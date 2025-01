Získanie veľkého obrazu vo Wakatobi

Zachytenie skutočného rozsahu útesov Wakatobi prostredníctvom širokouhlých snímok

Nemožno poprieť príťažlivosť fotografovania nepolapiteľného podmorského života, ktorý sa skrýva v zákutiach útesu. Fotografi, ktorí prichádzajú do Wakatobi, však príliš často riskujú, že sa tak zachytia pri dokumentovaní malých detailov, že nám nakoniec unikne veľký obraz. Práve tieto panoramatické útesové scény ukazujú skutočný rozsah a kvalitu destinácie a najlepším spôsobom, ako ich vytvoriť, je pridanie širokouhlých a superširokých techník panoramatického snímania do obrazového mixu.

Pár potápačov sa plaví po boku výpadovky vo Wakatobi. Aby som zachytil obraz, zostal som nad nimi v hĺbke 3.6 m/12 stôp. Nastavenia fotoaparátu: ISO 200, rýchlosť uzávierky 1/125 s, objektív Tokina 10-17 mm nastavený na 10 mm, clona F/5.6, duálne nastavenie Sea & Sea YS-250 medzi polovičným a štvrtinovým výkonom.

Po niekoľkých cestách do Indonézie Wakatobi Dive ResortMôžem potvrdiť, že fotograf tu mohol stráviť týždne napĺňaním pamäťovej karty za pamäťovou kartou veľkolepými portrétmi morského života a makro zábermi bez toho, aby sa mu raz minul jedinečný materiál. Ale to je len polovica príbehu. Ak chcete zachytiť celú krásu tejto destinácie, musíte sa zamerať na celkový obraz.

Dokonalé nastavenie obrazu

Rezort Wakatobi je obklopený niektorými z najkrajších koralových útesov na svete, a to nie je náhoda. Významný program ochrany morí v rezorte financuje súkromnú morskú rezerváciu, ktorá chráni približne 20 kilometrov útesu. Dôkaz o ich proaktívnom úsilí o ochranu je zjavný vo vitalite útesov.

Zábery ako tento potápač prechádzajúci cez obrovský koral na doske (9.1 m/30 stôp) hovoria o tom, aké skvelé je byť v publiku. Na zachytenie obrazu boli zahrnuté nastavenia fotoaparátu: ISO 200, rýchlosť uzávierky 1/160 s, s mojím objektívom Tokina 10-17 mm rybie oko nastaveným na 12 mm, clona F/7.1 Aby osvetlenie vyzeralo prirodzene, boli blesky Sea a Sea YS-250 nastavený na polovičný výkon.

Okrem toho, že podmorský terén Wakatobi zostáva v takmer nedotknutom stave, zahŕňa aj dramatickú topografiu. Sú tu strmé útesové svahy a zvislé steny, ktoré sa týčia na pár stôp od povrchu, ponorené hrebene a podmorské vrchy, ktoré sa klenú z hlbín s vrcholmi vypínajúcimi sa na slnkom posiatych plytčinách. Pridajte k tomu vynikajúcu priezračnosť vody a množstvo okolitého svetla a máte ideálne podmienky na snímanie širokouhlých záberov, aby ste predviedli tieto výhľady v živých detailoch.

Rozsvietenie ruže

Na potápačskej lokalite Wakatobi rím je tu obrovský zvitkový koralový útvar prezývaný „ruža“ pre svoj zjavný tvar pri pohľade zhora. Cítil som, že mojou najlepšou možnosťou je vybrať si objektív typu rybie oko a fotografovať iba s použitím okolitého svetla, pretože bolo k dispozícii veľa. Použitie bleskov by slúžilo len na rozsvietenie malého množstva častíc vo vodnom stĺpci medzi koralom a mnou.

Obrovský zvitkový koralový útvar prezývaný „ruža“ v potápačskej lokalite Wakatobi v Ríme leží v hĺbke 18.3 m/60 stôp. Pre získanie expozície boli nastavenia fotoaparátu nastavené nasledovne: ISO 200, rýchlosť uzávierky 1/125 s. Objektív, Tokina 10-17 mm rybie oko nastavené na 10 mm, clona F/5.6, spolieha sa len na dostupné svetlo, bez bleskov.

Keďže na útese nie sú žiadne priame čiary, súdkovité skreslenie vytvorené optikou rybieho oka je zriedka problém. V skutočnosti je opak pravdou, pretože skreslenie môže subjektu dodať trochu drámy navyše. Aby som vyjadril pocit mierky, nechal som svoj model vznášať sa tri stopy nad koralom.

Vniesť do pozadia

Takmer každý, koho poznám, používa nastavenie dvojitého blesku. Hoci je to nevyhnutné pre rovnomerné nasvietenie objektu v popredí, pri širokouhlom snímaní mnohí zabúdajú myslieť na pozadie. Pokiaľ ide o trópy, nič nehovorí lepšie ako vyváženie okolitého svetla vlastným osvetlením, ktoré mu dodá tú príjemnú krásnu modrú príťažlivosť.

