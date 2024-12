20 minút s najväčším freediverom na svete

Dlho sa tešil z tohto postavenia, ale až teraz sa ALEXEY MOLCHANOV dostáva k širšiemu svetovému publiku prostredníctvom nového 90-minútového dokumentu Freediver. Jeho projekt prekonať všetkých päť hĺbkových rekordov v tomto športe v roku 2023 poskytol presvedčivý zápletkový háčik – ale so všetkými svojimi povinnosťami začína hrať bezpečnejšie? Diskutuje o tom so Stevom Weinmanom – ako aj o možnosti pridať k týmto svetovým rekordom ďalších 10 metrov

Páčilo sa vám sledovať Freediver?

„Film sa mi veľmi páčil. Myslím, že to veľmi, veľmi dobre ukazuje atmosféru, ukazuje krásu športu, niektoré nebezpečenstvá tohto športu, aby ľudia pochopili, čo môžu robiť, ak sa stanú freediverom – môžu zažiť dobrodružstvá, naučiť sa, ako zostať pokojní. a lepšie relaxovať, ale tiež to ukazuje, že existujú určité nebezpečenstvá a prečo je to tímový šport – vždy by mal byť niekto, kto vám poskytne bezpečnosť, keď ste pod vodou.

"Myslím si, že je to naozaj dobre urobený film - páčil sa mi."

Je to presný obraz vášho života?

„Povedal by som, že áno, je to presný odraz môjho života. Samozrejme, je to len časť môjho života, v jednom filme nie je dosť času na to, aby som reflektoval celý život, ale súťaže sú veľkou súčasťou môjho života. Nezasahuje hlboko do mojej oblasti práce – do všetkého, čo robím pre rozvoj komunity freedivingu, čo je niečo, čo robím mimo športu.

„Šport je veľkou súčasťou môjho života, cestujem a súťažím, no zároveň sa na základe odkazu mojej mamy [Natálie Molchanovej], jej vzdelávacieho systému, jej vzdelávacej metódy, veľa zameriavam na rozširovanie komunity freedivingu, pohyb.

„Toto je trochu mimo filmu, ale je to moje zameranie, moja vášeň. Rád sa starám o to, aby na svete bolo stále viac profesionálnych škôl, ktoré sú schopné naučiť ľudí bezpečne sa potápať.“

Pozerali ste už film so svojou rodinou [manželka Elena a syn Max]?

"Ešte nie." Sledoval som to v Los Angeles a bola to freedivingová skupina – mali sme 200 ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na uzavreté premietanie filmu a boli to len freediveri a priatelia z celých USA. Niektorí ľudia prišli z New Yorku, niektorí prišli z Miami a moja sestra, ktorá je teraz v Londýne. Áno, je to dobre rozšírené po celom svete a ja neustále cestujem – teraz som v Dubaji, kde máme miestnu komunitu freediverov, ktorí to videli.

"Aj preto, že je teraz vydaný v Spojených štátoch a práva nie sú po celom svete, veľa členov komunity stále čaká na uvedenie tohto filmu v niektorých častiach Európy alebo Ázie atď."

Zaujímalo by ma, čo by si o tom pomyslel váš syn?

Molchanov a jeho syn Max (Paramount Pictures)

„Max, môj syn, miluje vodu a o mesiac bude mať štyri roky. Spolu plávame a potápame sa. Občas si pozrie záznamy zo súťaže a povie: ‚Potápam sa s ockom, mám aj masku‘ – má masku a plutvy a čakám, kedy bude trochu starší, aby sme sa mohli potápať. ďalej spolu a som si istý, že sa mu to bude páčiť.“

Chceli by ste, aby mal rovnakú kariéru, akú ste mali vy?

„Nie, nemyslím si, že by som ho tlačil, aby mal rovnakú kariéru ako ja, vôbec nie. Jediné, čo môžem urobiť, je ukázať mu tento šport a naučiť ho, aby mal schopnosti. To je niečo, čo môžem naozaj dobre zdieľať a uistiť sa, že sa z toho len poučí a môže to byť lekcia, ktorú môže v budúcnosti použiť v akejkoľvek inej oblasti svojho života.

