Predplatné časopisov
Odstráňte reklamy za 3 £ mesačne
Prihlásiť sa

Ponorenie sa do skrytého sveta jaskýň v Biaku

Sledujte nás na Google News
Prihláste sa na odber nášho týždenného spravodaja
Simpson s japonskými plynovými maskami, jaskyňa Ruar
„Bigman“ Simpson s japonskými plynovými maskami z 2. svetovej vojny, jaskyňa Ruar

Potápač a prieskumník PIERRE CONSTANT, ako to už často býva, hľadá jaskynné lokality na ostrove Západná Papua, kde sa japonské sily počas druhej svetovej vojny hrabali v podzemných sieťach, ďaleko od vychodených ciest.

Hlavný ostrov súostrovia Biak leží v zálive Cenderawasih, neďaleko severného pobrežia indonézskej provincie Západná Papua. Zatiaľ čo 90 % pevninskej Papuy tvoria kresťania, 50 % obyvateľov Biaku tvoria moslimovia, hoci pôvodne boli animisti, pretože kultúra Biakov Numfor je melanézska.

Ostrov prvýkrát spozoroval portugalský moreplavec Jorge de Meneses v roku 1526 a španielsky moreplavec Álvaro de Saavedra sa okolo plavil o dva roky neskôr. 

Počas druhej svetovej vojny bol Biak baštou japonskej cisárskej armády. Ku koncu vojny sa v jeho džungľových jaskyniach ukrývalo 11,000 95 vojakov japonskej cisárskej armády s množstvom munície a deviatimi ľahkými tankami typu XNUMX HaGo, ktorí čakali na americké sily generála McArthura. 

Gua Jepang (Japonská jaskyňa), 5 km od mesta Biak, bola súčasťou systému, ktorý sa tiahol 3 km smerom k pláži Parai a poskytoval útočisko pre 3,000 XNUMX japonských vojakov. Po tom, čo však americké lietadlo zostrelila raketa odpálená odtiaľ, začali Američania miesto bombardovať a masakrovať ľudí vo vnútri. 

Do konca bitky o Biak, ktorá trvala od vylodenia USA 27. mája do 17. augusta 1944, utrpeli USA 3,000 474 obetí a 6,100 mŕtvych, zatiaľ čo japonské sily mali 450 XNUMX mŕtvych a XNUMX zajatých. Ich veliteľ plukovník Kizume Naoyuki sa dopustil hara kiri.

Obsah
Obsah

Japonský záliv

Po dvojdňovej ceste z Francúzska cez Jakartu moje lietadlo pristáva v Biaku o 5.30:XNUMX ráno. Som unavený z časového posunu a budem sa musieť dva dni zotaviť. 

Mieriem do Gua Jepang (Japonského zálivu) na motorke patriacej Jakeovi, Hotel Asana Biakrecepčná. Vybetónovaný chodník pokrytý zeleným machom vedie k schodisku, ktoré kľukato mizne pod zemou. 

Prepadlina, Gua Jepang
Prepadlina v Gua Jepang
Gua Jepang (japonská jaskyňa)
Vchod do jaskyne cez oblúk

Vchod s klenutým oblúkom je dosť vlhký a pripomína katedrálu, zo stropu kvapká voda. Obrovská miestnosť odhaľuje východ napravo a ďalší gigantický naľavo. Všade ležia rozbité fľaše. 

Objavujem zlatohnedú kosť zapustenú do dna jaskyne. Pôsobivá opona z viniča a koreňov sa tiahne po stene naľavo, ktorá ústi do veľkej prepadliny. Miesto je atmosférické.

Štíhle pandany s korunami dlhých ostnatých listov stoja vzpriamene uprostred prepadliny a dodávajú tomuto tajomnému prostrediu nádych Jurského parku. Na úpätí visiacich lianitých stromov sa nachádzajú staré hrdzavé japonské sudy.

