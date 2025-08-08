Ponorenie sa do skrytého sveta jaskýň v Biaku

Potápač a prieskumník PIERRE CONSTANT, ako to už často býva, hľadá jaskynné lokality na ostrove Západná Papua, kde sa japonské sily počas druhej svetovej vojny hrabali v podzemných sieťach, ďaleko od vychodených ciest.
Hlavný ostrov súostrovia Biak leží v zálive Cenderawasih, neďaleko severného pobrežia indonézskej provincie Západná Papua. Zatiaľ čo 90 % pevninskej Papuy tvoria kresťania, 50 % obyvateľov Biaku tvoria moslimovia, hoci pôvodne boli animisti, pretože kultúra Biakov Numfor je melanézska.
Ostrov prvýkrát spozoroval portugalský moreplavec Jorge de Meneses v roku 1526 a španielsky moreplavec Álvaro de Saavedra sa okolo plavil o dva roky neskôr.
Počas druhej svetovej vojny bol Biak baštou japonskej cisárskej armády. Ku koncu vojny sa v jeho džungľových jaskyniach ukrývalo 11,000 95 vojakov japonskej cisárskej armády s množstvom munície a deviatimi ľahkými tankami typu XNUMX HaGo, ktorí čakali na americké sily generála McArthura.
Gua Jepang (Japonská jaskyňa), 5 km od mesta Biak, bola súčasťou systému, ktorý sa tiahol 3 km smerom k pláži Parai a poskytoval útočisko pre 3,000 XNUMX japonských vojakov. Po tom, čo však americké lietadlo zostrelila raketa odpálená odtiaľ, začali Američania miesto bombardovať a masakrovať ľudí vo vnútri.
Do konca bitky o Biak, ktorá trvala od vylodenia USA 27. mája do 17. augusta 1944, utrpeli USA 3,000 474 obetí a 6,100 mŕtvych, zatiaľ čo japonské sily mali 450 XNUMX mŕtvych a XNUMX zajatých. Ich veliteľ plukovník Kizume Naoyuki sa dopustil hara kiri.
Japonský záliv
Po dvojdňovej ceste z Francúzska cez Jakartu moje lietadlo pristáva v Biaku o 5.30:XNUMX ráno. Som unavený z časového posunu a budem sa musieť dva dni zotaviť.
Mieriem do Gua Jepang (Japonského zálivu) na motorke patriacej Jakeovi, Hotel Asana Biakrecepčná. Vybetónovaný chodník pokrytý zeleným machom vedie k schodisku, ktoré kľukato mizne pod zemou.
Vchod s klenutým oblúkom je dosť vlhký a pripomína katedrálu, zo stropu kvapká voda. Obrovská miestnosť odhaľuje východ napravo a ďalší gigantický naľavo. Všade ležia rozbité fľaše.
Objavujem zlatohnedú kosť zapustenú do dna jaskyne. Pôsobivá opona z viniča a koreňov sa tiahne po stene naľavo, ktorá ústi do veľkej prepadliny. Miesto je atmosférické.
Štíhle pandany s korunami dlhých ostnatých listov stoja vzpriamene uprostred prepadliny a dodávajú tomuto tajomnému prostrediu nádych Jurského parku. Na úpätí visiacich lianitých stromov sa nachádzajú staré hrdzavé japonské sudy.
Chodník sa kľukatí vnútrom diery a pomaly stúpa k vyvýšenine s výhľadom na jadro diery. Zrazu Jake ukáže na medenohnedého hada, dlhého asi 1 meter, ktorý nehybne odpočíva priamo predo mnou.Mangabasio!„,“ varuje a ustupuje o krok. „Jedovaté!“
Urobím pár záberov, kým sa had s úžasnou obratnosťou vyšplhá hore útesom. V skanzene sú vystavené guľomety, mínomety, granáty, bomby, rakety, zbierka japonských čutárov, prilieb, fliaš a dokonca aj staré terénne vozidlá a vrtuľa.
V Bosneku, mieste vylodenia amerických obojživelníkov 27. mája, je trhový deň. Stánky predávajú typické papuánske jedlá, ako sú arekové orechy, maniok, sladké zemiaky a ságové koláče, ako aj údené... chobotnice a korálky údených mušlí, čerstvých rýb, listov papáje, fazule a banánov.
