Potápanie na móle Mandarinfish s Wakatobi's Dive Yacht, Pelagian

Západ slnka bol na dosah ruky a my sme sa pripravovali na ponor za súmraku na Magic Pier v zálive Pasar Wajo na juhovýchodnom pobreží ostrova Buton na juhovýchodnom Sulawesi v Indonézii. Pravidelne navštevovaný Wakatobiho živá potápačská jachta Pelagian, mólo je známe niečím naozaj výnimočným – Mandarinfish!

Mandarinka (Synchiropus splendidus) z čeľade dračích.

Ak ste ešte nevideli mandarínku (Synchiropus splendidus), tu je to, čo vám chýba. Mandarinka, člen rodiny Dragonet, je výnimočne nápadná s krikľavým sfarbením pozostávajúcim zo živých zelených vírov na vrchole prevažne oranžového tela s tmavomodrými lemami so žltými akcentmi okolo hlavy.

Hoci mandarínky nie sú v tropickom západnom a indickom Pacifiku obzvlášť zriedkavé, nájsť ich s akoukoľvek spoľahlivou formou konzistencie je trochu obmedzené. To platí najmä vtedy, ak je vaším cieľom zachytiť ich obrázky počas ich ľúbostnejších vykorisťovaní.

Počas výletu na Filipínach v Puerta Galera ma vzali na „horúce miesto Mandarinfish“. Bohužiaľ, táto lokalita bola tiež dobre známa všetkým potápačským operáciám. Táto skúsenosť pre mňa nebola produktívna ani príjemná kvôli veľkému počtu prítomných potápačov, čo tiež zmenilo lokalitu na obrovskú snehovú guľu častíc.

Samec a samica Mandarinfish (Synchiropus splendidus), člen čeľade dračie.

Na porovnanie, stredná časť Pelagianovho týždenného itinerára zahŕňa dva dni v zálive Pasar Wajo v Butone. Táto oblasť je ďaleko od vychodených ciest iných živých na palube potápačských člnov a zároveň je ďaleko od potápačských letovísk. Hlavným prvkom je tu muck diving, ktorý slúži na pestovanie rôznych morských živočíchov, ktoré v biotopoch koralových útesov vo všeobecnosti nenájdete. A charakteristickým lákadlom je množstvo mandarínok, ktoré sa nachádzajú okolo základne lokality Magic Pier.

Ponor sa začína 15 minút pred západom slnka, aby sa potápači mohli správne umiestniť na dne uprostred veľkej hromady sutín pod mólom.

Po tom, čo som sa ponoril dvakrát, som stále ohromený tým, koľko týchto ozdobne sfarbených rýb, približne polovičných ako môj palec, je tu na tomto mieste.

Mandarinka (Synchiropus splendidus) vynárajúca sa z veľkého množstva trhlín v hromade skál pod Magic Pier.

Video z Magic Pier Mandarinfish: https://youtu.be/JRdHeTgruao

Okrem asi sedemčlennej skupiny pri tomto ponore sa z veľkého množstva trhlín po mojej pravej a ľavej strane vynárali ďalšie. Väčšinou to boli ženy, ktoré sa motali a čakali na príchod nápadníka – alebo v tomto prípade nápadníkov, ktorí sa objavili v krátkom čase.

Jediným skutočným prínosom pri identifikácii pohlavia mandarínky je vo všeobecnosti jej veľkosť, pretože dospelé samce sú zvyčajne väčšie ako samice. Vo väčšine kníh ID rýb je priemerná veľkosť samičiek mandarínok opísaná ako 1-1/2 palca na dĺžku, pričom samce sú len o niečo väčšie. Čo považujem za prekvapujúce, je, že veľa mužov v Magic Pier je... no, nadpriemerných a zdá sa, že sú takmer 3 palce na dĺžku, čo ma zaujíma, čo títo chlapi jedia.

Rozloženie ich vecí

Trojica Mandarinfish (Synchiropus splendidus) počas dvorenia.

Typically, during this phase of the courtship, the dance might involve up to three fish – one male to two females. But as the more willing individuals of the group take over, pairs will begin a spiraling ascent two to three feet above the coral. The purpose for this maneuver is because mandarinfish are broadcast spawners; both the eggs and sperm are released simultaneously into the water column to be carried away in the currents. To achieve optimum fertilization, the female must come as close to the male’s pelvic fins as she can, at the peak moment of their climb, where she will then release her eggs.

Mandarinfish sú vysielané ikry; vajíčka aj spermie sa súčasne uvoľňujú do vodného stĺpca, aby boli odnesené prúdmi.

S mojím fotoaparátom vyzbrojeným modelovacími svetlami nastavenými na režim červeného svetla som mohol ľahko sledovať postup dvojíc smerom nahor bez toho, aby som ich pri snímaní stratil v zábere. V bode, v ktorom by ste si mysleli, že budú pokračovať vo vzostupe, páry náhle prerušia kontakt a rýchlo zostúpia späť na svoje východiskové miesto.

Dva veľkí samci mandarínky (Synchiropus splendidus) sa navzájom zväčšujú na prípadný boj.

Looking down and expecting the show to be over, I was surprised to see another male already at it again putting the moves on the next available babe. At the same time, two large males hit a disagreement on who should stay and who should go. With dorsal fins erect, the two sized each other up trying to determine who was the bigger badass, which I thought was hilarious given their excessively flamboyant coloration. Expecting to see the fur, rather fins fly, their squaring off behavior suddenly came to an end in a draw.

V priebehu asi 35 až 40 minút vyzerala celá oblasť v tomto skalnom násype pod mólom ako hojdajúci sa singlový klub Mandarinfish s 3 až 4 rôznymi samcami, ktorí sa úspešne párili až so 6 rôznymi samicami. Hovorte o niektorých chlapcoch, ktorí majú všetko šťastie.

