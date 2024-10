Hlboký ponor s Kostasom Thoctaridesom

Čo je potrebné na nájdenie ponorky stratenej viac ako osem desaťročí? Vďaka starostlivému výskumu a vášni pre históriu Kostas Thoctarides nedávno oznámil jeho ôsmy objav ponorky, HMS tankista, ako bolo uvedené Divernet. Zdieľa niektoré zo svojich skúseností s podmorským prieskumom v rozhovore s ROSS J ROBERTSONOM, s ďalším výskumom Dr KONSTANTINOSA GIANNAKOSA

Každý kút každej miestnosti bol zaplnený vysokými, neusporiadanými hromadami kníh a police stonali pod čírou váhou nahromadených vedomostí. Steny zdobili námorné umelecké diela, prerušované príležitostnou mosadznou potápačskou prilbou alebo kompasom – tichými relikviami hlbín.

Vstúpiť do tohto apartmánu na predmestí Atén sa cítil ako prechod do iného sveta, posvätného priestoru, kde sa spájala história, objavovanie a more. Vzduch akoby šepkal záhadami oceánu.

Lovec vrakov Kostas Thoctarides

Môj hostiteľ ma privítal vľúdnym prikývnutím a ukázal na dlhý stôl, ktorý jasne slúžil ako centrum pre nespočetné stretnutia a hlboké diskusie. Jeho vrelé a ľahké správanie ma okamžite upokojilo a čoskoro sa náš rozhovor rozbehol.

Keď obratne vyberal knihy z políc alebo vyrábal opotrebované šanóny, aby podčiarkol nejakú pointu, bolo jasné: Bol som v prítomnosti niekoho, koho obrovským znalostiam konkurovala len jeho bezhraničná vášeň pre všetko námorné.

Nemalo to byť prekvapenie. Koniec koncov, hovoril som s Kostasom Thoctaridesom – legendou v medzinárodnej potápačskej komunite, ktorej meno rezonuje ako hĺbky, ktoré preskúmal.

Potápačský denník

Kostasov osobný denník ponorov si zaslúži byť chránený ako národný poklad. Od svojho prvého potápania v roku 1986 preskúmal nespočetné množstvo vrakov lodí, vrátane impozantného počtu ponoriek. Je pozoruhodné, že v roku 1997 objavil HMS Perseus, ktorý bol vyrazený talianskou baňou v decembri 1941 a teraz leží vo výške 52 metrov medzi gréckymi ostrovmi Zakynthos a Kefalonia.

Čistým výskumom bol tiež prvým, kto identifikoval U-13314. marca 1942, krátko po opustení nemeckej ponorkovej základne v Salamis neďaleko Atén, zasiahla grécka mína. Teraz leží 72 metrov hlboko od ostrova Aegina v Sarónskom zálive.

Kostasova cesta do hlbín sa začala po absolvovaní špecializovaného výcviku v hĺbkovom potápaní so zmiešaným plynom v roku 1987, keď bol vrhnutý do náročného sveta profesionálneho potápania. Školený prestížnymi štátnymi školami vo Veľkej Británii (HSE) a Francúzsku (INPP & COMEX) rýchlo postúpil na najvyššie úrovne.

Thoctarides vo svojich začiatkoch ako komerčný potápač (Kostas Thoctarides)

Vďaka špičkovým technológiám získal certifikáciu od renomovanej francúzskej spoločnosti COMEX ako pilot ponorného plavidla. Thetis pre Národné centrum pre morský výskum a ako hlavný pilot ROV.

Jeho odborné znalosti ho viedli k tomu, aby preskúmal a zdokumentoval stovky vrakov lodí z 20. storočia, vrátane historických plavidiel, ako sú helénske torpédoborce. Vasilissa Oľga a Hydra, ponorka Katsonisa ex-oceánskou loďou HMHS Britannic, sesterská loď k gigantický.

Preskúmal aj vrak rýchleho torpédového člna Helénskeho námorníctva P-25 Kostakos, ktorý sa potopil v novembri 1996 počas námorných cvičení po zrážke s osobným trajektom Samaina pri ostrove Samos so stratou štyroch členov posádky.

„Jeden z najnáročnejších ponorov so zmiešaným plynom v mojej kariére sa odohral v roku 1996, počas vrcholiacej grécko-tureckej krízy na ostrovčekoch Imia,“ pripomenul Kostas. „Uprostred zvýšeného napätia sa severne od ostrovčekov tragicky zrútil vrtuľník gréckeho námorníctva AB 212, pričom jeho trojčlenná posádka sa stratila na mori.

„V rámci záchrannej operácie som sa ponoril do hĺbky 96 metrov, navigoval som v politicky napätých a fyzicky rozbúrených vodách, aby som našiel a vylovil potopený vrtuľník PN21,“ povedal a podčiarkol rozsah svojich skúseností s podmorskými operáciami vo veľkých stávkach.

ocenenie

Kostas bol mnohokrát vyznamenaný za svoje služby pre Grécko. Bývalý minister národnej obrany Gerasimos Arsenis ho osobne pochválil za jeho zásluhy, ako aj generálporučík Kapravelos, náčelník generálneho štábu Helénskej armády, za záchranu dvoch nezvestných vojakov z jazera Vouliagmeni v roku 1993.