Všetci celý deň žujú arekové orechy a keď sa prechádzam okolo ako cudzinec v cudzej krajine, vítajú ma s výrazným úsmevom na tvári: „Dobrý deň, pane!“ Bosnek je východiskovým bodom verejných lodí na neďaleké ostrovy Padaido, ktoré sú známe atraktívnymi lokalitami na potápanie.
Pozdĺž južného pobrežia sa tiahne 40 metrov vysoký vápencový hrebeň pokrytý džungľou, ktorý sa tiahne ako chrbtica až k Tanjung Barari, východnému mysu Biaku. Je to starý okrajový útes, ktorý sa vyvinul do krasového prostredia s jaskyňami a podzemnými riekami. Plánujem ho preskúmať v priebehu nasledujúcich dní.
Jaskyňa Opiaref
Stále unavený z časového posunu vstávam o 3:XNUMX. Neskôr sa ku mne na motorke objaví potápačský majster Yulius a mračí sa pri pohľade na moju kopu... taškySmerujeme do dediny Opiaref, za Bosnikom. Počul som o veľkej jaskyni s vodnými bazénmi, ihriskom pre školákov a očakávam nejaké potápanie v jaskyniach, hoci Julius nie je jaskynný potápač.
Aby sme boli politicky korektní, navštívime „veľkého pána“, ktorý nemá proti mojej návšteve žiadne námietky. Je zvedavý, či niečo objavím.
Za základnou školou vedie chodník k obrovskému otvoru vo vápencovom útese, dostatočne veľkému na tunel metra. Gua Serumi (jaskyňa Opiaref) vyzerá ako podzemná rieka. Za hromadou skál pri vchode sú vodné jazierka úžasne čisté. Toto je zásobáreň sladkej vody v dedine.
Na klzkom kameňi pokrytom netopierím guánom si oblečiem výstroj a skočím doň.
Prvá tôňa je hlboká 2-3 metre, ale nachádzam chodbu napravo pod skalou, ktorá sa ponára do úzkeho tunela. Prichádzajú ku mne ryby – sú bridlicovo sivé s dvojitým chrbtom. plutva, nepriehľadné kobaltovo modré oči a vyčnievajúca spodná čeľusť. Lúč pochodne priťahuje veľké, zvedavé krevety s dlhými modrými kliešťami.
Predieram sa k druhému bazénu. Hlavný tunel, vysoký 10 m, končí skalnou stenou, asi 60 m od vchodu. Keď preliezam cez skaly uprostred jaskyne, všimnem si, že hĺbka sa na druhej strane zväčšuje. Vpravo sa otvára ďalšia chodba, užšia a kľukatá.
Skalná stena stále predo mnou, všímam si ostrý kontrast medzi bielym vápencom a nápadne tmavohnedými sedimentárnymi horninami. Naľavo odo mňa sa otvára zvislá oválna úzka chodba, ktorá vedie do bočnej komory, podlhovastej a rovnobežnej s hlavným tunelom.
Dno je pokryté vysoko prchavým, jemným bahnom, ktoré... plutva-kop môže vyrušiť v sekunde. Vynikajúca viditeľnosť je výhodou. Gua Serumi je malá a má maximálnu hĺbku necelých 9 m.
Julius ma zoznámil so Salmonom, bradatým, veselým papuánskym farmárom. Tiež je potápač a pozná sladkovodné jazero neďaleko pláže Samares na severnom pobreží: „Poďme!“
Cesta sa chvíľu kľukatí a potom sa zmení na prašnú cestu vytesanú dažďami. Je to hornatá oblasť hustej džungle s veľkými stromami.
Nechávame auto za sebou a pokračujeme pešo do kopca, potom strmo z kopca ďalších 45 minút. Hrozivý zvuk motorových píl potvrdzuje, že v oblasti prebieha ťažba dreva, a utlmuje radostné výkriky kakadu sírovo-chochlatého, papagájov Eclectus a loriov čiernohlavých.
Pantai Samares je opustená pláž v Tichom oceáne. Chodník stúpa do džungle pomedzi veľké stromy s koreňovými oporami a palmy nipa. Na čistinke sa objaví jazero Opsnundi (Skákajúci muž), magické tyrkysové jazero s vodou. Doňho spadli veľké kmene, ale voda je priezračne čistá a je to vizuálne očarujúce jazero.
