú kajmany: "Nie sú agresívne!" Bolo mi povedané.

Sup morský, Palenque de los Cimarrones

Cabezo de Ludo ležalo blízko Cabo Corrientes a bol to skok pri stene, kde som stretol škvrnitého homára dobrej veľkosti a veľkého kanica tigrovaného (Mycteroperca tigris). Skalná kráska skalár (Holacanthus tricolor) mal zlatožltú hlavu s čiernym telom.

Okolo preletel lúč orla a na druhom konci zvážnice som bol prekvapený, keď som uvidel smotanovobieleho šalátového morského slimáka (Elysia crispatová).

Homár škvrnitý, Cabezo de Ludo

Špongie na stene, Cabezo de Ludo

Šalátový morský slimák, Cabezo de Ludo

Znudený jedlom v Maria La Gorda, ktoré celé dni ponúkal malý výber, málo zeleniny a mrazené ryby, som sa vybral autom do neďalekej dediny – ale zistil som, že auto nejde naštartovať!

Okoloidúci mechanik zistil, že palivové čerpadlo prestalo fungovať a batéria je vybitá. Musel som zavolať do požičovne v Pinar del Rio kvôli náhradným dielom a kamión sa objavil až po zotmení.

Cadena Misteriosa

Cadena Misteriosa bol ďalší ponor v stene, ktorý hraničil s vnútornou lagúnou. Z piesku vzlietol diamantový bodavý lúč s rybou na vrchu.

pyskoun žltohlavý (Halichoeres garnoti) upútala moju pozornosť, rovnako ako papagáj ryšavý (Scarus aurofrenatum). Keď sme sa vracali cez vrchol útesu, čelili sme silnému prúdu z juhu a mali sme z toho ťažké chvíle, keď sme divoko pumpovali vzduch!

Ancla de François bola plytká a tichá. Rafael, potápačský vodca, ukázal medzi rukami krotkého mláďatá perutýna a ukázal na úžasný mladý škvrnitý bubon (Equetus punctatus) v čiernobielom prevedení s nádherným tvarom polmesiaca.

Divemaster Rafael s mláďatami perutýna, Ancla de François

Juvenilný škvrnitý bubon

Francúzsky skalár, Ancla de François

Potápači v kaňone, Cuevas de Pedro

Štvoroký motýľ, Cuevas de Pedro

Červená zadná u Moby Dicka

Vláknité špongie a potápač, Moby Dick

Moje vozidlo teraz opäť funguje, dostal som sa na obed do dediny La Bajada. U Maité casa specific, kubánsky penzión s raňajkami, súhlasili s poskytnutím rybej múčky, ak budem pripravený čakať na ňu 90 minút.

„Nasledujte trať pozdĺž pobrežia do Poza de Agua Dulce,“ povedali mi. Bola to sladkovodná diera blízko pobrežia v národnom parku Guanahacabibes a ideálna na plávanie. Späť u Maité čakalo kráľovské jedlo: snapper s ryžou, čierna fazuľa, zelenina a papája ako dezert.

Sladkovodný ponor v blízkosti pobrežia La Bajada

Obed v konkrétnom dome

Keď som skončil s potápaním v Maria la Gorda, zamieril som do Cabo San Antonio. Najzápadnejším bodom Kuby je 75 km jazdy do divočiny národného parku Guanahacabibes. Neďaleko návštevníckeho centra La Bajada som narazil na migráciu červených krabov.

"Máte rezervnú pneumatiku?" spýtal sa sprievodca.

"Áno, prečo sa pýtaš?"

"Je 50% šanca, že budete mať prepichnutú pneumatiku od jedného z krabových pazúrov," povedali mi.

Červené kraby v pohybe v návštevníckom centre národného parku Guanahacabibes

Červené kraby

Pršalo a nemal som chuť dostať sa do problémov, tak som výlet odložil a radšej som išiel do lesa s miestnym rangerom. Endemické vtáky boli fascinujúce: kolibrík včelí; kubánsky smaragd, kolibrík s tmavozeleným perím; králik obyčajný a kubánsky pewee. V plytkej jaskyni poľoval boa kubánsky na netopiere.

Kubánsky smaragdový kolibrík, Punta Perdix

Finále vo Vinales

Na druhý deň som zamieril späť do národného parku Guanahacabibes, kde sa na krajnici potulovali divé prasatá, ako aj hutia Desmarest, tučný hnedý hlodavec s tvárou kapibary a jeleň bielochvostý.

Demarest hutia na Playa Giron

Endemický leguán kubánsky sa vyhrieval na konári na slnku a kajmany sa lenivo vznášali na hladine lagúny. Cabo Corrientes a Cabo San Antonio boli v 16. a 17. storočí útočiskom britských, holandských a francúzskych pirátov.

Keďže boli proti vláde Španielska a obchodnému monopolu prístavu v Seville, ich pašovanie bolo v tých dňoch normou. V oblasti sa našlo niekoľko vrakov lodí.

Vrátil som sa k autu, nervózny, že mi dôjde palivo pred dosiahnutím Pinar del Rio. Niekoľko dní vo Vinales sa osvedčilo na prechádzky prírodou, návšteva tabakovej plantáže a ochutnávka jedinečného rumu vyrobeného z drobného ovocia guayaba. Medzi vápencové jaskyne patrila vzrušujúca Cueva de Palmarito, podzemná rieka a jazero.

