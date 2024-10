Ustica: Sicílsky potápačský klenot

PENELOPE GRANYCOME poznala Sicíliu, ale nikdy neokúsila jej potápanie – výlet na malý ostrov pri jeho severnom pobreží jej dal príležitosť zistiť, prečo bol tak vysoko hodnotený

Ostrov Ustica možno nie je známy potápačom zo Spojeného kráľovstva, no potápanie v jeho vodách bolo nedávno ako objavenie neobjaveného drahokamu, prímorskej krajiny trblietavého modrého topásu sprevádzaného dramatickou topografiou, jaskyňami, preplávaním a množstvom rýb – výsledok Vulkanické dedičstvo mesta Ustica a jeho štatút prvej talianskej chránenej morskej rezervácie od roku 1986.

Príchod do prístavu (Penelope Granycome)

Ako milovník Sicílie som si ostrov často všimol pri zostupe do Palerma a potešilo ma, keď som čítal o jeho biodiverzite a možnostiach potápania, ktoré ponúka. Sicília ponúka náročné vraky, jaskyne a podvodné ruiny a Ustica sa so svojím šarmom, ľahkosťou a vrelou pohostinnosťou zdala byť ideálnym miestom na začatie objavovania jej podmorského sveta.

Flight time from London to Palermo is just under three hours, followed by a 90-minute hydrofoil crossing from its port with Liberty Lines, with only 5 euros extra charged for a large dive-vrece.

Na malebnom mieste vylodenia ma stretli Claire, jedna z majiteľov Orca Diving Ustica, 5* PADI potápačského centra, a Salvo, majiteľ hotela Sogni Nel Blu, kde som mal bývať.

Jemné kroky v meste... (Penelope Granycome)

…vedúci smerom k potápačskému centru (Penelope Granycome)

Po rýchlej kontrole to bola krátka prechádzka po jednom z mnohých pekných schodov do potápačského centra na úvod a prípravu vybavenia. Spolumajiteľ Davide mi povedal o morskej chránenej oblasti ostrova (MPA), ktorá pokrýva asi 15 km pobrežia a je rozdelená do troch zón.

Relatívne malá 60-hektárová zóna A je zakázaná zóna, zatiaľ čo zóny B a C, z ktorých každá pokrýva približne 8,000 XNUMX hektárov, sú všeobecnou rezervnou a čiastočnou rezervnou oblasťou.

Opísať jedinečné malé mesto ako očarujúce je slabé slovo. Väčšina reštaurácií ležala pár minút od hotela a chodníky boli vytýčené na objavovanie celého ostrova.

Zoskupené na potápanie

Nasledujúce ráno, po prebudení na nádherný výhľad na prístav a lahodnú kávu a croissant v kaviarni Salvo, som stretol sprievodcov a ďalších potápačov v Orca. Všetci boli zoskupení na ponory o 8:11 a XNUMX:XNUMX so svojimi sprievodcami, pričom jazykmi boli angličtina, francúzština, nemčina a taliančina.

Príprava na potápanie (Penelope Granycome)

The organisation was seamless, including your own cup back at base for water before and between dives, and delicious snacks. Our gear and wetsuits had been taken down to the RIBs, a short walk away, so the only job was to connect the BC and Registrovať to the 15-litre steel tank (12-litre units are also available).

Skotúľali sme sa do 29°C vody a kryštalickej viditeľnosti a prvý ponor v Punta Galera nás nesklamal.

Ustica bola vytvorená pred miliónom rokov z nepretržitých podvodných erupcií a pokračujúcej série procesov (vrátane poslednej veľkej erupcie pred 130,000 XNUMX rokmi, ako aj ponorenia z polárnej taveniny), ktoré formovali topografiu.

Čadičová jednotná skala vytvorená rýchlo chladnúcou lávou je črtou a plávali sme tam a späť pozdĺž pásu skál, aby sme boli požehnaní pohľadom na barakudu, jantár, murénu a pozoruhodnú Aplysiida morský zajac, obrovský morský slimák, ktorý elegantne lieta vo vode a dostal svoje meno podľa svojich roztomilých nosorožcov podobných zajačikovi.

Barracuda (Fanny Floirat-Lohyer)

Fascinujúce sú aj párenie morských zajacov – keďže sú hermafroditmi, pária sa v jednom dlhom rade alebo skupine. Davide spomenul starú poveru stredomorských rybárov, že náhodný dotyk morského zajaca vedie k plešatosti. Latinský názov Aplysia depilans odroda znamená depilačný morský zajac.

Po rýchlej výmene nádrží a prestávke na hladine s množstvom vody, ľadovým čajom a občerstvením sme zamierili na sever ostrova a na lokalitu Secca della Colombara, čo by sa dalo zo sicílčiny preložiť ako „plytčina holubíc“, kde vlny narážajú nad plytčinou Dove Rock.

