Rekordné pády v kryte tvrdých koralov Veľkej Británie

Potápači môžu na austrálskom Veľkom koralovom útese v porovnaní s mnohými časťami sveta stále nájsť množstvo atraktívnych tvrdých koralov, vedcov však znepokojujú základné trendy.
Podľa najnovšej výročnej správy z prieskumu, ktorú vypracoval Austrálsky inštitút morských vied (AIMS), sa porast tvrdých koralov v celom Veľkom británskom zálive výrazne znížil z vysokých úrovní z posledných rokov a vrátil sa na takmer dlhodobé priemerné úrovne, čo zdôrazňuje, aká nestabilná sa situácia stala.
Veľká Británia zaznamenala najväčší ročný pokles koralového porastu v dvoch zo svojich troch regiónov (severnom, strednom a južnom) od roku 1940. AIMS začali s monitorovaním pred 39 rokmi.
Toto bolo spôsobené prevažne tepelným stresom vyvolaným zmenou klímy, ktorý viedol k úmrtnosti koralov v dôsledku masívneho vyblednutia v roku 2024, ale aj vplyvom cyklónov a epidémií hviezdic druhu Tŕňová koruna.
V severnom regióne klesla koralová pokrývka za rok takmer o 25 % až 30 %; v centrálnom regióne došlo k menšiemu poklesu o 13.9 % na 28.6 % a v južnom regióne klesla o 31 % na 26.9 %.
Z vysokej základne
„Tohtoročné rekordné straty v poraste tvrdých koralov prišli z vysokej základne vďaka rekordne vysokým úrovniam z posledných rokov,“ hovorí vedúci dlhodobého monitorovacieho programu AIMS Dr. Mike Emslie. „V súčasnosti pozorujeme zvýšenú volatilitu v úrovniach porastu tvrdých koralov.“
„Tento jav sa objavil za posledných 15 rokov a poukazuje na ekosystém pod tlakom. Videli sme, ako koralová pokrývka osciluje medzi rekordne nízkymi a rekordne vysokými hodnotami v relatívne krátkom čase, pričom predtým boli takéto výkyvy mierne.“
„Koralový porast sa v súčasnosti v každom regióne nachádza blízko dlhodobého priemeru. Hoci je Veľká koralová bariéra po globálnom masívnom vyblednutí koralov v relatívne lepšom stave ako mnohé iné koralové útesy na svete, jej dopady boli vážne.“
Zo 124 skúmaných koralových útesov 77 zaznamenalo 10 – 30 % pokrytie tvrdými koralmi, 33 útesov 30 – 50 % a iba dva mali pokrytie viac ako 75 %. Dva útesy mali pokrytie menej ako 10 %.
Koralové útesy, v ktorých dominuje Acropora druhy patrili medzi tie, ktoré boli najviac postihnuté masívnym blednutím koralov a dvoma cyklónmi, hovorí Emslie.
„Už sme v minulosti hovorili, že tieto koraly rastú najrýchlejšie a sú prvé, ktoré odumierajú, pretože sú náchylné na tepelný stres, cyklóny a sú obľúbenou potravou hviezdic druhu Tŕňová koruna, a tohtoročné výsledky to ilustrujú.“
„Toto je tiež prvýkrát, čo sme zaznamenali výrazný vplyv bielenia v južnom regióne, čo viedlo k najväčšiemu ročnému poklesu od začiatku monitorovania.“
Zatiaľ najväčšia stopa
Minuloročné masové vyblednutie, ktoré bolo súčasťou globálnej udalosti, ktorá sa začala na severnej pologuli v roku 2023, bolo piatym na GBR od roku 2016 a malo doteraz najväčšiu ekologickú stopu s vysokým až extrémnym vyblednutím vo všetkých troch regiónoch.
„Tento rok zažili útesy západnej Austrálie aj najhorší tepelný stres v histórii,“ komentovala generálna riaditeľka AIMS, profesorka Selina Steadová. „Je to prvýkrát, čo sme videli, že jediná udalosť vyblednutia postihla takmer všetky koralové útesy v Austrálii.“
Takéto udalosti sa stávajú čoraz intenzívnejšími a častejšími, povedala, o čom svedčia aj tie z rokov 2024 a 2025, čo je druhýkrát za desaťročie, čo útes zažil masívne vyblednutie v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.
„Tieto výsledky poskytujú silný dôkaz o tom, že otepľovanie oceánov spôsobené zmenou klímy má naďalej značný a rýchly vplyv na spoločenstvá koralov na útesoch.“
„Budúcnosť svetových koralových útesov závisí od výrazného zníženia emisií skleníkových plynov, riadenia lokálnych a regionálnych tlakov a vývoja prístupov, ktoré pomôžu útesom prispôsobiť sa dôsledkom klimatických zmien a iných tlakov a zotaviť sa z nich.“
AIMS 2025 Dlhodobý monitorovací program kvantifikuje trendy v stave spoločenstiev koralov v oblasti GBR a najnovšie ročný súhrn uvádza výsledky prieskumov útesov od augusta 2024 do mája 2025 a hodnotí vplyv masívneho blednutia koralových útesov v roku 2024.