Jazero a sintrový kameň v Cueva de Palmarito

Caverna de Santo Tomas, Vinales

Výroba kubánskych cigár vo Vinales

Pláž Giron

Playa Giron na Bahia de Cochinos (Zátoka svíň) na južnom pobreží bola druhá časť môjho výletu. Na to, aby ste sa tam dostali, bolo potrebných niekoľko ciest autobusom Viazul cez Havanu.

Jeden casa specific prevádzkoval svoje vlastné potápačské centrum a majiteľ potápačov Julio mal dlhodobú povesť poskytovania osobných služieb.

Juan Carlos, Juliov asistent, sa objavil so svojím starým matným strieborným autom, ktoré ťahalo podomácky vyrobený príves. „Ruská Volga, model 1989, z najlepšej krajiny na svete,“ vyhlásil. 35-ročné auto malo svoj čas, ale „jazdí skvele s novým motorom Hyundai“.

Juan Carlos so svojou ruskou Volgou

Dorazili sme do Punta Perdix, kľukatili sme sa medzi rojmi červených suchozemských krabov známych ako zombie kraby. Prichádzajú v štyroch farebných prevedeniach: čiernej, červenej, žltej a zelenej a vydávajú sa smerom k moru, aby sa rozmnožili, hoci mnohé sú pri tom rozdrvené a poskytujú supom moriakom jedlo zadarmo.

Vajíčka tých, ktorí ho tvoria, sa liahnu v mori, kde larvy žijú ako planktón a vracajú sa na pevninu ako megalopa larvy.

V Playa Giron bolo potápanie založené na pobreží. Potápači sa postavia na vyvýšenú vápencovú policu, skočia do mora a preplávajú 100 až 150 metrov cez piesočnaté plytčiny. Povrchové podmienky sú zvyčajne perfektné, aj keď môžu byť drsné, ak fúka vietor.

Pobrežie v Playa Giron

Julio, oblečený vo svojom 7 mm neopréne, ma vzal priamo na miesto. Viditeľnosť bola dobrá a svah bol plný fialovo-modro-červených vláknitých špongií, oranžových špongií, špongií do vázy a klasických žltých špongií, aj keď málo rýb. „Ľudia musia žiť, vidíte,“ povedali mi.

Prešli sme okolo potopenej prevrátenej rybárskej lode, na ktorej sa nachádzali dva veľké kraby Santoyo (Mithrax spinosissimus) s pôsobivými pazúrmi schoval. Keď som klesol na 27 m, preletel sivý skalár a veľký chňapal Cubera (Lutjanus cyanopterus) sa ukázal ako zvedavý.

Potápač a potopená rybárska loď, Alejo de Moro

Modrý tang, Alejo de Moro

Pred jeho dierou bol na vyhliadke ostnatý homár. Modrobiele čistšie krevety s dlhými pazúrmi (Periclimenes yucatanicus) tancoval vo svojej sasanke.

Čistejšie krevety vo svojej sasanke, Alejo de Moro

V závislosti od počasia ma Julio vzal na potápačské lokality s kaňonmi a hĺbkovými plávajúcimi priechodmi. Bola to príležitosť spoznať nových predstaviteľov o Hypoplectrus rod, ktorý má najmenej 18 druhov. Tieto malé dedinky súvisiace s kanicami sa nachádzajú od Baham po Yucatán.

Dostal som zábery indiga (Hypoplectrus indigo); hanblivý (H guttavarius); zlatá (H gummigutta); zakázaný (H puella) a maslová dedinka (H jednofarebné) odrody.

Potápačská lokalita Los Tunneles, Punta Perdix

Indigová dedinka, Los Tunneles

Veľká barakuda, Los Tunneles

Medúzy proti slnku, Los Tunneles

Vláknité špongie a potápač na výpadovke, Los Tunneles

Ďalší vrak rybárskej lode, Los Tunneles

Cueva de los Peces

Cueva de los Peces bola opísaná ako jaskynný ponor. Sotva 100 metrov od pobrežia mala táto napájadlo sladkú vodu hore a slanú vodu dole. Tektonický zlom prebiehajúci pozdĺž pobrežia spájal rôzne cenotes.

Škola modrého tanca, Cueva de los Peces

Chirurg oceánsky, Cueva de los Peces

Klesala na 70 m, bola to tmavá priepasť medzi rovnými stenami, ale pre tých, ktorí si užili nádherné jaskynné potápanie na Yucatáne, mala obmedzenú príťažlivosť.

Zákop Cueva de los Peces

Do zlomu medzi stenami v Cueva de los Peces

Výstup z jaskyne

O to väčšia bola prechádzka v lese so skúseným pozorovateľom vtáctva Leonciom. Umožnilo mi to vidieť endemickú sovu kubánsku. nádherný kubánsky trogon, národný vták; a úchvatná kubánska hračka v jablkovo zelenej, bielej a červenej farbe.

Kubánsky trogon

Kubánska hračka v lese na Playa Giron

V jaskyni plnej jamajských kaloňov sa v tme potuloval boa kubánsky. Kuba je plná prírodných zázrakov pre tých, ktorí majú čas a odhodlanie.

Ku koncu mojej cesty som bol na autobusovej stanici Cienfuegos a čakal som na autobus Viazul do Trinidadu. Sála bola preplnená, ľudia hlasno hovorili do telefónov a iní kričali v pozadí. Miestny autobus bol zrušený a cestujúci sa nahnevane zhromažďovali okolo zodpovedného muža.

V opustenej kancelárii neúnavne zvonil telefón – všetko znelo ako v blázinci. Zrazu sa ku mne naklonil súcitný Kubánec a zašepkal: "Prepáčte, seňor, toto je Kuba... je to komplikované."

