Potápanie sólo so žralokmi z Tiger Harbor

EKREM PARMAKSIZ sa práve vrátil z ikonickej lokality na potápanie so žralokmi na južných Maldivách, kde s povolením potápať sa mimo obvyklého skupinového prostredia dúfal, že získa hlbšie pochopenie toho, ako sa správajú žraloky tigrované.

Prvýkrát som išiel do Fuvahmulah tento február, prvý z dvoch výletov, ktoré som plánoval podniknúť v roku 2024. Môj účel? Preskúmať svetovo najľudnatejšie útočisko tigrích žralokov a spoznať nádherné stvorenia tohto vzdialeného ostrova.

Za posledných osem rokov sa o tejto lokalite v južných extrémoch Maldív popísalo veľa. Do Fuvahmulah, ktorá bola predtým zanedbávaná ako turistická destinácia, teraz každoročne cestujú tisíce ľudí, aby sa potápali s týmto ikonickým druhom. Bol som veľmi zvedavý: bol som na rade, aby som to vyskúšal.

Polovica februára je najlepší čas sezóny vo Fuvahmulah a všetko prebehlo bezchybne. Do konca cesty som absolvoval 14 konkrétnych ponorov so žralokmi tigrovanými so skupinou talianskych morských biológov pod vedením Francesca Reinera. Vykonávali laserovú fotogrammetriu na meranie a identifikáciu osôb.

Pre mňa ako ochrancu žralokov bolo mimoriadne dôležité pozorovať a fotografovať tigre z prvej ruky. Keď som po týždni ostrov opustil, mal som jasný plán vrátiť sa v októbri na ďalšie pozorovanie.

Chcel som pozorne sledovať interakciu žralokov tigrovaných vo Fuvahmulah, pretože ten istý druh žraloka sa môže za určitých okolností správať a konať odlišne v rôznych biotopoch.

Špeciálne povolenie

Žraloky tigrované sú známe tým, že sú agresívnymi vrcholovými predátormi, na druhom mieste za veľkými bielymi, pokiaľ ide o počet zaznamenaných útokov na ľudí. Prirodzene sú veľmi zvedaví, čo im pomáha objavovať zdroje potravy, ale to, žiaľ, spôsobuje niektoré z týchto incidentov.

Fuvahmulah je hostiteľom bezprecedentne veľkého množstva žralokov tigrovaných po celý rok, pričom bolo identifikovaných 250 jedincov. Je to ideálne miesto na svete nielen na rekreačné potápanie, ale aj na špecifické pozorovacie a vedeckovýskumné účely.

Na úzku interakciu a pozorovanie som potreboval špeciálne povolenie od potápačského centra. Získať ho nebolo jednoduché, pretože ostrovania a strediská sa prirodzene obávajú akýchkoľvek potenciálnych incidentov, ktoré by mohli ohroziť potápačskú turistiku.

Toto povolenie umožňuje určitý druh slobody, čo umožňuje veľmi blízke stretnutia s týmito majestátnymi zvieratami. Moja cesta bola hlavne o samostatnom potápaní so žralokmi tigrovanými, oddelene od potápačského sprievodcu, bezpečnostného potápača alebo rekreačných potápačov.

Počas ponorov s tigrmi vo Fuvahmulah sú potápači zvyčajne povinní zostať v skupine a nehybne stáť za zvážnicou, aby pozorovali kŕmenie žralokov.

Dni v prístave

Keď som získal potrebnú slobodu, vytvoril som plán s tromi potápačskými sprievodcami. Po dokončení kŕmenia som sa sólo ponoril na piesočnaté dno v Tiger Harbor (predtým známej ako Tiger Zoo).

Keď žraloky dorazili, išiel som sám a priblížil som sa. Kvôli bezpečnosti mi vždy kryli chrbát dvaja potápačskí sprievodcovia, keď sa premávka žralokov zintenzívnila.

Kŕmenie vo Fuvahmulah sa uskutočňovalo dvoma spôsobmi: skrývaním zvyškov tuniakov pod malými kameňmi a chumáčaním z člna. Obidve metódy boli vykonané s rešpektom a spravidla pri kŕmení a chumáčovaní sa všetci potápačskí sprievodcovia stiahli z miesta činu kvôli potenciálnemu nebezpečenstvu.

Celkovo som urobil 12 ponorov so žralokmi tigrovanými (26 zaznamenaných stretnutí vrátane februárových ponorov) v Tiger Harbour. Toto miesto v tvare podkovy s hĺbkou 8-10 m sa nachádza hneď za hlavným prístavom. Množstvo žralokov tigrích tu robí nevyhnutnú návštevu každého potápača.

