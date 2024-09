Potápači vystopujú obeť vraku z 1850. rokov XNUMX. storočia

Francúzsky transatlantický parník, ktorý sa potopil za nezvyčajných okolností pred 168 rokmi so stratou väčšiny zo 132 pasažierov a posádky, objavil potápačský tím z New Jersey – 320 km od pobrežia Massachusetts.

Kapitán plavidla, s ktorým sa zrazilo Lyonnais v roku 1856 pokračoval vo svojej ceste a tvrdil, že nevedel, že je odsúdená na zánik.

Potápači Atlantic Wreck Salvage operujúci z New Bedfordu na svojej expedičnej lodi Húževnatý, hľadal vrak už niekoľko rokov. Jeho presná hĺbka a umiestnenie neboli zverejnené, ale hovorí sa, že leží v „hlbokej vode“, pričom veľká časť je pochovaná v piesočnom morskom dne.

Členovia tímu (zozadu zľava) Andrew Donn, Kurt Mintell, Joe Mazraani, Tom Packer; a (vpredu vľavo) Tim Whitehead, Eric Takakjian a Jennifer Sellitti, s okienkami nájdenými z vraku (Francois Merle, Rick Simon a Joe St Amand sa zúčastnili predchádzajúcich pátracích expedícií) (Atlantic Wreck Salvage)

V prechode

Lyonnais bola postavená v Anglicku pre spoločnosť Compagnie Franco-Americaine v roku 1855, rok pred jej potopením, spoločnosťou Laird & Sons of Birkenhead. Bola jednou zo šiestich lodí určených na prepravu cestujúcich a pošty cez Atlantik – v jej prípade medzi Le Havre a New York.

Stavba lodí bola v tom čase v prechode a Lyonnais bola postavená ako s plachtami, tak aj s parným strojom.

„Byť jedným z prvých francúzskych osobných parníkov, ktorý má pravidelne naplánovanú plavbu

Atlantický oceán a prvý prechodný parník Lyonnais„významný objav,“ hovorí Eric Takakjian, člen potápačského tímu, ktorý na nájdení vraku pracoval najdlhšie.

„Jej metódy konštrukcie železného trupu predstavovali niektoré z prvých príkladov tohto typu konštrukcie trupu zaoceánskych lodí, o ktorých je známe, že existujú.

Zafarbené Illustrated Times of London kreslenie Lyonnais potopenie (kolekcia Jennifer Sellitti)

„Podobne aj jej pohonné zariadenie je jedinečné v tom, že predstavuje jednu z niekoľkých konštrukcií motorov, ktoré boli vyskúšané predtým, ako sa vytvorili precedensy na strojoch oceánskych parníkov.

"Lyonnais„Priamo pôsobiaci horizontálny motor predchádzal inverzným zloženým motorom, ktoré sa stali normou krátko potom,“ hovorí Takakjian.

Potopenie typu „zasiahni a uteč“.

Lyonnais bola na svojej prvej spiatočnej ceste do Francúzska, keď sa 2. novembra 1856 zrazila s americkou loďou. Jadran, ktorá sa plavila na juh z Maine do Gruzínska. Parník viezol množstvo prominentných cestujúcich New York a bostonské rodiny.

Jadran bol poškodený, ale mohol sa dostať do prístavu v Massachusetts na opravu. Jej kapitán to predpokladal Lyonnais bola neporušená, pretože zachovala svoj kurz a incident nenahlásila.

Avšak malá diera v trupe o Lyonnais by nakoniec umožnilo dostatok morskej vody na zaplavenie lode a potopila sa o niekoľko dní neskôr.

Andrew Donn s X-CCR sa chystá potápať vrak, pomáha mu Joe Mazraani (Atlantic Wreck Salvage)

Predpokladá sa, že väčšina z tých na palube mala čas dostať sa preč v záchranných člnoch, keď sa loď konečne potopila, ale nakoniec sa podarilo zachrániť iba 18 ľudí, ktorí strávili týždeň na mori. O katastrofe sa hovorí v románe 20,000 Ligy pod morom od Julesa Verna.

Ďalej k moru

Partneri z Atlantic Wreck Salvage Jennifer Sellitti a Joe Mazraani, obaja právnici na obhajobu trestných činov, spolupracovali s Takakjianom od roku 2016 na lokalizácii vraku, keď ich zaujal nezvyčajný príbeh zrážky.

Napriek tomu, že súčasné správy v novinách to naznačujú Lyonnais Keď sa konečne potopili juhovýchodne od plytčín Nantucket, výskumníci vrakov zistili, že účty preživších a súdne dokumenty ich čoraz viac ukazovali ďalej na more, do Georges Banks.

Miesto vraku bolo jednou z niekoľkých potenciálnych značiek, ktoré pred rokom naskenoval objaviteľský tím a potápači sa vrátili tento rok v auguste, aby ich preskúmali.

Tento valec motora bol kľúčom k identifikácii vraku (Andrew Donn)

Hľadanie zhôd

Mazraani, Andrew Donn, Tom Packer a Tim Whitehead ponorili vrak 13-krát, aby vykonali merania, videa a fotografie. Po preskúmaní údajov na vrchnej strane boli schopní vykonať predbežnú identifikáciu na základe veľkosti lode, polohy, železného pokovovania, okienok a parného motora.

"Jedna z veľkých hláv valcov smerovala vodorovne a nie príliš vysoko od piesku," povedal Mazraani. On a Packer boli schopní potvrdiť, že merala 145 cm – „presná veľkosť valcov Lyonnais„motor“.

Pri nasledujúcom ponore si všimol aj drevené mŕtve oko, ktoré sa používalo na takeláž a naznačovalo, že to bola loď vybavená na plachty aj paru. "Tieto stopy spolu s polohou, údajmi zo sonaru a meraniami ďalej potvrdili, že sme potápali stratený francúzsky parník."

Fanúšikovia Joea Mazraaniho pískajú, aby odhalili zachované mŕtve oko (Andrew Donn)

Následné plány

Tím teraz plánuje venovať viac času prieskumu a úplnému zdokumentovaniu vraku. "Na miesto vraku sa vrátime čo najskôr," povedala Jennifer Sellitti Divernet.

„Naša expedícia v auguste 2024 sa zamerala na identifikáciu vraku. Nasledujúce ponory sa zamerajú na mapovanie a dokumentovanie miesta vraku, ako aj na záchranu artefaktov.

„Severný Atlantik je nehostinný pre vraky lodí. Búrky, prúdy a rybárske náčinie môžu pochovať vraky a roztrhať ich na kusy. Preto je dôležité zdokumentovať a zachrániť to, čo sa dá, skôr ako uplynie ešte viac času.“

Záchrana vrakov Atlantiku objavili množstvo vrakov, vrátane U-550, posledná nemecká ponorka z 2. svetovej vojny, o ktorej je známe, že odpočíva v potápateľných vodách severného Atlantiku.

Vo februári budúceho roka vyjde Sellittiho kniha v pevnej väzbe Jadranská aféra: Námorný zásah a útek z pobrežia Nantucket, teraz sa rozširuje o kapitolu obsahujúcu podrobný popis a fotografie samotného vraku.