Chodník sa kľukatí vnútrom diery a pomaly stúpa k vyvýšenine s výhľadom na jadro diery. Zrazu Jake ukáže na medenohnedého hada, dlhého asi 1 meter, ktorý nehybne odpočíva priamo predo mnou.Mangabasio!„,“ varuje a ustupuje o krok. „Jedovaté!“ 

Jedovatý had „Wekanampo“, saurská džungľa
Jedovatý had Wekanampo

Urobím pár záberov, kým sa had s úžasnou obratnosťou vyšplhá hore útesom. V skanzene sú vystavené guľomety, mínomety, granáty, bomby, rakety, zbierka japonských čutárov, prilieb, fliaš a dokonca aj staré terénne vozidlá a vrtuľa.

Japonské mínomety a rakety z 2. svetovej vojny
Japonské mínomety a rakety z 2. svetovej vojny

V Bosneku, mieste vylodenia amerických obojživelníkov 27. mája, je trhový deň. Stánky predávajú typické papuánske jedlá, ako sú arekové orechy, maniok, sladké zemiaky a ságové koláče, ako aj údené... chobotnice a korálky údených mušlí, čerstvých rýb, listov papáje, fazule a banánov. 

Všetci celý deň žujú arekové orechy a keď sa prechádzam okolo ako cudzinec v cudzej krajine, vítajú ma s výrazným úsmevom na tvári: „Dobrý deň, pane!“ Bosnek je východiskovým bodom verejných lodí na neďaleké ostrovy Padaido, ktoré sú známe atraktívnymi lokalitami na potápanie. 

Kanoe s výložníkom, Bosnik
Kanoe s výložníkom v Bosniku

Pozdĺž južného pobrežia sa tiahne 40 metrov vysoký vápencový hrebeň pokrytý džungľou, ktorý sa tiahne ako chrbtica až k Tanjung Barari, východnému mysu Biaku. Je to starý okrajový útes, ktorý sa vyvinul do krasového prostredia s jaskyňami a podzemnými riekami. Plánujem ho preskúmať v priebehu nasledujúcich dní. 

Jaskyňa Opiaref

Stále unavený z časového posunu vstávam o 3:XNUMX. Neskôr sa ku mne na motorke objaví potápačský majster Yulius a mračí sa pri pohľade na moju kopu... taškySmerujeme do dediny Opiaref, za Bosnikom. Počul som o veľkej jaskyni s vodnými bazénmi, ihriskom pre školákov a očakávam nejaké potápanie v jaskyniach, hoci Julius nie je jaskynný potápač. 

Potápačský majster Yulius, fľaše a vybavenie
Divemaster Yulius prináša fľaše a vybavenie

Aby sme boli politicky korektní, navštívime „veľkého pána“, ktorý nemá proti mojej návšteve žiadne námietky. Je zvedavý, či niečo objavím. 

Za základnou školou vedie chodník k obrovskému otvoru vo vápencovom útese, dostatočne veľkému na tunel metra. Gua Serumi (jaskyňa Opiaref) vyzerá ako podzemná rieka. Za hromadou skál pri vchode sú vodné jazierka úžasne čisté. Toto je zásobáreň sladkej vody v dedine. 

Vstup do jaskyne Opiaref na potápanie
Vstup do jaskyne Opiaref na potápanie

Na klzkom kameňi pokrytom netopierím guánom si oblečiem výstroj a skočím doň. 

Prvá tôňa je hlboká 2-3 metre, ale nachádzam chodbu napravo pod skalou, ktorá sa ponára do úzkeho tunela. Prichádzajú ku mne ryby – sú bridlicovo sivé s dvojitým chrbtom. plutva, nepriehľadné kobaltovo modré oči a vyčnievajúca spodná čeľusť. Lúč pochodne priťahuje veľké, zvedavé krevety s dlhými modrými kliešťami.

