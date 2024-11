Vrakoví potápači ctia letcov z 2. svetovej vojny na každej strane Kanady

Potápačské tímy si pripomenuli dva vraky bombardérov z druhej svetovej vojny v Kanade. Obe lietadlá havarovali a potopili sa v roku 1943, boli znovu objavené v roku 2022 – a v každom prípade sa podarilo nájsť iba jedno telo z ich štvorčlennej posádky.

Na západnom pobreží Kanady potápači z Podvodná archeologická spoločnosť Britskej Kolumbie (UASBC) položila 90. novembra 9 kg betónovú pamätnú tabuľu na označenie 26 metrov hlbokého miesta cvičného lietadla RAF, ktoré sa zrútilo do Pacifiku neďaleko ostrova Vancouver. Na ochranu získali aj navigátorov kompas, ktorý ležal na morskom dne.

Navigátorov kompas (UASBC)

Stredný bombardér Handley Page Hampden P5433 z RAF Operational Training Unit 32 vzlietol z letiska RCAF v Patricia Bay (čo je teraz Victoria International Airport) neskoro popoludní 14. marca 1943.

Posádku lietadla tvorili dvaja Austrálčania, pilot P/O Allan Hunt a navigátor P/O Reginald Manttan a kanadskí bezdrôtoví operátori/strelci P/O Grant Hall a Sgt Howard Piercy.

Bombardér Handley Page Hampden (RAF)

Ich rutinný cvičný let mal umožniť nácvik lietania nízko nad Pacifikom a neskoršieho lietania v noci, ale okolo 5.30:450 bolo vidieť, že lietadlo vo výške XNUMX m prešlo do vývrtky a vertikálne sa ponáralo do Saanich Inlet. Všetci štyria letci boli zabití, hoci sa podarilo nájsť iba telo P/O Hunta.

Široko roztrúsené pozostatky objavil v roku 2022 potápač Lyle Berzins, keď natáčal chobotnice. Keď potápači UASBC ďalej skúmali, našli vrtule, motor, pristávacie zariadenie, kompas a podrážky topánok.

Pristávacie koleso (UASBC)

Propeller (UASBC)

Tím si vyžiadal značný výskum, aby zúžil konkrétny Handley-Page Hampden zo 104, ktoré boli umiestnené v zátoke Patricia počas 2. svetovej vojny, pretože najmenej 26 z nich havarovalo.

Potápačský tím UASBC (UASBC)

O dvojmotorovom strednom bombardéri Hampden sa hovorilo, že si získal povesť kvôli poruchám motorov. Slúžil v počiatočných fázach vojny v Európe, operoval hlavne v noci, ale bol vyradený velením bombardérov RAF na konci roku 1942, keď sa pri náletoch začali uprednostňovať štvormotorové ťažké bombardéry. Pozri a Model 3D časti vraku.

Bombardérova skrinka

Vrak lietadla Royal Canadian Air Force B-24 Liberator na východnej strane krajiny leží 40 metrov hlboko v 56 km dlhom jazere Gander Lake v strede ostrova Newfoundland. „Bombardierova skrinka“ bola nedávno získaná, aby bola vystavená v leteckom múzeu v meste Gander.

Identicky označený bombardér B-24 (Library & Archives Canada)

Bombardér označený 589 D havaroval krátko po štarte 4. septembra 1943, tiež v dôsledku poruchy motora, pričom zahynuli všetci štyria členovia posádky: pilot Wing Commander JM Young, veliteľ letky John Grant MacKenzie, lietajúci dôstojník Victor Bill a vedúci Letec Gordon Ward. Z prevráteného vraku mohli v čase havárie potápači s prilbami získať iba MacKenzieho telo.

Lietadlo bolo lokalizované pomocou sonarového skenovania a ROV v roku 2022, po ktorom nasledoval prieskum na potápaní Shipwreck Preservation Society of Newfoundland & Labrador (SPSNL) potápači v sprievode dokumentárneho filmového štábu. Umiestniť sa mohli len krídla, predný trup a podvozok a neskôr aj jedna vrtuľa.

Neil Burgess, prezident spoločnosti, sa zúčastnil na počiatočných aj nedávnych ponoroch, ktoré pre CBC opísal ako „najstrašidelnejšie potápanie, aké som kedy urobil“ kvôli veľkosti lietadla a mimoriadne nízkej viditeľnosti.

Ovládacia skrinka intervalu uvoľnenia bomby, ktorá sa nachádza v otvorenom nose (Maxwel Hohn / SPSNL)

Bombardérsky box, inak známy ako kontrolný box intervalu odpaľovania bômb, bol pripevnený k nosu lietadla iba pomocou drôtov. Odpadol, keď ho Burgess uvoľnil, čím sa ešte viac znížila viditeľnosť, keď bol nútený tápať v bahne, aby ho našiel – čo sa mu nakoniec aj podarilo.

Zdôraznil však, že s vrakom sa zaobchádzalo s „maximálnou úctou“, bez akéhokoľvek iného pokusu ho narušiť.

Archeologické oddelenie Memorial University of Newfoundland čistilo a konzervovalo krabicu na vystavenie v Gander's. Severoatlantické letecké múzeum.