Pod majákom v Punta Cavazzi (Fanny Floirat-Lohyer)

Spadnutie na vrchol a po šikmej stene do výšky 30 metrov viedlo k vraku Ustica, dramatickému výhľadu na komerčnú loď, ktorá sa potopila v roku 2005 po náraze do plytčiny. Ležal na boku a poskytoval kulisu niekoľkým obrovským rybám, medzi ktorými bol aj kanic tmavý, ako aj kanica vo fľašiach. Davide tam zbadal aj dážďovníka a škorpióna.

Okázalý Astroides oranžové koraly vynikli oproti modrej a celá lokalita sa ukázala byť rajom pre pozorovateľov druhov.

Po takomto nádhernom ráne a dvoch pomerne hlbokých ponoroch nastal čas na zdriemnutie, potom kávu a sicílske sladkosti na námestí a neskôr som sa pridal k všetkým ostatným potápačom a sprievodcom na aperitíve pri západe slnka.

Červené gorgonie

Nový deň priniesol skorý ponor v Punta dell'Arpa na juhu ostrova. Bolo to krásne miesto, ktoré ponúkalo možnosť chytiť nejakú hĺbku a vidieť gorgonie vo výške asi 34 metrov.

Červené gorgonie pokrývajúce balvany a preplávajúce kamenné koralové madrepory boli potešením. Orca sem berie študentov AOWD a Deep Specialty kvôli chránenej hĺbke a nádhernej scenérii.

Cratena peregrina nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

Nasledovala Sutta a Za Lisa, ihrisko plné tunelov a tesných priechodov, z ktorých jedna bola vo výške 27 metrov. Je dôležité, aby ste sa cítili pohodlne, pretože len čo z jedného neodídete, je tu ďalší, do ktorého vstúpite.

Náš sprievodca Alex nás pred výstupom do kaňonu previedol niekoľkými prechodmi. Celá lokalita je bohatá na biodiverzitu, s jaskyňou obsahujúcou madrepores a a petrosia špongia, ktorá pri vystavení slnku stmavne. Dali sa tam nájsť homáre papuče a murény a videli sme ešte jedného obrovského kanica.

Skalnatá podvodná topografia (Fanny Floirat-Lohyer)

Posledný deň

Posledný deň bol výnimočný a jedno kilo klesnuté, aby som doladil môj vztlak, bol určený na božský ranný ponor v Grotta della Pastizza, názov je odvodený od skaly v tvare pečiva na povrchu.

Tento ponor bol na začiatku cez tri zo štyroch plytkých jaskýň, pričom jedna sa vynorila na povrch, do ktorej stekalo kvapôčky svetla. Pokoj komnaty, vyzdobený sochou patróna ostrova, San Bartolicchio, nás držal v nemom úžase.

Potom sme sa spustili po stene bohatej na život a ešte jeden veľký hnedý kanica do výšky asi 25 metrov. Táto lokalita sa používa aj na nočné ponory, aby ste videli úhory a kôrovce, ako aj morské zajace, sépie, chobotnice a nudisy.

Felimida krohno nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

V neposlednom rade to bola vzrušujúca jazda RIB na najznámejšie miesto v Ustice, Scoglio del Medico alebo Skala doktora.

Pokryť to všetko by si vyžadovalo niekoľko ponorov. Zostúpili sme do jaskyne známej ako Grotta della Balena, pretože jeden otvor pripomína tlamu veľryby, a keď sme boli vo vnútri, vstúpili sme do menšej jaskyne, aby sme videli štyroch kanicov zoradených ako prijímací výbor.

Línia tmavého kanica (Fanny Floirat-Lohyer)

Toto bolo ďalšie útočisko pre morský život vrátane krabov, škorpiónov a nudibranchov, kde sa dalo nájsť veľa, ak máte čas.

Po prejdení tunelom do výšky asi 30 m to bolo do modra na čarovnú rybiu show na vrchole, oslnivú barakudou, jantárom, kanicom pruhovaným a morskými zajacmi.

Penelope s posádkou Orca Diving Ustica

Týchto šesť ponorov, ktoré za svoju veľkoleposť vďačia ochrane, ktorú poskytuje rezervácia a vulkanickému dedičstvu Usticy, vo mne vždy zostane. Po rozlúčke to bolo späť v Palerme, s radosťou po potápaní, ktorú netreba ostatným potápačom vysvetľovať.

FACTFILE Ceny na Orca Diving Ustica start at 50 euros per dive, scaling down for dive packages. PADI courses from DSD to Divemaster and equipment rental are available. Sogni Nel Blu hotel ponúka izby od 2 do 30 nocí – pobyt na dve noci stojí od 160 eur za izbu (dve zdieľanie) vrátane transferov do a z prístavu. Lety do Palerma sú dostupné z väčšiny londýnskych letísk a trvajú menej ako tri hodiny, od 56 GBP spiatočne (Ryanair). Liberty Lines prevádzkuje krídlovú loď z prístavu Palermo do Usticy od 24 do 37 eur za preplávanie.