Pevne verím v ručné strieľanie, a to vrátane stroboskopov. Vo Wakatobi bol môj stroboskopický výstup zriedka nastavený nad 3/4 výkonu, častejšie sa nastavenia pohybovali medzi štvrtinou a polovičným výkonom.

V hĺbke 12.2 m/40 stôp. Na zachytenie tejto farebnej kolekcie húb a mäkkých koralov som si vybral nasledujúce nastavenia fotoaparátu: ISO 200, rýchlosť uzávierky 1/160 s, Tokina 10-17 mm objektív nastavený na 12 mm, clona F/6.3, duálna sada Sea & Sea YS-250's tesne nad polovičným výkonom.

Pred nastavením akéhokoľvek záberu moja stratégia vždy začína vedomím, kde je slnko, pozorovaním prechodu prirodzeného svetla z jasného do tmavého a meraním okolitého svetla cez objektív v každom bode. To mi umožňuje stanoviť základnú líniu pre hodnoty clony. Potom môžem začať pracovať, aby som čo najlepšie zachytil modrosť vody v pozadí.

Napríklad na mieste s názvom Lorenzo's Delight som našiel veľmi veľký, krásny červený morský ventilátor dole po stene vo výške 110 stôp. V tejto hĺbke bolo okolité svetlo stále celkom dobré, čo mi umožnilo zostať na 200 ISO s údajmi z merača v rozmedzí od f4.5 do f5.6. Zvýšte ISO až na 400 a je to takmer f/8 a buďte tam. Keď som mal nastavené správne hodnoty clony, aby som zachytil ideálnu modrú farbu vody, obrátil som svoju pozornosť späť na útes.

V hĺbke 33.5 m/110 stôp, nastavenia fotoaparátu: ISO 200, rýchlosť uzávierky 1/80 s, Tokina 10-17 mm objektív nastavený na 10 mm, clona F/7.1, duálne Sea & Sea YS-250 manuálne nastavené s pravým stroboskopom medzi polovičný a štvrtinový výkon, ľavý stroboskop na polovičný výkon.

V tejto hĺbke sa vejár javil skôr tmavogaštanovo ako červený, čo som chcel zvýrazniť, plus pridať do scény potápača, aby som získal mierku jeho veľkosti. Aby som zachoval okolité svetlo, mierne som znížil rýchlosť uzávierky na 1/80 s na hodnotu clony f7.1 (plus mínus pol zastávky), aby som zachoval dostatočnú hĺbku ostrosti pre fanúšika aj potápača.

Ďalším príkladom snímania v hĺbke je tento obrázok (vľavo) potápača za veľmi veľkým mäkkým koralom vo výške 36.6 m/120 stôp. po strane steny. Nastavenia fotoaparátu: ISO 200, rýchlosť uzávierky 1/80 s, Tokina 10-17 mm objektív nastavený na 10 mm, clona F/7.1, duálne Sea & Sea YS-250 manuálne nastavené medzi polovičným a plným výkonom. Na obrázku vedľa (potápač prechádzajúci okolo veľkej sudovej špongie v hĺbke 16.8 m/55 stôp) sa mi podarilo dosiahnuť podobné výsledky s rovnakým ISO 200, ale zvýšením rýchlosti uzávierky na 1/125 s. znížením clony na F/6.3 je výstupný výkon mojich Sea & Sea YS-250 na polovičný výkon.

Celý tento proces môže znieť príliš metodicky, ale nezabudnite, že na rozdiel od rýb útes nikam nevedie. Máte dostatok času na skontrolovanie výsledkov a vykonanie jemných úprav potrebných na nastavenie osvetlenia a kompozície. Pretože LCD obrazovky nie vždy rozprávajú celý príbeh, vždy prezerám prehrávaný obrázok oproti histogramu fotoaparátu.

Pridanie predmetu

Zahrnutie motívu morského života dodáva širokouhlým snímkam mierku a pôsobivosť. Kľúčom je nájsť tému, ktorá je zaujímavá a prístupná. Zistil som, že sépia Broadclub na útesoch vo Wakatobi dokáže byť veľmi tolerantná voči potápačom. Za predpokladu, že budete udržiavať svoje pohyby pomalé a premyslené; môžu vám umožniť priblížiť sa k fotografiám celkom blízko.

Túto kooperatívnu sépiu z Broadclubu sme našli počas ponoru do steny v hĺbke 12.2 m/40 stôp. Nastavenia fotoaparátu: ISO 200, rýchlosť uzávierky 1/125 s, Tokina 10-17 mm objektív nastavený na 13 mm, clona F/8.0, duálne Sea & Sea YS-250 manuálne nastavené medzi polovičným a plným výkonom.

