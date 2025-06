Potápačský sľub: Ako to ide po milióne dolárov?

at 7: 00 am

„Je to naozaj potápačský príbeh desaťročia,“ hovorí s hrdosťou Chris Goldblatt, zakladateľ a generálny riaditeľ projektu Fish Reef. „Všade, kam idem, sa ľudia pýtajú: ‚Prečo som o tom ešte nepočul?‘ Snažím sa zo všetkých síl!“

„Útesy sú trochu odľahlé, trochu ťažko sa hľadajú, ale ak ich na vlastné oči uvidí čoraz viac potápačov, myslím si, že sa to zmení.“

Chris je doma v Santa Barbare pred záberom na Zoome s obrovskými chalúhami a rybami garibaldifmi. Práve sa vrátil z výletu do San Clemente na kalifornských Normanských ostrovoch, aby zmeral populáciu morských uší: „Sledoval som ich posledných 40 rokov a celkom dobre sa tam zotavili,“ hovorí.

Projekt Rybí útes sa začína zdať ako zábava! (FRP)

Projekt Fish Reef má názov, ktorý by mohol naznačovať ďalší malý projekt zameraný na ochranu morských biotopov.

Potom objavíte rozsah jeho ambícií – vrátane zvrátenia drastickej straty kedysi bujných lesov rias vo východnom Pacifiku a faktu, že Chris už investoval podľa jeho odhadov milión dolárov zo svojich vlastných peňazí do dosiahnutia súčasnej pôsobivej úrovne projektu.

Všetko je založené na betónovom magnete morského života v tvare korytnačky, ktorý sa nazýva Morská jaskyňa, a na záväzku, ktorý... v extrémoch.

„V roku 2003 som mal hroznú nehodu na lodi,“ vysvetľuje Chris. „S piatimi priateľmi nás zrazil tanker s palivovou nádržou a potopili sme sa uprostred kanála.“

„Keď tam vonku vykrvácam na smrť, šliapem po vode 20 míľ uprostred noci v boxerkách – no, v takejto situácii uzatvárate so svojím stvoriteľom veľa dohôd.“

„Mojou myšlienkou bolo, že ak by som prežil, strávim zvyšok svojho života tým, že do oceánu dám viac života, ako z neho vyberiem – a vytiahol som ho veľa. V živote som tvrdo lovil ryby a nehanbím sa za to, ani ako harpunár, ani keď som v 90. rokoch ako obchodník s morskými plodmi bol priekopníkom hnutia za udržateľné morské plody.“

Letný potápačský tábor

Chris Goldblatt vyrastal v Malibu: „V tých časoch to bola skromná komunita a ak ste chceli niečo dobré pod zub, museli ste si to ísť chytiť.“

Freedivingu sa venoval už od ôsmich rokov a keď mal 13 rokov, matka ho poslala do letného potápačského tábora na Cataline, čo mohlo certifikovať niekoho v jeho veku.

Približne v rovnakom čase si kúpil svoju prvú loď „a začal sa potápať ako šialenec na jedinom mieste, kam mal prístup, a to bol záliv Santa Monica – samé blato a piesok, prerušované niekoľkými skalami a umelo vytvorenými stavbami.“

„Naozaj mi to vrylo do hlavy, čo sa stane, ak dokážete vylepšiť toto obmedzené prostredie – z púšte sa stane oáza.“

Morská jaskyňa (FRP)

A presne to teraz robí Chrisov projekt Fish Reef. Má silu premeniť pustatiny na morskom dne na prosperujúce biogénne morské ekosystémy schopné podporovať riasy, koraly, morské cicavce, ryby, kôrovce a morské vtáky, čím sa znižuje tlak rybolovu na existujúce prírodné útesy a vytvárajú sa vítané atrakcie pre potápačov.

Tieto útesy nielen priťahujú morský život, ale aj... rast a vytvára toľko, že sa rozlieva do okolitých oblastí, hovorí Chris – presne ako nám bolo sľúbené, sa to môže stať v chránených morských oblastiach (MPA), keď sa skutočne presadzujú.

Anatómia morskej jaskyne

„Cítil som potrebu vytvoriť organizáciu, ktorá by vytvárala nielen umelé útesy, ale niečo, čo by sme mohli nazvať biogénnym útesom, ktorý by plnil funkciu prirodzeného útesu, ale keď by zarástol, vyzeral by ľudským očiam prirodzene,“ hovorí Chris. Žiadne zošrotované lode ani staré pneumatiky pre neho.

