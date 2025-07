Nález vraku japonského torpédoborca z 2. svetovej vojny prepisuje históriu

V ďalšom prelome v námornej histórii sa objavil vrak torpédoborca japonského cisárskeho námorníctva. Teruzuki, stratená počas brutálnej guadalcanálnej kampane v 2. svetovej vojne, bola objavená 10. júla v zálive Iron Bottom Sound tímom vedeným organizáciou Ocean Exploration Trust na palube prieskumnej lode. Nautilus.

Vrak lode bol lokalizovaný v hĺbke viac ako 800 metrov pri myse Esperance na ostrove Guadalcanal pomocou pokročilého mapovania z bezpilotného povrchového plavidla Univerzity v New Hampshire. DriX predtým, ako ich preskúmajú ROV Herkules a Atalanta.

IJN Teruzuki (Žiariaci mesiac), AkizukiTorpédoborec triedy - bol v službe iba tri mesiace, keď stretol svoj koniec. Vyzbrojený silnými 100 mm dvojúčelovými delami, 134-metrový plavidlo bolo novou vlajkovou loďou kontradmirála Raizoa Tanaku počas jeho zásobovacích plavieb „Tokijský expres“. Pôvodne bol navrhnutý na ochranu lodí pred útokmi lietadiel.

Teruzukiho sesterská loď IJN Akizuki (Kure Maritime Museum)

V skorých ranných hodinách 12. decembra 1942, ako IJN Teruzuki chránila zásobovacie lode pri severnom pobreží Guadalcanalu, americké hliadkové člny PT-37 a PT-40 zastavili konvoj.

Malé plavidlá narazili Teruzuki za ňou dvojica torpéd Mk-8, ktoré jej zlomili kormidlo, vyradili z prevádzky loď a zapálili ju. O niekoľko hodín neskôr torpédoborec potopila masívna explózia.

Deväť členov posádky zahynulo, ale 197 zachránili sprievodné torpédoborce, zatiaľ čo ďalších 156 sa podarilo doplávať na Guadalcanal.

Pohľad na IJN Teruzuki (Ocean Exploration Trust)

Vrak leží v hĺbke 800 m (Ocean Exploration Trust)

Odrážanie sa

Predtým, ako sa sondy ROV spustili dole, aby preskúmali miesto vraku a zachytili snímky lode, sa vykonal počiatočný ponor s odrazom, aby sa skontrolovala anomália zistená počas mapovania plytkej vody.

„Plány japonských námorných plavidiel boli počas vojny prísne utajené, a to do takej miery, že sa neobjavili žiadne historické snímky...“ Teruzuki „existujú dnes,“ uviedol Ocean Exploration Trust. „Tento prieskum je vôbec prvým pohľadom na plavidlo tejto generácie.“

Odborníci si najprv všimli zrútenú a sploštenú provu, naklonenú na ľavý bok. Predné „superstreľby“ delostreleckých veží boli neporušené, ale nasmerované nesprávnym smerom – k nebu – a ďalej vzadu sa veľká časť nadstavby zrútila na jednu stranu.

Prova naklonená na bok (Ocean Exploration Trust)

ROV Hercules zvýrazňuje predné delové veže smerujúce k oblohe (Ocean Exploration Trust)

Významné je, že v oddelenej a zrútenej 18 m dlhej zadnej časti, ktorá ležala viac ako 200 m od hlavného miesta vraku, boli videné nevybuchnuté hlbinné nálože.

To naznačovalo, že výbušné zariadenia neboli zodpovedné za odtrhnutie kormy, ako sa doteraz predpokladalo, ale že sa odlomila buď v dôsledku torpédových zásahov, alebo keď sa loď potápala.

ROV Hercules osvetľuje oddelenú kormu (Ocean Exploration Trust)

Hlbinné nálože na palubnom zábradlí neporušenej kormy (Ocean Exploration Trust)

Japonskí experti vrátane Dr. Juna Kimuru z Tokai University a Hiroshiho Ishiiho z Kjótskej univerzity dokázali potvrdiť identitu vraku prostredníctvom štrukturálnej analýzy a historickej korelácie.

Zvuk železného dna

Záliv Iron Bottom Sound bol dejiskom piatich veľkých námorných bitiek, ktoré si medzi augustom a decembrom 20,000 vyžiadali viac ako 111 1,450 životov, 1942 námorných plavidiel a XNUMX XNUMX lietadiel. Pomenovaný bol podľa pozostatkov roztrúsených po morskom dne, ktoré sa stále objavujú.

Doteraz sa podarilo lokalizovať menej ako 100 týchto amerických, japonských, austrálskych a novozélandských vojenských lodí a lietadiel, ale odhaduje sa, že všetky ležia v oblasti s rozlohou 46 x 74 km, v hĺbke až 1,400 XNUMX m.

Objav bol súčasťou 21-dňovej expedície Námornej archeológie Guadalcanalu do zálivu Iron Bottom Sound, ktorú podporila NOAA Ocean Exploration, vláda Šalamúnových ostrovov a inštitúcie z Japonska, Austrálie, Nového Zélandu a USA.

Teruzuki bol to 12. vrak, ktorý bol preskúmaný počas expedície, ktorá vysiela svoje ponory naživoOkrem významného objavu prerezaný luk z USS New Orleans (zvyšok krížnika sa bezpečne vrátil do USA!), o ktorom sa nedávno informovalo DivernetTím preskúmal aj vraky, medzi ktorými je aj USS Northampton a USS Vincennes.