Moje hmatateľné pocity mi hovoria o diere uprostred, ale nebudem si istý, kým sa nevydám pod povrch.
Jaskyňa Air Biru
V dedine Anggraidi kontrolujeme jaskyňu Air Biru. Veľký otvor vyzerá ako obrovská papuľa s tesákmi – vypuklé, zaoblené stalaktity. Je to jazero s čistou vodou. Počas môjho 15-minútového ponoru si ma premeriava veľká ryba, ale nepodarilo sa mi nájsť žiadne vodítko.
Pri pohľade spod vody veľké stalaktity povzbudzujú ku kreativite fotografovanieNachádzam tmavosivú rybu so žltým okrajom. plutvy v rohu – je to ten istý druh ako v Opiarefe, hoci tento má 25 cm. Z tmy na svetlo sa vynorí úhor, len aby v okamihu zmizol.
Jazerá Snermus a Snermas
Asfaltová cesta spája mesto Biak s Koremom na severnom pobreží. Tri sladkovodné jazerá vytvárajú ilúziu prepadlín, ale ich jablkovozelená farba berie akúkoľvek nádej.
Jazerá Snermus a Snermas poskytujú miestne deti slušné bazény s plávajúcimi raftmi a polenami, ale pod vodou je viditeľnosť sotva 50 cm a maximálna hĺbka po bahno je 12 m. Sklamanie.
Pláž Korem, ležiaca v zálive v tvare U, bola miestom ničivej tsunami v roku 1996. Tanjung Saruri na severnom pobreží je mys s vyvýšenými koralovými terasami. Je to veľmi fotogenický šelf s kalužami vody pri odlive.
Ďalej na západ sa nachádza dedina Warsa a za ňou leží most, ktorý poskytuje vstupnú bránu na ostrov Supiori, ktorý je hornatejší ako Biak. Tam sa cesta rozdeľuje na sever a juh a vedie až do Korida.
Asi 45 minút južne od mosta sa nachádza zaujímavá jaskyňa Mankruro, ktorú využívali aj japonskí vojaci.
Jazero Opsnundi
S návalom odvahy sa vraciam do Opsnundi so všetkou svojou výbavou. Losos sa dobrovoľne hlási, že ponesie nádrž: „Žiadny problém, Papuánci sú silní chlapi!“. Mám toho dosť na to, aby som si ju niesol so sebou. batoh, ozubené koleso v zábere vrece a fotoaparát na dĺžku paže.
Napriek nedostatku slnečného svitu sa ponor ukázal byť vzrušujúcim zážitkom. V modrej vode žasnem nad spleťou kmeňov obalených machmi a visiacimi riasami a nad rybami, ktoré ešte nikdy nevideli potápača.
S maximálnou hĺbkou 13 m nachádzam aj malú vápencovú jaskyňu, ale keď dokončím 52-minútový ponor, trasiem sa zimou.
Simpsonova jaskyňa
Zaujímavé miesto leží v dedine Ruar, kde z jaskyne na útese vyteká potok. Strčím dovnútra nos a po 10 metroch postupu v podzemnom tuneli zisťujem, že voda vyviera do hlbokej zvislej jamy obklopenej ostrým vápencom.
Ponáram sa s baterkou a silným lanom pripevneným na skale nad dierou. V hĺbke 3.5 m je chodba rovná, ale čelím slepej uličke, cez ktorú sa nemám kam pretlačiť.
Simpson, ten „veľký pán“, si myslí, že by som rád videl nejaké japonské jaskyne v džungli za dedinou Ruar. Pochybovačne sa pozrie na moje žabky, ale upokojujúco povie: „Je to len 200 metrov!“
Ukazuje sa, že je to strmý túra do kopca, klzká cez džungľu a hodina tam a späť. Dostávame sa k zejúcej čeľusti jaskyne, na úpätí strmého zhluku balvanov, ale nie je tam cesta dnu v žabkách.
Nasledujúcu nedeľu ráno, oblečený v bielej košeli a čiernej kravate, je Simpsonovci pripravený do kostola. „Vrátim sa o hodinu,“ hovorí. Keď sa vráti – o päť a pol hodiny neskôr – tvrdo spím na stoličke na jeho balkóne.
