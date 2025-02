Ako zarobiť miliardy – ochranou hotspotov potápania  

Úplný zoznam potápačských šou s odkazmi:

18. – 26. JANUÁR: Boot Düsseldorf (Medzinárodná výstava lodí)

1. – 2. FEBRUÁRA: Duikvaker

21. – 23. FEBRUÁR: European Dive Show (EUDI)

21. - 23. FEBRUÁR: Diving Resort Travel (DRT) Show, Malajzia

1. – 2. MAREC: GO Diving Show (The UK Dive Show)

15. – 16. MAREC: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia

28. – 30. MAREC: Stredomorská potápačská show

4. – 6. APRÍL: Asia Dive Expo (ADEX)

22. – 25. MÁJ: Thailand Dive Expo (TDEX)

31. MÁJ – 1. JÚN: Scuba Show

13. – 15. JÚN: Malajzia International Dive Expo (MIDE)

6. – 7. SEPTEMBER: GO Diving ANZ Show

17. – 19. OKTÓBER: Potápačské rozhovory

11. – 14. NOVEMBER: DEMA Show