Pohľad ROV (Kostas Thoctarides)

V roku 1996 bol opäť uznaný generálnym štábom gréckeho námorníctva a hlavným viceadmirálom Paliogiorgosom za jeho rozhodujúcu úlohu pri obnove PN21 vrtuľník. V tom istom roku ho znovu ocenil viceadmirál Paliogiorgos za vedenie hľadania a obnovy P-25 Kostakoschýba posádka.

Jeho odborné znalosti mu vyniesli uznanie aj mimo armády. V roku 2003 mu Grécke ministerstvo dopravy a komunikácií spolu s Radou pre vyšetrovanie leteckých nehôd a bezpečnosť letectva udelilo čestné vyznamenanie za jeho prínos k obnove zostreleného lietadla v gréckych vodách.

V roku 1997 mu International Academy of Letters & Arts udelila zlatú medailu a prestížnu Cenu za cnosť a odvahu. Okrem toho ho v roku 2000 ocenila Britská asociácia starých kamarátov ponoriek za objav Perseus.

Neúprosné prenasledovanie

Kostas je uznávaný autor a producent filmov a televíznych dokumentov, ktorý sa špecializuje na prieskum historických vrakov lodí 20. storočia.

V posledných rokoch pokračoval v prijímaní technológie na posúvanie hraníc hlbších objavov vrakov pomocou ROV, ktoré dokážu odolávať extrémnym tlakom a podmienkam oveľa lepšie ako ľudskí potápači.

"Na diaľku pilotovať ROV nie je ani zďaleka jednoduché, ako vám môže povedať moja dcéra Agapi," zasmial sa. „Je prvou certifikovanou operátorkou ROV v Grécku. Na to, aby ste to urobili dobre, sú potrebné nielen špecializované zručnosti, ale aj ‚šiesty zmysel‘,“ dodal hrdo.

Kostas Thoctarides a jeho dcéra Agapi sa vydávajú na miesto vraku (Kostas Thoctarides)

To znamená, že jeho skenovacie zariadenie z veľkej časti pozostáva z upraveného, ​​bežne dostupného sonaru na vyhľadávanie rýb, a nie zo špecializovaného zariadenia, čo podčiarkuje, že zručnosť a skúsenosti prevažujú nad potrebou drahých prístrojov.

To, čo Kostasa odlišuje, je neutíchajúca vášeň, ktorá ho ženie k viacvrstvovému výskumu, starostlivému spájaniu historických záznamov a výpovedí očitých svedkov. Kostas hovorí, že s každým vrakom, ktorý odhalí, zažíva vzrušujúci zhon – vzrušenie z odhaľovania príbehov, ktoré môžu poskytnúť iba fyzické dôkazy.

„V novembri 2021 som objavil taliansku ponorku z 2. svetovej vojny Jantina, torpédovaná britskou ponorkou HMS Torbay 5. júla 1941. Ležal v hĺbke 103 m južne od Mykonosu, ale došlo k zvratu – celá časť luku chýbal. Nedalo sa to nikde nájsť a to ma naozaj trápilo. Trvalo mi ďalšie tri roky, kým som ho našiel."

Rezačka protiponorkových sietí na prípadne nájdenej prove Jantiny (Kostas Thoctarides)

"Hľadali ste tri roky?"

„Kedykoľvek som mohol, áno. Ukázalo sa, že prova sa okamžite potopila, ale zvyšok plavidla pokračoval v napájaní vpred, kým napokon klesol.

„Nájdenie luku bolo kľúčové – nielenže potvrdilo identitu vraku, pretože mal jedinečný mechanizmus na prerezávanie siete, ale tiež odhalilo, že torpédové poklopy boli zatvorené. To znamenalo, že posádka bola HMS úplne zaskočená Torbay. "

ROV obchádza vrak (Kostas Thoctarides)

„Vytrvalosť musí byť kľúčom k vášmu úspechu,“ poznamenal som.

"Určite," odpovedal nadšene. „Trvalo mi iba 25 rokov, kým som našiel ponorku HMS triumf v roku 2023!"

Ten príbeh som dobre poznal – Kostas nakoniec našiel na dne mora vybité torpéda, čo mu pomohlo objaviť historicky dôležitý vrak.

Po nemeckej invázii do Grécka v apríli 1941 a následnej evakuácii britských síl a síl Commonwealthu došlo k úsiliu o evakuáciu uviaznutých vojakov a súčasne vytvorenie tajnej siete miestnych špiónov a informátorov, aby sabotovali okupáciu Osou.

strata triumf začiatkom roku 1942 počas prísne tajnej misie MI9/SOE známej ako operácia Isinglass zasadila vážnu ranu britským spravodajským operáciám v regióne, v neposlednom rade kvôli politickým bojom, ktoré spôsobila.