„Moja mama ku mne pristupovala tak, že mi ukazovala množstvo rôznych aktivít, ktoré som si mohla otestovať a dovolila mi vybrať si, čo by som chcel.

„V určitom okamihu, keď som mal 11 alebo 12 rokov, som už od troch rokov plával a od štyroch rokov som hral na husliach a oboje mi išlo naozaj dobre. Tak moja mama povedala, pozri, v čom chceš pokračovať? Teraz je čas vybrať si, či to bude vodný šport alebo hudba.

„Potom som si vybral vodný šport, pravda, ale mám tento príklad pre mamu, že ma viedla na všetky tieto hodiny – a boli to aj hodiny šachu, stolného tenisu a tenisu atď. a niektorých bojových umení. Takže môžete svojim deťom dovoliť robiť všetky tieto veci a rozhodnúť sa nájsť ich vášeň.

“Takže som našiel svoju vášeň vo freedivingu, ale neviem, čo bude robiť môj syn. Ukážem mu veľa vecí a nechám ho rozhodnúť.“

Prinútil vás film v niečom o sebe premýšľať inak?

„Áno, myslím si, že pohľad na seba zboku je vždy múdry. Pre mňa je veľmi prirodzené posúvať hranice a riskovať a v snahe prekonať ďalšie svetové rekordy niekedy zatlačím až príliš ďaleko.

„A možnosť vidieť to zboku a počúvať príbeh podľa pohľadu režiséra a toho, ako to vysvetľuje, si myslím, že je to vždy užitočné. Je to ako keby som videl, ako to vyzerá, keď sa to dramaticky poskladá, tento obrázok a potom zábery z mojich výpadkov. Len ako obyčajná nahrávka zo súťaže nie je taká dramatická, ako keby bola urobená aspoň v komentári, čo ju robí oveľa dramatickejšou.

„Núti ma to znova sa zamyslieť, chcem toľko tlačiť? Možno sa pokúsim byť trochu v bezpečí a nestresovať svojich priateľov a rodinu týmito neúspešnými ponormi! Takže ma to núti premýšľať o tom, ale neviem, či ma to naozaj zmení. Aby som dosiahol svetové rekordy, ktoré musím posúvať, musím preskúmať svoje hranice, poučiť sa z nich a podľa toho sa prispôsobiť nájdením týchto nedostatkov.

"Takže áno, je to zaujímavé a myslím, že ma to núti premýšľať o týchto veciach."

Z filmu som určite dostal správu, že ste začali uvažovať o zmiernení svojho prístupu s ohľadom na rodinu, pokiaľ ide o to, aby ste boli možno viac dbať na bezpečnosť ako v minulosti. Je to spravodlivé?

Alexey Molchanov vo svojom charakteristickom zlatom obleku (Paramount Pictures)

"To je fér, áno." Aj kvôli synovi. Keď som sa predtým potápal, nemyslel som toľko na bezpečnostnú časť. Vždy som bol samozrejme opatrný a riskoval by som len vtedy, ak by som mal skvelý podporný tím – zdravotníkov, bezpečnostných potápačov atď. – ale keď máte deti, je to ďalšia myšlienka: OK, chcem tlačiť tak tvrdo, alebo som si istý prežije tento ponor a dostane sa bezpečne späť?

„V posledných rokoch som teda určite začal o ponoroch premýšľať inak a je to ťažké. Mám pár priateľov, ktorí prestali súťažiť a nedokázali pracovať s myšlienkou, že keď budú mať deti, ako budú ďalej riskovať svoje životy?

„A vo freedivingu, ak sa nepotápate až na hranicu, je to bezpečné, je to bezpečný šport so správnym bezpečnostným tímom okolo vás, ale keď sa snažíte dosiahnuť svetové rekordy, je to trochu riskantnejšie. Takže vo všeobecnosti by som povedal, že áno, som teraz opatrnejší, ale nepovedal by som, že sa bojím presadzovať svetové rekordy – stále vo mne cítim túžbu po tom.“

Je to stále ten rekord CNF [Constant Weight No Fins], ktorý naozaj bije – potrebujete prekonať rekord Williama Trubridgea na 102 m?

