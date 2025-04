Platiť rybárom za vypustenie žralokov – je tu háčik

Stimulácia rybárskych komunít, aby vypúšťali žraloky a raje náhodne chytené do ich sietí, môže byť pozitívnym krokom na ochranu, ale tento prístup môže mať nezamýšľané následky, vysvetľuje HOLLIE BOOTHOVÁ z Oxfordskej univerzity.

Žraloky a raje patria medzi najohrozenejšie druhy na svete, a to najmä kvôli nadmerný. Niekedy sú cieľom ich plutiev a mäsa, ale častejšie sa chytajú ako vedľajší úlovok do sietí zameraných na lov iných rýb. Pokles týchto oceánskych predátorov môže narušiť potravinové siete, poškodiť príjmy z cestovného ruchu a zhoršiť klimatické zmeny podkopávaním odolnosti oceánskych ekosystémov.

Zastavenie nadmerného rybolovu žralokov a rají je však ťažké, pretože sociálna dynamika okolo toho je komplexné. Mnohé ohrozené druhy sa lovia v maloobjemových, zmiešaných druhoch rybolovu v tropických pobrežných oblastiach, kde sú domácnosti závislé od rýb, ktoré lovia – vrátane ohrozených žralokov a rají – kvôli potrave a príjmu.

Posledných päť rokov som skúmal, ako podporiť morský život a ľudí, ktorí sa spoliehajú na chytanie rýb. Som súčasťou globálneho tímu interdisciplinárnych výskumníkov, ktorí sa zameriavajú na ochranu žralokov a rají v maloobjemovom rybolove v Indonézii.

Spolupráca medzi výskumníkmi a rybármi je kľúčovou súčasťou každého úspešného programu ochrany prírody (© Francesca Page)

Naše Nová štúdia, práve uverejnené v Veda Zálohynavrhuje, že platenie rybárov za vypúšťanie ohrozených druhov môže podnietiť ochranárske správanie a podporiť dobré životné podmienky rybárov.

Takéto platby však môžu mať aj neúmyselné dôsledky, ktoré by mohli podkopať ciele ochrany, takže je skutočne dôležité starostlivo navrhnúť stimuly a dôsledne hodnotiť iniciatívy, keď napredujú.

Dar od Boha

Hoci žraloky a raje nie sú nevyhnutne terčom drobných rybárov, často sa lovia ohrozené druhy, ako sú žraloky klinovité a žraloky kladivohlavé.

Milióny kriticky ohrozených žralokov, ako je tento, sú každoročne zabité tým, že sa zapletú do neselektívnych rybárskych sietí (© Francesca Page)

V našej 2020 štúdie, nám rybári často hovorili, že klinovité a kladivohlavé sú „len vedľajší úlovok“. Ďalšie vyšetrovanie však odhalilo, že rybári sa naďalej zdráhajú znížiť úlovky týchto druhov, pretože by to urobili stratiť jedlo a príjem.

„Prináša to viac peňazí, aj keď to nie je cieľ,“ povedal nám jeden rybár. "Je obživu“ (dar od Boha). „Ak to vrátim do oceánu, je to tak mubazir“ (márnotratné a Boh bude nespokojný).

Keď sme to vedeli, skúmali sme rôzne pozitívne a negatívne stimuly, ktoré by mohli motivovať rybárov zmeniť svoje správanie. Zistili sme, že podmienené platby v hotovosti, ktoré odškodňujú rybárov za bezpečné vypustenie klinovitých rýb a kladivárov späť do mora, by mohli byť nákladovo efektívnym spôsobom zachovať tieto druhy bez poškodenia živobytia rybárov.

Inšpirovaný našimi výsledkami som spolupracoval so študentmi a spolupracovníkmi na založení malej miestnej charitatívnej organizácie, aby sme naše zistenia uplatnili v praxi – Kebersamaan Untuk Lautan (indonézska fráza znamená „spolu pre oceán“).

Dohodli sme sa, že odškodníme rybárov hotovostnými platbami – zvyčajne 2 – 7 USD (1.50 – 5 GBP) za rybu – ak predložia videá bezpečného vypustenia klinovitých rýb a kladivárov.

