Flores, brána do Komodo

Draci, manty, vzácne stvorenia a pozostatky hobitov čakajú na potápača, ktorý navštívi Národný park Komodo, magickú rezerváciu, ktorá však musí prekonať aj svoje výzvy. PIERRE CONSTANT poskytuje svoj prehľad slovom a obrazom

Indonézske súostrovie leží na križovatke troch veľkých tektonických platní: indoaustrálskej, euroázijskej a tichomorskej. Ostrovy Malé Sundy sú súčasťou západného oblúka Banda, medzi Jávou a ostrovmi Banda, ktorého pôvod je treťohorný vulkanický.

Ostrov Flores je súčasťou tohto vnútorného oblúka mladých sopečných ostrovov, ktorý zahŕňa zo západu na východ Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo a Rinca, potom pokračuje na Solor, Pantar, Alor, Kambing a Wetar.

Počiatočný vulkanizmus, ktorý vytvoril Flores, bol podmorský. Počas obdobia stredného miocénu sa pieskovec a vápenec uložili pod vodou v panvách, ktoré obklopujú sopečnú chrbticu Flores.

Na ostrove bolo objavených šestnásť fosílnych nálezísk s obrovskými korytnačkami a 900,000 XNUMX rokov starým trpasličím slonom. Stegodon sondaari. Medzi fosílie stavovcov patrí varan komodský (Varanus komodoensis), krokodíl a slon Stegodon floresensis. Táto vysoko endemická fauna bola zničená veľkou erupciou.

V roku 2003 Theodore Verhoeven objavil kamenné artefakty a kosti Flo, 25-ročnej ženy s výškou niečo vyše 1 m spred 18,000 XNUMX rokov. Predstavovala nový druh, Homo floresensis, známy ako Hobit Man, o ktorom si jej druh myslel, že obýva jaskyňu, kde ju našli, už 100,000 XNUMX rokov.

Skull of Flo, pôvodná hobitia žena

Na lokalite sa našli aj fosílie 47 jednotlivých stegodonov. Mláďatá tohto druhu by boli primárnym zdrojom potravy Homo floresensis.

V roku 2014 boli na Flores objavené ďalšie, oveľa staršie ľudské pozostatky, bližšie k pozostatkom nášho predka Homo erectus a prišiel z Afriky asi pred miliónom rokov. Postupom času evolučný proces viedol k ostrovnému trpaslíkovi.

Červený čln

Elektronická inžinierka talianskeho pôvodu Cinzia Mariolini sa stala oddanou potápačkou v roku 1990. Ako inštruktorka potápania v Austrálii a na Maldivách nakoniec začala riadiť potápačské operácie a kúpila 75 % Potápačské centrum Flores v 2015.

Cinzia prevádzkuje jednodňové výlety z Labuan Bajo, západného cípu Flores, na ostrovy národného parku Komodo na tradičnom indonézskom drevenom kapal kayu.

pomenovaný Mutiara Permata or Žiarivá perla „Červená loď“, ako je tiež známa, je 21 m dlhá, 3.6 m široká a má šesťvalcový dieselový motor Mitsubishi s výkonom 180 k. Má sedemčlennú posádku a kapacitu 13 potápačov.

Luk Červeného člna

Prístav Labuan Bajo pri východe slnka

Národný park Komodo má rozlohu 2,200 26 kmXNUMX a zahŕňa pobrežnú časť západného Flores, tri väčšie ostrovy Komodo, Rinca a Padar, ako aj XNUMX menších ostrovov a okolité vody úžiny Sape.

Bol vytvorený v roku 1980 pôvodne na ochranu najväčšieho jaštera na svete, varana komodského (Varanus komodoensis) a UNESCO ho vyhlásilo za svetové dedičstvo, neskôr za rezerváciu Man & Biosphere Reserve.

