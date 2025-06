Prečo ma Maldivy nikdy neomrzia

RICHARD ASPINALL s pripraveným fotoaparátom oddychuje na atole Severný Male, kde žiarivé farby pod čiarou ponoru zaručene zanechajú trvalý dojem. V každom prípade, čo je zlé na tom hrať sa s rybami?

V živote je len málo vecí krajších, ako sa prebudiť s výhľadom na oceán, ktorý jemne naráža na bielu piesočnatú pláž vzdialenú len pár metrov a azúrovú oblohu siaha až k horizontu. Bujná tropická zeleň a palmy nad hlavou vrhajú vítaný tieň, keď sa pohupujú v jemnom vánku.

Aké je to nesmierne potešenie sledovať východ slnka s vedomím, že práca je ešte ďaleko a vy si už len musíte vychutnať dobré raňajky a nájsť potápačské centrum. Vitajte na Maldivách.

Táto zázračná krajina ostrovov na vrchole hrebeňa v Indickom oceáne už dlho definuje „tropický luxus“. Vzhľadom na to, že ponúka jedny z najlepších potápačských možností na svete, jej nádherný pás atolov, ktoré sa tiahnu tesne popri rovníku, z nej robí destináciu, ktorú môžete navštíviť znova a znova, najmä ak máte pocit, že si zaslúžite trochu pohodových ponorov a trochu rozmaznávania.

Keď sa naskytla príležitosť ubytovať sa v rezorte OBLU NATURE na ostrove Helengeli, s nadšením som ju využil. Asi pred rokom som bol na maldivskej lodi a hoci som...

vždy nadšený z vysokoenergetických, často vysokoprúdových ponorov v rámci jedného z itinerárov „Najlepšie z“,

Predstava luxusnej vily na ostrove znela perfektne.

Znamenalo to tiež, že so mnou mohol ísť aj môj partner, ktorý sa nepotápa. Šanca byť spolu a užiť si potápanie: to najlepšie z oboch svetov.

Farebná útesová scéna

Cesta nás viedla z Newcastlu cez Dubaj do Male, hlavného mesta Maldív. Prespali sme v hoteli neďaleko letiska, aby sme si z cesty oddýchli a potom sme sa rýchlou plavbou motorovým člnom presunuli na sever do Helengeli. Ostrov je tenký pás koralového piesku a tropickej zelene, ktorý tvorí malú časť severovýchodného okraja atolu Severné Male (Kaafu).

Keď sa blížite k OBLU NATURE, najprv uvidíte vily nad vodou a malé mólo, kde sú umiestnené tradičné drevené ťažné kone z Indického oceánu, dhonies, oddýchnite si medzi ponormi a výletmi loďou pri západe slnka.

Rýchle privítanie od personálu a návrh nainštalovať si do telefónov rezortnú aplikáciu boli rýchlo vybavené a odviedli nás k nášmu ubytovaniu. Požiadala som o plážovú vilu, aby som si mohla užívať tieň paliem. Ako ryšavka žijúca v Škótsku sa musím vyhýbať slnku.

Vily nad vodou si môžu vychutnať východ alebo západ slnka v závislosti od smeru, ktorým sú otočené, a nachádzajú sa o niečo ďalej od centrálnej reštaurácie, baru, concierge a potápačského centra v rezorte, hoci pohyb pešo je veľmi jednoduchý a v prevádzke je aj kyvadlová doprava typu golfového vozíka.

Dhonis sú ťažnými koňmi Maldív (OBLU NATURE Helengeli od SENTIDO)

Stredisko (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Potápačské centrum

Po rýchlej kontrole vybavenia fotoaparátu a vykonaní vákuovej tlakovej skúšky na puzdre (ako milujem to „blikajúce zelené svetlo šťastia“) som sa prešiel po centrálnej ceste lemovanej palmami a našiel som TGI Helengeli.

Centrum je dobre zatienené – ideálne na vyskúšanie potápačskej výstroje – a je vzdialené len kúsok od móla a dhoniesPersonál na mňa čakal 15-litrový valec naplnený na 30 %.

Po bežnom papierovaní mi vydali výstroj – štandardné potápačské jedlo od známych dodávateľov – a bol som na ceste na svoj prvý ponor.

