Hrdinovia, darebák a stroskotaný zázrak

SELCUK KOLAY sa nestal esom na lov stroskotancov bez vytrvalosti a miery šťastia a z oboch ťaží pri hľadaní egejského parníka z 19. storočia, ktorý potopila iná loď vlastnej spoločnosti.

Mal som v úmysle napísať knihu o vrakoch lodí v tureckých vodách v Egejskom mori, a tak som sa snažil z rôznych zdrojov získať informácie o minulých stratách lodí – s výnimkou tých vrakov, ktoré som už našiel a zdokumentoval.

Vraky z Age of Steam sú mojou hlavnou oblasťou záujmu, takže som pracoval v archívoch a sústredil som sa hlavne na stratené parníky.

Po niekoľkých týždňoch som si prezeral staré miestne noviny vydávané v Istanbule a Izmire (Smyrna), keď som narazil na zaujímavý účet. Týkalo sa to kolízie neďaleko Izmiru, pri ktorej sa koncom roku 1868 potopila jedna zo zúčastnených lodí s veľkými stratami na životoch.

Bolo to obdobie, keď lode prechádzali z plachiet na paru, pričom si ponechali plachty, ale ako hlavný zdroj pohonu používali parné stroje poháňajúce lopatkové kolesá alebo skrutky.

Ďalšie štúdie v zahraničných archívoch novín vydaných približne v rovnaký deň odhalili ešte viac podrobností o nehode a potopení na základe správ preživších.

Smrteľné stretnutie

Odsúdený parník Kalioub

1,125 XNUMX ton Kalioub bola postavená Pile Spence & Co z Hartlepoolu v roku 1864. Hoci táto železná loď nebola jednou z najväčších, bola jednou z najlepších lodí egyptskej spoločnosti Azizieh, krajiny v tom čase pod osmanskou nadvládou.

Loď premávala medzi Alexandriou a Istanbulom. Popoludní 80. decembra 85 opustila bývalý prístav pod velením Djezairliho Mohammada s posádkou 15 rúk a 1868 pasažiermi.

Keďže počasie bolo priaznivé, rýchlo prebehla okolo pobrežia Sýrie a krátko po polnoci 17. decembra – niekoľko hodín pred svojím zvyčajným časom – dosiahla kanál Cesme (Tschesme) medzi ostrovom Chios a tureckou pevninou.

Noc bola veľmi jasná, slabý vánok a žiadne more. Asi o 1:XNUMX hod Kalioub vyčistili priechod a obchádzali mys Karaburun, keď pred ľavotočivou provou bolo vidieť červené ľavé svetlo ďalšieho parníka.

KalioubNavigačné svetlá v tom čase jasne svietili a jej červené svetlo na ľavoboku musela vidieť aj približujúca sa loď. Keďže ten bol ešte v určitej vzdialenosti od neho Kalioub stlačené na.

Po krátkej chvíli sa obe lode rýchlo priblížili a cudzinec, ktorý bol v tom čase uznaný za ďalší parník Azizieh Company, Sharkie – zrazu zamieril do ľavoboku a stopou nabehol do Kalioub skôr, ako sa stihla vyhnúť kolízii.

Preživší kričí

Sharkie zasiahol Kalioub trochu vpredu od stredných lodí na ľavostrannej strane, vrazili cez uhoľný bunker do najprednejšieho kotla. Predný lievik jej prerazil aj predný lievik. KalioubPredný sťažeň bol pri zrážke taký otrasený, že po krátkej chvíli prešiel.

Boli tam cestujúci Kalioubna prednej palube a niekoľko muselo byť na mieste zabitých, zatiaľ čo výkriky tých, ktorí prežili, prevyšovali hluk unikajúcej pary a protichodné výkriky dôstojníkov a posádok dvoch lodí.

Bolo evidentné, že Kalioub klesal, takže jej kapitán prosil Sharkieveliteľovi, aby nevycúval – napriek tomu otočil motory a paril ďalej a odišiel Kalioub na jej osud.

Najmä kapitán Mohammad a väčšina jeho dôstojníkov sa správali obdivuhodne, ale zdalo sa, že posádka zdieľala všeobecnú paniku a veľa času sa stratilo spúšťaním člnov do vody.

Päť zo šiestich člnov, ktoré loď prevážala, sa podarilo spustiť, ale honba za vniknutím do nich opäť spôsobila stratu niekoľkých životov.

Bolo to teraz, keď poškodený predný stĺp spadol a zasiahol a rozbil čln plný zmiešanej skupiny posádky a cestujúcich vrátane britského inžiniera.

Kým zápasili vo vode – takmer 45 minút po zrážke – parník sa prevrátil a klesol, pričom s ňou vysal úlomky člna a väčšinu tých, ktoré obsahoval. Inej lodi, ktorá bola len pár metrov odtiaľ, sa ich podarilo vyloviť päť – bez toho britského inžiniera.

Zo zostávajúcich ľudí, ktorí spadli s loďou, sa verí, že nikto nebol zachránený. Kapitán Mohammad a druhý dôstojník boli medzi viac ako 50 stratenými ľuďmi.

Štyri člny s preživšími pristáli s pomocou miestneho tureckého ľudu v blízkosti dediny Karaburun v skorých ranných hodinách a boli privezené do Urly (Vourla) predtým, ako boli odvezené do Izmiru.

Lloyds List vydal triezvejšie oznámenie ako New York Doba

Veliteľova zbabelosť

Hrdinstvo z Kalioub's kapitán kontrastoval so zbabelosťou veliteľa Sharkie ktorý, keby zostal pri potápajúcej sa lodi, mohol zachrániť každú dušu na palube.