Táto časť koralového trojuholníka obsahuje jednu z najbohatších morských biodiverzít na Zemi s 1,000 385 druhmi rýb, 70 tvrdými koralmi, 10 hubami, XNUMX delfínmi, siedmimi veľrybami, ako aj mantami, korytnačkami a dugongmi.

V parku bola identifikovaná populácia 1,200 obyvateľov útesových mant. Lov manty bol v Indonézii oficiálne zakázaný v roku 2014.

Cestovanie rezidentom manta v Cauldrone

Potápačský deň začína skoro. Potápači sa stretávajú v potápačskom centre Flores o 7:XNUMX. Päť minút chôdze po rušnej hlavnej ulici Labuan Bajo vedie do Pelabuhanu, mestského prístavu, ktorý má vzhľad veľmi aktívneho prístavu rybárskych a turistických lodí. V období sucha je Labuan Bajo prašné, hlučné miesto, kde teploty počas dňa rýchlo stúpajú.

Morský vánok prináša príjemnú úľavu počas 90-minútovej plavby na ostrovy, ktoré sú väčšinou neúrodné, žlté a sivé, s trávnatou savanou spálenou a vybielenou pod páliacim slnkom. Niet sa čomu čudovať, kde teploty cez deň dosahujú v priemere 40°C.

Darmin, 30-ročný indonézsky potápačský sprievodca, poskytuje na palube veľmi podrobnú inštruktáž o našej prvej lokalite, Siaba Besar, v severnej časti parku nad Rincou a Komodom.

Darmin, divemaster v potápačskom centre Flores

Ostrov Siaba Besar

Vo vode sú čiastočky, ale koralová záhrada je pôsobivá a bohatá na ryby. Vidíme húfy pruhovaných strelcov, veľkookých v červenej alebo striebornej farbe v závislosti od ich nálady, diagonálne sladké pysky (Plectothinchus lineatus), žltá maskovaná skalár (Pomacanthus xanthometopon), šesťpásoví anjeli a oblaky anthias.

Škola veľkookých a potápačov

Skrotiť zelené korytnačky

S potešením si všimnem bonanzu krotkých zelených korytnačiek, ktoré lenivo odpočívajú na stolových koraloch. Nezvyčajne jeden z nich nemal námietky proti môjmu priblíženiu pre detailný záber a portrét. Ďalší veľký jedinec driemal na morskom dne a meral dĺžku až 1.5 m.

Od prírody plachý, škola hrbatých jednorožcov (Naso bachycentron) stvorený na príjemné stretnutie. Vráskavca skalného (Novacullichthys taeniourous) bol v práci na koralových troskách.

Vynikajúci indický potápačský sprievodca Navneet, inštruktor na Andamanských ostrovoch, poskytol informácie o lokalite Mawan. Bola propagovaná ako čistiaca stanica pre manty, čo nás nútilo, ale nebolo vidieť žiadne lúče. "Minulú sobotu sme mali stretnutie so žralokom veľrybím!" žiaril nemecký hosť. Máš šťastie.

Prúd otravne išiel tam a späť. Nedialo sa toho veľa okrem krásnej paradajkovej sasanky (Amphiprion frenatus) vznášajúci sa nad svojou sasankou.

Paradajková sasanka

Obedová krabica na slnečnej terase v tieni plátna bola normou. Na popoludňajší ponor sme zamierili do Loh Buaya na severozápadnom pobreží Rinca, kde sa nachádza stanica strážcov národného parku Komodo. To by ponúklo šancu na blízke stretnutie s varanom komodským.

Vystúpili sme na drevenom pontóne a vybetónovaný chodník viedol k parkovej stanici, kde nás čakal ranger, ktorý nás previedol. V skorých popoludňajších hodinách bola horúčava veľká. Šesť veľkých varakov komodských pokojne driemalo v tieni kasární a pasívne očakávali svojich návštevníkov chladným pohľadom.