Potápačské centrum TGI Maldives (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

TGI prevádzkuje pomerne štandardný systém dvoch ranných ponorov, popoludňajšieho ponoru a nočného ponoru na požiadanie. Približne 30 pravidelne navštevovaných lokalít je súčasťou vonkajšieho reťazca malých ostrovov a útesov, ktoré definujú severovýchodnú časť atolu Severné Malé.

Tieto lokality majú niekoľko úžasných názvov, ako napríklad Kagi Kuda Kangu a Boda Gaa Faru. Ak si stále zaznamenávate svoje ponory, sú to slová, ktoré sa píšu s radosťou.

Mladá korytnačka jastrabovitá pozoruje Richarda Aspinalla

Popoludňajšie ponory sa často vykonávajú bližšie k rezortu, v chránenejších oblastiach. Prúdy môžu byť popoludní silnejšie, hoci ročné obdobie a príliv a odliv veľmi sťažujú predpoveď. Pred každým ponorom sprievodca skontroluje prúd, ktorý určí, ako sa k miestu priblíži. Našťastie je normou plynúť s prúdom.

Náš prvý ponor bol pri stene, ktorá tvorila jednu stranu kanála alebo KanduKanály môžu byť s rýchlymi prúdmi skvelou zábavou, ale pre fotografov sú často zlé, pretože sú odvedené od svojich objektov!

Našťastie bol v ten deň prúd slabý a o pár minút som zbadal svoju prvú korytnačku a nechal sa uniesť šťastným rytmom potápania.

Predtým, ako som sa ponoril do plytkej vody, som si počas poslednej polhodiny 60-minútového ponoru vystrelil na koralové kvapky a vychutnal si húfy dutín, kaníc modrých a motýľovníkov obojkových.

Pre mňa sú maldivské útesy skutočne vynikajúcou oblasťou v plytčine. Piesočnaté dno klesajúce do hĺbky je málo zaujímavé, hoci sa vždy oplatí dávať si pozor, pretože pod nami uvidíme niekoľko žralokov čiernoplutvých a bieloplutvých.

Kandus patria medzi typické potápačské lokality na Maldivách. Aj v miernom prúde môžu byť veľmi relaxačné: držte sa útesu na jednej strane od seba, nasledujte sprievodcu a zostaňte so svojím partnerom.

Áno, musíte dodržiavať všetky bežné pravidlá, ale je to pohodové potápanie. Napadlo mi, že ak by to bol váš prvý potápačský výlet po kvalifikácii, alebo výlet na rozšírenie vašich vedomostí a zručností, tento ponor by bol prakticky dokonalý.

Motýľovka s golierom

Aj v silnom tropickom slnku umelé svetlo (tu zabezpečené Richardovými stroboskopmi) zvýrazňuje nádherné farby útesu.

V tú noc som sa dobre vyspal, čomu pomohlo aj pár mojitov bare a moja manželka vyjadrila vynikajúce vyjadrenia o kúpeľoch.

Mahá Tila

Vrcholom nasledujúceho dňa bude Maha Thila, ponor s vynikajúcim množstvom klaunov miestnych druhov čiernonohých a rozšírenejším Clarkovým klaunom. Tie sú oveľa temperamentnejšie a ľahko sa dajú zachytiť, keď sa túlia do bublinovej sasanky – v tomto prípade nádherného červeného exemplára.

Klaun čiernonohý

Ako prúd trochu zosilnie, zdvihne sukne tejto sasanky

thilasú typom útesu, ktorý sa najlepšie dá opísať ako podvodné vrcholy a líšia sa od Giri tým, že nenarúšajú hladinu. Obe sú skvelé na ponory, pričom tie menšie sú ideálne na prehliadku okolia pred vykonaním bezpečnostnej zastávky v plytkej vode, kde často možno vidieť odpočívať korytnačky.

Medzi kanálmi, rohmi a stenami kandus, túžil som vytiahnuť makro objektív. Prvý ponor na „pozorovanie tvorov“ na rohu domáceho útesu skončil ako stredne silný prúd uprostred húfov kaníc – krásne, ale nie to, čo som chcel.

Musel som počkať do nasledujúceho dňa, kým som mohol preskúmať miestnu lokalitu s názvom Trix Caves. Nie sú to vlastne jaskyne, skôr hlboké previsy, kde koraly vrhajú trvalý tieň na niečo, čo vyzerá ako veľké ryhy vytesané z boku útesu.

Tieto tienisté „jaskyne“ boli pokryté životom a uprostred bičových koralov, hydrozoánov a gorgónií. Skvele som sa bavil lovom drobných hlaváčov a nahožiabrencov.

