7 DÔVODOV, PREČO JE WAKATOBI OBĽÚBENÝM FANOUŠKOM

Rezort Wakatobi je jednou z najslávnejších destinácií na potápanie a šnorchlovanie na svete. Hostia z celého sveta plánujú navštíviť tento vzdialený ostrovný raj a personál rezortu je teraz pripravený na ich príchod.

V priebehu rokov mnohí návštevníci nazývali Wakatobi „vysnenou destináciou“, ale čo presne je to, čo drží toto stredisko na vrchole zoznamu obľúbených potápačov? Tu sú len niektoré z dôvodov.

DIAĽKOVÉ, ALE DOSTUPNÉ

Wakatobi sits on a small island in a remote corner of Indonesia in Southeast Sulawesi. But unlike many out-of-the-way destinations, getting to the resort won't require a string of puddle jumpers, inter-island ferries and taxi rides. Instead, arriving guests are met by the concierge staff at the Bali Airport, and from that moment they take care of everything, from the heavy lifting to coordinating transfers and scheduling overnight layovers. This allows guests to rest and refresh prior to boarding a direct mid-morning charter flight to Wakatobi's private airstrip. On arrival, you can relax over lunch and plan an afternoon dive, knowing that your bags have been delivered to your bungalow or villa, and your scuba gear moved to the dive center and made ready for use.

BREH S VIAC

Domový útes Wakatobi si získal povesť jedného z najlepších pobrežných ponorov na svete. Potápači a šnorchlisti môžu toto rozsiahle a rozmanité miesto objavovať celé dni a pri každom ponorení môžu objavovať nové. Z pláže sa v rozľahlej oblasti trávnatých záhonov a koralových hláv skrýva množstvo malých pokladov, ktoré čakajú na objavenie. Osemdesiat metrov od pobrežia prechádza plytká, koralmi pokrytá polica do strmého svahu a steny, ktorá klesá za hranicu potápania. Stena útesu House Reef pozdĺž severnej a južnej časti móla v letovisku je pokrytá hustou vrstvou tvrdých a mäkkých koralov, morských vejárov, húb a plášťovcov s prevismi, ktoré vytvárajú miesta na odpočinok pre domáce korytnačky, homáre a iné kôrovce, zatiaľ čo mnoho druhov húfov plávajú blízko a von smerom k modrej.

Divers defending the wall below the end of the resort's Jetty.

Vstup na útes House Reef je jednoduchý, pretože potápači a šnorchlisti si môžu krátko zaplávať z brehu alebo zostúpiť po schodoch pri móle. Hromady móla lákajú húfne ryby a neďaleko sa nachádzajú desiatky sasaniek obývaných ikonickými klaunmi. Okrem toho je lokalita k dispozícii potápačom a šnorchlistom vo dne aj v noci a na požiadanie Wakatobi „taxi člny“ prevezú hostí do vzdialenejších častí House Reef, aby sa mohli pokojne vrátiť späť na mólo.

PODVODNÁ ZOO

Giant Star pufferfish (Arothron Stellatus) can grow to 1m in length. Wakatobi, SE Sulawesi, Indonesia

Súkromná morská rezervácia vytvorená a podporovaná rezortom Wakatobi je domovom niektorých z najviac nedotknutých a biologicky najrozmanitejších koralových útesov na Zemi. Každá z viac ako 40 lokalít navštívených potápačskými člnmi rezortu je svojim spôsobom veľkolepá, no niektoré si užívajú najmä zamestnanci a potápači. Medzi tieto patrí Zoo. Len rýchla jazda loďou z rezortu je toto miesto jedným z najrybších miest v strednej Indonézii. Útesový útes v zátoke s pieskovým dnom v blízkosti pobrežia poskytuje útočisko pre množstvo zaujímavého morského života. Pokojný pohľad medzi koralmi odhalí žabku, dúšku a listovú škorpióna, ktorý sa schováva na očiach. Bližšie skúmanie môže odhaliť menšie ceny, ako je chlpatý homár, zatiaľ čo prieskum dna prinesie bizarné nory, ako sú hviezdy a mimozemské krevety podobné mantis. Okolo sa potulujú veľké húfy kôz, lipňov a chrobákov. Hubové sasanky v Zoo sú domovom ich menovca húb Pithon, čo je malá biela ryba s trojuholníkovou hlavou, ktorá mu dodáva vzhľad malého podvodného pytóna. Zoologická záhrada je hlavne miestom s tvrdými koralmi, ale z útesu sa vo výške asi 20 metrov tiahne malý hrebeň s úžasnými veľkými ružovými koralmi, farebnými mäkkými koralmi a strmým pádom do hlbokej vody.

Twin spot lionfish will come out of their hiding place to hunt for food when the sun goes down.

Zoologická záhrada je tiež obľúbeným miestom pre nočné ponory. Za súmraku sa z koralov a sutín staghornovcov vynára mnoho druhov pestrofarebných rýb. Pod rúškom úplnej tmy útesy brázdi nová škála nočných zvierat, akými sú loviace sépie, pestrofarebné ploché červy a mnoho druhov perutýn, vrátane nepolapiteľného perutýna Twinspot. Vyskytujú sa tu chobotnice a chobotnice a potápačské svetlá odhalia tisíce žiariacich očí rôznych kreviet a krabov, ktoré visia takmer v každej trhline a štrbine.