Namiesto toho sa niekoľko hodín po nehode vydal na juh do Cesme a vybehol na breh s tvrdením, že narazil na kamene. Po niekoľkých opravách bola loď vyzdvihnutá a odplávala do Alexandrie.

Zistil som, že príbeh je dosť zaujímavý na to, aby som ho dokončil nájdením vraku Kalioub, viac ako 150 rokov od jej potopenia.

Toto bude zložité hľadanie, pretože nebol poskytnutý žiadny časový rámec. Podľa záznamov v novinách Kalioub vyčistili priechod Cesme o 1:20 a obchádzali mys Karaburun, čo je v skutočnosti obrovský XNUMX-míľový polostrov smerujúci na sever, prebiehajúci paralelne s Chios s morom medzi tureckými a gréckymi vodami.

Mojou jedinou nádejou bolo, že nájdem vrak v tureckých vodách, ak tam vôbec bol – a to znamenalo skenovať oblasť s rozlohou približne 130 kmXNUMX!

Obrázok zo sonaru ukazuje poškodenie kolízie na ľavej strane medzi lievikmi (Selcuk Kolay)

Bližší pohľad na bod kolízie (Selcuk Kolay)

Poškodenie pri kolízii (Selcuk Kolay)

Oblasť mosta medzi lievikmi (zábery ROV upravil Selcuk Kolay)

Trvalo asi šesť mesiacov, kým som na obrazovke sonaru na bočnom skenovaní uvidel tvar vraku. Ležal v hĺbke asi 80 m. Zdalo sa, že rozmery zodpovedajú špecifikáciám, ktoré som získal z archívov, ale neboli k dispozícii žiadne obrázky ani plány lode.

Samotný obraz zo sonaru by nestačil na overenie identity vraku, takže by sme s mojím tímom museli vykonať niekoľko ponorov. Najprv sme však potrebovali získať obrázok lode, aby sme ho mohli porovnať s tým, čo by sme videli na mieste vraku.

Zázrak

Uplynulo ešte niekoľko mesiacov, keď som sa snažil nájsť obrázok alebo plán Kalioub. Potom sa stal zázrak. Bol som na návšteve u svojho priateľa dražiteľa v Istanbule, keď som zrazu zbadal na stene štyri zarámované litografie parníkov patriacich spoločnosti Azizieh Company. Jedným z nich bol Kalioub – elegantný parník s čeleňom, tromi sťažňami a dvoma lievikmi!

Selcuk Kolay sa pripravuje (Ahmet Tasci)

Prvý ponor som absolvoval s kamarátom Kayou Yararom na otvorenom okruhu s použitím héliového trimixu 18/45 ako našej spodnej zmesi. Viditeľnosť bola úžasná – vrak sme videli už v hĺbke 50 m!

Broková šnúra pristála hneď vedľa čeleňa a my sme začali našu prehliadku pozdĺž ľavoboku smerom k korme, pričom sme zostali asi 3 metre nad vrakom lode.

Luk (Selcuk Kolay)

Bol som ohromený jeho stavom. Očakával som väčšinou zrútený vrak, ale sedel vzpriamene a smeroval na severovýchod a jeho prova bola v takom dobrom stave, že loď vyzerala, akoby sa potopila len pred niekoľkými rokmi!

Mojím cieľom bolo vidieť poškodenie kolízie a lieviky ako ďalšie spoľahlivé dôkazy identity lode. A áno, keď sme sa priblížili k strednej časti lode, mohli sme jasne vidieť obrovské poškodenie pri kolízii a spadnutý predný lievik, ktorý sa stále opieral o most.

Kaya Yarar nad prednou palubou (Selcuk Kolay)

Paluba uprostred lode v bode kolízie so spadnutým predným lievikom (zábery ROV upravil Selcuk Kolay)

Svetlík v jedálni na pravobok uprostred lode (Ali Hakan Egilmez)

Taniere a fľaše v jedálni (Ali Hakan Egilmez)

Nad kotolňou (Ali Hakan Egilmez)

Ali Ethem Keskin kontroluje zadný nákladný priestor (Ali Hakan Egilmez)

Taniere a poháre v nákladnom priestore (Ali Hakan Egilmez)

Čas akoby zamrzol. Vedel som si predstaviť okamihy po zrážke a premýšľal som, ako sa loď dokázala udržať na hladine trištvrte hodiny po tejto strašnej nehode, keď utrpela také veľké škody.

Preplávali sme ďalej cez poklop do strojovne a zadné prielezy, dostali sme sa k pozostatkom kormidlového zariadenia priamo na korme a dokončili sme prehliadku vraku. Na tomto jedinom ponore som videl všetko, čo som chcel vidieť…

Zvyšky kormidlového zariadenia na zadnej palube (záber ROV upravil Selcuk Kolay)

Rebreatherové ponory

Ďalšie ponory vykonali členovia môjho tímu Ali Ethem Keskin a Ali Hakan Egilmez na účely natáčania a merania, aby sa dokončila verifikácia identity vraku. Použili rEvo rebreathers s uzavretým okruhom s 18/45 héliovým trimixom ako riedidlom a EAN 50/50 ako deco zmesi.

V tureckých vodách bola lokalizovaná a zdokumentovaná ďalšia stratená a dávno zabudnutá loď – loď s krátkym prenájmom života, ktorý sa skončil tragickým koncom. Loď, ktorá kedysi prišla z Hartlepoolu a skončila v hlbinách Egejského mora.

Selcuk Kolay (Ahmet Tasci)

