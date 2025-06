Určené na potápanie na ostrovoch Vitu

PIERRE CONSTANT navštívi na dlhoročnej lodi FeBrina sopečný ostrovný reťazec v Papue-Novej Guinei, aby si užil mimoriadne nedotknuté potápanie. Fotografie urobil on.

S Alanom som sa prvýkrát stretol pred 35 rokmi v exotickom bare hotela Kavieng v Kaviengu v Novom Írsku a pri pár drinkoch sme sa živo porozprávali.

Dnes nastupujem na loď, ktorej je majiteľom a kapitánom, FeBrinaMá takmer 68 rokov a vo svojej farebnej marlínovej košeli vyzeral, akoby zdvojnásobil svoj obvod! Pamätá si ma ako Francúza, ktorý založil potápačské centrum v Manuse na odľahlých Admirality Islands na ďalekom severozápade krajiny. To bolo pred štvrťstoročím.

FeBrina vo Walindi

Deväťdňová potápačská plavba začína vo Walindi v zálive Kimbe v provincii Západná Nová Británia a smeruje na ostrov Vitu (aka Ostrovy Witu) v Bismarckovom mori. Pasažieri sú kozmopolitná zmes štyroch Austrálčanov, troch Američanov, bývalého holandského námorníka a mňa.

Posádku z PNG tvoria inžinier Francis, hlavná kuchárka a inštruktorka potápania Josie s jej tromi asistentmi, potápačskými sprievodcami Lucasom, Michaelom a Freddym; a palubný robotník Vincent, ktorý celý deň dôkladne umýva palubu hadicou!

Postavený v Austrálii v roku 1973, FeBrina Je dlhá 25 metrov a má sedem kajút s kapacitou až 10 cestujúcich. Austrálsky kapitán Alan Raabe ju kúpil v roku 1990.

Kapitán Alan Raabe

Potápačská stanica

Salónik na palube

Naplánovaných je sedem dní potápania so 4-5 ponormi denne – tri ponory ráno, jeden popoludní a jeden nočný ponor. Cestujúci prilietajú z Port Moresby so spoločnosťou Air Niugini, ktorej letový poriadok sa za posledných pár mesiacov zmenil najmenej trikrát.

Prvú noc trávim ukotvený v doku vo Walindi. Motor sa s revom rozbehne o 5:6.30 a ja vyskočím z postele na prvý ponor o XNUMX:XNUMX. Nitrox je k dispozícii ako balíček pre všetky ponory.

Sopečné ostrovy Vitu, predtým nazývané Francúzske ostrovy, sa rozprestierajú na ploche 96 km² a ležia severozápadne od zálivu Kimbe. Štyri veľké ostrovy sú Garove (Veľký Vitu), Unea, Mundua (Ningau) a Nareoa (Naragé).

Tento posledný ostrov je pozostatkom erupcie, ku ktorej došlo okolo roku 1892 a ktorá vytvorila 100 metrov vysokú vlnu cunami, ktorá zničila všetkých okrem dvoch ľudí žijúcich na neďalekom Ningau.

Zo všetkých ostrovov Papuy-Novej Guiney je Nová Británia najvulkanickejším ostrovom. S dĺžkou 520 km a šírkou 146 km je najväčším ostrovom v Bismarckovom súostroví. Jeho reťaze 27 sopiek sa tiahnu pozdĺž celej jeho dĺžky, ale prevažne pozdĺž severného pobrežia (okolo Rabaulu) na východe a pozdĺž polostrova Willaumez (okolo Kimbe) na západe.

Domorodí obyvatelia Novej Británie sa delia na dve hlavné skupiny: Papuánci, ktorí tam žijú už desaťtisíce rokov, a Austronézania, ktorí prišli pred 3,000 50 rokmi. Na ostrove sa hovorí najmenej XNUMX rôznymi jazykmi.

