Potápači našli ďalšie vzácne kormidlo – označujúce vrak zakopaného pokladu?

Po objavení a kormidlo s kovovým povrchom z vojnovej lode z 18. storočia, ktorá stroskotala pri Sicílii v roku 1718, o ktorej sa písalo Divernet Minulý mesiac sa írsky potápačský tím ozval v súvislosti s vlastným nálezom kormidla prepojeného s Talianskom, ktorý sa konal minulé leto.

Vzácne kormidlo s medeným plášťom, ktoré našli potápači, bolo spojené s britskou obchodnou loďou s názvom zotavenieTridsať metrov dlhá loď bola údajne naložená cennými talianskymi sochami a ďalšími pokladmi, keď ju v roku 30 búrka pri Carnsore Point vo Wexforde na juhovýchodnom pobreží Írska zmietla z kurzu a potopila.

Pri potopení zahynulo šesť členov posádky vrátane dvoch kapitánových synov.

Kormidlo je dlhé takmer 7 m (tím Endeavour)

Potápači našli kormidlo v hĺbke približne 20 m v relatívne nevýraznej oblasti morského dna. Ležalo asi 200 m od miesta, kde ich predchádzajúce magnetometrické prieskumy viedli k domnienke, že zotavenieDrevený trup lode leží pochovaný v 2 až 3 m piesku. Predpokladá sa, že na palube zostal rad mramorových, iných kamenných a bronzových artefaktov.

Poloha neidentifikovaného plavidla bola potvrdená sériou viaclúčových sonarových prieskumov vykonaných z výskumného plavidla Keary ako súčasť INFOMAR dlhodobé mapovanie írskeho morského dna, ktoré vykonáva Geologický prieskum Írska a jej partnerov.

Kormidlo s bronzovým držiakom (tím Endeavour)

Kormidlo s dĺžkou 6.8 m bolo nájdené kompletné s bronzovými čapmi (upevňovacími skrutkami) a časťou zadnej časti, ktorá bola stále pripevnená – čo naznačuje, že loď zažila náhly a násilný koniec.

Predpokladá sa, že sa zachovalo len veľmi málo takýchto kormidiel a potápačský tím kontaktoval námorné múzeá po celom svete v nádeji, že zistí, aký vzácny je ich nález.

Pred érou železných a oceľových lodí boli drevené obchodné lode niekedy potiahnuté meďou, aby sa chránili ich trupy. Kráľovské námorníctvo prijalo túto prax, aby zrýchlilo svoje vojnové lode – hoci až v 1850. rokoch XNUMX. storočia.

zotavenie bola postavená v Chesteri v roku 1773 a približne v tom čase, ako sa potápačský tím dozvedel, bolo len asi 200 z 10,000 XNUMX lodí britskej obchodnej flotily obložených meďou.

Nepoistený náklad

Loď smerovala z Londýna do Dublinu a prevážala umelecké diela vrátane mramoru a iných kamenných sôch, ktoré kúpil v Taliansku gróf z Charlemontu počas deväťročného veľkého turné po Európe. Sochy získal na ozdobu colnice, ktorá sa v tom čase stavala v írskom hlavnom meste, ale jeho cenný náklad údajne nebol poistený.

zotavenie Hovorilo sa tiež, že prevážal „množstvo bohatých a vzácnych umeleckých a prírodných kuriozít“, ktoré v Európe zozbieral írsky bankár John La Touche, ktorý bol rovnako ako gróf z Charlemontu považovaný za jedného z najbohatších mužov v Európe.

Hoci sa nenašiel žiadny oficiálny zoznam lode, medzi ďalšie poklady, o ktorých sa predpokladá, že sa na lodi nachádzali, patril celý obsah domácnosti Daniela Corneilleho, vracajúceho sa guvernéra Svätej Heleny.

Päťčlenný potápačský tím vedie miestny námorný výskumník Edmond O'Byrne, ktorý tiež prevádzkuje drysuit opravárenská a predajná firma. Strávil približne 40 rokov hľadaním zotavenie, odkedy príbehy o lodi prvýkrát uchvátili jeho predstavivosť.

„Boli sme medzi prvými potápačmi s akvalungom v tomto kúte Írska,“ povedal O'Byrne Divernet„Našli sme hlavne vraky zo svetových vojen, ale potom som počul o zotavenie v roku 1985. Dlho sa predpokladalo, že loď sa potopila v plytkej vode, ale našli sme novinovú správu z toho obdobia, ktorá naznačovala, že sa stratila v hlbších vodách.

„Samozrejme, nemali sme GPS a to najlepšie, čo sme v tom čase mohli urobiť, bolo použiť magnetometre.“

Kotvy a čajníky

Teraz sa predpokladá, že pochovaná loď sa oddelila od svojich kotiev, čo by v najlepšom prípade oslabilo akékoľvek signály magnetometra. Tím našiel to, čo považuje za jednu z... zotaveniekotvy a reťaze v okolí minulý rok.

Predpokladá sa, že aj táto kotva pochádza z tímu Recovery (Endeavour Team).

Kotviaca reťaz (tím Endeavour)

Kolenná a palubná doska lode (tím Endeavour)

Až v roku 2021 tím narazil na miesto, kde z piesočnatého morského dna vyčnievali trámy. Vytiahli jeden kus dreva na analýzu, nahlásili svoj objav a v oblasti našli aj iné predmety, ako napríklad zdobenú medenú čajovú kanvicu, kalamár a kusy liatinovej pece.

Hore a vpravo: Medená čajová kanvica (tím Endeavour)

Kalamár nájdený na mieste vraku (tím Endeavour)

„Významný objav“

„Som si na 99 % istý, že je to zotavenie„,“ povedal O'Byrne pre Ireland’s Národná pamiatková služba, ale NMS zatiaľ zostáva k vyhliadke na vykopávky na mieste neochvejná. Uviedla, že nemá v pláne pokúsiť sa identifikovať vrak, pokiaľ zostane prirodzene chránený pieskom, a nezaviazala sa ničím iným, ako vyhlásenie, že „bude situáciu priebežne sledovať“.

Potápači, ktorí pracujú na základe licencie na nerušenú prevádzku, by prirodzene uvítali možnosť spolupracovať s námornými archeológmi pri vykopávkach miesta vraku – takže nájdenie kormidla minulé leto dodalo ich iniciatíve nový impulz. „Bolo to veľmi vzrušujúce – nikdy sme to nečakali,“ hovorí O'Byrne.

Okrem diskusií o múzeách dúfa, že Divernet Čitatelia by mohli mať informácie, ktoré by pomohli zasadiť objav do kontextu. Ak sa podarí preukázať, že meďou potiahnuté kormidlo z 18. storočia je taký vzácny nález, ako sa tím domnieva, mohlo by to povzbudiť úrady, aby sa znova zamysleli nad potenciálnymi výhodami povolenia vykopávok vraku.

Írsky námorný inštitút Prezident Joe Varley vzdal hold potápačskému tímu a označil ich objav kormidla za „veľmi významný“ a potápači dúfajú, že tento predmet by jedného dňa mohol byť vyzdvihnutý na ochranu a vystavenie.

Každý, kto má informácie o vzácnosti alebo inom charaktere nálezu potápačského tímu, môže kontaktovať Edmonda O'Byrna na adrese edmondobyrne@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0868 173477.