Keď v roku 2010 začal s projektom, spočiatku sa obrátil na známy dizajn „útesovej gule“, ale okrem toho, že uprednostnil nový prístup „z dôvodov duševného vlastníctva“, ukázalo sa, že útesové gule sú oveľa vhodnejšie na rozmnožovanie koralov ako na riasy.

Riešením bol vývoj morských jaskýň. Tieto sú vyrobené z morského betónu s použitím zmesi cementu, ktorej hodnota pH zodpovedá hodnote pH morskej vody a neuvoľňuje žiadne plyny. Predpokladá sa, že morský život kolonizujúci tieto jaskyne odstraňuje viac uhlíka, ako sa uvoľňuje počas procesu výroby betónu.

Miešanie morskej jaskyne (FRP)

Bass rozptyl z nedávno ponorených morských jaskýň (FRP)

„S hmotnosťou 1,280 8 kg a povrchovou plochou XNUMX m² sú jednotky tvarované tak, aby odolávali prepadnutiu do piesku a nepohli sa ani v podmienkach sily hurikánu,“ hovorí Chris. Ich ploché plochy podporujú uchytenie veľkých rias, zatiaľ čo dutiny lákajú rozmnožujúce sa ryby a iné tvory, aby sa do nich nahádzali.

Umiestnenie každej jednotky pre maximálny úžitok sa stalo umením, ale morské jaskyne sa zvyčajne inštalujú v rozmedzí 6 – 20 m, kde je more čisté a neznečistené.

Nová morská jaskyňa je zapustená do (FRP)

Ich dizajn vytvára efekt vzostupu vody, ktorý odvádza chladnejšiu, na živiny bohatú vodu z morského dna do vodného stĺpca. Môžu byť prispôsobené tak, aby vyhovovali špecifickým cieľovým druhom, ktoré uprednostňujú určité hĺbky a prostredia, a ich deklarovaná životnosť je 500 rokov.

Hovorí sa, že morské jaskyne vytvárajú hustejší porast rias, ktorý je schopný odolať búrkovým prílivom. Dôležité je, že sa dajú aj hromadne vyrábať bez zníženia kvality, hovorí Chris. Zatiaľ čo výroba konkurenčných systémov by mohla trvať dve hodiny až dva týždne, „my sme vynašli systém, ktorý sa dá vyrobiť za minútu!“

„Keď pestujete riasu, musíte ju vyrobiť v takej veľkosti a rozsahu, aby sa riasa dokázala brániť,“ hovorí. „Musí to byť teda rozsiahly riasový les a ak chcete exportovať morský život a nie byť len atraktívnym útesom, znamená to rozsah. Potrebujete vysokoúčinnú jednotku, ktorú môžete vyhubiť.“

Riasa vzlieta (FRP)

Kalifornia: Veľká výzva

Chris mal titul v odbore rybárstvo a obchod a viedol tri úspešné podniky vrátane obchodu s morskými plodmi a spoločnosti vyrábajúcej organické výživové doplnky, keď sa rozhodol riešiť problém s miznúcimi riasami kelp v Kalifornii. Len ťažko si však mohol zvoliť väčšiu výzvu, ako založiť svoju neziskovú organizáciu vo svojom domovskom štáte.

„Ani v Kalifornii, ani v Baja California neexistuje žiadny štátom sponzorovaný program na lov útesov, ako je to vo zvyšku krajiny a zvyšku Mexika,“ vysvetľuje. „Vzhľadom na najdlhšie pobrežie v únii a vzhľadom na merateľné a známe výhody je to dosť zvláštne, ale existujú na to politické dôvody. V skutočnosti na to sú peniaze, ale neidú na lov útesov.“

Čoskoro sa dozvedel, že na získanie potrebných povolení bude musieť prejsť cez najmenej 11 štátnych a federálnych agentúr a tento proces, ako sa ukázalo, mu bude trvať 10 rokov. Túto úlohu prirovnáva ku kandidatúre na guvernéra, kde bojuje o podporu všetkých, od akademickej obce až po politické strany, environmentálne skupiny a rybárske záujmy.

„Na Floride existuje len povolenie na umelý útes, ale v Kalifornii musíte v podstate prejsť rovnakým procesom, ako keby ste boli Exxon, ktorý by umiestnil ropnú plošinu. Neexistuje žiadna záchranná milosť, pretože obnovujete les rias!“

Prvé morské jaskyne sa v skutočnosti objavili na východnom pobreží Južnej Karolíny, ktoré jednorazovo zakúpilo Ministerstvo prírodných zdrojov: „Teraz sú v nich všade obrovské kanice a ostrieže, homáre a ostrieže,“ hovorí Chris.

