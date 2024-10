Rezervácia: 6 ďalších potápačských výletov, ktoré je potrebné zvážiť

'Ultimate' sólo dámsky útek

Kandima Maldives je so svojimi 270 izbami jedným z najväčších ostrovných rezortov na Maldivách, miestom „aktívneho životného štýlu“, ktoré ponúka širokú škálu atrakcií vrátane potápania, ale medzi jeho tvrdeniami je, že ide o „konečný sólo ostrov“. útek pre ženy cestovateľky“.

Letovisko Kandima na Maldivách

Keď sa nepotápate, Kandima sľubuje relax, holistické kúpeľné procedúry, jogu, šnorchlovanie, parasailing, vodné skútre, rybárčenie, ochranu koralov, umelecké kurzy a plavby pri západe slnka, ako aj energickejšie zábavy, ako je windsurfing, jazda na kajaku, tenis a volejbal. spomenúť „10 jedinečných možností stravovania“.

„Pre sólo cestovateľov, najmä pre ženy, je bezpečnosť najvyššou prioritou,“ hovorí. V prednej časti potápania hostia nájdu nielen potápačské centrum Aquaholics, ale aj špecializovaného bezpečnostného potápačského dôstojníka a dekompresnú komoru na mieste.​

Skúmanie útesu

Pobyt na sedem nocí v novembri pre jednu osobu v plážovej vile s výhľadom na lagúnu a priamym prístupom na pláž stojí od 575 USD (440 £) za noc s plnou penziou, vrátane 100 USD rezortného kreditu. Používanie vybavenia na vodné športy raz denne so zľavou 20 % na hotel a la carte V ponuke sú aj reštaurácie, trojchodová večera v grile Flames a 30-minútové fotenie.

Existuje aj niekoľko ponúk na viacnásobné ponory: 6-11 má cenu 60 USD za kus a 12 alebo viac USD 55, aj keď je potrebné pripočítať poplatok za prenájom člna vo výške 15 USD za jeden a 25 USD za dva – všetky ceny Aquaholics nájdete tu.

Kandima Maldivy má tiež ponuka rezervácie na poslednú chvíľu so zľavou až 40 % na pobyty pred 23. decembrom, ak je rezervácia vykonaná do konca októbra.

Jazdite, potápajte sa a ušetrite 400 £ na Bonaire

Francúzsky skalár

Ak máte chuť na pobyt v známom Buddy Dive Resort na Bonaire tento november, Potápanie po celom svete ponúka úsporu 400 £ na pár za týždeň.

Balíček obsahuje ustanovenia pre štýl potápania „drive-and-dive“, ktorý preslávil Bonaire, s požičovňou áut a dodávanými nádržami umožňujúcimi neobmedzené potápanie hore a dole po západnom pobreží ostrova s ​​možnosťou výberu až zo 60 označených potápačské lokality. Zahrnutých je aj šesť ponorov loďou.

Celé pobrežie je vyhláseným morským parkom a bolo tu zaznamenaných viac ako 470 druhov rýb spolu s korytnačkami jastrabnými, obrovskými žabami, rajami škvrnitými a morskými koníkami.

Okrajový útes je len 10 metrov od brehu, teplota vody sa pohybuje v priemere okolo 29 °C, viditeľnosť často presahuje 30 metrov a neďaleko juhoamerickej pevniny je Bonaire značne južne od pásma hurikánov.

Potápanie na pobreží v Bonaire

Rezort, ktorý ponúka neformálne a uvoľnené ubytovanie v apartmánovom štýle, má aj svoj vlastný útes. Okrem PADI 5* Buddy Dive Center na mieste je k dispozícii bazén, detský klub Buddy Rangers a výber reštaurácií.

Špeciálna cena od 2,595 XNUMX GBP za osobu zahŕňa spiatočné lety z Veľkej Británie, transfery, ubytovanie na sedem nocí (dve spoločné), prenájom auta, šesť ponorov na lodi a príspevok do fondu ochrany prírody.

Väčšia jazda pre Mexico Liveaboards

Mexico Liveaboards dostáva nové plavidlo, Quino Del Mar, ktorý nahradí Quino Del Guardian keď sa spustí v júli budúceho roka. Operátor už prijíma rezervácie na výlety do Socorra a Cortezského mora.

Oceľový trup Quino Del Mar je väčšia ako jej predchodkyňa s dĺžkou 36 m s lúčom 8 m a tiež väčšia ako ostatné lode vo flotile, Rocio del Mar, pričom operátor sľubuje viac priestoru, stability a pohodlia na dlhých cestách v Tichomorí.

Stále sa stavia: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

Má 10 dvojitých en suite kabíny, dve na spodnej a osem na úrovni hornej paluby. Hlavná paluba má veľký salón, počítačovú stanicu, jedáleň a kuchyňu, zatiaľ čo ponorná paluba obsahuje plne vybavený kamerový stolík; je tu aj tienená slnečná terasa. V celom objekte je klimatizácia a potápanie je z dvoch 8m nafukovačiek Achilles Pangas.

10-dňový výlet do Socorro stojí od 4,195 3,200 USD (3,095 2,360 GBP); osem dní na ostrovy Midriff v Cortezovom mori od 13 4,895 USD (3,730 2,500 £); 1,900 dní objavovania Baja California od XNUMX XNUMX USD (XNUMX XNUMX £) a osemdňové južné safari v Cortézskom mori od XNUMX XNUMX USD (XNUMX XNUMX £).

