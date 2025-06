Rezervujte si teraz: 10 nápadov na váš ďalší potápačský výlet

Rezort Four Seasons Maldives v Landaa Giraavaru zverejnil zoznam horúcich termínov pre epické stretnutia mant v biosférickej rezervácii UNESCO na atole Baa, čo by mohlo pomôcť potápačom a šnorchlovačom pri plánovaní a rezervácii dovoleniek.

Na tom istom ostrove strávil Maldivský program na ochranu manty, zakladajúci projekt britskej charitatívnej organizácie Manta Trust, dve desaťročia štúdiom najväčšej zdokumentovanej populácie rají na svete.

V minuloročnej sezóne (máj – november) zaznamenali odborníci a hostia rezortu pozorovania 4,477 26 mant, pričom pozorovali aj XNUMX žralokov veľrybích a deväť rají diabolských.

Manta raja z Maldív (Tchami)

Odborníci strávili 469 hodín šnorchlovaním a freedivingom, aby vykonali 1,168 XNUMX prieskumov mant a ich predpovede na tento rok sú založené na kombinácii mesačných fáz, poznatkov o prílive a odlive a predpovedí planktónu.

Zostávajúce horúce termíny pre rok 2025 sú podľa nich 9. – 13. a 23. – 27. júna, 8. – 12. a 22. – 26. júla, 7. – 11. a 21. – 25. augusta, 5. – 9. a 19. – 23. septembra, 5. – 9. a 19. – 23. októbra a 3. – 7. a 18. novembra (v závislosti od počasia a nálady mant).

Skontrolujte si rezort Pozorovanie manty ponuky, ktoré sú k dispozícii pre dve osoby pri pobyte na štyri a viac nocí a zahŕňajú Manta-on-Call (osobné telefonické upozornenie pri spozorovaní mant), safari motorovým člnom a plavbu s delfínmi.

Nové zájazdy DW do Mexika a na Maldivy

Cestovná kancelária Dive Worldwide, ktorá už ponúka viac ako 200 destinácií, predstavuje v tomto roku, ktorý oslavuje 25. výročie, nové zájazdy do Mexika a na Maldivy.

Záliv Magdalena Bay, ktorý sa nachádza medzi mexickými ostrovmi Magdalena a Santa Margarita, poskytuje potápačom a šnorchlovačom príležitosť sledovať lov sardiniek, keďže návnadové guľôčky priťahujú morské vtáky, kalifornské uškatce, pruhované marlíny, sivé a Brydeove vrásky a ďalšie predátory od októbra do decembra.

Pruhovaný marlín v zálive Magdalena (Dive Worldwide)

Tento týždenný výlet na lodi s ubytovaním stojí od 4,095 XNUMX libier na osobu (dvojité ubytovanie) a zahŕňa sedem nocí na palube a jednu noc v hoteli, šesť ponorov plus šnorchlovanie, transfery a spiatočné lety z Veľkej Británie.

Na Maldivách ponúka Dive Worldwide nové rezortné ubytovanie aj ubytovanie na palube. Rezort Makunudu ponúka 36 bungalovov so slamenou strechou, kúpele, reštauráciu, domáci útes a potápačské centrum Dive Ocean PADI 5*. Sedem nocí s plnou penziou v plážovom bungalove s deviatimi ponormi so sprievodcom, spiatočnými medzinárodnými letmi a transferom motorovým člnom stojí 4,195 30 libier na osobu (dve noci na zdieľanie) a na rezervácie uskutočnené do 30. júna na cestu v septembri tohto roku sa vzťahuje 2,936 % zľava (XNUMX XNUMX libier na osobu).

Makunudu Resort (Potápanie po celom svete)

Možnosť ubytovania na palube je na štvorpodlažnej lodi. Duch Maldív, s výletmi v odľahlých vodách, z atolu Addu medzi januárom a aprílom do menej navštevovaných severných atolov s pravdepodobnými stretnutiami s mantami a húfmi žralokov. Potápanie po celom svete ponúka sedemnočnú plavbu s plnou penziou s až 17 ponormi, spiatočnými medzinárodnými letmi a transfermi za 2,875 XNUMX libier na osobu.

Potápajte sa zadarmo na Galapágoch

Výrobca potápačského vybavenia Mares práve spustil súťaž o zážitok z plavby na lodi Galapagos Aggressor v hodnote 7,300 XNUMX dolárov. Agresorské dobrodružstvá.