Zahrnutie ľudského objektu do širokouhlého záberu nielenže zvyšuje záujem – keďže ľudia považujú iných ľudí za zaujímavých, – pridáva aj väčšiu príležitosť na rozprávanie príbehu. Namiesto toho, aby ste jednoducho preplávali rámom, nechajte svoj model zapojiť sa do nejakého prvku scény.

Ak spolupracujete s iným fotografom, jednoduchým trikom je odfotiť ho, ako fotografuje. A ak fotografujú aj so širokouhlým nastavením, pravdepodobne robia to isté ako vy. Pri použití šošoviek typu rybie oko na ľuďoch môže byť skreslenie poľa objektívu v rozsahu 10-11 mm niekedy príliš nadmerné. Myslím si, že to platí najmä vtedy, keď objekty v rámčeku zahŕňajú aj morské živočíchy. V takých časoch sa často trochu stiahnem a uprednostňujem rozsah zoomu 13–17 mm.

Ak chcete ešte trochu zvýšiť ante, za predpokladu, že váš subjekt stále spolupracuje, môžete zmeniť pozície a nechať ďalšieho potápača, aby sa pomaly presunul na miesto, ktoré ste práve uvoľnili, aby ste vytvorili portrét námornej interakcie. Ak budete svoje pohyby držať pomaly a premyslene, aby ste sa vyhli alarmu v objekte, získate viac času a príležitostí na fotenie, ako keby ste sa cez to museli ponáhľať. Trochu disciplíny sa oplatí.

Hĺbka 7.62 m/25 stôp. Nastavenia fotoaparátu: ISO 200, rýchlosť uzávierky 1/125 s, objektív Tokina 10-17 mm nastavený na 17 mm, clona F/8. Berúc do úvahy, že povrch na rybe v popredí by bol vysoko reflexný, výkon blesku bol znížený na približne štvrtinový výkon na Sea a Sea YS-250.

Kŕdeľ rýb dodá vašim širokým uhlom veľa života, ale môžu to byť aj nestále objekty, pri ktorých budete musieť predvídať záber skôr, ako k nemu dôjde. Tu opäť navrhujem použiť rovnakú stratégiu, akú používam na robenie všeobecných záberov morských scenérií; odčítajte údaje z meračov hneď, ako ste v hĺbke. To vám umožní stanoviť základnú líniu pre hodnoty clony na základe okolitých úrovní okolitého svetla a potom byť pripravený, keď na scénu vstúpi húf veľkookých trevally, hrboľaté papagáje, barakudy alebo netopiere.

Zamerajte sa na morský život

Po zachytení niektorých ohromujúcich panorám útesov môžete obrátiť svoju pozornosť na podmorský život. Počas potápania v Ríme som narazil na pár veľkých chobotníc, čo vyzeralo ako pripravovaný územný spor, pretože obe zaujímali vzpriamený postoj dve stopy od seba.

Dvojdňová chobotnica spolu. Pre tento deň Chobotnica v hĺbke 9 m/30 stôp, nastavenia fotoaparátu: ISO 200, rýchlosť uzávierky 1/125 s, Tokina 10-17 mm objektív nastavený na 17 mm, clona F/8.0, manuálne nastavenie duálneho Sea & Sea YS-250 štvrtinový výkon.

K dispozícii bola čistá voda a dostatok okolitého svetla na predvedenie živosti chobotnice v popredí aj výhľadu za ňou. Potrebné bolo len jemné množstvo stroboskopického osvetlenia, pretože pracovná vzdialenosť medzi objektívom a objektom bola menšia ako stopa.

Wakatobi's House Reef je skvelým miestom nielen pre širokouhlé scenérie, ale aj pre širokú škálu veľkých a malých morských živočíchov. V hĺbke 24.3 m/80 stôp. Mal som jednu z miestnych zelených korytnačiek, ktoré sa plavili po stene. Pre snímanie, nastavenia fotoaparátu: ISO 200, rýchlosť uzávierky 1/125 s, Nikonos R-UW 13 mm, clona F/6.7, dvojité Retra Primes manuálne nastavené na polovičný výkon.

Okrem zásobovania rekreačných potápačov na nitroxe je Wakatobi dobre vybavené na manipuláciu s potápačmi pomocou rebreatherov, vrátane skupín veľkých ako 20; niečo, čo stojí za zváženie pri takom nevyčerpateľnom bohatstve námetov na natáčanie.

Celkovo vzaté, medzi takouto skvelou zmesou krásnych útesov, kvapľov a jedinečných predmetov podmorského života, ako aj flexibilnými potápačskými službami a výberom, je Wakatobi rajom fotografov, ktorí robia všetko, od zdokonaľovania svojich zručností alebo pridávania nových a vzrušujúcich. snímky – či už ide o širokouhlý záber, makro alebo oboje do vašej knižnice fotografií.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Wakatobi, navštívte Webová stránka Wakatobi alebo Wakatobi Dive Resort's blogová stránka, Wakatobi Prietok.