Stačí si pribaliť šnorchel na tieto výlety na palube

at 10: 14 am

Cestovná kancelária Dive Worldwide sa spája s výletmi na palube a do letovísk pre potápačov, ale niekedy je šnorchlovanie všetko, čo sa vyžaduje – potápači, ktorí sa chcú stretnúť s veľkými zvieratami, ale nemajú dovolené s nimi komunikovať napríklad na potápaní, alebo jednoducho nie. potápačov, ktorí túžia po dlhodobejších zážitkoch na mori.

Potápanie po celom svete, ktorá ponúka viac ako 200 destinácií po celom svete, hlási „rastúci trend medzi svojimi zákazníkmi“ pre trasy špecifické pre šnorchlovanie, keďže na rok 2025 uvádza dve takéto dovolenky, v Indonézii a na Maldivách.

„Od ikonických zvierat, ako sú žraloky veľrybí a manty až po živé koralové útesy, veľká časť mágie v našich oceánoch sa odohráva na plytčine a tieto úžasné zážitky sú teraz dostupné pre šnorchlistov aj pre potápačov,“ hovorí manažér značky prevádzkovateľa Phil North.

Dobrodružstvo pri šnorchlovaní v koralovom trojuholníku je týždeň v indonézskom Koralovom mori na 27 m Bugis – v ktorom sa vyspí iba osem hostí a má osem členov posádky.

Drevená loď postavená v roku 2022 bola navrhnutá tak, aby mala minimálny dopad na životné prostredie, na palube sa nepoužíval žiadny plast na jedno použitie a poháňala syntetické palivo vyrobené z plastového odpadu.

Od mája do septembra navštevuje Komodo a od novembra do konca marca prechádza do epicentra biodiverzity Raja Ampat. Výlety so šnorchlovaním začínajú v marci a stoja od 3,495 XNUMX £ na osobu za ubytovanie na sedem nocí a jednu noc v Jakarte (všetky dve spoločné), transfery a spiatočné lety z Veľkej Británie.

Podívanú na manty si môžete vychutnať pri šnorchlovaní

Záchranné plavby na Maldivy pri šnorchlovaní sa venujú stretnutiam buď s rajami alebo žralokmi veľrybími a prebiehajú v spolupráci s Manta Trust a Maldives Whale Shark Program s príležitosťami zapojiť sa do projektov občianskej vedy a zažiť miestnu kultúru.

Sedem nocí na palube (dve zdieľajú kajutu) vrátane aktivít a sprievodcov, transferov a spiatočných letov z Veľkej Británie stojí od 2,545 2 GBP za osobu. Odlety sú 2. februára, 23. marca, 18. marca, 4. augusta, 21. októbra a XNUMX. decembra.