Sprievodca vyzbrojený dlhou drevenou palicou dohliadal na to, aby sme sa k jašterám nedostali príliš blízko. Nasledovala túra na vrchol kopca s panoramatickým výhľadom na záliv a okolité kopce a 45-minútová spiatočná prechádzka, na ktorej sme nestretli žiadneho draka. Perfektný nástražný pasca pre turistov.

Drak sa blíži k vodnej dierke v Loh Liang na ostrove Komodo

V roku 2005 som si užil autentické stretnutie na juhu Rinca. Loď zakotvila na opustenej pláži v Horseshoe Bay a zlaté neskoré popoludňajšie svetlo bolo báječné. Bolo to perfektné načasovanie na fotky jachty, takže som požiadal kapitána o povolenie ísť na pevninu.

"Nie bez člena posádky, kvôli bezpečnosti," varoval. Žiadny problém. Nebol som na pláži päť minút, keď sa z kríkov vzdialených asi 2.5 metrov vynoril 40-metrový varan komodský.

Sklonená hlava, pohybovala sa mačkovitou chôdzou, bifidový jazyk vystrčený dnu a von z ňufáka, aby ma slušne navoňal, sa priblížil a švihal svojimi mocnými rukami dopredu zľava doprava. Bol to fascinujúci, no zároveň hrôzostrašný pohľad.

Zrazu sa to zastavilo 20 m odo mňa, keď som to rámoval svojím teleobjektívom, jedným kolenom na zemi. S červeným diabolským okom na mňa chvíľu hľadel s hlavou nabok. Svet sa zastavil. Potom, ako keby bola jeho zvedavosť uspokojená, odišiel späť do kríkov.

Lokality severného Komodo

Mnoho potápačských lokalít je najvhodnejších pre začiatočníkov, s pokojnými vodami a malou akciou rýb. Potápanie v Komodo rozlišuje medzi „klesajúcim prílivom“, keď vody Tichého oceánu tečú na juh do Indického oceánu, a „stúpajúcim prílivom“, keď vody Indického oceánu prúdia na sever do Tichého oceánu.

Pri stúpajúcej jazde dochádza k výraznému poklesu teplôt vody o 2-3°C z obvyklých 28°C v dôsledku vzlínania južnej priekopy. Dalo by sa to zvládnuť aj bez neoprénu, ale väčšina ľudí aj tak nosí 3 mm a niektorí dokonca radi 5 mm!

Keďže sú týmto teplotám denne vystavení, divemasteri vždy nosia neoprénový oblek s kapucňou. Na potápanie na južných brehoch Komodo a Rinca je povinný 5mm neoprén.

Manty, ikonický vrchol Komodo, sú viditeľné v Mawan, Manta Point a Cauldron na východe a severe ostrova Komodo. Na tretí deň bolo v pláne potápať sa v severných lokalitách Komodo: „Je to to najlepšie, čo v Komode je, pokiaľ ide o aktivitu rýb,“ potvrdila Cinzia. Nebol by som sklamaný.

Na ostrove Mawan

Obrovské sladkosti, Mawan

Žraloky bieloplutvé ukrývajúce sa pod koralom, Pengah Kecil

Castle Rock je skalnatý výbežok vyčnievajúci z mora. Prúd sa tiahne zo západu na východ a videli sme, ako sa hejna žltoplutvého (Acanthurus xanthopterus), obrovský a veľkooký, žralok bieloplutvý a šedý útesový, netopier teirský, kanic červený a veľmi krotký pyskoun napoleonský. Na konci ponoru postúpil veľký lúč orla škvrnitého.

Výchova netopierov Teira, Castle Rock

Gravidný žralok belasý v Castle Rock

Kŕdeľ žralokov žltoplutvých

Modro škvrnitý bodliak na koralovej suti, krištáľová skala

Cauldron je priezračný kanál medzi Gili Lawa Laut a Gili Lawa Darat s iba miernym prúdom. Hosťujúca Katrina z Anglicka, pracujúca na výskumnom projekte pre Nadácia morskej megafauny, prišiel na palubu, aby pred ponorom porozprával o mantách.

