Vrakový potápač Mazraani zomrel na atlantickej expedícii

Známy americký technický potápač Joe Mazraani zomrel po ponore k vraku lode v Atlantickom oceáne viac ako 300 km od severovýchodného pobrežia USA.

48-ročný Mazraani, ktorý žije v New Jersey, sa potápal so skupinou zo svojej lode. Húževnatý 29. júla, keď údajne podstúpil lekársku pohotovosť. Ďalší potápači mu pomohli vrátiť sa na loď a pokúsili sa o záchranné opatrenia, ale nedokázali ho oživiť.

Loď dorazila do New Bedfordu v štáte Massachusetts skoro ráno nasledujúceho dňa a štátna a miestna polícia a pobrežná stráž USA vykonávali vyšetrovanie.

„Hoci sme sa rozhodli zachovať podrobnosti v tajnosti, momentálne nemáme dôvod domnievať sa, že išlo o chybu potápača alebo zlyhanie vybavenia,“ uviedla Mazraaniho partnerka Jennifer Sellitti v mene ich spoločnosti Atlantic Wreck Salvage so sídlom v New Jersey. Húževnatý„Všetko nasvedčuje zdravotnej pohotovosti.“

Skupina sa potápala na východnom okraji Georges Bank, známeho medzi americkými technickými potápačmi, a skúmala neidentifikovaný vrak lode, ktorý nazvali „Veľkomotorový parník“.

Expedície k vrakom

Mazraani bol známy ako námorný historik a zároveň technický potápač. Narodil sa v Libanone, do USA emigroval, keď mal 15 rokov, a neskôr sa stal obhajcom v trestných veciach. Od polovice 1990. rokov sa venoval aj potápaniu a pri každej príležitosti sa venoval potápaniu k vrakom lodí pri pobreží New Yorku, New Jersey a Massachusetts.

Bol potápačom s otvoreným okruhom trimix a rebreatherom, bol tiež licencovaným kapitánom lode a vybavil 14-metrovú loď. Húževnatý na hlboký prieskum vrakov.

Viedol potápačské expedície U-550, posledný vrak nemeckej ponorky v severnom Atlantiku, ku ktorému sa dalo ponoriť, a Andrea Doria ako aj účasť na ďalších výletoch k takým ikonickým hlbokomorským vrakom, ako sú Lusitania a Britannic, na ktorom sa mu pripisuje zásluha za nájdenie zvona v roku 2019.

Len niekoľko týždňov pred Mazraaniho smrťou Húževnatý tím urobil významný objav v hĺbke 70 metrov Andrea Doria, talianska parníková loď, ktorá sa potopila v roku 1956 a ktorá neskôr z mostíka vytiahla 1.5 m vysoký opakovač gyroskopického kompasu.

Mazraani našiel zakliesnený predmet počas prvého ponoru expedície, ktorá sa konala 11. – 14. júla, a spolu s kolegom potápačom Chrisom Ogdenom trvalo štyri ponory v uzavretom priestore, kým ho vytiahli a zdvihli.

„Dostať tento artefakt na povrch by bolo nemožné bez tímovej práce a húževnatosti Maza a Chrisa,“ uviedol Záchrana vrakov AtlantikuPotápači počas plavby našli aj okienko, svetlo a dobre zachovanú keramiku.

„Väčší ako život“

Húževnatý Expedície k vrakom boli zaznamenané v knihách Kam sa potápači odvážia: Hon na poslednú ponorku od Randalla Peffera a Nebezpečné plytčiny, pri hľadaní lodí duchov z Cape Cod od Peffera a Erica Takakjiana.

Joe Mazraani s Jennifer Sellitti (Úrad verejného ochrancu v New Jersey)

„Joe Mazraani bol väčší než život,“ povedal Sellitti. „Bol láskavý, súcitný a štedrý. Mentor a študent, priateľ, brat, syn a partner.“

„Či už ide o motorizáciu na palube obytného vozidla HúževnatýČi už sa ponáral do hlbokej a nebezpečnej vody alebo obhajoval svojich klientov na súde, Joe vyžadoval od každého okolo seba to najlepšie. Niekedy to vyžadoval nevrlo – ale vždy to vyžadoval príkladom.“

„Každý okamih prežil naplno, bez kompromisov. Nechcel zomrieť robením toho, čo miloval – nikto z nás to nechce. Chcel to prežiť, zostarnúť pri tom. Ale keď žijete na hrane, niekedy vás hrana zatlačí späť.“