Nasťahuje sa homár ostnatý (FRP)

Trvalo šesť rokov, kým vznikol jeho prvý veľký útes, a to v ďalekej Papue-Novej Guinei (PNG). Prvá inštalácia vo východnom Pacifiku sa nachádzala v Mexiku a pokrývala 26 hektárov morského dna pri San Quintine, kde sa má počet existujúcich 730 jednotiek čoskoro rozšíriť na 1,000 XNUMX. Chris má v hľadáčiku ďalšie tri lokality v Baja California.

Kalifornia bola dlhodobou kampaňou. Pilotný projekt v Golete pri Santa Barbare, kde bol historický obrovský les rias kelp odplavený počas El Niña v roku 1983, zahŕňal 16 morských jaskýň a úspešne demonštroval rôznym licenčným agentúram, aké efektívne môžu byť.

„Výsledky sú jednoducho ohromujúce,“ hovorí Chris. „Na hladine sú riasy, malé skalné ryby, mušle, homáre a všetko, čo si len môžete priať.“

Vytvorenie útesu Sea Cave s rozlohou dvoch hektárov má zvyčajne cenu 10 miliónov dolárov a projekt Fish Reef Project stále hľadá finančné prostriedky na dokončenie troch lokalít, ktoré tvoria chrbticu jeho kalifornského systému biogénnych útesov: v Golete, na lokalite pri Malibu a ďalšej pri San Diegu. Chris má tiež zálusk na Point Conception v Santa Barbare.

Kontrola rybieho útesu (FRP)

Peniaze a rybolov

Približne polovica finančných prostriedkov na projekt Fish Reef pochádza z celoživotných úspor Chrisa Goldblatta – „a to nie som naozaj bohatý človek“ – a zvyšok z darov.

„Aj keď sme v jednej z najbohatších častí sveta, stále sme nemali milión dolárov, ktorý by nám prispel,“ hovorí s ľútosťou. „Musel som zvoliť mníšsky prístup, 15 rokov viesť veľmi asketický životný štýl a vzdať sa všetkých výbav, na ktoré som bol ako podnikateľ zvyknutý.“

Vzdáva emotívnu poctu tvorcovi Spongeboba v nohaviciach Stephenovi Hillenburgovi, absolventovi kalifornskej Humboldtovej univerzity, ktorý poskytol počiatočný kapitál.

„Steve bol naším úplne prvým darcom v roku 2010 a poslal nám šek na 10,000 XNUMX dolárov. V tom čase umieral, mal rakovinu a bola to jedna z posledných vecí, ktoré na tomto svete urobil. To nás naštartovalo.“

Nápoveda je v názve Ryba Projekt Reef, ale v jeho jadre je Chrisovo základné presvedčenie o spolupráci s rybárskou komunitou a nikdy nie proti nej – postoj, ktorý nie vždy vyhovuje ochrancom prírody.

„Drobní rybári sú vašimi najlepšími spojencami,“ trvá na svojom. „Napríklad v Mexiku sme spolupracovali s družstvami, ktoré sú známe svojou vysokou udržateľnosťou. Posilnenie ich schopnosti uživiť sa nám dáva prístup k celému polostrovu Baja.“

„To isté platí v Afrike a v Papue-Novej Guinei, kde sme vytvorili úplne prvé útesy.“ Organizácia Fish Reef Project podpísala s kmeňovými staršími v Papue-Novej Guinei dohodu, podľa ktorej mala vytvoriť útes výmenou za dobrovoľné ukončenie lovu dynamitom.

„O šesť rokov neskôr sa na útese neloví dynamitom – pretože sme im dali tento útes do vlastníctva.“ V Mexiku bola uzavretá podobná dohoda o ničivom love rýb žiabrovými sieťami.

Nasadenie morských jaskýň (FRP)

„Teraz máme skupiny, ktoré nás lobujú, aby sme prišli a postavili útes, a na to dokážeme získať viac peňazí od ľudí v Senegale, Keni alebo Papue Novom Zélande ako od ľudí tu v Santa Barbare a Malibu.“

„To je dosť ironické, ale tieto komunity chápu výhody rybolovu a tiež ekoturizmu a potápania. Takže teraz sú všetci na palube, máme…“ biela karta fungovať spôsobom, akým to iné organizácie nerobia.“

Tvrdé jadro

Chris ako potápač si užíva fakt, že každá morská jaskyňa je „samotným útesom“ s vlastným charakteristickým obsadením, čo znásobuje možnosti potápania. Koľko času trávi sám návštevou lokalít?