Späť na mieste. Simpson rýchlo zrúbe pár štíhlych, rovných stromov a premení ich na rebrík, ktorý nám umožní prejsť vchodom do jaskyne.
Jaskyňa je obrovská, so skrytými komorami, stalaktitmi, šálmi (kalcitové kryštálové útvary), obrovskými stĺpmi a tenkými piliermi.
Podlaha je posiata rozbitými fľašami, hrdzavými plechovkami a hranatými plechovkami od sušienok. Len ťažko si viem predstaviť tie hrozné podmienky, v ktorých títo japonskí vojaci žili v tme ako potkany. Muselo to byť biedne a psychicky deprimujúce.
Niektoré zvyšky plynu maskovaťOkrúhle okuliare ležia na zemi pred vchodom. Toto miesto pomenoval som Simpsonova jaskyňa.
Lima Kamar
Na ľavej strane cesty, z kopca, sa nachádza skromný japonský pamätník so starým dreveným stĺpom s vytesanými nápismi v štýle kanji. Neďaleko sa nachádza Lima Kamar, podzemná jaskyňa s piatimi komorami. „Počas vojny to bývala japonská nemocnica,“ vysvetľuje Simpson.
Je to zhluk malých komôr prepojených úzkymi chodbami, s lekárničkami a prázdnymi fľaštičkami rozhádzanými v rohu. Táto potkania nora dodáva hrôzam minulej minulosti mrazivý rozmer.
Ostrov Owi
Jedného večera som sa stretol s Bupatim, Yusufom Melianusom Maryenom, ktorý bol viac ako 10 rokov politickým vodcom regentstva Biak. Bol to vrúcny a príjemný muž, ktorý ma srdečne vítal s tradičným keramickým tanierom s vyobrazením rajského vtáka Cenderawasih.
Vysvetlím podstatu mojej práce a Bupati ponúkne, že ma svojou loďou odvezie na ostrov Owi. Salmon tam odhalil existenciu jaskýň s „modrou vodou“.
Plavba po pokojnom mori trvá pol hodiny. Bielu piesočnatú pláž ostrova Owi lemujú kymácajúce sa kokosové palmy; dieťa pádluje na svojej vykopanej kanoe s výložníkom.
Katolícky kostol má na sebe tabuľu s nápisom Rarama bábätko: „Nemáte začo.“ Rituálne navštívime „veľkého muža“ Peta Demarasa, bielobradého chlapíka s červeným krúžkom šťavy z arekových orechov okolo brady.
Vyliezli sme na vrchol hrebeňa a na klzkom svahu sa nám otvorila nová jaskyňa. „Toto je Funfundei, čo znamená ‚Dobrý pocit‘... Počas vojny sem chodili americkí vojaci naberať vodu.“ Na ostrove bolo americké letisko.
Zapnem si čelovku a vkradnem sa dnu. Musím byť akrobatický v úzkych chodbách so stalaktitmi nad hlavou. Narazím na jazierko s čistou vodou a pomyslím si: Toto si určite pozriem! Čoskoro žasnem nad dvoma nádhernými podvodnými komorami so stalaktitmi, stalagmitmi, šatkami a slamkami (rúrkovité stalaktity).
Našiel som aj niekoľko fosílií. Je tam hrebeňovka s piatimi prstami, niekoľko mušlí a mušlí druhu Trochus turban. Maximálna hĺbka je 5.5 m a ponor trvá iba 20 minút, čo neumožňuje preskúmať žiadne ďalšie chodby. Jaskyňa Feelgood, ktorá vznikla nad vodou, bola neskôr zaplavená dažďovou vodou presakujúcou cez strechu.
Pred odchodom z ostrova si Salmon myslí, že by ma mali zaujímať aj nejaké vraky lietadiel. „Nie je to ďaleko!“ sľubuje. 25-minútová prechádzka cez kokosový háj do kríkov ostrova Owi vedie k zarastenej asfaltovej diaľnici – americkému letisku.
Chrbtom ruky si utieram pot z čela. „A čo vraky?“ pýtam sa, stále túžim po poriadnej veci.
„Lietadlá? Och... už sú preč!“