Testovanie stimulu

Stimuly však môžu zmeniť správanie rybolovu nepredvídateľným spôsobom. Rybári môžu napríklad zvýšiť svoje úlovky, aby dostali viac platieb na úkor cieľov ochrany. Platby by mohli skončiť aj ľuďom, ktorí by aj tak znížili úlovky, alebo by mohli uvoľniť rozpočtové obmedzenia umožňujúce rybárom kúpiť si viac sietí.

Aby sme zistili, či a ako ochranárske platby fungovali v praxi, vykonali sme a kontrolovaný experiment, náhodne rozdelili 87 plavidiel z Acehu a West Nusa Tenggara v Indonézii do dvoch skupín.

Malé rybárske plavidlá v prístave, Aceh, Indonézia (© Francesca Page)

Jednej skupine bola ponúknutá kompenzácia za živé vysielanie, zatiaľ čo druhej nie. Zhromaždili sme údaje o nahlásených živých vypusteniach a zachovaných úlovkoch klinovitých a kladivohlavých a o úrovni spokojnosti rybárov s programom a životom vo všeobecnosti. Potom sme obe skupiny porovnali.

Odkedy sme v máji 2022 spustili program pay-to-release, bolo bezpečne vypustených viac ako 1,200 klinovitých rýb a kladivárov. Všetci zúčastnení rybári a ich rodiny sa cítili spokojní.

"Peniaze na kompenzáciu používame na pokrytie našich každodenných potrieb. Dúfame, že program bude pokračovať aj v budúcnosti," povedala manželka jedného zúčastneného rybára.

Projekt KUL spája ochranu a blaho komunity tým, že povzbudzuje rybárov, aby vypúšťali kriticky ohrozené žraloky a raje (© Francesca Page)

Vykreslenie zápletky

Avšak, naše experimentálne údaje z prvých 16 mesiacov programu (máj 2022 – júl 2023) odhalil dejový zvrat. Aj keď kompenzácia stimulovala vypúšťanie živých zvierat, výsledky naznačujú, že niektorí rybári zámerne zvýšili svoje úlovky, aby získali viac platieb.

Môj tím a ja sme boli spočiatku znepokojení výsledkom. Bez prísneho kontrolovaného experimentu by sme však tieto nezamýšľané dôsledky nikdy nezistili.

Na základe našich výsledkov sme zrevidovali kompenzačné ceny a obmedzili, koľko kompenzovaných uvoľnení si môže každé plavidlo za týždeň nárokovať. Skúšame aj nový systém výmeny výstroja, v rámci ktorého rybári vymieňajú svoje siete za pasce na ryby, ktoré majú oveľa nižšie miery vedľajších úlovkov. Predbežné údaje naznačujú, že tieto zmeny zvýšili účinnosť programu.

Rusdi, miestny rybár KUL, sa ponorí, aby skontroloval jednu z nových pascí na ryby (© Francesca Page)

Náš tím v Oxforde úzko spolupracuje s ďalšími miestnymi výskumníkmi a ochranárskymi organizáciami, aby im pomohol navrhnúť a posúdiť ich vlastné miestne vhodné stimulačné programy.

Ďalšia nedávna štúdia od ochranárskej charity Thresher Shark Indonézia ukazuje, že jeho program alternatívnej obživy znížil úlovky ohrozených žralokov viac než 90%.

Spolupráca Hollie Booth s rybármi v Indonézii s cieľom znížiť vedľajšie úlovky žralokov – film Liama ​​Webba

Pozitívne stimuly sú dôležitým nástrojom na riešenie krízy biodiverzity spravodlivým spôsobom. Je nespravodlivé a nespravodlivé očakávať od malých používateľov zdrojov v rozvojových krajinách, že väčšinu nákladov na ochranu budú znášať, najmä keď bohatší a mocnejší používatelia oceánov – ako sú komerčné spoločnosti vyrábajúce morské plody – spôsobujú negatívnym vplyvom nadmerného rybolovu pri dosahovaní obrovských ziskov.

Ochranné stimuly však musia byť dobre navrhnuté a dôkladne vyhodnotené, aby sa zabezpečilo, že podnietia správne opatrenia a prinesú zamýšľané výsledky.

Acehský rybár (© Francesca Page)

Hollie Booth je výskumným pracovníkom v oblasti vedy o ochrane prírody University of Oxford. Tento článok je znovu publikovaný z Konverzácie pod licenciou Creative Commons. Čítať Originálne článok.