Všetky ponory boli veľmi intenzívne. Zatiaľ čo sprievodcovia vedľa mňa boli extrémne vystresovaní kvôli nízkej pravdepodobnosti nechceného uhryznutia, ja som sa vďaka 15-ročným skúsenostiam so žralokmi a možno aj dobrým vibráciám cítil pri každom blízkom stretnutí v pohode.

Vo februári aj v októbri boli žraloky tigrované denne, po celý rok, a v agregácii úplne dominovali ženy. Medzi desiatkami žralokov, ktoré som pozoroval, bol iba jeden samec. A väčšina žien bola tehotná.

Vieme, že Fuvahmulah poskytuje vhodné podmienky na tehotenstvo vzhľadom na celoročné poskytovanie potravy a teplej vody.

Žraloky tigrované pred pôrodom uprednostňujú plytké pobrežné biotopy pre bezpečnosť svojich mláďat, hoci nie je vedecky známe, či rodia na ostrove. Jedna vec je istá: na tehotenstvo si vyberajú chránené vody Fuvahmulah.

Dokonalé vrcholové dravce

Pozoroval som aj niektoré dospelé samice s veľmi hlbokými jazvami po párení na tele. Niektoré samice mali zahojené rany, zatiaľ čo iné mali zranenia čerstvé a otvorené.

Počas stretnutí som si tiež často všimol, že zatiaľ čo tehotné žraloky boli pokojné, mladší jedinci boli hyper zvedaví. Mláďatá boli tiež dosť veľké, čo podporuje teóriu, že menšie mláďatá sa oblasti pravdepodobne vyhýbajú skôr, ako dosiahnu určitú veľkosť, aby sa vyhli zvýšenej predácii (žraloky tigrie sú známi kanibali).

Jasná hierarchia medzi žralokmi bola zrejmá. Menší vždy ustúpili, keď pocítili majestátnu prítomnosť dospelých. V prípadoch, keď som sa usiloval o úzky kontakt s mladými, radšej náhle utiekli, zatiaľ čo dospelé ženy boli v rovnakom kontexte nebojácne.

Žraloky tigrované tiež vykazujú odlišné správanie v porovnaní s inými druhmi. Minimalizujú výdaj energie a zvyšujú svoje šance na úspech pri love tým, že sa plížia k nič netušiacej koristi, čím sa vyhýbajú plytvaniu energiou pri prenasledovaní koristi, ktorá si ich už uvedomuje a môže ľahko uniknúť.

Toto správanie je rovnako platné v ich interakciách s ľuďmi. Vždy, keď zbadali, že sa jemne približujem, náhle zmenili smer a vzdialili sa. Nikdy sa ma nepokúsili prenasledovať, keď som si bola plne vedomá ich prítomnosti a pozerala som sa na nich.

Akýkoľvek jemný pohyb, ako napríklad pomalé otočenie hlavy alebo zdvihnutie ruky, ich vždy prinútil vykĺznuť alebo vybočiť. To ďalej ilustruje, prečo sú dokonalými vrcholovými predátormi tajného lovu. Akoby už z diaľky vycítili najmenšiu fyzickú zmenu vo vodnom stĺpci.

Zvýšená ostražitosť

Pri niektorých príležitostiach som na tom istom mieste napočítal viac ako 10 žralokov. Počas určitých stretnutí sa niektorí jednotlivci javili ako príliš odvážni a dobrodružní, čo ma nútilo nasmerovať ich rukami preč, čo si vyžadovalo zvýšenú ostražitosť, keď boli bližšie. Bezpečnostní potápači za mnou neustále odtláčali tých, ktorí sa približovali pokradmu.

Najlepšie stretnutia v blízkom kontakte sa vyskytli, keď žraloky chytili kúsky tuniaka (rybie hlavy, vnútornosti atď.), ktoré potápačské navádzače umiestnili pod malé kamene. V tomto bode sa stali naozaj zúrivými.

Toto bol moment, kedy je potrebné byť obzvlášť opatrný, pretože bez váhania začali smerovať priamo ku mne. Ale zvyčajne, keď sa nasýtili, opustili miesto a jemne vkĺzli do tmy. Iní by okolo prešli s ostražitým pohľadom. Niektorí by sa opatrne priblížili, zvedaví, ale opatrní.