„Freeddivingu som sa venoval naozaj 25 rokov a teraz som sa vrátil k potápaniu s prístrojom, nielen kvôli vedeckej zložke toho, čo robíme, ale aj kvôli podvodnému...“fotografovanie komponent. Ale keď stavime útesy, som tam dole ako majster a hovorím: „Posuňte to trochu doľava!“

Potápač pri práci s použitím pupočného laná (FRP)

Chris sa spolieha na skalných dobrovoľníkov, ktorí pri ňom stáli celé roky – päť členov predstavenstva vrátane jeho oddaného podporovateľa od začiatku, jeho tajomníka Lonnieho Nelsona. Niektoré neskoršie problematické skúsenosti s ľuďmi, o ktorých mal pocit, že chcú uniesť tento vysokorizikový projekt, ho trochu vystrašili z tých, ktorých dobre nepozná.

V rámci každého projektu musí byť zriadené polopermanentné zariadenie z prefabrikovaného betónu a projektový riaditeľ je poverený miestnou prevádzkou vrátane organizovania potrebných remorkérov a člnov, pričom Chris a predstavenstvo sa striedajú, aby pomohli riadiť miestnu platenú pracovnú silu.

Dobrovoľníci projektu Fish Reef – Chris Goldblatt v strede (FRP)

Projekt Fish Reef má status stáleho pozorovateľa pri Medzinárodnom úrade OSN pre morské dno (ISA), ktorý sa v poslednom čase najviac spája s tlakom na začatie hlbokomorskej ťažby. „Dáva vám to rovnaké privilégiá a prístup ako národnému delegátovi,“ hovorí Chris, „takže môžeme žiadať o stretnutia s prezidentmi, premiérmi a ministrami financií po celom svete.“

„Veľmi si vážime túto výsadu. Chcel som sa spojiť s najvyššími ministerstvami v rôznych krajinách, ktoré by nás privítali, a bola to dobrá stratégia.“

Projekt Fish Reef bol skutočne srdečne privítaný Papuou Novou Guineou, Keňou a Senegalom, hoci v krajinách ako Ghana a Bangladéš utrpel neúspechy.

„Keď vás pozvú do nejakej krajiny, aby ste sa so všetkými stretli, môže to mať dva dôsledky,“ vysvetľuje Chris. „Niekedy si to ľudia zle vyložia a myslia si, že sa objavujeme s...“ vrece peňazí a potom sa to môže zvrtnúť.

„Alebo chápu, že majú na projekte podiel a musia sa podieľať na získavaní finančných prostriedkov.“ Potom je potrebné preskúmať mechanizmy financovania, od bilaterálnych vzťahov až po modré uhlíkové bankovníctvo, čo môže chvíľu trvať.

„Naše megaprojekty sú v Senegale a Keni v rámci projektu, ktorý nazývame Veľký africký potravinový útes, pretože je to spôsob, ako nakŕmiť veľkú časť Afriky – premenou rybolovu s vysokým dopadom na životné prostredie a vysokými vedľajšími úlovkami na rybolov s nízkym dopadom, ako je lov homárov potápaním, lov vysokohodnotných kaníc, kaníc alebo homárov pomocou ručných háčikov a posilnením odvetvia potápačskej turistiky.“

„Aj Maldivy sa obrátili na nás, takže úspech plodí úspech, ale každý projekt je niekoľkoročnou záležitosťou.“

Vzdelané dohady

Lokalita Morská jaskyňa (FRP)

„V začiatkoch bolo toľko neznámych,“ spomína Chris. „Všetko sa zredukovalo na kvalifikované odhady, vrátane samotného konštrukčného riešenia Morskej jaskyne.“

„Objavovali sme sa na týchto miestach a všetci si mysleli, že musíme mať všetky peniaze sveta, pretože to vyzeralo ako veľmi drahá operácia – ale doslova to bol všetok náš kapitál na tú jednu operáciu, bez platov pre americký personál alebo čohokoľvek podobného.“

„Bola som v situácii, keď sme zaplatili zálohu za naše člny, celý tím bol pripravený a ja som čakal neisté počasie, pričom som vedel, že miesto na útese je 90 míľ od miesta nakládky – zomrú všetci, ak poviem, aby sme išli?“

„Robiť tieto rozhodnutia a potom sa vznášať na chrbte a kričať na skupinu chlapov, ktorí nevedia po anglicky, kam sa máme nasadiť – viete si predstaviť tú úroveň stresu. Ale teraz, keď viem, čo presne môžeme urobiť, presúvame sa do – dovolím si to povedať? – ríše potešenia!“ Zistite viac o Projekt rybieho útesu.

