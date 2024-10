Tisíce položiek vrakov v Spojenom kráľovstve idú na predaj

Obavy, že historická zbierka mnohých tisíc predmetov námorných pamiatok z Charlestown Shipwreck Treasure Museum v Cornwalle mala byť vypredaná, sa zrealizujú začiatkom budúceho mesiaca, keďže v Penzance prejdú pod kladivo.

Divernet hlásené v auguste na možné zatvorenie múzea v St Austell a rozptýlenie jeho obsahu, ak by sa nehnuteľnosť nedala predať ako fungujúci podnik.

Predaj obsahu múzea predstavuje veľkú príležitosť pre zberateľov artefaktov – o to viac, že ​​sa spája s „Archívom vrakov Richarda Larna OBE“.

Larn, ktorý má teraz 93 rokov, patrí medzi popredných britských vrakových potápačov a autorov 20. storočia a ako spoluzakladateľ a riaditeľ múzea bol zodpovedný za zostavenie jeho pôvodnej zbierky v 1960. a 70. rokoch.

Britský úrad pre vraky lodí Richard Larn

Predaj Larna zahŕňa jeho osobný archív 1,630 10 kníh, rozsiahle výskumné súbory z jeho monumentálneho XNUMX-ročného projektu Index vrakov na Britských ostrovoch, grafy a stovky fotografií použitých v jeho knihách. Súčasťou je aj výber artefaktov z vrakov, ktoré zachránil sám Larn.

Lay's Auctioneers of Penzance opisujú udalosti ako „možno dva z najzaujímavejších predajov, o aké sme kedy boli požiadaní“, a budú ich prebiehať štyri po sebe nasledujúce dni, pričom zhliadnutia začínajú 1. novembra.

Po jednodňovom výpredaji Larn 5. novembra nasleduje výpredaj v Charlestown Shipwreck Treasure Museum 6., 7. a 8. novembra.

Vzácne a cenné

Múzeum obsahuje približne 7,000 XNUMX položiek z vrakov lodí vrátane Mary Rose, Titanic, Lusitania a Kráľovská chartaa všetky boli ponúknuté ako súčasť požadovanej ceny 1.95 milióna £, keď sa celá nehnuteľnosť dostala na trh – cena, ktorá sa zdá byť nedosiahnutá.

Súčasný vlastník Sir Tim Smit, spoluzakladateľ projektu Eden a majiteľ Lost Gardens of Heligan, pripravil pohotovostné plány na aukciu exponátov pre prípad, že by sa ukázalo, že nie je možné predať múzeum a obsah ako fungujúci podnik.

Drevená zadná časť z lode HMS Eagle, ktorá stroskotala pri ostrovoch Scilly v roku 1707 (Lay's Auctioneers)

Lay opisuje artefakty ako „jednu z najúžasnejších zbierok morskej archeológie kdekoľvek na svete“ a hovorí, že niektoré sú „veľmi vzácne a cenné“.

Cataloguing the vast museum collection, currently broken up into 1,200 lots “and counting”, had proved both captivating and challenging, stated the auction house. “We constantly found that once we started to look closely, and learn the historical background, we became entranced by the coin or weapon or whatever relic it was, encased in marine concretion that we held in our hands.”

„Učili sme sa o histórii každej lode, o tom, ako stroskotala, o stratených životoch a o skúsenostiach týchto ľudí v posledných strašných minútach. Bola to rovnako vzdelávacia a pokorujúca skúsenosť.“

Mosadzné artefakty z nákladu „Mullion Pin Wreck“ z roku 1667, Santo Christo de Costello (Lay's Auctioneers)

Kľúčový zdroj

Richard Larn sa naučil potápať v Temži v roku 1947 pomocou nemeckej ponorkovej súpravy Draeger na únikovú loď. Po službe v obchodnom námorníctve v roku 1950 vstúpil do Kráľovského námorníctva, kde zostal 22 rokov.

Bol súčasťou prvého tímu potápačov, ktorí operovali z helikoptér Dragonfly, pri obnovovaní cieľových bezpilotných lietadiel pri Malte. V roku 1957 sa pripojil k British Sub-Aqua Club a viedol Royal Navy Sub-Aqua Club vedením mnohých medzinárodných potápačských expedícií.

Lodný mosadzný zvon od ss Grip, potopený v roku 1897 v Church Cove, Cornwall (Lay's Auctioneers)

Po výskume námornej katastrofy Scilly z roku 1707 objavil a vyšetril niekoľko historických vrakov pri ostrovoch, vrátane HMS. Združenie. Založil komerčného potápača výcvik centrum Prodive, ako aj vtedajšie centrum Charlestown Shipwreck & Heritage Centre, ktoré spolu s manželkou Bridget viedli do roku 1998.

Medzi nimi pár napísal viac ako 65 kníh a ich šesťdiel Index vrakov na Britských ostrovoch zostáva kľúčovým zdrojom pre vrakových potápačov, námorných historikov a archeológov. Larnovo ocenenie OBE v roku 2009 a ďalšie ocenenia ocenili jeho služby v oblasti morského dedičstva.

Kožená topánka a drevené kopyto od HMS Association, potápané a objavené Richardom Larnom v roku 1967 (Lay's Auctioneers)

Viewing times in Penzance for the Larn sale are: 1 and 4 November 9am-5pm, 2 November from 9am-1pm, and for the Charlestown Shipwreck Treasure Museum sale at the museum on 2, 3, 4 and 5 November from 9am-4pm.

Both sales, conducted in Penzance and on-line, začiatok o 10:XNUMX hod. Nájsť úplné podrobnosti množstva a usporiadania na stránke Lay's Auctioneers.