Uzavretý poklop do strojovne na HMS Triumph (Kostas Thoctarides)

Vyhľadávanie online

Zaujímalo by ma, či sa internet ukázal ako užitočný pri Kostasových výskumoch. "Len v obmedzenom rozsahu, pretože väčšina primárnych zdrojových materiálov je stále archivovaná iba na papieri," povedal.

„Poviem vám príklad: 22. októbra 1943, počas operácií pri ostrove Kalymnos, grécky torpédoborec RHN Adrias trafil mínu, ktorá jej odtrhla celý luk, no nepotopila sa.

"Torpédoborec poslal na záchranu, HMS." Hurworth, narazil na to isté mínové pole a potopil sa, pričom zostal ťažko poškodený Adrias zachrániť svojich preživších, ako aj vlastnú posádku.

"Napriek všetkým predpokladom, Adrias je známe, že sa mu podarilo odkulhávať späť do Alexandrie v Egypte, pričom sa vyhýbali útokom Luftwaffe a nakoniec 6. decembra dorazili na privítanie hrdinom – pochopiteľne.“

Ďalší pohľad ROV (Kostas Thoctarides)

Kostas siahol po veľkom spise a vytiahol starú tabuľku, ktorú opatrne rozložil na stole predo mnou. Ukazoval sériu starostlivo nakreslených paralelných čiar, z ktorých každá bola spojená otočením o 180°.

„Po vojne kapitán AdriasIoannis Toumbas dostal za úlohu vyčistiť to isté mínové pole, ktoré ochromilo jeho loď,“ pokračoval. „Toto je mapa z operácie zametania mín a nakoniec mi pomohla nájsť chýbajúcu provu Adrias.“ Z jeho tónu bol objav nielen historickým, ale aj hlboko osobným triumfom.

„Takéto tabuľky nie sú na internete – dokonca ani ich znalosť nie je online – takže skutočný výskumník si stále musí takpovediac zašpiniť ruky,“ uzavrel s úsmevom.

Tím otca a dcéry (Kostas Thoctarides)

8. ponorka: HMS tankista

„A váš najnovší objav? Môžete mi povedať niečo viac o HMS tankista?“ Opýtal som sa.

"No, po 81 rokoch sa to podarilo nájsť - hoci to nebol malý výkon a vyžadovalo to veľa pokusov a nespočetné hodiny starostlivého výskumu."

Otvorený poklop veliteľskej veže HMS Trooper (Kostas Thoctarides)

Ponorka leží v hĺbke 253 m medzi ostrovmi Ikaria a Donousa. „Je rozdelená do troch samostatných častí: prova, stred a korma. Stav vraku naznačuje násilné potopenie v dôsledku výbuchu míny.

Skrútené trosky (Kostas Thoctarides)

„Zdá sa, že míny boli prekliatím ponoriek,“ poznamenal som.

„Áno, skutočne. Bolo ich takmer nemožné odhaliť, najmä z ponorky. Nevedeli by ste, že tam sú, pokiaľ nezachytíte kábel alebo nezasiahne trup – vtedy už bolo neskoro. Vyžiadali si životy mnohých.

„Všetkých 64 členov posádky na palube tankista prišli o život a kľúčovou súčasťou objavovania je zabezpečiť, aby miesto ich odpočinku zostalo nerušené. Hľadanie tankista nielenže vyriešil osem desaťročí starú záhadu, ale slúži aj ako slávnostná pripomienka obetí, ktoré títo statoční muži priniesli.“

Vlnky odrazu

Premýšľam o ďalšom vraku, ktorý treba nájsť (Kostas Thoctarides)

Pre Kostasa jeho objavy nie sú len o riešení záhad – sú o zachovaní príbehov, ktoré by sa inak mohli stratiť v čase. Jeho práca slúži ako most medzi históriou a súčasnosťou, pripomína nám hlboké spojenie, ktoré zdieľame s tými, ktorí prišli predtým, a dôležitosť ctenia si ich odkazov prostredníctvom skúmania a poznania.

Potápanie a potápanie na diaľku nám umožňujú preskúmať tieto podmorské ríše, čo nám umožňuje obnoviť a ochrániť bohatú históriu, ktorá by nám inak zostala navždy skrytá.

Kostas Thoctarides riadi spoločnosti Služby ROV a Modrá planéta potápačské centrum v Lavrio neďaleko Atén.

ROSS J ROBERTSON, pokročilý potápač v otvorenej vode a nitroxe, je autorom a pedagógom so živým záujmom o vraky lodí v Egejskom mori a grécku históriu 2. svetovej vojny. Tieto prvky spája v mnohých článkoch v časopisoch a novinách a je tiež kurátorom webovej stránky www2stories.org DR KONSTANTINOS GIANNAKOS, major pechoty vo výslužbe, píše pre Vojenská história časopis (Govostis Publications), webová stránka slpress.gra ww2stories.org, ktoré sa zameriavajú na anglo-grécke témy počas 2. svetovej vojny.