Inglis Reef

Inžinier František

Prvý ponor je pri podmorskej hore v zálive Kimbe. Viditeľnosť je skvelá a rybí život v poriadku, ale blednutie koralov je veľmi zreteľné pri vysokej teplote vody viac ako 31 °C. Vrchol útesu v hĺbke 11 m klesá do hĺbky 28 m a viac.

Bielená sasanka, Inglis Shoal

Vidíme malého žraloka bieloprsého, húfy elegantných jednorožcov (Naso hexacanthus), Vlaming jednorožce (Naso vlamingii), bodlok, kanica koralová a kanica čierna (Macolor niger), s veľkými oranžovými špongiami v tvare uší, ktoré dodávajú scenérii nádych žiarivých farieb. Biele sasanky s ružovými sasankami druhu skunk (Amfiprión perideraion) sú rozkošné.

Joelle's Reef, pomenovaný po Alanovej dcére, je ďalšia podmorská hora s čistou vodou a žiadnym prúdom.

Vlaming unicornfish, Joelle's Reef

Malá húf jackov očných (Caranx sexfasciatus) vznášajú sa na vrchole útesu. Kanica barramundská (Cromileptes altivelis), bodlok žltomaskovej (Acanthurius dussumeri), niektoré netopiere Teira (Platax teira), oblak pyramídových motýľov (Hemitaurichthys polylepis) a niekoľko veľkých kaníc koralových s vysokými plutvami (Plectropomus oligacanthus) sú dnešnými hlavnými bodmi.

Veľká oranžová špongia a potápač, útes Anne Sophie

Dúhoví bežci na útese Anne Sophie

Po treťom ponore na útese Anne-Sophie's Reef odchádzame v polovici popoludnia smerom na ostrovy Vitu. Plavba po otvorenom mori by mala trvať sedem hodín.

Dokonalý kužeľ sopky Mount Wangore sa týči vo výške 1,155 XNUMX m na pravej strane v teplom slnečnom svetle. Hneď ako obídeme mys Hollmann, severný cíp polostrova Willaumez, more sa rozbúri. Večera je nepokojná záležitosť a niektorí hostia rýchlo zmiznú do svojich kajut.

1.155 m vysoký vrch Wangore

FeBrina Zakotvíme v chránenej zátoke južne od ostrova Garove a všetci si konečne užívame dobrý spánok. Garove, alebo Veľký Vitu, je najväčší z ostrovov Vitu a je pozoruhodný svojou vnútornou kalderou. Tá je na južnej strane prerušená, čo umožňuje morskej vode zaplaviť kráter, ktorý má pravdepodobne priemer 3 km.

Po nemeckej okupácii pred prvou svetovou vojnou získala ostrovy Vitu obchodná skupina Burns Philp na plantáže. Počas druhej svetovej vojny ich okupovali Japonci. V roku 1 bola vo vnútri veľkej kaldery Vitu založená katolícka misia.

Idem sa potápať

Skoro ráno je obloha zatiahnutá a trochu prší. Naše prvé dva ponory sú pri útese Vitu, pri západnom pobreží Garove. Ponor pri pomerne tmavej stene odhalí len málo rýb okrem húfu modrých a žltých strelcov (Caesio teres) strieľajúc priamo hore pozdĺž steny.

Ranný ponor na útese Vitu Reef

Koralimorfia, útes Vitu

Škola modrých a žltých strelcov, útes Vitu

Natrafil som na niekoľko oranžových-plutva sasanka s bielymi chvostmi (Amphiprion chrysopterus). Plávanie okolo mysu oživuje húf polnočných kaníc (Macolor macularis), jack modroplutvý, kanic červený, niektorí jack obrovský (Caranx ignobilis) a oblak pyramídových motýľov (Hemitaurichthys polylepis).

Slnko konečne vychádza, keď sa loď pohybuje na východ do prístavu Vitu, kde zakotví. Popoludňajší ponor je naplánovaný na čiernom sopečnom piesku.