Organizácia, ktorá začala v roku 2008 v Mozambiku s Drs Simon Pierce a Andrea Marshall, otvorila základňu v Nusa Lebongan na Bali v roku 2011 a neskôr sa zriadila v Labuan Bajo, kde Katrina ponúkala týždenné prednášky o najnovšom výskume.

Katrinin brífing o mantách

Počas ponoru sa ukázalo, že kooperatívnym modelom je mladá čierno-biela útesová manta, ktorá sa zaujíma o potápačov a niekoľkokrát nás obiehala nad bielym piesočnatým dnom.

Rezidentná manta čeliaca potápačom, Cauldron

Škola chňapala červeného (Lutjanus bohar) s veľkookým zdvihákom nad kotlíkom

Kotol sa zužuje do lievika a kanála nazývaného brokovnica, kde sa zbieral prúd. Pri vchode sa zhromažďujú školy červeno-čiernych kanic a veľkookých. Bezpečnostná zastávka bola vykonaná na druhej strane brokovnice, kde kolónia záhradných úhorov pokrývala pieskové dno.

Manty sú staré 5 miliónov rokov, ale ich predchodca elasmobranch je starý 415 miliónov rokov. Tieto spodné kŕmidlá sú tiež filtračné kŕmidlá s piatimi žiabrami a kosoštvorcový tvar je vyrobený pre rýchlosť.

Identifikačné značky a remoras pod útesovou mantou v Cauldrone

Boxfish modroškvrnný s potápačmi, Manta Point

Nie je ich viac Manta rod teraz – bol nahradený Mobulaa rozoznávajú sa dva odlišné druhy: pelagická manta obrovská (Mobula birostris) a domáca manta útesová (Mobula alfredi). Melanistické manty nie sú samostatným druhom, ale v Karibiku existuje možný tretí druh.

Počas obdobia párenia sa vždy objavia samice, za ktorými nasledujú menšie samce, ktoré ich prenasledujú. Samec sa zubami drží prsnej plutvy samice. Čelom k sebe ventrálne, kopulácia trvá od 30 sekúnd do dvoch minút.

Po 12-mesačnom tehotenstve sa mláďa manty pred narodením zabalí do samice ako kukuričný klas. Keď sa narodí, rozvinie sa a odhalí rozpätie krídel 2 m.

Manty majú najväčší mozog zo všetkých rýb a ich dĺžka života je 40-70 rokov. Jedia planktón, možno aj plasty, rolky zo sudov a môžu sa potápať do hĺbok 1,400 m, aby sa nakŕmili. Migrácia manty bola pozorovaná z Komodo na Bali.

Manty sú na Červenom zozname IUCN ako náchylné na vyhynutie a ich svetová populácia klesá, no v súčasnosti sú chránené v Indonézii, kde sa odhaduje, že ročne prinesú 15 miliónov turistických dolárov.

Diera v skale

Batu Bolong, „Diera v skale“

Ďalšou užitočnou potápačskou lokalitou je Batu Bolong alebo „Hole in the Rock“. Táto izolovaná skala sa nachádza severne od bodu Manta na severozápade ostrova Komodo a sotva sa vynára vodorovne, s nápadným oblúkom na vrchu.

Pod vodou je to čistý odpad. Pri klesajúcom prílive sa prúd divoko ženie zo severu na juh po oboch stranách skaly a potápači musia v chránenom území kľukatiť zo strany na stranu.

Napoleon a modroplutvý jack, Batu Bolong

Stolové a staghorn koraly v Batu Bolong

Zhromažďuje sa tam množstvo života rýb, od elegantných jednorožcov, jednorožcov Vlaminckových a modroplutvých až po obrovské sladkolisty (Plectorhinchus albovittatus), s korytnačkami jastrabnými, ktoré sa živia koralmi. Veľké stolové koraly v plytčine sú hostiteľmi oblakov anthias, sliepok, papagájov a pyskounov.