Podobne ako ľudia, aj žraloky tigrované majú rôzne osobnostné črty. Každý žralok je individualita so svojimi jedinečnými preferenciami a správaním.

Pozorovanie ich rozsahu reakcií v rôznych situáciách pomáha lepšie interpretovať a predpovedať, ako sa určité druhy predátorov správajú okolo ľudí.

V žiadnom momente som sa necítil ohrozený, dokonca ani pri extrémnych záberoch zblízka. Vo väčšine prípadov som im bol skutočne vydaný na milosť a nemilosť, no neprišiel ani jeden pokus o uhryznutie. Žraloky tigrované sú vysoko inteligentné a nikdy som neveril, že sme na jedálnom lístku.

Aj keď je považovaný za najväčšiu svetovú agregáciu tigrov s viac ako 250 jedincami, vody tohto vzdialeného ostrova sú bezpečné a potápanie je zábavné.

Po zaznamenaní týchto 26 ponorov v dvoch sezónach v tom istom roku a po rozhovore s miestnymi morskými biológmi, miestnymi sprievodcami a rybármi som presvedčený, že toto veľké nahromadenie a nízka pravdepodobnosť agresie je pravdepodobne spôsobená zdrojmi potravy s nízkou námahou, kŕmením rybármi a potápačské centrá, množstvo tuniakov (thunnus albacares a Katsuwonus pelamis) a iné pelagické druhy rýb a pocit ochrany, ktorý poskytujú vody Fuvahmulah.

Aj keď je známe, že žraloky tigrované môžu migrovať na veľké vzdialenosti (viac ako tisíce kilometrov), vedecké údaje ukazujú jasnú presnosť miesta u dospelých a pobyt u mláďat.

Veľká mama

Veľmi zaujímavá anekdota: slávna dospelá žraločia samica s názvom Big Mama bola spozorovaná v okolitých vodách hlavného mesta Malé. Potom, čo tam zostala týždeň, sa vrátila do Fuvahmulah. Stalo sa to desať dní pred mojím príchodom. Myslím, že to načrtáva celkový obraz dynamiky prirodzenej populácie žralokov tigrovaných.

Vo Fuvahmulah sa môžete stretnúť so žralokmi tigrovanými pri každom ponore, pretože sú doslova všade, dokonca aj na vzdialených potápačských lokalitách. Napriek tomu, že sú považovaní za vrcholových predátorov a tajných lovcov, vo vodách Fuvahmulah neboli zaznamenané žiadne incidenty. Je to väčšinou spôsobené faktormi, ako je výber koristi, využívanie biotopov a úroveň aktivity.

Potápači, nepotápači, freediveri a dokonca aj šnorchléri si bez obáv užívajú prítomnosť týchto nádherných zvierat. Sú to naozaj pokojné a pohodové stvorenia.

Pri všetkých ponoroch ma sprevádzala nadšená skupina potápačských sprievodcov: Safdhar, Izzu a Asfhag z Klub potápania Fuvahmulah. Potápačské centrum poskytovalo výnimočnú podporu a pomoc v každej fáze, pod vodou aj nad vodou. Zabezpečili bezpečné a komplexné stretnutia bez ohrozenia základných potápačských protokolov.

Toto dobre pripravené potápačské centrum sa môže pochváliť šiestimi potápačskými sprievodcami, dvoma veľkými člnmi, útulným potápačským centrom a hotelom.

Pred niekoľkými rokmi tu bolo len jedno potápačské centrum a tri hotely. Teraz je tu 11 centier a viac ako 30 hotelov.

Fuvahmulah je na vzostupe ako nová potápačská destinácia po celom svete, s bohatými vodami, ktoré sa hemžia nielen žralokmi tigrovanými, ale aj inými pelagickými druhmi, ako sú žraloky kladivohlavé, mláďa a veľryby, oceánske manty a veľryby melónové.

Mimochodom, Netflix má veľký záujem o tento vzdialený raj a lietadlá tam natáčať novú reality show v júni 2025.

Sledujte Ekrem Parmaksiz ďalej

Instagram @ekremcbi

Aj na Divernete: TIGRÉ ŽRALOKY Z FUVAHMULAH, ŽRALOKY TYPSKÉ? ČO SA NAOZAJ DEJE V ČERVENOM MORI?, SMRTI ZVIEDŇUJÚ ŽENU ŽRALOKA TIGROVANÉHO, GENETIKA TIGRÉHO ŽRALOKA ODHAĽUJE PREKVAPIVÚ SEPARACIU POPULÁCIE