VÝLET NA OKRAJ

A scuba diver swims next to the Ridgeline shape coral reef at a site called Blade, Wakatobi, Indonesia.

Jedinečné miesto známe ako Blade je tvorené radom tenkých, paralelných podmorských hôr, ktoré stúpajú z hlbšieho hrebeňa do dvoch metrov od povrchu. Pri pohľade z profilu celý útvar pripomína zúbkované zuby obrieho noža nasadeného na ostrie, odtiaľ pochádza aj jeho názov. Jednotlivé vrcholy sú dlhé, ale dosť úzke. Potápači driftujúci blízko k hladine môžu v skutočnosti zhora súčasne sledovať obe strany útvarov. Čepeľ je asi taká malebná, ako len môže byť, doplnená farebnými poliami obrovských húb a morských vejárov, ktoré niekedy môžu narásť až na 2 až 3 metre.

Red whip corals grow thick on the steep sides of each pinnacle, providing fantastic photo opportunities. Multi-hued crinoids can often be seen perched on the tips of gorgonians, extending their tentacles to catch passing morsels of food. Mild currents allow divers to drift from peak to peak, evoking a sensation of weightless flight. All in all, Blade is an experience not soon forgotten.

ROZMANITOSŤ POTEŠUJÚCA DAVY

Wakatobi ponúka niečo pre každého. Potápači môžu tráviť hodiny oddychu na plytkých útesoch a skúmaním chránených zátok alebo sa môžu vrhnúť na koralové vrcholy, ktoré priťahujú veľké húfy rýb. Útesy, ktoré začínajú veľmi blízko povrchu, klesajú do hĺbky viac ako 100 metrov, čím vytvárajú príležitosti pre dlhé viacúrovňové profily a poskytujú potápačom s rozšíreným dosahom nové príležitosti.

Rejnok modroškvrný

Náruživí potápači sa s potešením dozvedia, že Wakatobi je rovnako príjemné pre nepotápačských partnerov a deti doma, pretože rezort je vhodný pre rodiny a ponúka množstvo vodných, plážových a suchozemských aktivít. Bungalovy je možné zariadiť tak, aby vyhovovali rodinám. Oveľa viac priestoru ponúkajú jedno a dvojspálňové vily na nábreží. Program opatrovateľky oslobodí nových rodičov a programy Bubblemaker a juniorské potápačské programy umožňujú deťom bezpečne zažiť podmorský svet. Tie isté prvotriedne útesy, na ktoré potápači wau, rovnako pozývajú šnorchlujúcich, ktorí majú rovnakú úctu ako potápači a sú vítaní na palube člnov smerujúcich k mnohým miestam s plytkou zložkou. To vytvára jedinečné príležitosti pre členov rodiny, ktorí sa nepotápajú, zapojiť sa do zábavy.

POTÁPANIA, ABY SLOŽILI ROZDIEL

V ére, keď je ekologizácia správna vec, zostáva Wakatobi regionálnym lídrom v ochrane a ochrane životného prostredia. Ocenený kolaboratívny program ochrany útesov v rezorte bol jedným z prvých svojho druhu a vytvoril novú paradigmu pre trvalo udržateľný cestovný ruch. Rezort prevádzkuje recyklačné a čistiace stanice odpadových vôd, sponzoruje týždenné upratovanie, ktoré zahŕňa až 100 miestnych ľudí, a úzko spolupracuje s miestnymi komunitami a vládami v otázkach odpadového hospodárstva. Majitelia rezortov prispeli k privedeniu čistej solárnej energie do regiónu.

TEPLÉ VÍTANIE A POCHUTNÉ POVRCHOVÉ INTERVALY

Sledovanie západu slnka z móla Wakatobi.

Tím Wakatobi je hrdý na poskytovanie špeciálnej zmesi pohostinnosti, ktorá spája etiku päťhviezdičkových služieb s vrelosťou rodinného priateľa. Úsmevy sú všade a žiadna žiadosť nie je triviálna alebo zabudnutá. Osobitným vrcholom zážitku z Wakatobi je čas jedla. Dobré jedlo a vzdialené miesta nie vždy idú spolu, ale Wakatobi poskytuje veľkolepú a lahodnú výnimku z tohto pravidla. Priame charterové lety, ktoré hostí rýchlo do Wakatobi, tiež poskytujú kuchyniam rezortu stály prísun najčerstvejších potravín a produktov z Bali a z celého sveta.

Výborná poloha reštaurácie rezortu pri pláži vytvára prvotriedny kulinársky zážitok v uvoľnenom, no elegantnom prostredí s jedálnym lístkom, ktorý zahŕňa širokú škálu medzinárodných jedál spolu s pútavou ochutnávkou indonézskych kuchýň, všetko pripravené v čerstvom stave odborným kulinárskym tímom. Šéfkuchári vám na požiadanie radi pripravia obľúbené jedlá a dokážu vyhovieť aj rôznym špeciálnym stravovacím požiadavkám.

Chcete sa dozvedieť viac o rezorte Wakatobi alebo si naplánovať vlastnú návštevu ich malého kúska raja? Navštívte wakatobi.com