„Súťaž Quad Ci Aggressor Adventures Giveaway Sweepstakes“ ponúka každému americkému alebo kanadskému potápačovi, ktorý si kúpi nový Mareš Quad Ci potápať sapočítačový možnosť zažiť podmorský svet zadarmo z Galapagos Aggressor III liveboard.

v prípade, že počítačový je možné získať od autorizovaného predajcu Mares odteraz do konca roka 2025, majiteľ si stačí stiahnuť aplikáciu Mares alebo SSI, vytvoriť si profil a zaregistrovať svoj nákup v sekcii Výstroj. Jeho meno sa automaticky zaradí do súťaže a výherca sa vyžrebuje 15. januára.

Cenou je týždenný výlet pre jednu osobu v zdieľanej luxusnej kajute – letenky, transfery a nitrox nie sú zahrnuté v cene.

K Infiniti a ešte ďalej s Adventurerom

Loď Infiniti Liveaboard je pripojená k spoločnosti Atlantis Philippines.

Spoločnosť Atlantis Philippines získala dobre etablované Infiniti koncom minulého roka sa spoločnosť liveaboard zúčastnila a v júli plánuje vykonať modernizáciu pred obnovením prevádzky na svojich dvoch trasách – Visayas North a Visayas South – so zľavou 30 % zo štandardných cien pre vybrané letné plavby.

Severná trasa Visayas zahŕňa Malapascuu, Južný Leyte a Bohol, zatiaľ čo južná trasa vedie cez Cebu, Bohol a Negros.

Existujúca obývacia loď spoločnosti Atlantis Azory bol premenovaný Atlantský dobrodruh aby odrážal objavnejší prístup zahŕňajúci „vzdialené, menej navštevované destinácie“. Jednou z takýchto trás, ktorá začína v júni, je trasa do Camiguinu na trase Anda, ktorá zahŕňa aj Bohol, Silinog, Aliguay a Siquijor.

Späť v rezorte Atlantis pokračuje v týždňoch „Deti jedia, spia a potápajú sa zadarmo“ s cieľom liečiť 500 detí ročne a „pomôcť rozvíjať mladšiu časť našej potápačskej komunity“. Pozrite si najnovšie ceny na mieste Atlantídy.

Pridanie slnečného svitu na Zanzibare

Izba s bazénom na pláži (Sunshine Group Zanzibar)

Sunshine Azure, nový butikový hotel na pláži Matemwe na Zanzibare, je najnovším prírastkom do portfólia skupiny Sunshine Group v Tanzánii.

Má 16 izieb, dva bazény, reštauráciu, „nekonečnú bielu pláž“ a predovšetkým potápačské centrum Dive Point Zanzibar, ktoré je tiež súčasťou skupiny Sunshine Group. Dive Point je 5-hviezdičkový rezort PADI a jeho poloha na severovýchodnom pobreží ostrova ho stavia oproti atolu Mnemba, ktorý podľa jeho slov ponúka jedny z najlepších možností potápania na Zanzibare. Slnečná azúrová

Médsky zážitok

Potápačský čln Les Illes

Hotel a potápačské stredisko Les Illes v juhošpanielskom L'Estartit ponúka potápačom prístup do morského parku Medes Islands, ktorý sľubuje príjemné teploty vo vode aj na suchu a množstvo zaujímavostí pri dobrej viditeľnosti pod vodou toto leto.

Jeho osemdňový balíček pobytu a potápania zahŕňa sedem nocí s plnou penziou a 12 ponormi z lode od 923 eur (780 libier) v období od 2. augusta do 6. septembra. Hotel a potápanie Les Illes

Potápanie s obrmi z Camp Dominica

Stretnutie s vorvaňmi na Dominike (EYOS Expeditions)

Dominika je jednou z mála lokalít, kde žijú vorvane, a zážitok Diving With Giants ponúka hosťom vzácnu príležitosť šnorchlovať s nimi v Karibiku. Expedície EYOS a Camp Dominica organizujú výlety každý rok od novembra do apríla, keď sa migrujúce samce pripájajú k stádom vorvaňov, aby sa rozmnožovali.

Expedície vedú freediver a fotograf Adam Slama a ochranár Jackson Mawhinney s miestnym „šepkačom veľrýb“ Wendellom Ettiennom a cena zahŕňa príspevok na prebiehajúci výskum jazyka veľrýb.

Hostia sa ubytujú vo vilách na vrchole útesu v 6-hviezdičkovom rezorte s certifikátom Green Globe v Secret Bay, absolvujú lekcie jogy a dychových cvičení a pozorujú veľryby z pohodlia plachetnice Lagoon 55.