Hlavný tunel, Gua Serumi (jaskyňa Opiaref)
Hlavný tunel v jaskyni Opiaref
Eleotridae, sladkovodné ryby, nad bahnitým dnom, Opiaref
Sladkovodný člen čeľade Eleotridae pláva nad bahnitým dnom v Opiarefe
Krevety z rieky Monkey River v Opiarefe
Kreveta opičia (Macrobrachium lar)

Predieram sa k druhému bazénu. Hlavný tunel, vysoký 10 m, končí skalnou stenou, asi 60 m od vchodu. Keď preliezam cez skaly uprostred jaskyne, všimnem si, že hĺbka sa na druhej strane zväčšuje. Vpravo sa otvára ďalšia chodba, užšia a kľukatá. 

Skalná stena stále predo mnou, všímam si ostrý kontrast medzi bielym vápencom a nápadne tmavohnedými sedimentárnymi horninami. Naľavo odo mňa sa otvára zvislá oválna úzka chodba, ktorá vedie do bočnej komory, podlhovastej a rovnobežnej s hlavným tunelom. 

Chodba vedúca do bočnej komory
Chodba vedúca do bočnej komory

Dno je pokryté vysoko prchavým, jemným bahnom, ktoré... plutva-kop môže vyrušiť v sekunde. Vynikajúca viditeľnosť je výhodou. Gua Serumi je malá a má maximálnu hĺbku necelých 9 m.

Potápač Chris sa vynára z úzkeho tunela do druhého bazéna v Opiarefe.
Potápač Chris sa vynára z úzkeho tunela do druhého bazéna v Opiarefe.

Julius ma zoznámil so Salmonom, bradatým, veselým papuánskym farmárom. Tiež je potápač a pozná sladkovodné jazero neďaleko pláže Samares na severnom pobreží: „Poďme!“ 

Cesta sa chvíľu kľukatí a potom sa zmení na prašnú cestu vytesanú dažďami. Je to hornatá oblasť hustej džungle s veľkými stromami. 

Nechávame auto za sebou a pokračujeme pešo do kopca, potom strmo z kopca ďalších 45 minút. Hrozivý zvuk motorových píl potvrdzuje, že v oblasti prebieha ťažba dreva, a utlmuje radostné výkriky kakadu sírovo-chochlatého, papagájov Eclectus a loriov čiernohlavých. 

Pantai Samares je opustená pláž v Tichom oceáne. Chodník stúpa do džungle pomedzi veľké stromy s koreňovými oporami a palmy nipa. Na čistinke sa objaví jazero Opsnundi (Skákajúci muž), magické tyrkysové jazero s vodou. Doňho spadli veľké kmene, ale voda je priezračne čistá a je to vizuálne očarujúce jazero. 

Tyrkysovo modré jazero Opsnundi v popoludňajšom slnku
Opsnundi, tyrkysové jazero v popoludňajšom slnku

Moje hmatateľné pocity mi hovoria o diere uprostred, ale nebudem si istý, kým sa nevydám pod povrch.

Jaskyňa Air Biru

Vstup do jaskyne Air Biru, Anggraidi
Vstup do jaskyne Air Biru, Anggraidi

V dedine Anggraidi kontrolujeme jaskyňu Air Biru. Veľký otvor vyzerá ako obrovská papuľa s tesákmi – vypuklé, zaoblené stalaktity. Je to jazero s čistou vodou. Počas môjho 15-minútového ponoru si ma premeriava veľká ryba, ale nepodarilo sa mi nájsť žiadne vodítko. 

Pri pohľade spod vody veľké stalaktity povzbudzujú ku kreativite fotografovanieNachádzam tmavosivú rybu so žltým okrajom. plutvy v rohu – je to ten istý druh ako v Opiarefe, hoci tento má 25 cm. Z tmy na svetlo sa vynorí úhor, len aby v okamihu zmizol.

Jazerá Snermus a Snermas

Asfaltová cesta spája mesto Biak s Koremom na severnom pobreží. Tri sladkovodné jazerá vytvárajú ilúziu prepadlín, ale ich jablkovozelená farba berie akúkoľvek nádej. 

Jazerá Snermus a Snermas poskytujú miestne deti slušné bazény s plávajúcimi raftmi a polenami, ale pod vodou je viditeľnosť sotva 50 cm a maximálna hĺbka po bahno je 12 m. Sklamanie. 

