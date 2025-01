Muck-diving v Pemuterane

ARNE HODALIC je veľmi skúsený potápač, ale makro potešenie z potápania s príživkami na severozápade Bali v Indonézii bolo pre neho niečo úplne nové. Všetko je to o radosti zo zbierania, hovorí tento nový konvertita, ktorý fotografoval

Začalo to ako väčšina zlých nápadov: pri káve a nezáväznom rozhovore. Po rokoch objavovania koralových útesov po celom svete som si myslel, že som už videl všetko.

„Nie je to o oslnivých farbách alebo rozľahlých útesoch; je to vlastne dosť znepokojujúce,“ hovorili moji noví známi. Zaujalo ma to.

Pemuteran na severozápade Bali

Rýchly posun o mesiac a ja som bol na ceste na severozápad Bali s prebaleným kufrom kamerového vybavenia, pripravený zistiť, o čom je ten rozruch.

Na prvý pohľad sa zdá, že muck-diving odstraňuje pôvab tradičných potápačských lokalít a nahrádza ho javiskom pre zvláštnosti. Predstavte si morské dno tmavého sopečného piesku, bahnitého bahna a, áno, príležitostne hrdzavé plechovky alebo dve. Nie sú to práve tie pohľadnice. Napriek tomu je toto nenápadné pozadie domovom niektorých z najfascinujúcejších tvorov oceánu.

Z diaľky: najprv si musíte vybrať sľubné miesto

Pojem „muck-diving“ zaviedol v 1980. rokoch minulého storočia potápač Bob Halstead a juhovýchodná Ázia sa odvtedy stala jeho srdcom. Pre fotografov je to ako objavovanie trhu so starožitnosťami – každý ponor sľubuje vzácne, nezvyčajné nálezy.

Tieto degradované prostredia uľahčujú rozpoznanie tvorov, ktoré buď nežijú na koralových útesoch, alebo ich tam možno nájsť oveľa ťažšie. Bez rozľahlých koralových štruktúr na zakrytie sú viditeľnejšie a ich každodenné životy sa dajú ľahšie pozorovať a fotografovať.

Vysypané vozidlo sa oplatí preskúmať a zistiť, čo na ňom žije

Hoci sa muck-diving nemusí na prvý pohľad páčiť každého, má oddaných fanúšikov medzi potápačmi a podvodnými fotografmi, ktorí si chcú oddýchnuť od obvyklých podozrivých. Toto je šanca ponoriť sa do sveta, ktorý je úplne iný – a plný skutočne špeciálnych tvorov.

Keď sa chvíľa môjho prvého potápania približovala, potápanie v tom, čo znelo ako niečí zabudnutý dvor, sa začalo zdať ako strašný nápad. Keď som prvýkrát zostúpil na mútne dno, nebol som ohromený. Morské dno vyzeralo pusto – len bahno, piesok a sem-tam plastový pohár.

Toto naozaj nie je širokouhlé územie – musíte sa priblížiť

Ale potom, ako som sa vznášal a čakal, sa scéna začala meniť. Malý pohyb sem, záblesk farby tam a zrazu 'vrakovisko' ožilo.

S pomocou môjho sprievodcu Rafiho, ktorý mal zrejme šiesty zmysel na rozpoznanie neviditeľného, ​​to bolo: žaba ryba zamrznutá ako nevrlý sused splývajúca s pozadím, prízračná ryba napodobňujúca unášaný list, chobotnice miznúce v bahne s neskutočnou ľahkosťou.

Žabka

To je ich doména a byť v nej hosťom je pokorujúce aj vzrušujúce. Nie je to okázalé, ale je to svojím spôsobom vzrušujúce.

A keďže sa muck-diving zvyčajne vykonáva v plytkých, teplých vodách, nepretekáte s dekompresnými limitmi ani spotrebou vzduchu. Tieto ponory majú voľnosť, ktorá vám umožňuje plne sa sústrediť na pozorovanie a fotografovanie.

Trpezlivosť je vaša najväčšia hodnota. Čím dlhšie sa zdržíte, tým viac ožíva morské dno. Nahé konáre sa plazia ako drobné farebné drahokamy. Kraby a krevety sa usilovne túlia, stavajú si domy a zháňajú potravu.

A potom sú tu hlavné akty: bobbití červy s mimozemskými čeľusťami a chobotnice s modrými prsteňmi, ktorých krása skrýva smrteľné tajomstvo.

Sieťovaný goniobranchus nudibranch

Porcelánový krab

Koralové pruhované krevety

Sezónni návštevníci zvyšujú vzrušenie. Dračie morské mory sa unášajú po piesku ako bytosti z folklóru. Mimické chobotnice predvádzajú vystúpenia a menia sa na iné zvieratá s takmer komediálnym načasovaním. A lietajúci gardisti so svojimi krídlo-Ako plutvy elegantne sa kĺzať, akoby sa vás odvážilo nedívať sa. Toto nie sú len tak fotografie- príležitosti; sú to príbehy, ktoré si so sebou nesiete ešte dlho po ponore.