Vráskavec napoleonský je častým pozorovaním a občas vás prekvapí veľký morský had pruhovaný na love. Počas stúpajúceho prílivu, keď sa tok prúdu obráti, teploty klesnú z 28 °C na 25 °C.

Pásový morský had na love nad oranžovými koralmi, Batu Bolong

Severná Tatawa bola vítanou zmenou. Ostrov bol suchý, kopcovitý a hnedastý s bielymi vulkanickými útesmi a opustenými plážami s bielym pieskom.

Podvodná scenéria predstavovala farebný svah a koralovú záhradu so skalami a trámami pokrytými oranžovými a bielymi mäkkými koralmi, Dendronephthya fialová a Tubastrea zelené koraly a veľké hnedé rúrkové špongie.

Mäkké koraly, šesťpruhové skaláry a diagonálne sladké pysky na ostrove North Tatawa

Netopier oranžovo-lemovaný (Platax pinnatus) na čistiacej stanici Tatawa

Oranžové a biele mäkké koraly a modrá hviezda, Severná Tatawa

S množstvom útesových rýb, zvláštnym jastrabom pasúcim sa na útese a príležitosťami na širokouhlé fotografie proti slnku bolo stimulujúce prostredie očarujúce.

Úžas a mágia

Rovnako ako Galapágy, aj Komodo má meno zahalené do aury úžasu a mágie. Národný park Komodo (KNP) sa však môže stať obeťou slávy, ktorá môže nakoniec viesť k jeho pádu.

Čistejšie krevety na bublinkových koraloch

Pri mojich posledných ponoroch v Castle Rock a Crystal Rock na severe som bol šokovaný prítomnosťou 15 potápačských člnov na mieste, čo sa premietlo do davu potápačov pod vodou. Nie to, čo by ste definovali ako autentický nedotknutý zážitok.

Koncom 1990. rokov navštívilo národný park Komodo 30,000 36,000 ľudí. To vzrástlo na 2009 2015 v roku 95,410, do roku 2018 to bolo 176,000 XNUMX a v roku XNUMX XNUMX XNUMX, s obrovskými prognózami na nasledujúce roky.

Tradičná dedina Manggarai, Belaraghi

Deti z dediny Gelakoko

Situácia sa vymykala spod kontroly a niekoľko prevádzkovateľov potápania v Labuan Bajo, vrátane potápačského centra Flores, zvyšovalo svoj nesúhlas. Bolo vedenie KNP vzhľadom na vysoké poplatky vyberané od návštevníkov a potápačov dosť nezodpovedné?

Posúdenie výhľadu ochrany svetového dedičstva IUCN 2017 pre KNP odsúdilo nekalé a nezákonné rybárske praktiky a neregulované zvyšovanie počtu turistov. Vážne hrozby pochádzali aj od ľudskej populácie, pokiaľ ide o znečistenie a odpadky, a zápis do zoznamu svetového dedičstva KNP sa stal „významným problémom“.

Goby na hydroidnom stonke

Potápači relaxujú na hladine na konci ponoru

Rybári nerešpektovali zóny zákazu lovu a úlovky žralokov stúpali; Strážcovia parku účinne nepresadzovali ani sankcionovali previnilcov, výlety na potápačských člnoch exponenciálne stúpali – to všetko si vyžadovalo reguláciu prístupu lodí k potápačským lokalitám.

Aby sa zabránilo poškodeniu koralových útesov, bolo potrebné zaviesť kotviace zariadenia. Vyžadovalo sa zónovanie, v ktorom boli povolené alebo zakázané konkrétne činnosti.

