Freediver: Hlbšie do Molchanovho sveta

Filmy o freedivingu, či už dokumentárne alebo hrané, sú v posledných rokoch prekvapivo obľúbené u divákov. Netflix si užil niekoľko odmeňujúcich čísel sledovanosti – nehovoriac o súdnom spore.

Majú tendenciu mať nenápadité mená - Najhlbší dych, jeden dych, bez obmedzenia, zadržte dych – tak sa môže ľahko zmiasť v pamäti. Zdá sa však, že ľudí fascinujú cielené snahy vodných športovcov roztiahnuť hranice ľudského tela, pričom si uvedomujú, že na konci každej zostupnej línie číha potenciálna tragédia.

Najnovší prírastok sa chystá vyjsť na jednej z menej predplatených digitálnych platforiem Paramount+, no bol veľmi očakávaný, pretože sa zaoberá nesporným súčasným kráľom tohto športu, ruským potápačom Alexejom Molchanovom.

Plagát (Paramount Pictures)

Tam, kde sa filmy o freedivingu zvyčajne točia okolo pokusu o prekonanie svetového rekordu – a nepredpokladám, že by typického diváka veľmi zaujímalo, či ide o bi-plutvy s premenlivou hmotnosťou, voľné ponorenie alebo akúkoľvek inú disciplínu – zvrat v tomto filme spočíva v tom, že Molchanov sa snaží udržať každý svetový hĺbkový rekord v priebehu jedného roka.

Freedivers a prívrženci tohto športu budú dobre vedieť, či sa mu to podarilo alebo nie, ale väčšina divákov nie, takže je to pekná, úhľadná zostava.

Molčanov po ponore (Paramount Pictures)

Možno si ani neuvedomujú, že Molchanov je stále nažive a zdravý, ale tragický prvok je v každom prípade zapečený a žiadna cena za hádanie, že spočíva v Alexejovom vzťahu s jeho fenomenálnou matkou. Natalya Molchanova vládla ženskému freedivingu až do svojej smrti v roku 2015, čo pre ňu mal byť zábavný ponor na 40 m.

Freediving má tendenciu pohybovať sa medzi praktickým a duchovným a scéna z prostredia ma priviedla k obavám, že táto inscenácia môže byť zameraná na skúmanie tajomstiev hlbín, ktoré sa odrážajú v ľudskej psychike atď.

Nič nemôže byť ďalej od pravdy – ide o veselo vecný dokument, ktorý má poskytnúť pohľad do života elitného športovca. Molčanov čelí nielen fyzickým a duševným výzvam, ktoré so sebou tento šport prináša, ale aj takým praktickým záležitostiam, ako je zablokovanie účinkovania na svetovej scéne ako Rusa z dôvodu nezákonnej invázie krajiny na Ukrajinu.

Muž v zlatom obleku (Paramount Pictures)

Freediver sa mu darí sprístupniť svoju hviezdu. Stretli sme ho minulý rok vo veku 36 rokov s hlavou v nádrži, zatiaľ čo ho fyziológ sleduje. Ona je opatrná a chce, aby si oddýchol, zatiaľ čo on je odhodlaný urobiť viac a vie, že môže použiť šarm a odhodlanie, aby zvíťazil. Je to deň pred pokusom o rekord v Bonaire.

Stretávame sa s jeho manželkou Elenou: „Vždy sa bojím,“ hovorí o jeho práci. Dozvedáme sa, že od svojich štyroch rokov bol zázračným plaveckým zázrakom. Matka Natália, ktorá svojho času prekonala 41 svetových rekordov, bola jeho trénerkou od začiatku a ich puto siahalo tak hlboko, ako to len šlo.

Natalia Molchanova (Paramount Pictures)

Ona a jeho otec sa rozišli už dávno - bola to trauma, ktorá ju priviedla k freedivingu. Otec Oleg je prítomný, aby predložil svoje názory.

Alexey, ktorý vyjadruje svoju túžbu zvečniť odkaz svojej matky, oslavuje svoje triumfy koláčom a zmrzlinou, keď cestuje po svete a znova a znova preukazuje svoje nadľudské schopnosti.

Otec a syn (Paramount Pictures)

Na súťaži Vertical Blue Williama Trubridgea na Bahamách je to vlastný dlhodobo chránený rekord organizátora na 102 m bez plutvy, ktorý je v hľadáčiku Molchanova.

Ruskí účastníci neboli minulý rok vítaní, čo, ako sa predpokladá, osobne vyhovovalo Trubridgeovi, ale teraz sa Molčanov môže zúčastniť pod neutrálnou vlajkou – rád by som sa dozvedel viac o tom, čo to znamenalo. Je naznačené, že sa chce pomstiť.

Dramatický moment, ktorý s tým súvisí neskôr vo filme, naznačuje, že aj na vrchole jeho síl by požiare, ktoré viedli k jeho rekordu, mohli ustúpiť iným prioritám v živote.

Ako hovorí režisér a spisovateľ Michael John Warren: „Rovnováha medzi mysľou, telom a pozemskými prvkami je podstatou freedivingu. Nikto nerozumie tomuto spojeniu lepšie ako skúsený freediver. Niekedy však zabúdajú. "

Ide o vysoko vydarený dokument obsahujúci podvodné zábery, ktoré sú nádherne natočené, ale nie je dovolené, aby prevzali ľudské pozorovanie. S množstvom fascinujúcich historických záberov privádza Molčanova do ostrejšej pozornosti, pričom stále zanecháva dojem človeka izolovaného svojimi výnimočnými schopnosťami.

Kráľ hlbín (Paramount Pictures)

Som si istý, že to nehovorí celý príbeh a nie je to film, ktorý otrasie vaším svetom až do základov, ale ak máte prístup k Paramount + zistíte, že je to eminentne pozerateľné. Vychádza 7. decembra.

Aj na Divernete: NOVINKA NA NETFLIXE: NAJHLBŠÍ NÁDYCH, FREEDIVING: NETFLIX EMMY + OLYMPIC FLAME, NÁROČNÉ PODMIENKY VÝNOSOVÉ SVETOVÝ REKORD FREEDIVING, ICE-BREAKERS: REKORDY VO VOĽNOM POTÁPANÍ ZHRNUTÉ, PIPIN V NETFLIX: ZAvrhnutá žaloba FREEDIVERA