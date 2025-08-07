Predplatné časopisov
Rekordné pády v kryte tvrdých koralov Veľkej Británie

Prieskum útesu ťahaného mantami (AIMS LTMP)
Prieskum útesu ťahaného mantami (AIMS LTMP)

Potápači môžu na austrálskom Veľkom koralovom útese v porovnaní s mnohými časťami sveta stále nájsť množstvo atraktívnych tvrdých koralov, vedcov však znepokojujú základné trendy.

Podľa najnovšej výročnej správy z prieskumu, ktorú vypracoval Austrálsky inštitút morských vied (AIMS), sa porast tvrdých koralov v celom Veľkom británskom zálive výrazne znížil z vysokých úrovní z posledných rokov a vrátil sa na takmer dlhodobé priemerné úrovne, čo zdôrazňuje, aká nestabilná sa situácia stala. 

Veľká Británia zaznamenala najväčší ročný pokles koralového porastu v dvoch zo svojich troch regiónov (severnom, strednom a južnom) od roku 1940. AIMS začali s monitorovaním pred 39 rokmi. 

Čiastočné vyblednutie a úmrtnosť kolónie Platygyra v centrálnej oblasti (AIMS LTMP)
Čiastočné vyblednutie a úmrtnosť kolónie Platygyra v centrálnej oblasti (AIMS LTMP)

Toto bolo spôsobené prevažne tepelným stresom vyvolaným zmenou klímy, ktorý viedol k úmrtnosti koralov v dôsledku masívneho vyblednutia v roku 2024, ale aj vplyvom cyklónov a epidémií hviezdic druhu Tŕňová koruna. 

V severnom regióne klesla koralová pokrývka za rok takmer o 25 % až 30 %; v centrálnom regióne došlo k menšiemu poklesu o 13.9 % na 28.6 % a v južnom regióne klesla o 31 % na 26.9 %. 

Z vysokej základne

„Tohtoročné rekordné straty v poraste tvrdých koralov prišli z vysokej základne vďaka rekordne vysokým úrovniam z posledných rokov,“ hovorí vedúci dlhodobého monitorovacieho programu AIMS Dr. Mike Emslie. „V súčasnosti pozorujeme zvýšenú volatilitu v úrovniach porastu tvrdých koralov.“ 

Zaznamenávanie pokrytia tvrdých koralov: Dr. Mike Emslie (AIMS LTMP)
Dr. Mike Emslie (AIMS LTMP)

„Tento jav sa objavil za posledných 15 rokov a poukazuje na ekosystém pod tlakom. Videli sme, ako koralová pokrývka osciluje medzi rekordne nízkymi a rekordne vysokými hodnotami v relatívne krátkom čase, pričom predtým boli takéto výkyvy mierne.“ 

„Koralový porast sa v súčasnosti v každom regióne nachádza blízko dlhodobého priemeru. Hoci je Veľká koralová bariéra po globálnom masívnom vyblednutí koralov v relatívne lepšom stave ako mnohé iné koralové útesy na svete, jej dopady boli vážne.“   

Zo 124 skúmaných koralových útesov 77 zaznamenalo 10 – 30 % pokrytie tvrdými koralmi, 33 útesov 30 – 50 % a iba dva mali pokrytie viac ako 75 %. Dva útesy mali pokrytie menej ako 10 %. 

Potápač zapojený do prieskumu útesu (AIMS LTMP)
Potápač zapojený do prieskumu útesu (AIMS LTMP)

Koralové útesy, v ktorých dominuje Acropora druhy patrili medzi tie, ktoré boli najviac postihnuté masívnym blednutím koralov a dvoma cyklónmi, hovorí Emslie.

„Už sme v minulosti hovorili, že tieto koraly rastú najrýchlejšie a sú prvé, ktoré odumierajú, pretože sú náchylné na tepelný stres, cyklóny a sú obľúbenou potravou hviezdic druhu Tŕňová koruna, a tohtoročné výsledky to ilustrujú.“

Zamorenie hviezdicami druhu Crown-of-Thin je stále na úrovni ohniska na niekoľkých útesoch v južnej časti Veľkej Británie vrátane ostrova Tern (AIMS LTMP).
Zamorenie hviezdicami druhu Crown-of-Thin je stále na úrovni ohniska na niekoľkých útesoch v južnej časti Veľkej Británie vrátane ostrova Tern (AIMS LTMP).

„Toto je tiež prvýkrát, čo sme zaznamenali výrazný vplyv bielenia v južnom regióne, čo viedlo k najväčšiemu ročnému poklesu od začiatku monitorovania.“ 

Zatiaľ najväčšia stopa

Minuloročné masové vyblednutie, ktoré bolo súčasťou globálnej udalosti, ktorá sa začala na severnej pologuli v roku 2023, bolo piatym na GBR od roku 2016 a malo doteraz najväčšiu ekologickú stopu s vysokým až extrémnym vyblednutím vo všetkých troch regiónoch. 

Na niekoľkých útesoch v severnej časti Veľkej Británie bolo zaznamenané menšie vyblednutie, ako napríklad táto kolónia Acropora na útese Lagoon Reef (AIMS LTMP).
Na niekoľkých útesoch v severnej časti Veľkej Británie bolo zaznamenané menšie vyblednutie, ako napríklad táto kolónia Acropora na útese Lagoon Reef (AIMS LTMP).

„Tento rok zažili útesy západnej Austrálie aj najhorší tepelný stres v histórii,“ komentovala generálna riaditeľka AIMS, profesorka Selina Steadová. „Je to prvýkrát, čo sme videli, že jediná udalosť vyblednutia postihla takmer všetky koralové útesy v Austrálii.“ 

Takéto udalosti sa stávajú čoraz intenzívnejšími a častejšími, povedala, o čom svedčia aj tie z rokov 2024 a 2025, čo je druhýkrát za desaťročie, čo útes zažil masívne vyblednutie v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch. 

„Tieto výsledky poskytujú silný dôkaz o tom, že otepľovanie oceánov spôsobené zmenou klímy má naďalej značný a rýchly vplyv na spoločenstvá koralov na útesoch.“

Terénny výskum (AIMS LTMP)
Terénny výskum na Veľkom bariérovom útese (AIMS LTMP)

„Budúcnosť svetových koralových útesov závisí od výrazného zníženia emisií skleníkových plynov, riadenia lokálnych a regionálnych tlakov a vývoja prístupov, ktoré pomôžu útesom prispôsobiť sa dôsledkom klimatických zmien a iných tlakov a zotaviť sa z nich.“ 

AIMS 2025 Dlhodobý monitorovací program kvantifikuje trendy v stave spoločenstiev koralov v oblasti GBR a najnovšie ročný súhrn uvádza výsledky prieskumov útesov od augusta 2024 do mája 2025 a hodnotí vplyv masívneho blednutia koralových útesov v roku 2024.