Pláž Korem, ležiaca v zálive v tvare U, bola miestom ničivej tsunami v roku 1996. Tanjung Saruri na severnom pobreží je mys s vyvýšenými koralovými terasami. Je to veľmi fotogenický šelf s kalužami vody pri odlive. 

Vyvýšené koralové terasy, severné pobrežie, Tanjung Saruri
Vyvýšené koralové terasy v Tanjung Saruri

Ďalej na západ sa nachádza dedina Warsa a za ňou leží most, ktorý poskytuje vstupnú bránu na ostrov Supiori, ktorý je hornatejší ako Biak. Tam sa cesta rozdeľuje na sever a juh a vedie až do Korida.

Asi 45 minút južne od mosta sa nachádza zaujímavá jaskyňa Mankruro, ktorú využívali aj japonskí vojaci. 

Jaskyňa Mankruro, ostrov Supiori
Jaskyňa Mankruro, ostrov Supiori

Jazero Opsnundi

S návalom odvahy sa vraciam do Opsnundi so všetkou svojou výbavou. Losos sa dobrovoľne hlási, že ponesie nádrž: „Žiadny problém, Papuánci sú silní chlapi!“. Mám toho dosť na to, aby som si ju niesol so sebou. batoh, ozubené koleso v zábere vrece a fotoaparát na dĺžku paže. 

Losos pred ponorom v jazere Opsnundi
Losos pred ponorom v jazere Opsnundi
Podvodné záznamy pri jazere Opsnundi
Podvodné záznamy v Opsnundi
Podvodný pohľad na jazero Opsnundi
Ryby v Opsnundi
Eleotris so zelenými očami v jazere Opsnundi
Eleotris alebo spáč so zelenými očami

Napriek nedostatku slnečného svitu sa ponor ukázal byť vzrušujúcim zážitkom. V modrej vode žasnem nad spleťou kmeňov obalených machmi a visiacimi riasami a nad rybami, ktoré ešte nikdy nevideli potápača.

S maximálnou hĺbkou 13 m nachádzam aj malú vápencovú jaskyňu, ale keď dokončím 52-minútový ponor, trasiem sa zimou. 

Simpsonova jaskyňa

Zaujímavé miesto leží v dedine Ruar, kde z jaskyne na útese vyteká potok. Strčím dovnútra nos a po 10 metroch postupu v podzemnom tuneli zisťujem, že voda vyviera do hlbokej zvislej jamy obklopenej ostrým vápencom. 

Ponáram sa s baterkou a silným lanom pripevneným na skale nad dierou. V hĺbke 3.5 m je chodba rovná, ale čelím slepej uličke, cez ktorú sa nemám kam pretlačiť. 

Simpson, ten „veľký pán“, si myslí, že by som rád videl nejaké japonské jaskyne v džungli za dedinou Ruar. Pochybovačne sa pozrie na moje žabky, ale upokojujúco povie: „Je to len 200 metrov!“

Ukazuje sa, že je to strmý túra do kopca, klzká cez džungľu a hodina tam a späť. Dostávame sa k zejúcej čeľusti jaskyne, na úpätí strmého zhluku balvanov, ale nie je tam cesta dnu v žabkách.

Nasledujúcu nedeľu ráno, oblečený v bielej košeli a čiernej kravate, je Simpsonovci pripravený do kostola. „Vrátim sa o hodinu,“ hovorí. Keď sa vráti – o päť a pol hodiny neskôr – tvrdo spím na stoličke na jeho balkóne. 

Späť na mieste. Simpson rýchlo zrúbe pár štíhlych, rovných stromov a premení ich na rebrík, ktorý nám umožní prejsť vchodom do jaskyne. 

Vstup do „Simpsonovej jaskyne“, džungľa Ruar
Simpson vstupuje do jaskyne v džungli Ruar pomocou rýchlo postaveného rebríka.
Nádherné stalaktity a stalagmity v Simpsonovej jaskyni
Nádherné stalaktity a stalagmity v Simpsonovej jaskyni

Jaskyňa je obrovská, so skrytými komorami, stalaktitmi, šálmi (kalcitové kryštálové útvary), obrovskými stĺpmi a tenkými piliermi. 