„Samozrejme, záznam CNF existuje a odkedy sme dokončili dokument, vždy som pracoval na technike. Som si istý, že sa mi tento rekord podarí urobiť v najbližších, povedzme, šiestich mesiacoch. Som pripravený a hneď ako sa na budúci rok začne nová sezóna, budúci marec/apríl, pôjdem po tomto rekorde.“

Stále by ste teda dúfali, že v určitom okamihu budete držať všetkých päť hĺbkových rekordov naraz?

„Myslím si, že hlavnou pointou filmu, držať všetkých päť rekordov v jednom roku, bolo hlavne to, že mi nebolo dovolené súťažiť v roku 2022 [ako ruskému štátnemu príslušníkovi, kvôli invázii krajiny na Ukrajinu] a potom som sa vrátil súťaží v roku 2023 a cieľom bolo získať späť svetové rekordy, ktoré som stratil, pretože som nesúťažil. Preto bol nápad získať všetky záznamy naraz

„Vo všeobecnosti si myslím, že v nasledujúcich sezónach ma až tak nezaujíma všetkých päť nahrávok naraz – bolo by to pekné a pokúsim sa o to, ale myslím si, že už len získať jednotlivé nahrávky, ako dostať to Nie Rekord plutiev v jednej sezóne a možno ďalší rekord v inej disciplíne – jeden alebo dva svetové rekordy v sezóne je dosť. Päť svetových rekordov za rok, bolo to super intenzívne.

„Tento dokument, bolo to také cestovanie, toľko súťaží. Myslím, že aby som cítil, že balansujem svoje úsilie medzi športom, ale aj rastom v komunite, baví ma robiť menej svetových rekordov. Týchto päť rekordov bolo dosť veľké úsilie a myslím si, že v budúcej sezóne k tomu pristúpim vyrovnanejšie a pokúsim sa urobiť len pár.

Ale na účely filmu to bol veľmi pekný uhol. Keď už hovorím o tom, že v roku 2022 nebudem môcť súťažiť, zaujímalo by ma, aké to bolo, keď som v roku 2023 musel súťažiť pod neutrálnou vlajkou? Prekážalo vám to nejakým spôsobom?

„Freeliving je veľmi individuálny šport, je menej o tíme a viac o jednotlivcoch, takže to bolo fajn, pretože sme všetci súťažili ako jednotlivci a komunita je skvelá a podporuje nás. Nebolo to niečo, čo by bolo naozaj ťažké alebo príliš negatívne, takže si myslím, že s podporou komunity to bolo v poriadku.“

Niekomu, kto sleduje Freedivera, ktorý tento šport možno nepozná, sa môže zdať, že aj keď ste obklopení ľuďmi, môže to byť celkom osamelý alebo izolovaný život. Myslíte si, že je to fér?

"Povedal by som, že keď sledujete tieto záznamy, je to malá komunita." Je tu obrovská komunita freediverov, ktorí si to užívajú ako šport, ako životný štýl pre dobrodružstvo, aby si užili vodu, ale aj keď je len veľmi malá skupina ľudí, ktorí chcú rekordy, stále je to veľmi priateľská komunita a ja mám pocit, že veľa podpory.

"Nepovedal by som, že sa cítim sám alebo osamelý - povedal by som, že v súťažiach so všetkými kolegami freedivermi sa cítim ako rodina."

Vychádzali ste dobre s Michaelom Johnom Warrenom, režisérom Freediver?

„Áno, mal som s ním skvelé rozhovory a myslím si, že od samého začiatku to bola dobrá chémia a mohli sme otvorene diskutovať o čomkoľvek o filme. Mohol som prispieť svojimi nápadmi a myslím si, že to bol veľmi pekný proces založený na spolupráci. Takže počas filmu sme mali dobrý vzťah a teraz po filme sme v kontakte, takže áno!“

Aký je váš osobný obľúbený film o freedivingu – alebo je to možno tento?

„Hlavným filmom o freedivingu je doteraz Veľká modrá od Luca Bessona, a je to z roku 1988, ale je to urobené mimoriadne dobre, je to nádherné, kinematografia je úžasná. Dokonca aj teraz, keď to sledujete, je to niečo, čo vám dáva tento pohľad na freediving.

