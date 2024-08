Plány Maldív s dlhými lovnými šnúrami ohrozujú povesť pro-žraloka 

Medzinárodní vedci, vrátane britských vedcov, vyzývajú maldivskú vládu, aby prehodnotila svoje plány na obnovenie deštruktívneho rybolovu pomocou dlhých lovných šnúr – a dúfajú, že budú počítať s podporou dotknutých potápačov, ktorí navštívia ostrovy v Indickom oceáne pri hľadaní zážitkov s veľkými zvieratami.

Lov pomocou dlhých lovných šnúr ohrozuje cielené a vedľajšie úlovky a zvyšuje tlak na už aj tak nadmerne vylovené populácie tuniakov, od ktorých sú miestni drobní rybári závislí, tvrdia vedci.

Návrh nariadenia o Maldivách umožní vylodenie vedľajších úlovkov žralokov, čo ohrozí ich štatút niečoho ako útočisko pre žraloky a raje.

Lov s dlhými lovnými šnúrami by účinne obnovil lov žralokov v atoloch a tým, že by ohrozil aj kľúčové populácie rýb, by nepriaznivo ovplyvnil zdravie oceánov, živobytie rybárov, ktorí sa venujú udržateľnej činnosti, a tiež príjmy z cestovného ruchu, tvrdia aktivisti.

Príjmy rybárov by ovplyvnila konkurencia zo zámorského rybolovu, zatiaľ čo vyčerpanie zásob rýb potrebných na kŕmenie pobrežných komunít by sa mohlo stať humanitárnym problémom.

Lov s dlhými lovnými šnúrami je známy vysokou mierou vedľajších úlovkov vrátane zraniteľných druhov, ktoré by mohli vážne ovplyvniť morskú biodiverzitu. „Longlining predstavuje a de facto zrušenie dlhodobého zákazu lovu žralokov, ktorý bol nápomocný pri obnove zdravia morského života na Maldivách,“ uvádzajú aktivisti.

Vedľajší úlovok ovplyvňuje ohrozené druhy žralokov, ako aj manty, korytnačky a morské vtáky, na rozdiel od tradičných metód rybolovu, ako je udica a šnúra, ktoré minimalizujú mieru vedľajších úlovkov.

Plavidlá plaviace sa pod cudzou vlajkou začali loviť na Maldivách v roku 1985. Táto prax bola zakázaná v roku 2010 z dôvodu problémov s riadením, ale v nasledujúcom roku bola znovu otvorená, v reakcii na ďalšie nezrovnalosti sa vláda rozhodla v roku 2019 zastaviť vydávanie nových licencií.

Maldivská oceánska aliancia (MOA) podnikov a mimovládnych organizácií sa spojila s Úniou rybárov tuniaka žltoplutvého, aby spustiť petíciu cez OnlyOnevyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby upozornilo vládu na ekologické, ekonomické a reputačné dôsledky lovu s dlhými lovnými šnúrami.

Kampaň #AgainstLonglining

Medzi britských vedcov, ktorí podporujú kampaň #AgainstLonglining, patrí Daniel Pauly, morský biológ, o ktorom sa hovorí, že je jedným z najcitovanejších vedcov v oblasti rybolovu na svete, a profesor Callum Roberts, biológ na ochranu morí z University of Exeter.

„Maldivy sú globálnym lídrom v ochrane oceánov, pretože od roku 2009 chránia svoje vody pred lovom žralokov, mant a korytnačiek,“ hovorí Roberts.

"Obnovenie lovu pomocou dlhých lovných šnúr by bolo vysoko efektívnym spôsobom, ako zdecimovať ikonickú oceánsku divočinu a premrhať túto ťažko získanú povesť." Potápači môžu podpísať petíciu tu.

