Loď pokladov: Kolumbia hovorí o klincoch, nie o zlate

Kolumbijská vláda vydala nové vyhlásenie o svojom dlho očakávanom prieskume viac ako 600 metrovej hĺbky. San José, španielska pokladnica, o ktorej sa predpokladalo, že viezla najcennejší náklad, aký bol kedy odoslaný z Nového sveta do starého sveta.

Píše sa v nej, že nedávna expedícia „odhalila mapu archeologických dôkazov, ktoré sme doteraz nevideli, čím výrazne rozšírili to, čo bolo doteraz známe“, hoci sa zdá, že jej oznámenie pripravuje pôdu pre to, čo by mohla byť zdĺhavá operácia.

Bez zmienky o stratenom zlate a smaragdoch, ktoré spôsobili, že stroskotanie lode sa stalo predmetom stáročí špekulácií, vyhlásenie sa sústreďuje na archeologické výzvy pri určovaní toho, ako sa loď potopila.

San José bola vlajkovou loďou španielskej flotily Tierra Firme, ktorá sa 8. júna 1708 stretla s anglickou eskadrou pri kolumbijskom karibskom pobreží v bitke pri Barú. V tom čase sa počítalo s tým, že nesie asi 11 miliónov zlatých mincí, 116 strieborných truhlíc plných smaragdov, sedem miliónov pesos a šperky.

Britská súkromná expedícia sa zaoberá San José, ktorú namaľoval Samuel Scott (Národné námorné múzeum)

Potopenie lode zmarilo nádeje komodora Charlesa Wagera na dobytie galeóny a jej bohatstva. Doma boli anglickí velitelia postavení pred súd za to, že umožnili jeho stratu, zatiaľ čo Španieli, ktorí bitku prežili, boli rovnako podrobne vypočúvaní, ako zmizol taký cenný náklad.

V dokumentoch archivovaných v Británii a Španielsku Angličania trvali na tom, že San José potopila po vnútornej explózii, ktorá by ich zbavila viny za jej stratu, zatiaľ čo menej jasné španielske svedectvá naznačovali, že anglická delostrelecká paľba pravdepodobne potopila vlajkovú loď.

Po rokov medzinárodných právnych sporov o vlastníctve, o ktorom sa predtým informovalo Diverneta dokonca aj fámy, že kolumbijská vláda zahodila súradnice vraku, vedecká expedícia nazvaná „K srdcu San José Galleón“ sa teraz údajne rozbehol v priebehu týždňa koncom mája.

Prieskum viedol Ministerstvo kultúry (Minculturas), Kolumbijský inštitút antropológie a histórie (ICANH), kolumbijské námorníctvo a Generálne námorné riaditeľstvo (DIMAR).

Rozprestieralo sa na ploche 461,300 40 mXNUMX okolo hlavnej časti trupu galeóny, čo zodpovedá viac ako XNUMX profesionálnym futbalovým ihriskám. Neboli uvedené žiadne podrobnosti o type použitých podvodných vozidiel.

„Zatiaľ čo v roku 2022 boli v oblasti stroskotania lode zistené koncentrácie archeologických pozostatkov, nedávny prieskum umožnil podrobnejšie charakterizovať tieto nahromadenia a objaviť nové izolované prvky,“ uviedol generálny riaditeľ pre námorné záležitosti viceadmirál John. Fabio Giraldo Gallo.

Medzi nálezmi, ktoré spomína, patrí kotva, konštrukčné prvky lode vrátane krúžkov a možného klinca, ako aj predmety každodennej potreby, ako sú džbány, sklenené fľaše a umývadlo.

Zlaté mince na mieste vraku San José z predchádzajúcej expedície (Minculturas)

„Objav nových koncentrácií archeologického materiálu vo vraku lode San José galeón odhaľuje zložitosť analýzy tejto historickej udalosti od jej potopenia,“ povedal Gallo. „Študujú sa všetky prvky lode, od kormy až po najmenšie detaily.

"Každý nový objav otvára scenáre výskumu, ktoré umožňujú formulovať presnejšie hypotézy o jeho potopení."

Život na palube

„Veríme, že existuje možnosť nájsť nové pozostatky, ktoré rozšíria informácie, ktoré sme doteraz získali v roku 2022,“ povedala riaditeľka ICANH Alhena Caicedo.

„Bolo by to veľmi dôležité na identifikáciu dôležitých aspektov toho, čo bolo vo vnútri galeóny, a odhalilo by to základné aspekty života na palube, spôsob usporiadania posádky, typ artefaktov používaných na lodi a spôsob odvážania tovaru z jedného miesta. inému.

"Informácie môžu byť veľmi rôznorodé a ktorékoľvek z týchto zistení nám poskytne neoceniteľné poznatky, pokiaľ ide o techniku, architektúru a využitie predmetov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na dne mora."

Okrem archeologického pokroku expedícia údajne odhalila aj „dynamický ekosystém“ vytvorený okolo vraku, ktorý priťahoval druhy vrátane žraloka bez chrbtovej plutvy a hlbokomorského mečiara.

„Na základe nových pozorovaní v tomto roku prijmeme rozhodnutia o tom, ako pokračovať v misii v rokoch 2025 a 2026,“ povedal minister kultúry Juan David Correa. „V októbri oznámime ďalšie kroky v roku 2025 na tejto ceste do srdca San José galeón.“

