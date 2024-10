Čo sa stalo s Seaduction?

Egyptská živá paluba Svádzanie nabral vodu a potopil sa koncom októbra pri útese Elba pri hraniciach so Sudánom. JOHN BANTIN vysvetľuje, prečo je pri používaní plavidiel s dreveným trupom v Červenom mori potrebné venovať osobitnú pozornosť

Potápači a skúsení zaoceánski námorníci by vás presvedčili, že Červené more sú dve úplne odlišné miesta.

Hlavné lodné trasy, ktoré tvoria dôležitú dopravnú tepnu medzi Indickým oceánom a Suezským zálivom a Suezským prieplavom, sa nachádzajú medzi Arabským polostrovom a severoafrickými púšťami. Prázdna štvrť Arábie je mimoriadne horúca a vzduch následne stúpa.

To ťahá vzduch z africkej strany Červeného mora, čo vedie k silným vetrom, zvyčajne okolo sily 8, s bolestivo nepríjemnými krátkymi morami. Len počas najteplejšej časti roka sú púšte na oboch kontinentoch v rovnováhe a následne na niekoľko týždňov pokojná voda.

Na druhej strane, tí, ktorí sa potápajú okolo egyptských útesov, si užívajú pokojnú vodu chránenú tým, že sú v závetrí krajiny na jej západe. Nie tak tí, ktorí sa odvážia odísť z Jeddahu na saudskej strane, ktorá trpí pobrežným vetrom.

ETA: Nikdy

Začiatkom 1990. rokov som mal posádku na plavidle, ktoré sa plavilo na juh po celej dĺžke Červeného mora. Bolo leto a my sme dúfali v pokojné počasie. Napriek tomu sme nemali šťastie na počasie prichádzajúce na sever od Port Sudan.

Štíhly trup nášho plavidla mal 60 rokov, ale bol vyrobený z pevnej nemeckej ocele a navrhnutý pre menej pohostinné moria severnej Európy, takže sme vyrazili ďalej.

Hoci sme mali pomyselnú cestovnú rýchlosť osem uzlov, boli časy, keď nedávno namontované GPS zobrazovalo „ETA: Nikdy“, pretože sme nerobili žiadny pokrok.

Po rokoch som tú istú cestu podnikol v egyptských m/r Kráľovský cisár. Bolo to plavidlo s oceľovým trupom, ktoré bolo zaradené do prevádzky ako potápačský čln. Cesta na sever z Port Sudan bola taká náročná, že sme sa potrebovali na nejaký čas ukryť za útes, kým posádka vyliala vodu z kajút v podpalubí.

Útorové čerpadlá nápor nezvládli. Násilie spôsobené neustálym narážaním hlavy do vĺn dokonca spôsobilo, že niektoré klimatizačné jednotky spadli zo stien salónu.

Takže si môžete užiť more, ísť na juh, ale je len jedna cesta späť.

Bezpečnosť v číslach

Akonáhle sa egyptský potápačský priemysel rozbehol, niekoľko egyptských živých plavidiel sa optimisticky odvážilo na pobrežie na Brother Islands. Cesta späť na sever bola taká intenzívna, že často dochádzalo k obetiam.

Egyptské úrady potom nariadili, že takéto lode musia cestovať v konvoji, aby medzi nimi boli schopné zachrániť každé plavidlo, ktoré počas plavby zlyhalo.

Egypťania vyrábajú pekné lode, ale vyrábajú ich z dreva. Ak sa zrazia s útesom, väčšinou je to pre trup osudné, no ak zostanú v pokojných vodách okolo útesov v závetrí egyptského pobrežia, mali by byť v poriadku.

Vyrazte na jednu z hlavných námorných trás, ktoré sú tak notoricky známe u námorníkov na mori, a keď narazíte do mora smerujúceho na sever, často to povedie k štrukturálnemu zlyhaniu a možnej strate plavidla.

Plavidlá s dreveným trupom, ktoré nie sú navrhnuté alebo určené na použitie na mori, ktoré sa pokúšajú o plavbu, trpia nevedomosťou alebo aroganciou prevádzkovateľa.

Poznáme iba jedno egyptské plavidlo skonštruované a prevádzkované v súlade s predpismi SOLAS, ktoré je vhodné na cestu späť z útesu Elba. Nebol to m/y Svádzanie. Je to oceľový trup m/r Kráľovská evolúcia.

John Bantin je hlavný redaktor Spodný prúd