Záliv Wirey

Potápanie v bahne, Wirey Bay

Potápanie v bahne mi umožňuje vidieť cisársku krevetu (Periclimenes Imperator) pri práci na morskej uhorke (Holothuria scabra). Z diery trčí zvedavý modrý úhor (Rhinomuraena quaesita) vyzerá spokojne s makro zámermi tohto fotografa.

Cisárske krevety na morskej uhorke sandfish, Wirey Bay

Úhor modrý, Wirey Bay

Sasanka ostnatolíca, Wirey Bay

Pekné vázy s koralmi (Turbinaria peltata) hostia zbierku mladých šťucháňov modrolínajých (Lutjanus Kašmíra). Vertikálne valcové špongie sú pôsobivé a koralimorfariáni upúta moju pozornosť. Veľká raja sa agresívne zahrabáva do piesku, dvíha oblak sivého bahna a keď sa priblížim, zbesilo uteká.

Potápač opúšťajúci vodu, prístav Vitu

Pobrežie Wirey Bay

Nočný ponor v zálive Wirey Bay nie je ničím výnimočným, ale nachádzam tam veľa krabov pustovníkov, plachú raju modroškvrnitú a dlhorohú rybu (Lactoria cornuta) priťahované svetlom mojej baterky pre makro záber. Vláčikovitá lastúra (Strombus vomer) sa kĺže v bahne pod loďou a komicky si ma prezerá svojimi pohyblivými očami.

Mladé pehavé kozy pozorované pri nočnom ponore vo Wirey Bay

Dlhorohá krava, Wirey Bay

Vomer conch, Wirey Bay

Ostrov Ningau je súčasťou súostrovia Mundua na severozápade. Alan plánuje ponoriť sa na Goru's Arches, izolovanom pobrežnom útese, ale ostrovania otvorene požadujú poplatok milión. kinas (261,000 XNUMX libier) na používanie stránky! Šialenstvo.

Nakoniec nám Josie oznámi, že sa máme potápať pri Dicky's Knob západne od útesu Vitu. Ryby sú tam hojné: húf oceánskych spúšťovcov (Canthidermis maculata), húfy strelcov, jack modroplutvý a obrovský, jack čierny (Caranx lugubris) občas a tuniak obyčajný (Gymnosarda jednofarebná).

Modrí a žltí strelci v Dickyho Knobe

Obrovský zdvihák

Jack modroplutvý

Okolo podmorskej hory ma prekvapí húf dúhových kvapiek. Gorgónie a červený bičíkovec vyzerajú dobre a kupola je pokrytá sasankami s niekoľkými guľovitými špicatými hubkami (Oceanapia sp).

Skoro ráno sa potápam pri útese Ningau v kanáli, kde fúka silný severný prúd. V hĺbke 28 m zrazu narazím na štyri vynikajúce plachetnicovité rybky (Symphorichthys spilurus), jeden z mojich obľúbených druhov.

Kanica plachetníková, útes Ningau

Keď sa otočím proti prúdu, z ničoho nič sa na mňa zjaví sivý útesový žralok. Podarí sa mi ho správne zachytiť, čo je šťastie, pretože to bude moje jediné stretnutie so žralokom počas plavby.

Žralok sivý útesový vo vzdialenosti 25 m, útes Ningau

FeBrina Počas obeda sa presúva do 200 metrov hlbokého kanála kaldery Garove a kotví za malým ostrovom Peel. Vegetácia je bujná a zelená, s pandanmi a kokosovými palmami.

Tvorba oblakov pri ostrove Garove

Delfíny spinner pri východe slnka, ostrov Garove

Katolícky kostol sa na polostrove vyčnievajúcom na západ žiari bielou farbou pod poludňajším slnkom. Niekoľko mladých dievčat a detí prichádza vymieňať si ovocie a zeleninu vo svojich kanoe s výložníkmi a ako obety nesie aj ružové kvety frangipáni.