Vyžaduje sa iba šnorchlovanie, ale k dispozícii sú aj vedľajšie výlety pre potápačov a freediverov. Kemp Dominica je k dispozícii pre súkromné ​​skupiny s cenami od 180,000 133,500 USD (XNUMX XNUMX GBP) pre šesť hostí, hoci je možné prispôsobiť si ubytovanie.

V sezóne 2025/26 sú k dispozícii aj dva plánované odchody, pričom jednotlivci sa môžu prihlásiť za 25,000 18,750 USD na osobu (XNUMX XNUMX GBP). Všetky podrobnosti nájdete na Expedície Eyos.

Manty lásky na Jin a Jang

Yin a Yang

Spoločnosť Manta Expeditions, ktorá organizuje výlety zamerané na občiansku vedu, je v treťom roku partnerstva na Maldivách so spoločnosťou ScubaSpa v rámci projektu nazývaného „Týždeň lásky k mantám“, ktorý zahŕňa potápanie na slávnych miestach s mantami, ako aj na menej známych čistiarňach.

Súčasťou sú aj denné prednášky a workshopy vedcov z Manta Trust, ktorí vysvetľujú, ako najlepšie pomôcť chrániť ohrozené druhy.

Jachty ScubaSpa sú Yang (19. – 26. júla) a Yin (18. – 25. októbra) a ceny za týždeň na palube začínajú od 2,950 2,330 USD na osobu (približne XNUMX XNUMX GBP pre dvoch).

Rezervácia na budúci rok je 500 míľ, 14-nočná plavba na... Conte Max Plavba na lodi, ktorá prepraví hostí až z Fuvahmulahu na hlbokom juhu Maldív až do Malé. Medzi výskytom sú útesové a oceánske manty a viac ako 10 druhov žralokov vrátane tigrov a kladivohlavov.

Dátumy pre toto Manta Expeditions výlety sú od 22. marca do 5. apríla 2026 a ceny začínajú od 4,590 3,460 USD na osobu (XNUMX XNUMX GBP).

Aurora sa pripája k Shackovi v Anguille

Kráľovský skalár (Aurora Anguilla Resort & Golf Club)

Rezort a golfový klub Aurora Anguilla sa spojil so spoločnosťou Scuba Shack, aby svojim hosťom ponúkol luxusné potápačské zážitky. V ponuke je päť potápačských lokalít na pobrežných ostrovoch pre pokročilých potápačov, sedem umelých útesov (prevažne nákladné lode s oceľovým trupom) a 20 ponorov na útesoch v hĺbke od 6 do 30 metrov.

Anguilla má štyri chránené a biodiverzné morské parky a podľa rezortu nie sú žiadne veľké výletné lode, ktoré by znečisťovali životné prostredie. Sľubuje koralové útesy hemžiace sa rybami, zelenými a jastrabovitým korytnačkami, porastom morskej trávy, žralokmi sestrami, útesovými žralokmi a občas tigrovanými žralokmi, rajami, murénami a nahožiabrými rybkami.

Potápačské centrum, kúsok jazdy od Aurora Anguilla Rezort vedie Matthew Billington, ktorý má viac ako 33 rokov skúseností s potápaním.

Život v parku na Kréte

Ombrosgialos, miesto pre nový potápačský park (Google Earth)

Zvažujete Krétu na potápačskú dovolenku? Harmonogramy ohlásených potápačských projektov v Grécku boli doteraz flexibilné, ale najväčší ostrov krajiny dúfa, že priláka potápačov otvorením potápačského parku v Ombrosgialos neďaleko prístavu Chania toto leto. Výstavba sa začala vlani v októbri a otvorenie bolo sľúbené čoskoro.

Údajne sa buduje umelý útes na ploche 60,000 37 m² (veľkosť ôsmich futbalových ihrísk), ktorý bude zahŕňať 8.5 špeciálne navrhnutých štruktúr a dve vyradené námorné vojnové lode pripravené na kolonizáciu morským životom. Hĺbka sa má pohybovať od 25 do XNUMX m, aby vyhovovala začiatočníkom aj skúseným potápačom, ktorí budú sprevádzaní po troch značených trasách.

Údajne sú umelé útesy postavené a čaká sa na ich inštaláciu. O tomto podvodnom parku sa prvýkrát diskutovalo okolo roku 2018, ale vláda projektu dala zelenú až vlani v septembri a doteraz údajne stál takmer pol milióna eur. oficiálna turistická rada mal by mať najnovšie.

Ministerstvo kultúry a športu krajiny tiež oznámilo, že zriaďuje nový orgán s názvom Dive in Greece (Potápanie v Grécku), ktorého cieľom je premeniť krajinu na významnú medzinárodnú destináciu pre freediving. Počkajte.