Veľmi dobrá viditeľnosť umožňuje Richardovi pokúsiť sa zachytiť širšiu útesovú krajinu

Pochodne sú pre takéto miesta nevyhnutné; inak sú to nudné, nezaujímavé miesta stratené v šere svojich tieňov. Aj malá pochodeň odhalí bohatstvo červených, ružových a fialových odtieňov a úžasnú úroveň detailov v tieňomilných druhoch, ktoré pokrývajú skalu.

Hlaváč bičíkovitý

Vianočné červy

Ako pri všetkých maldivských ponoroch, môže sa stať čokoľvek a okolo 20 metrov, v polovici ponoru, sme našli pár žralokov ošetrovateľských, ako odpočívajú spolu. Tieto tolerantné ryby môžu byť prístupné, ale po jednom... fotografie Nechal som ich samých, aby si zdriemli.

Žralok zdravotná sestra

Jaskyne Doris

Podobný ponor v jaskyniach Doris Caves jedno popoludnie odhalil viac makro života, hoci som preklínal svoj čoraz horší zrak. Uspokojil som sa s niekoľkými portrétmi rýb a prijal som výzvu odfotiť veľmi plaché červené ohnivé hlaváče, ktoré žijú v norách v koralovom piesku.

Pár červených ohnivých hlaváčov

Jastrabovité ryby, podobne ako hlaváči, sú dobrými portrétnymi objektmi.

Ani som sa nenazdal, bol som v polovici výletu a návšteva kúpeľov bola na rade. Nie som

prirodzene rád chodím do kúpeľov, ale začínam si vážiť synergiu medzi kúpeľmi a potápaním a keďže ma bolí chrbát

bola mlátená a strkaná drobnou ženou s nadľudskou silou, premýšľal som o

čo ponúkali rezorty ako OBLU NATURE na tomto nádhernom ostrove Helengeli.

K dispozícii sú rôzne procedúry vrátane masáže horúcimi kameňmi a balijskej masáže. Rezervoval som si ďalšiu procedúru cez aplikáciu na ráno v deň odletu, aby som si uľahčil let domov. Bolo to vynikajúce!

Kúpele (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Bolo to uvoľnené, jemné potápanie bez stresu a ideálne pre skúsených potápačov, ktorí hľadajú trochu ľahkého luxusu, ako aj pre začiatočníkov, ktorí sa chcú rozšíriť a získať sebavedomie, možno sa ubytovať u členov rodiny alebo u blízkej osoby (povedal som, že existuje vila pre novomanželov?) a absolvovať množstvo ponorov popri spoločne strávenom kvalitnom čase.

Keď už o tom hovoríme, musím spomenúť reštaurácie. Grill, ako sa mu hovorí, sa nachádza pri pláži, chytá to najlepšie z večerného vánku a uspokojí všetky diéty. Ak máte radi ryby, toto je pre vás ideálne miesto.

Moja obľúbená z týchto troch reštaurácií sa volá Raga Route. V istom zmysle je trochu ako Maldivy ako celok – ovplyvnená indickou kultúrou a jedlom, ale s vlastným nádychom. Jedlo bolo luxusné, jemne korenené a bohaté. Absolútna nutnosť.

Väčšia reštaurácia rezortu s bufetovým stravovaním bola tiež vynikajúca a rôzne „stanice“ ponúkali svetovú kuchyňu. Našťastie, telocvičňa rezortu vám pomôže s novozískanými kalóriami!

Domový útes

Pre mnohých hostí môže byť domáci útes ich prvým zoznámením sa s podmorským svetom. Hostia si môžu bezplatne požičať šnorchlovaciu súpravu a pokiaľ zostanú vo vyznačených oblastiach, môžu stráviť celý deň pozorovaním podmorského sveta.

Samotný útes je v podstate pokračovaním podvodnej časti ostrova, dlhý a úzky a nachádza sa medzi dvoma väčšími útesovými štruktúrami. Predpokladám, že si mnohí hostia vyskúšajú šnorchlovanie, než sa rozhodnú pre skúšobný ponor s TGI. Získanie základnej certifikácie tu by pre mnohých určite prekonalo studený britský lom, hoci viem, že niektorí ľudia by s tým nesúhlasili.

