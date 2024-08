Maltský delfínsky park: je to zoologická záhrada alebo cirkus? 

Medzera v maltskej 10-ročnej legislatíve o dobrých životných podmienkach zvierat vysvetľuje, prečo jediné delfinárium v ​​obľúbenej stredomorskej potápačskej destinácii má stále povolené účtovať návštevníkom poplatky za to, aby videli delfíny v zajatí vystupovať pre nich.

Práve skutočnosť, že Mediterraneo Marine Park je zaregistrovaná ako zoologická záhrada, mu umožnila pokračovať vo svojej činnosti aj napriek pokračujúcim protestom aktivistov za dobré životné podmienky zvierat – a možno vysvetľuje, prečo sú úrady skúpe na slovo, keď ich títo bojovníci požiadajú o vyjadrenie. a Divernet.

Delfíny skákavé v Mediterraneo, obchodný názov spoločnosti Marineland Ltd na severovýchodnom pobreží Malty, sú tam už viac ako 20 rokov, aby vystupovali a komunikovali s verejnosťou.

Vystúpenie delfínov v maltskom morskom parku (Marine Connection)

Pred dvoma rokmi úmrtia troch delfínov v parku odhalili spolupracujúce organizácie Marine Connection, Oslobodenie zvierat na Malte a Projekt Dolphin.

Mediterraneo obvinil z úmrtia dodávateľa potápania, ktorý nechal v bazéne delfínov závažie naplnené olovom, čo malo za následok do mesiaca úmrtia na otravu, ako bolo uvedené Divernet.

Päť delfínov v parku prežilo po asi troch mesiacoch liečby. Najstaršieho Sola chytili na Kube v roku 2000 a ostatní sa narodili v parku – Solovi dvaja synovia Rohan (5) a Luqa (4) a Ninu (14) a Cha (13).

"Presťahoval sa do Španielska"

Vtedajší aktivisti povedali, že delfinárium neinformovalo verejnosť o úmrtiach a vysvetlenie o olovených závažiach poskytlo až o rok neskôr, po tom, čo personál informoval zvedavého návštevníka, že samice boli presunuté do Španielska – a tvrdenie odhalené ako nepravdivé.

Organizácia Marine Connection so sídlom v Spojenom kráľovstve sa toto leto obávala, že zostávajúcich päť samcov delfínov môže trpieť životom v bazénoch a údajne sa „vážne zhoršilo“ po tom, ako ich zaplavili riasy, britská organizácia Marine Connection kontaktovala maltskú komisárku pre dobré životné podmienky zvierat Alison Bezzinu.

Námorné spojenie založili Liz Sandeman a Margaux Dodds pred viac ako 30 rokmi po ich úspechu v kampani za zatvorenie posledných zostávajúcich delfinárií v Spojenom kráľovstve. Vyzvali Bezzinu, aby urýchlene inicioval pravidelné nezávislé testovanie vody v bazénoch maltským oddelením veterinárnej regulácie (VRD).

Životné podmienky v bazénoch s delfínmi sa zhoršili (nad a pod), hovoria aktivisti (Marine Connection)

„Máme tiež pocit, že keďže Mediterraneo v súčasnosti funguje na základe licencie zoologickej záhrady, malo by sa to prehodnotiť a za daných okolností zrušiť,“ povedal Dodds Bezzinovi.

„Tieto delfíny sa používajú na predstaveniach a verejných stretnutiach; táto skutočnosť je sama o sebe v rozpore s účelom zoologickej záhrady, nevyužívajú sa na žiadne ochranárske aktivity a platnosť licencie je preto otázna.“

Definícia cirkusu

At first sight such circus-style shows might appear to place the park in breach of both its current licence as a zoo and Maltese law. Under the 2014 Animal Welfare Act, facilities in which animals are used for “performances, exhibitions, shows or for the výcvik thereof in circuses” can have their licence revoked, premises closed and animals relocated.

Táto legislatíva definuje cirkus ako „akúkoľvek výstavu usporiadanú vystavovateľmi za účelom zisku a prezeranú verejnosťou pre zábavu, ktorá ponúka zábavu a predvádzanie a kde sú zvieratá prinútené predvádzať triky alebo manévre, ktoré neodrážajú ich prirodzené správanie alebo nie. ponúknuť akúkoľvek vzdelávaciu hodnotu“.

Vo výnimke (31E) sa však uvádza, že výrazy „nevzťahujú sa na zoologické záhrady s licenciou podľa tohto zákona z dôvodu, že výnimka neohrozuje ciele ustanovení tohto zákona“.

V júni Bezzina povedala Marine Connection, že je v spojení s VRD, aby objasnila podrobnosti o svojich inšpekciách v Mediterraneo, ale organizácia tvrdí, že napriek neustálym prosbám o spätnú väzbu, komisár odvtedy neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti.

Divernet sa obrátila aj na Bezzinu so žiadosťou o objasnenie situácie, ale odpovedala len, že za udeľovanie licencií a reguláciu subjektov, ako je Mediterraneo, zodpovedá VRD, pričom vyšetrovanie postúpila veterinárnemu úradníkovi riaditeľstva Dr Duncanovi Chetcutimu Ganadovi. Na otázky neodpovedal.

„Analýza, ak je potrebná“

Morský park Mediterraneo, bol však ústretovejší. "Naše nádrže sú denne analyzované na fyzikálne a chemické parametre," povedal manažér Pietro Pecchioni Divernet.

„Raz mesačne sa robí mikrobiologický rozbor z externého (tretieho) laboratória. Všetky parametre sú v súlade s normami a pokynmi. Vláda je s nami v kontakte kvôli akejkoľvek ďalšej kontrole a analýze, ak to bude potrebné.

Na otázku o dodržiavaní zákona o dobrých životných podmienkach zvierat Pecchioni povedal: „Pozývam vás, aby ste si pozorne prečítali ten istý zákon. Naša inštitúcia je akreditovaná zoologická záhrada.“

Park už skôr uviedol, že na čistenie bazénov a riadenie rastu rias sa používa tím potápačov, a hoci sa rast môže zdať nevzhľadný, delfínom vraj neškodí.

Delfíny vo svojom bazéne v Mediterraneo Marine Park (Marine Connection)

"Vodné testy boli zjavne vykonané, ale toto je regulácia parku sama, ako to robia tamojší zamestnanci," hovorí Sandeman. "Prečo nezverejnia výsledky týchto testov alebo neumožnia nezávislú kontrolu zariadenia a ich delfínov?"

„Naším poslaním je presadzovať ochranu morského života a poskytovať verejnosti cenné poznatky o kritickom význame ochrany našich oceánov a nádherných tvorov, ktoré ich obývajú,“ tvrdí Mediterraneo Marine Park.

Marine Connection zase na svojej webovej stránke uvádza: „Skutočnosť, že Mediterraneo Marine Park naďalej funguje, naznačuje, že úrady zatvárajú oči pred týmito problémami v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, ktoré nemôžeme tolerovať.“

Aj na Divernete: MALTA PARK viní potápača ZA SMRTI DELFÍNOV, V zajatí delfína „VYHODENÉ VODOU NA VODU“, DELFÍNY PRE AVATARA: ČO SI JC MYSLEL?, DELFÍNY FĽAŠOVÉ – JEDNA POCTA, DVA IDS, CHARITA DIVOKÁ ŽIVOTA NÁZVY 'EXPLOITATÍVNE' CESTOVNÉ SPOLOČNOSTI