Deti prichádzajú vymieňať si ovocie a zeleninu vo svojom kanoe na ostrove Garove.

Kanoe zospodu

Peel Island

Popoludňajší ponor do bahna na sopečnom bahnitej dne má priemernú hĺbku 15 m a nájdete pri ňom staré pne stromov, ktoré spadli na breh, a množstvo sudových hubiek, buď zaobleného tvaru, alebo vysokých a vretenovitých.

Ostrov Peel, vo vnútri krátera ostrova Garove

Pne stromov v modrej, ostrov Peel

Trionova risbecia nudibranchs, ostrov Peel

Stretávame pár Tryonových risbecií nahožábrych (Risbecia tryoni), krémovej farby s tmavomodrými škvrnami a bielou aurou a modrým opaskom. Existujú aj Phyllidia coelestis a pustulosa, čierna s bielymi pupienkami a zhlukmi sedmokráskového koralu (Alveopora gigas) tvoriace nápadné kopce blízko pobrežia.

Ustrice cikcakové a koraly Porites, ostrov Peel

sedmokráska koralová

Žlté špongie v kráteri

Závesy zo žltooranžových špongií stoja vzpriamene pod malým útesom, čo je dobré miesto na ambientné zábery, keď cez ne presvitajú slnečné lúče.

Podlhovastá valcová špongia

Pri ďalšom ponore objavujem hrdzavý vrak starej rybárskej lode, zaoblený mozgový kopček... Euphyllia parancora koral a vzácna biela morská uhorka s drobnými hrotmi a čiernymi škvrnami krúžiacimi v bielej svätožiare, akú som nikdy predtým nevidel.

Vrak rybárskeho člna

Kvetinový koralový kopec, ostrov Peel

Východná strana ostrova Garove má to, čo považujem za najlepšie útesy na ostrovoch Vitu, a pravdepodobne sú to Alanove najlepšie strážené tajomstvá. Potom si ma premeriava pohľadom a pýta sa: „Ako si sa cítil pri tom ponore?“

Lama Shoal

Za mysom Watuwabuna a pri pobreží rovnomenného kotviska na tomto útese takmer nevidno žiadny prúd. Je tesne po východe slnka a my skúmame stenu s baterkami.

Mám problém s podvodným fotoaparátom. Objektív so zoomom a dokonca aj uzávierka sa bez varovania zaseknú a neviem, ako problém vyriešiť. Späť v kabíne sa zdá, že fotoaparát funguje, ale potom sa to stane znova.

Zvažujem nastriekanie WD40 do okienka s tlačidlom na kryte a ako mávnutím čarovného prútika... otázka je vyriešené. Pri ďalšom ponore pokračujem v streľbe bez problémov – s húfom netopierov Teira (Platax teira), elegantné jednorožce, dúhové bežce, húf čiernych šťucháčov, oblaky oceánskych štiavcov, očný jack, šťucháč chvostonohý (Lutjanus gibbus) a kanica koralová.

Netopierka teira v plytčine Lama Shoal

Koralový kanica

Bigeaky jack

Dokonca sa tam nachádza aj veľká húf barakúd čiernoplutvých (Sphyraena qenie) víriace sa do modrej – je to raj pre fotografov.

Barakuda čiernoplutvá, húf lam

Kanica čierna

Žltoplutvý cisár

Mapový puffer

Barneyho útes

Koral Dendronephthya, Barneyho útes

Nasledujúce ráno je to identický scenár s niekoľkými ponormi na tomto štvorcovom útese ďalej na sever od Lama Shoal, so stenami zo všetkých strán, až do hĺbky 45 m na piesku.

Húfy jacku očného, ​​kanica červeného (Lutjanus bohar), miešanie čiernych a polnočných kaníc a skupina bubeníkov dlhoplutvých (Kyphosus vaigensis) sú viditeľné na okraji zrázu.