Podlaha je posiata rozbitými fľašami, hrdzavými plechovkami a hranatými plechovkami od sušienok. Len ťažko si viem predstaviť tie hrozné podmienky, v ktorých títo japonskí vojaci žili v tme ako potkany. Muselo to byť biedne a psychicky deprimujúce. 

Masívne stĺpy
Masívne stĺpy

Niektoré zvyšky plynu maskovaťOkrúhle okuliare ležia na zemi pred vchodom. Toto miesto pomenoval som Simpsonova jaskyňa.

Lima Kamar

Na ľavej strane cesty, z kopca, sa nachádza skromný japonský pamätník so starým dreveným stĺpom s vytesanými nápismi v štýle kanji. Neďaleko sa nachádza Lima Kamar, podzemná jaskyňa s piatimi komorami. „Počas vojny to bývala japonská nemocnica,“ vysvetľuje Simpson. 

Japonské pozostatky v jaskyni Lima Kamar, Ruar
Japonské pozostatky v jaskyni Lima Kamar, Ruar

Je to zhluk malých komôr prepojených úzkymi chodbami, s lekárničkami a prázdnymi fľaštičkami rozhádzanými v rohu. Táto potkania nora dodáva hrôzam minulej minulosti mrazivý rozmer.

Ostrov Owi

Jedného večera som sa stretol s Bupatim, Yusufom Melianusom Maryenom, ktorý bol viac ako 10 rokov politickým vodcom regentstva Biak. Bol to vrúcny a príjemný muž, ktorý ma srdečne vítal s tradičným keramickým tanierom s vyobrazením rajského vtáka Cenderawasih. 

Vysvetlím podstatu mojej práce a Bupati ponúkne, že ma svojou loďou odvezie na ostrov Owi. Salmon tam odhalil existenciu jaskýň s „modrou vodou“. 

BIA 4529 Vylodenie na ostrove Owi
Ponorenie sa do skrytého sveta jaskýň v Biaku 32

Plavba po pokojnom mori trvá pol hodiny. Bielu piesočnatú pláž ostrova Owi lemujú kymácajúce sa kokosové palmy; dieťa pádluje na svojej vykopanej kanoe s výložníkom. 

Dieťa v kanoe s výložníkom, ostrov Owi
Dieťa v kanoe s výložníkom, ostrov Owi

Katolícky kostol má na sebe tabuľu s nápisom Rarama bábätko: „Nemáte začo.“ Rituálne navštívime „veľkého muža“ Peta Demarasa, bielobradého chlapíka s červeným krúžkom šťavy z arekových orechov okolo brady. 

„Veľký muž“ Pete Demaras s prsteňom šťavy z arekových orechov na brade, ostrov Owi
Pete Demaras, „veľký muž“ z ostrova Owi

Vyliezli sme na vrchol hrebeňa a na klzkom svahu sa nám otvorila nová jaskyňa. „Toto je Funfundei, čo znamená ‚Dobrý pocit‘... Počas vojny sem chodili americkí vojaci naberať vodu.“ Na ostrove bolo americké letisko. 

Zapnem si čelovku a vkradnem sa dnu. Musím byť akrobatický v úzkych chodbách so stalaktitmi nad hlavou. Narazím na jazierko s čistou vodou a pomyslím si: Toto si určite pozriem! Čoskoro žasnem nad dvoma nádhernými podvodnými komorami so stalaktitmi, stalagmitmi, šatkami a slamkami (rúrkovité stalaktity). 

OWI 4 stalaktity v hlavnej komore jaskyne Feelgood Cave Owi Is
Stalaktity v hlavnej komore jaskyne Feelgood
Stalaktity a stalagmity v hĺbke Jaskyňa Feelgood Owi Is
Stalaktity a stalagmity v hĺbke jaskyne Feelgood
Fosília lastúry Trochus v jaskyni Feelgood
Fosília schránky Trochusa

Našiel som aj niekoľko fosílií. Je tam hrebeňovka s piatimi prstami, niekoľko mušlí a mušlí druhu Trochus turban. Maximálna hĺbka je 5.5 m a ponor trvá iba 20 minút, čo neumožňuje preskúmať žiadne ďalšie chodby. Jaskyňa Feelgood, ktorá vznikla nad vodou, bola neskôr zaplavená dažďovou vodou presakujúcou cez strechu.