Potom prišla pandémia Covid a do roku 2022 cestovný ruch klesol späť na približne 50,000 2023 ročne. V roku 300,488 park privítal 2019 2024 návštevníkov, čo je výrazný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Zatiaľ čo počet návštevníkov Labuan Bajo v rokoch XNUMX-XNUMX vzrástol štvornásobne, predpokladá sa, že tento rok dosiahnu milión.

Ostrovy Labuan Bajo

Predchádzajúca štúdia naznačila, že počet návštevníkov Komodo ročne by mal byť obmedzený na maximálne 219,000 XNUMX z dôvodu vplyvu veľkých davov na správanie varanov komodských. Úrady dlho hľadali spôsoby, ako obmedziť počet zvýšením poplatkov za park.

V dôsledku toho vedenie parku, BTNK, teraz plánuje jeho zatvorenie v určité dni v týždni, aby sa obnovil ekosystém a presmerovali turistov na iné atrakcie v regióne. Očakáva sa, že táto politika bude implementovaná od roku 2025. Obyvatelia ostrova Komodo sú proti plánu, pretože ich príjem a živobytie závisia od cestovného ruchu.

Denné vstupné na ostrov Padar je v súčasnosti 150,000 7.40 rupií (250,000 £) počas pracovných dní a 12.40 2024 rupií (400,000 £) cez víkendy. Pre ľudí idúcich na plavbu bol vstupný poplatok do KNP aktualizovaný v apríli 700,000 na 34.70 XNUMX rupií pre štátnych príslušníkov a XNUMX XNUMX rupií (XNUMX GBP) pre cudzincov.

Panoramatický výhľad, ostrov Padar

Muck-potápanie

Žiadny výlet na Flores by nebol úplný bez potápania v Maumere na východnej strane ostrova. Maumere bolo dramaticky zničené v roku 1992 zemetrasením o sile 6.8 s epicentrom vo Floreskom mori, po ktorom nasledovala ničivá vlna cunami, ktorá zabila 2500 XNUMX ľudí.

Chystáte sa potápať v Maumere

Signal gobies, Signigobius biocellatus

Kráterové jazerá Kelimutu, Moni, centrálny Flores

Koralové útesy utrpeli následné škody a hoci odvtedy došlo k určitej regenerácii, táto oblasť sa nemôže rovnať potápaniu v národnom parku Komodo.

Napriek tomu by sme mali zvážiť veľmi dobrú ponuku potápania. Mieša koralové sutiny a miesta sopečného piesku, jemného bahna a dokonca aj nánosy morskej trávy, ktoré okrem iných hostí aj morského koníka Flores.

Stretnutia nudibranch boli nádherné a zahŕňali druhy ako: Halgerda batangas, Cheilinodura inornata, Trinchesia yamasui s modrými cerata a oranžovými hrotmi, Glossodoris atromarginata, Glossodoris hikuerensis, Thuridilla lineolata, Thuridilla bayeri, Jorunna funebris, Ceratosoma sinuatum a niekoľko Phyllodesmium druhy vrátane P magnum.

Phyllodesmium magnum nudibranch

Glossodoris hikuerensis

Jorunna funebris nudibranch

Vrcholom všetkých pre mňa bola obrovská čeľusť Niamira alleni ex-Ceratosma sp nudibranch, veľmi zriedkavé pozorovanie a moje vôbec prvé! Perleťovo biela, je pokrytá gombíkmi a na chrbte má úžasný kríž s príveskami s perleťovo striebornými žiabrami ako kvet uprostred.

Ešte nápadnejšie bolo predĺženie prívesku podobné sonde, ktoré sa dvíhalo vysoko z vrcholu jeho hlavy, tiež pokryté gombíkmi. Úchvatné stvorenie, pri ktorom som dýchal, akoby som mal halucinogénne videnie...