Moray úhora

Homár ostnatý

Domáci útes je ideálny na nočné ponory a ďalšie pozorovanie tvorov a rád by som tam strávil oveľa dlhšie ako štandardných 45 minút nočného ponoru.

Aj s benzínom sa mi darilo veľmi dobre a mohol som sa vzdať 15-litrovej fľaše, o ktorú som požiadal, ale je dobré vedieť, že sú k dispozícii. Profily ponorov v tomto týždni znamenali, že hodinové ponory s tlakom na hladine viac ako 50 barov boli normou.

Pri nočnom ponore som nečakal krátke, ale úžasné stretnutie so žralokom bieloprsým. Táto ryba, ktorá lovila v tme a inak plachá, ku mne priplávala, krátko sa pozrela na môj fotoaparát a potom rýchlo zmizla.

Žralok bielocípy útesový je na Maldivách bežný, ale len zriedka sa k nemu dostanete takto blízko.

Potápanie pri domácom útese cez deň je tiež potešením a v silnom tropickom svetle a skvelej viditeľnosti som strávil niekoľko šťastných ponorov uprostred húfov chumáčov modrých, ktoré sa okolo mňa rozostupovali a preskupovali, pričom som tomuto nemotornému votrelcovi úplne nedôveroval.

Charakteristický húf kaníc modrých

Orientálne sladké pery

Farby Maldív

Kanice sa často zdržiavajú v hlbších vodách, takže stretnutie v plytkej vode je veľmi príjemné, pretože ich môže byť tisíce. Spolu s orientálnymi sladkoústkami sú typickými rybami Indického oceánu, ich jasne žlté farby na modrom pozadí sú rovnako silnou kombináciou, ako je tyrkysový oceán na bielom koralovom piesku z hladiny.

Sasanka

Okrem priateľskosti personálu, vynikajúceho jedla, skvelých kúpeľov a dokonca aj kaloňov, ktoré lietajú medzi ostrovmi a hľadajú si dobré jedlo, si myslím, že Maldivy majú v hojnosti práve farby.

Farby oceánu, piesok, zeleň stromov na pozadí oblohy sú výnimočné, ale ponorte sa pod hladinu a preskúmajte útesy. Farby sú všade.

Klaun spúšť

Chirurg

Od žltých a strieborných rýb cez červené špongie až po ružové koraly, uprostred tej hlbokej oceánskej modrej – farby sú všade.

Takmer pred dvoma desaťročiami som povedal chlapíkovi v mojom potápačskom klube, že idem na Maldivy. On, ako ostrieľaný vrak... aficionado, to odmietol ako „len hranie sa s rybičkami“.

Ide o to, že mal pravdu, je to hranie sa s rybami. Tisíce z nich, všetkých veľkostí, farieb a tvarov, s nádherným tropickým luxusom na palube. Ak ste ešte neboli na Maldivách, urobte to. Je to úžasné!

Plážová vila Deluxe s bazénom (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) FACTFILE DOSTANETE SA TAM: Richard letel spoločnosťou Emirates z Newcastlu do Male cez Dubaj. Bezplatný transfer motorovým člnom do Helengeli trvá približne 50 minút. UBYTOVANIE: OBLU NATURE Helengeli od SENTIDO (All-inclusive rezorty na Maldivách). POTÁPANIE: TGI MaldivesJednotlivé ponory začínajú na 114 USD (85 GBP). K dispozícii je požičovňa súprav, ako aj 15-litrových fliaš a nitroxu. K dispozícii sú aj vodné skútre, kajaky a ďalšie vodné športy. ELEKTRINA: Všade sa používajú zástrčky britského typu. MENA: Užitočné môžu byť bankovky maledivských rufij alebo amerických dolárov, hoci väčšina návštevníkov používa na všetky nákupy platby kartou. CENY: Všetci hostia majú ubytovanie v rámci ostrovného programu OBLU, ktorý zahŕňa ubytovanie, vybavenie, stravovanie a neobmedzené nápoje, aktivity a výlety. Richard sa ubytoval vo vile Sunrise Water s bazénom, pričom ceny momentálne začínajú od 630 dolárov (470 libier) za noc. Očakávajte, že zaplatíte od 525 dolárov (390 libier) za luxusnú plážovú vilu do 1,335 1,000 dolárov (XNUMX XNUMX libier) za plážový apartmán s bazénom (všetky dve izby zdieľajú). Vodné vily pri západe slnka (OBLU NATURE Helengeli od SENTIDO)