Freediver (Paramount Pictures)

„Myslím si, že jeden z najlepších momentov vo filme je, keď hlavný hrdina Jacques Mayol (hrá ho Jean-Marc Barr) kráča pri ponore a kamera sníma pohyb vzad. Môžete vidieť, ako sa tento freediver blíži k plošine, kde sa bude potápať, a ako sa už nachádza v tejto meditačnej zóne. Takže tento záber je jedinečný, myslím, že nikto iný nedokázal ukázať vnútorný stav freedivera približujúceho sa k ponoru.

„Bola to úžasná strela. Pozeral som to nedávno pred pár mesiacmi - Veľká modrá je určite ten pravý a myslím, že je čas natočiť ďalší celovečerný film už čoskoro!“

Chceli by ste sa do toho zapojiť?

"Určite by som sa rád zúčastnil na ďalšom celovečernom filme, áno."

Ako vidíte svoju vlastnú budúcnosť mimo konkurencie – ako inštruktora?

„Už teraz robím niekoľko vecí súbežne. Súťažné freediving je momentálne veľkou súčasťou môjho zamerania, ale aj pracovne sa zameriavam na rozširovanie komunity so svojou spoločnosťou Molčanov, na základe metodiky a filozofie mojej mamy a tréningových nástrojov na trénovanie freediverov. Trénujeme profesionálov, aby bolo viac inštruktorov a viac škôl po celom svete.

„Rozširovanie komunity je pre mňa veľmi zmysluplné a chcem sa uistiť, že na celom svete existuje viac miest, kde sa môžete bezpečne učiť freediving. To je moje súčasné zameranie. Som si istý, že to budeme robiť veľa, veľa rokov a prispievať k športu na viacerých úrovniach a tiež organizovať podujatia, takže si myslím, že produkcia obsahu, možno dostať sa do komentárov a robiť nejaké projekty v tejto oblasti freedivingu je niečo, čo zaujímam sa.

„Budúce dokumentárne filmy môžu byť o súťažnom športe, ale môžu pokryť aj environmentálnu stránku tohto športu – ako môžu freediveri prispieť k riešeniu environmentálnych problémov, pomáhať pri čistení, pozorovaní zvierat atď. Vo freedivingu je toho veľa a myslím, že v úlohe producenta v budúcnosti, to je niečo, čo ma zaujíma.

A na záver, myslíte si, že existuje možnosť fyziologického prelomu, ktorý umožní freediverom ísť v budúcnosti výrazne hlbšie?

„Vidím, že by som bol schopný robiť hlbšie ponory – povedzme, že dokážem pochopiť, ako robiť ponory hlbšie o 10 metrov. Potreboval by som sa pripraviť, dokonca stráviť pár mesiacov prípravou na rekordy a možno len zostať niekde, kde je hĺbka lepšie dostupná. Nie je to jednoduché, potrvá mi to nejaké roky, možno pár rokov, možno päť rokov, ale tých 10m vidím.

„A potom zakaždým, keď prekročíme limit, mám taký pocit: Môžem posunúť o niečo viac alebo nie? Tento rekord No Fins existoval sedem alebo osem rokov a nebol vylepšený, takže ukazuje, že OK, bez plutiev je to naozaj ťažké – možno by sme sa mohli zlepšiť o 2 m, o 3 m, ale 10 m znie šialene.

"Ale s monoplutvami, s bi-plutvami to vidím - a viem, že pôjdeme hlbšie."

Aktuálne svetové hĺbkové rekordy AIDA Alexeja Molčanova: Variabilná hmotnosť (VWT) 156 m (28. marca 2024) Konštantná hmotnosť (CWT) 136 m (29. september 2023) Dvojplutvy s konštantnou hmotnosťou (CWTB) 125 m (10. september 2024) Zosnulá Natalia Molchanova držala svetový rekord v statickom apnoe 9 min 2 sekundy za posledných 11 rokov. Alexey Molchanov vytvoril 33 AIDA a CMAS a 1 Guinnessov svetový rekord a získal 34 kombinovaných zlatých, strieborných a bronzových individuálnych a tímových medailí na majstrovstvách sveta.

Aj na Divernete: Freediver: Hlbšie do Molchanovovho sveta (recenzia filmu). Freediver je teraz k dispozícii na Prime Video alebo si ho môžete kúpiť alebo požičať v digitálnom formáte.