Klaun sasanka

Krab dekoratér, ktorý sa skutočne vybral do mesta

Kráva dlhorohá

Je to druh potápania, ktorý vás zmení. Presúva vašu pozornosť na malé, jemné a zvláštne. Je to nácvik trpezlivosti, kde sa odmeny dostanú k tým, ktorí si nájdu čas, aby sa pozorne pozreli. Vraciate sa a pýtate sa, koľkokrát ste prehliadli niečo výnimočné, pretože to nebolo hlasné ani zjavné.

Tu dole sú to tiché veci, ktoré zanechajú najväčší dojem – ak ste ochotní venovať pozornosť a možno trochu prižmúriť oči.

5 NAJLEPŠÍCH MIEST NA MUCK-DIVE NA SEVERNOM BALI

1. MUCK BAY

Kto by nemiloval dobrý muck-dive? Muck Bay ponúka iný pohľad ako bežné koralové útesy, ale nenechajte sa zmiasť. Prekypuje životom – a aký je to skutočne mimozemský život!

HĹBKA: 2-12m

OBČASNÉ OBYVATEĽSTVO: Nahosemenné konáre, lietajúce strážce, krevety, kraby, úhory, morské koníky, sépie

ŠPECIÁLNI HOSTIA: Žabie ryby, napodobňujú chobotnice, ozdobené ghost pipefish

Ozdobený duch pipefish

2. SECRET BAY

Preskúmanie Secret Bay v Gilimanuk je jedinečný zážitok. Plytký záliv ponúka to najlepšie potápanie, čo je živý kontrast k útesom Menjagan alebo Pemuteran Reefs. Veľmi obľúbená potápačská lokalita za súmraku pre podvodných fotografov a milovníkov makra, známa malými mimozemskými potvorkami a červom bobbitom.

HĹBKA: 2-12m

OBČASNÉ OBYVATEĽSTVO: Hadí úhory, olivové morské hady, žaby, nahosemenné vetvičky, krevety, diabolské ryby, ghost pipefish

ŠPECIÁLNI HOSTIA: Bobbit červy, pruhované morské hady, dračice, napodobňujúce chobotnice, lietajúci strážcovia

Halgerda batangas nudibranch

3. PURI JATI

Ďalšia vynikajúca lokalita na potápanie s bohatou škálou morských živočíchov a rôznych druhov chobotnice, skvelé pre makro zábery. Dno sa skladá z čierneho sopečného piesku, vďaka čomu je ideálnym pozadím pre vysoko kontrastné zábery zblízka. Pretože ide o plytkú potápačskú lokalitu, zvyčajne ju využívame čo najlepšie a potápame sa dlhšie.

HĹBKA: 2-18m

OBYVATEĽSTVO: napodobňujú chobotnice, krevety harlekýny, hadie úhory, škorpióny Ambon, dračice, hviezdy

ŠPECIÁLNI HOSTIA: žabka chlpatá, chobotnice modrokrúžkové, chobotnice kokosové, nahosemenné vetvičky oviec Shaun

Útesová jašterica

4. MATAHARI

Matahari je novoobjavená makro potápačská lokalita v Pemuteran Bay. To, čo ho odlišuje, je to, že je to jediná potápačská lokalita neďaleko pobrežia Pemuteran, kde sa nachádza nádherné napodobňovanie chobotnice. Ak budete mať špeciálne šťastie, môžete dokonca zahliadnuť dugong alebo dva!

HĹBKA: 4-20m

OBYVATEĽSTVO: napodobňujú chobotnice, záhradné úhory, ružové kostrové krevety

ŠPECIÁLNI HOSTIA: Dugongovia, lúče bodavé modroškvrnné

Pár sasankových kreviet

5. NUDI PLÁŽ

Nudi Beach je skvelým miestom na makro potápanie. Jeho biely piesočnatý svah s roztrúsenými koralovými škvrnami je domovom mnohých nahých vetví, vrátane niektorých vzácnych nálezov, ktoré sa objavia takmer pri každom ponore.

HĹBKA: 5-25m

OBYVATEĽSTVO: Množstvo nahosemenných konárov!

ŠPECIÁLNI HOSTIA: Morské mory, ghost pipefish, tancujúce krevety, morské koníky, raje bodkované

Krokodíl ploskohlavý

Easy Divers Bali Easy Divers Bali je základným kameňom potápania na severozápade Bali od roku 1998. Ako PADI 5* Eco Dive-Centre a Gold Green Plutvy členom, spája udržateľnosť so špičkovými službami. Potápačské skupiny sú malé, takže sa vždy cítite dobre postarané. Tím pozná svoje podnikanie, vybavenie je vo vynikajúcom stave a ide im predovšetkým o bezpečnosť. Môžete preskúmať skvelé miesta na bahno alebo sa vydať na ostrov Menjangan za zvislými koralovými stenami v jedinom národnom parku na Bali. Či už ste v potápaní nováčik, alebo máte za sebou množstvo ponorov, tím hovorí, že zaistí, že čas strávený v Pemuterane využijete naplno.