Veľmi vzácny niamira alleni obrovský nudibranch

Prečo sú varany komodské také veľké? Komodo draci Gigantická veľkosť varana komodského sa vysvetľuje tým, že ide o „reliktnú populáciu“ veľkých varanidov, ktoré kedysi žili v Indonézii a Austrálii v období pleistocénu. Fosílie nájdené v Austrálii boli staré 3.8 milióna rokov. Pred 900,000 XNUMX rokmi na ostrove Flores sa varany komodské kŕmili trpasličími slonmi (Stegodon sondaari). Dnes sú ich potravou väčšinou timorské jelene, hoci jedia aj zdochliny, bezstavovce, vtáky a dokonca aj ryby. Kedysi sa predpokladalo, že ich jedovaté uhryznutie bolo spôsobené silnými baktériami v ústach, ale teraz sa ukazuje, že v dolnej čeľusti sú jedové žľazy, ktoré okrem iných vylučujú niekoľko toxických proteínov a antikoagulant. To vyvoláva zníženie krvného tlaku, svalovú paralýzu a stratu vedomia. Draci zabíjajú používaním svojich chrupov na spôsobenie šoku a traumy. Prekvapivo majú dobrú ústnu hygienu. Po nakŕmení strávia až 15 minút olizovaním pier a trením hlavy do listov. K páreniu dochádza medzi májom a augustom a vajíčka sa kladú v septembri. Muži bojujú o ženy. Draci môžu byť monogamní a vytvárajú „párové väzby“, čo je pre jašterice zriedkavé. Šesťdesiat percent vajíčok je uložených v hniezde megapoda oranžovonohého, 20 % pri zemi a 20 % v kopcovitých oblastiach. Znášajú znášky v priemere do 20 vajec, s inkubačnou dobou 7-8 mesiacov. Čerstvo vyliahnuté draky rozbijú vajíčko vaječným zubom. Pri narodení sú zraniteľné, merajú 46 cm a prvých pár rokov svojej existencie hľadajú útočisko na stromoch, aby sa vyhli predácii dospelými kanibalmi. Dozrieva drakovi trvá 8-9 rokov a môže sa dožiť až 30 rokov. Timorské jelene sú primárnou korisťou drakov Jeden úžasný úkaz bol pozorovaný v Chester Zoo v Anglicku v roku 2005. Samica v zajatí menom Flora, ktorá nebola v kontakte so samcom viac ako dva roky, mala znášku 11 vajec. Vyliahlo sa sedem a všetky boli samce. Vedci najskôr predpokladali, že Flora mohla mať uložené spermie z predchádzajúceho stretnutia so samcom, ale ukázalo sa, že to nie je správne. Bol to prvý príklad partenogenézy varanov komodských. Druhý prípad bol pozorovaný v Sedgwick County Zoo v Kansase v roku 2008, keď sa z dvoch neoplodnených vajíčok vyliahli samce. Táto reprodukčná adaptácia umožňuje samici v izolácii – to jest ostrovný výklenok – produkovať samčie potomstvo partenogenézou a páriť sa s nimi, aby sa zabezpečila pohlavne sa rozmnožujúca populácia mužských aj ženských potomkov. V rokoch 1974 až 2012 bolo hlásených 2008 útokov na ľudí. V roku XNUMX na skupinu piatich potápačov, ktorí uviazli na pláži ostrova Rinca, zaútočili varany komodské. O dva dni ich vyzdvihol indonézsky záchranný čln. Západ slnka v národnom parku Komodo pri pohľade z Labuan Bajo V roku 2009 bol sprievodca národným parkom umiestnený na Rincu prepadnutý a zbitý drakom, ktorý sa ukryl pod jeho stolom. V máji 2017 50-ročný singapurský turista, ktorý kráčal sám po ostrove Komodo napriek všetkým radám, prežil útok, ale pre vážne zranenú nohu. V roku 2015 bola klesajúca populácia drakov vyhodnotená na 3,014 1975 jedincov. Varan komodský vyhynul na ostrove Padar v roku 1980. Varan komodský, zraniteľný druh na zozname IUCN, je oficiálne chránený od roku XNUMX.