Pred odchodom z ostrova si Salmon myslí, že by ma mali zaujímať aj nejaké vraky lietadiel. „Nie je to ďaleko!“ sľubuje. 25-minútová prechádzka cez kokosový háj do kríkov ostrova Owi vedie k zarastenej asfaltovej diaľnici – americkému letisku. 

Chrbtom ruky si utieram pot z čela. „A čo vraky?“ pýtam sa, stále túžim po poriadnej veci. 

„Lietadlá? Och... už sú preč!“

Pierre Constant www.calaolifestyle.com ďakuje divemasterom Yuliusovi Kapitarauovi z Kota Biak (neďaleko Pisar Ikan) (0852) 44 960 506, biakdivers.ulis@yahoo.co.id a Salmonovi (0823) 99 857 137 za všetku ich pomoc v Biaku.
Pierre Constant chce sa poďakovať divemasterom Yuliusovi Kapitarauovi z Kota Biak neďaleko Pisar Ikan (0852 44 960 506, biakdivers.ulis@yahoo.co.id) a Salmonovi (0823 99 857 137) za všetku ich pomoc v Biaku.

Tiež od Pierra na Divernet: POTÁPAŤ SA NA OSTROVOCH VITU, POTÁPANIE NA ĎALEKÝ ZÁPAD KUBYNORONHA: ATLANTICKÝ POTÁPAČSKÝ HOTSPOT,  POTÁPANIE LIFOU, fosílny atolFLORES, BRÁNA DO KOMODAPEKELNÉ ZVONY A ĎALŠIE ŠPECIÁLY JASKYŇA YUCATANVANUATU ZA COOLIDGE

Latest Epizóda podcastu od Scuba Diver Mag

ZOSTAŇME V KONTAKTE!

Získajte týždenný prehľad všetkých správ a článkov Divernet Potápačská maska
Nespamujeme! Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov pre viac informácií.
Predplatné
Upozornenie o
host

0 Komentáre
Väčšina hlasovala
Najnovšie najstaršie
Vložené spätné väzby
Zobraziť všetky komentáre
Nedávne komentáre
Lori L. Mattozzi: Hrdinstvo zraneného potápačského sprievodcu viedlo k odvolaniu
LPC: Aplikačné servery Deepblu prechádzajú do režimu offline
Eddie: Pred a po roku 2000: Ako sa zmenila bezpečnosť potápania
Tim: RECENZIA: Diving In The Darkness stanovuje nové štandardy pre dokumentárne filmy o potápaní
Tim: Najlepšie regulátory na potápanie v roku 2025
posledné správy
Potápači našli medzi 1700 vrakmi lodí španielsku súkromnú loď zo 4. storočia Potápači našli medzi 1700 vrakmi lodí španielsku súkromnú loď zo 4. storočia
Hľadači vrakov hľadajú jeden parník, nachádzajú druhý Hľadači vrakov hľadajú jeden parník, nachádzajú druhý
Hrdinstvo zraneného potápačského sprievodcu viedlo k odvolaniu Hrdinstvo zraneného potápačského sprievodcu viedlo k odvolaniu
Vrakový potápač Mazraani zomrel na atlantickej expedícii Vrakový potápač Mazraani zomrel na atlantickej expedícii 
35. britská rada schválila návrh zákona o oceáne 35. britská rada schválila návrh zákona o oceáne
Vrak lode chránený v Kente je „chýbajúcim článkom“ Vrak lode chránený v Kente je „chýbajúcim článkom“
Spojte sa s nami
Facebook X-twitter Instagram youtube Vlákna TIK tak
Darčekové odbery
Predplatné za 3 £/mesiac