Červený kanic

Škola bubeníkov s dlhými plutvami

Veľká oranžová špongia na stene v Barney's Reef

Na vrchole útesu, pás diagonálnych sladkých pyskovitých (Plectorhinchus lineatus) dávaj na mňa pozor, keď sa nenápadne približujem. Úchvatný Kunieho chromodoris (Chromodoris kuniei) a krab orangutan (Oncinopus sp) v bublinkovom korale dokončite moje fotografie nádherne zachytené – naozaj vynikajúci ponor!

Diagonálne sladké pery

Kunieho chromodoris

Krab orangutan v bublinovom korale, Barneyho útes

Sasanka a špongie, Barneyho útes

Mimické chirurgické ryby

Potápačský týždeň sa blíži ku koncu, keď sa kapitán Alan v polovici popoludnia rozhodne vrátiť do zálivu Kimbe. Nasledujúci deň budeme mať posledné ponory. O 9:XNUMX. FeBrina kotví v chránenej zátoke na severovýchodnom pobreží polostrova Willaumez.

Zobudím sa o 5.15:XNUMX a skontrolujem si fľašu a výstroj na potápačskej stanici. Vonku je tma a mrholí. Okolo lode lieta kŕdeľ malých vtákov, ktoré pripomínajú búrlivé burešťavky. Veselý Lucas mi hovorí, že dnes ráno sa potápame pri vraku japonského lietadla.

Potápačský sprievodca Lucas

Japonská nula

Potápači na vraku japonskej lode Zero

Z konca

Pohľad spredu s podperou

V chránenej zátoke na úpätí hory Wangore sa nachádza ikonické lietadlo, ktoré v roku 2000 objavili miestni rybári, a leží na prchavom lôžku hnedého bahna v hĺbke 15 – 17 m.

Japonská stíhačka Zero, vyrobená v auguste 1942, bola súčasťou leteckej skupiny 204, ktorá opustila Rabaul 27. decembra 1943, keď sa americká 1. divízia námornej pechoty vyloďovala na myse Gloucester na juhozápadnom cípe Novej Británie.

Kvôli technickému problému pristál pilot Tomi Haru Honda v plytkej vode neďaleko polostrova Willaumez. Zero síce nemá žiadne označenie, ale zostalo neporušené.

Trup lietadla obaľujú sivé špongie ako rubáš. Jeden z listov vrtule, vzpriamený, nesie nápadné červené špongie s tromi zhlukmi bublinových koralov na svojej základni.

Vrtuľa lode Zero s červenými špongiami a bublinovým koralom

Freddie ukazuje na guľomet vľavo krídlo

Za otvoreným kokpitom sa usadila nápadná biela sasanka spolu s ružovou sasankou druhu skunk. Freddie ukazuje na guľomet na konci ľavého krídla. krídlo ako namaľované sladké pery (Diagrama pictum) zakrádať sa, zvedavý na návštevníkov daného dňa.

záver

Deň Deco – Pierre v kráteri sopky Mt Garbuna

Samica papagája Eclectus v lese na vrchu Garbuna

Dva zobákorožce Blythove

Globálne otepľovanie a zvýšené teploty vody ovplyvnili uzavretý záliv Kimbe viac ako ostrovy Vitu, ktoré sú otvorené do Bismarckovho mora, a niektoré tvrdé koraly boli výrazne ovplyvnené.

To však neplatí pre všetky druhy a mäkké, bičíkovité a červené bičíkovité koraly zostávajú rovnako úchvatné ako vždy. Ak teploty časom klesnú a podmienky sa vrátia do normálu, koraly sa budú môcť zregenerovať – dúfajme, že sa im podarí zregenerovať.

Pierre Constant je autorom knihy Coffee-table book z roku 1998. Manus, Admirality Islands – Stratený svet Titanov (PNG) a beží Životná skúsenosť CalaoKontaktujte ho na adrese calaolife@yahoo.com. Zistite viac o lodi FeBrina.

