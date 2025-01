Marshallove ostrovy „stroj času“ získajú prvé MPA

Prvá nová chránená morská oblasť (MPA) z roku 2025 bola vyhlásená v Tichomorskej republike na Marshallových ostrovoch na ochranu údajne obrovskej populácie žralokov a najväčšej kolónie hniezdiacich zelených korytnačiek v krajine.

MPA alebo národná morská rezervácia bude pokrývať dva vzdialené atoly s rozlohou 48,000 XNUMX kmXNUMX obklopujúce najsevernejšie ostrovy krajiny, Bikar a Bokak.

Zelená korytnačka plávajúca po prvýkrát v lagúne atolu Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Ostrovy sú neobývané a sú popísané organizáciou National Geographic Pristine Seas, ktorá sa výrazne podieľala na poskytovaní údajov, na ktorých je založená MPA, ako „dva z najviac nedotknutých ekosystémov v Tichom oceáne“. Atoly majú byť plne chránené pred rybolovom.

Marshallove ostrovy poskytujú ochranu v rámci ochranárskeho prístupu nazývaného „pozerať sa do budúcnosti“, resp Reimaanlokzaložené na kultúrnych poznatkoch a tradičných poznatkoch. Myšlienkou je, že pobrežné komunity spolupracujú pri navrhovaní vlastných plánov riadenia zdrojov pre udržateľné a spravodlivé využívanie miestnych suchozemských a morských zdrojov.

Príklad zdravých koralov: Predný útes atolu Bokak (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

„Oceán, ako ho vedeli naši predkovia, mizne,“ povedala prezidentka Marshallových ostrovov Dr Hilda Heineová. „Bez udržateľných oceánskych ekosystémov sa naša ekonomika, stabilita a kultúrna identita zrútia.

„Jediný spôsob, ako naďalej ťažiť z pokladov oceánu, je chrániť ho. Som hrdý na prvú morskú rezerváciu v našej krajine, ktorá určite nebude jej poslednou.“

Škola veľkookých trevally na náveternej strane atolu Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Zakladateľ Pristine Seas Enric Sala na potápaní (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

„Oceán je život,“ povedal Glen Joseph, riaditeľ Úradu pre morské zdroje Marshallových ostrovov (MIMRA). „Svetový oceán sa degraduje, ale my sme schopní priviesť jeho časť späť tým, že si uvedomíme, že ochrana a produkcia potravín sa navzájom nevylučujú.

„Ochrana oblastí s vysokou biodiverzitou prináša výhody miestnym komunitám, ktoré sa spoliehajú na ryby a iné aspekty zdravého životného prostredia. Naša budúcnosť závisí od ochrany nášho oceánu.“

Počas expedície do Bikaru a Bokaku v roku 2023 zhromaždili Pristine Seas a MIMRA údaje o morský život od povrchu až po hĺbku 2,340 XNUMX m, od lagún a koralových útesov až po ďaleké pobrežie, ako sa v tom čase uvádzalo Divernet.

Škola Barracuda pri atole Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Tím vedcov a filmárov použil vizuálne potápačské prieskumy koralových útesov a otvorených vôd; spustené kamery na morské dno; spočítané a identifikované morské vtáky; testovaný genetický materiál nájdený vo vode; a skúmali málo známe hlbšie oblasti pomocou ponorky.

„Koralové útesy Bikar a Bokak sú stroj času, ako potápanie v oceáne pred 1,000 rokmi,“ povedal Enric Sala, prieskumník National Geographic a zakladateľ spoločnosti Pristine Seas. „V týchto vzdialených atoloch sme videli najzdravšie populácie koralov, obrích lastúrnikov a útesových rýb v strednom a západnom Pacifiku. Sú to naše najlepšie východiská pre to, ako by mohol oceán vyzerať, keby sme to naozaj nechali byť."

Parrotfish Steephead na atole Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

V spolupráci s miestnymi výskumníkmi a vládnymi predstaviteľmi tím vykonal 452 ponorov v okolí Bikar a Bokak, ako aj atolov Bikini a Rangerik, pričom sa o svoju vedeckú správu podelil s tvorcami rozhodnutí, aby informoval Reimaanlok.

Poznamenali, že Bikar a Bokak ukrývali najväčšie kolónie na hniezdenie zelených korytnačiek a morských vtákov na Marshallových ostrovoch; mala najvyššiu koralovú pokrývku a hustotu obrovských mušlí v strednom a západnom Pacifiku; vykazovali vysokú odolnosť koralov voči globálnemu otepľovaniu; a mala najvyššiu biomasu útesových rýb v tropickom Tichom oceáne.

Hojné obrovské mušle v lagúne Bokak Atoll (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)



Táto oblasť sa tiež vyznačovala množstvom zraniteľných druhov, ako je kanica veľká, pyskoun napoleonský a papagáj obyčajný; vzácne zhluky rýb a párenie žralokov; a hlbokomorské spoločenstvá s potenciálne novými druhmi rýb a bezstavovcov a mnohými žralokmi.

Napoleon wrasse (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Veľká skupina žralokov sivých útesov pri záveternom kanáli Bokak (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Pristine Seas hovorí, že Bikar a Bokak stoja v protiklade k atolu Bikini, ktorý sa po 2. svetovej vojne používal ako jadrové testovacie miesto. Na žiadosť MIMRA spoločnosť Pristine Seas študovala atol, aby pomohla Marshallovým ostrovom založiť prvé miesta dlhodobého monitorovania pomocou štandardných metodológií zberu údajov s atolom Rangerik ako nezbombardovaným referenčným miestom.

Vzhľadom k tomu, 2008, National Geographic Pristine Seas hovorí, že pomohla vytvoriť 29 najväčších svetových MPA, ktoré pokrývajú celkovo 6.8 milióna km štvorcových, čo je viac ako dvojnásobok veľkosti Indie.