Leto v Španielsku pokračuje

Potápačský čln Les Illes

Leta v Európe ešte nevzdávajte – až do konca novembra je teplota vody ideálna na objavovanie morského dna Costa del Montgrí, prírodného parku Medských ostrovov, hovorí Hotel a potápanie Les Illes v L'Estartit na španielskom pobreží Stredozemného mora.

Potápačské centrum Les Illes bolo založené v roku 1985 a jeho potápačskému člnu trvá len 10 minút, kým sa dostane do chránenej morskej rezervácie, kde sa môžete potápať na lúkach posidonia a vidieť mnoho pôsobivých druhov rýb, prisadnutých druhov a kôrovcov.

Osemdňový pobyt na sedem nocí s plnou penziou s 12 ponormi loďou stojí od 774 eur (650 libier) a do Girony sú dostupné lacné lety z Veľkej Británie.

Infiniti liveaboard sa spojil s Atlantis Filipíny

Spoločnosť Atlantis Philippines, ktorá prevádzkuje strediská v Dumaguete a Puerto Galera a dlhodobo prevádzkuje vlastný liveaboard, 32m Atlantis Azory, teraz vytvorila partnerstvo s tým, čo opisuje ako ďalšiu „skutočnú modrovodnú jachtu“. Infiniti liveboard.

Hovorí sa, že po rokoch zvažovania Infiniti ukázalo sa, že je jedným z mála plavidiel, ktoré spĺňajú prísne štandardy kvality služieb a hodnoty pre hostí. „Nie je to typické záchranné plavidlo alebo drevené pobrežné plavidlo, ktoré sa na Filipínach bežne predáva ako potápačské člny,“ znie jej tvrdý verdikt.

Infiniti bola postavená „potápačmi pre potápačov“ v Thajsku v roku 2013 a je to 39 m celooceľová loď so štyrmi palubami a 11 kajutami. Má tiež dve 5m RIB. Presun viac ako zdvojnásobil kapacitu Atlantis, hlásia prevádzka, a možno budete musieť rýchlo vstúpiť, pretože hlási, že je už dobre zarezervovaný až do roku 2026.

Atlantis tiež opäť ponúka potápačským rodinám svoje týždne „Kids Dive Free“, kde sa môžu dospelí potápať so svojimi deťmi do 18 rokov bez príplatku – to znamená: jeden platí, jeden ide zadarmo, takže deti môžu zostať, jesť a potápať sa. zadarmo počas týchto špeciálnych týždňov.

Ide to ešte ďalej, pričom starší členovia rodiny vo veku 18 – 30 rokov sa kvalifikujú na potápačské alebo nepotápačské ceny za polovičnú cenu a nepotápači ponúkali zadarmo Try Scuba. Rodiny s viac ako dvoma deťmi majú navyše 50% zľavu na potápanie. Upozorňujeme, že Atlantis neposkytuje služby stráženia detí.

Ďalšie týždne KDF v Puerto Galera sú od 21. decembra do 11. januára a v Dumaguete od 30. novembra do 8. decembra a od 14. decembra do 11. januára. Budúci rok budú v oboch strediskách prebiehať špeciálne týždne od 1. do 12. júla a od 23. augusta do 6. septembra.

Medzi obrovskými mantami

Manta Expeditions prijíma rezervácie na budúci rok na pozemný potápačský výlet do Ekvádoru. Juhoamerická krajina má najväčšiu zaznamenanú oceánsku mantu na svete (Mobula birostris) populácia a nachádza sa na migračnej trase keporkakov, pričom 400 – 2,000 XNUMX veľrýb prilieta na svet a pári sa v čase expedície.

Základňou je ostrov Isla de la Plata pri Manabi, ktorý je súčasťou národného parku Machalilla, a výlet na deväť nocí trvá od 15. do 24. augusta 2025. V tomto čase prichádzajú manty oceánske v takých počtoch, že počas jedného dňa je možné zaznamenať 30 až 40 jedincov. denné potápanie. Veľké nie sú len čísla, ale aj jednotlivé lúče.

Manta birostris (Proyecto Mantas Ekvádor)

Potápačské lokality sú tiež hostiteľom veľkej populácie zelených korytnačiek, útesových rýb, murén, nezvyčajne veľkých rají a občas slnečnice.

Hosťom sa sľubuje možnosť zažiť a zúčastniť sa špičkového výskumu ochrany prírody na ochranu lúčov, pričom budú spolupracovať s charitatívnou organizáciou so sídlom v Spojenom kráľovstve. Manta Trust a pridružených vedcov Projecto Mantas Ekvádor. Budú rozmiestňovať značky, zbierať vzorky biopsie a fotografovať identifikačné snímky.

Ubytovanie je v hoteli Victor Hugo a potápanie s potápačským centrom Exploramar 5* PADI. Cena 2,750 2,100 USD (XNUMX XNUMX £) zahŕňa ubytovanie v B&B (dva zdieľané), transfery medzi letiskom Guayaquil a Puerto Lopez, šesť celodenných súkromných výletov loďou na Isla de la Plata s obedom, dva ponory so sprievodcom denne, mestskú daň, prehliadka ostrova so sprievodcom a prehliadka džungle so sprievodcom. Maximálny počet hostí je osem. Pošlite e-mail Niv na adresu info@mantaexpeditions.com

