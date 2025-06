Stroskotanie lode potvrdené ako úsilie kapitána Cooka

at

at 9: 18 am

Austrálske národné námorné múzeum (Austrálske národné námorné múzeum) oznámilo konečný verdikt o totožnosti vraku lode v prístave Newport Harbor na Rhode Islande v USA.ANMM) – čím sa na základe „prevahy dôkazov“ potvrdilo, že pôvodne išlo o slávnu expedičnú loď kapitána Jamesa Cooka HM Bark Endeavor.

Potvrdenie je vyvrcholením v konečnom dôsledku kontroverzného projektu, ktorý trval približne 26 rokov, a prichádza v správe obsahujúcej nové historické a archeologické dôkazy na identifikáciu miesta predtým známeho ako RI 2394. ANMM chce teraz zabezpečiť, aby vrak dostal plnú ochranu.

„Dané Snaha„Pretože RI 2394 má historický a kultúrny význam pre Austráliu, Aotearoa, Nový Zéland, Anglicko, USA a Prvé národy v celom Tichom oceáne, pozitívna identifikácia miesta jeho stroskotania si vyžaduje zabezpečenie najvyššej možnej úrovne legislatívnej a fyzickej ochrany,“ uvádza múzeum.

Ako sa tiež uvádza v správe, HMB Endeavor nebola všeobecne oslavovanou loďou. Zatiaľ čo britský námorný dôstojník a objaviteľ Cook ju použil počas svojej objaviteľskej plavby za Tichým oceánom v rokoch 1768 – 71, pre obyvateľov Prvých národov symbolizovala začiatok kolonizácie.

Po návrate kôry do Anglicka bola predaná súkromným majiteľom a premenovaná Lord Sandwich, používaná na prepravu vojsk do amerických kolónií na podporu britských kampaní. Do roku 1778 bola loď v zlom stave a bola držaná v prístave Newport na ubytovanie vojnových zajatcov.

Keď americké a francúzske sily obliehali mesto ovládané Britmi, Lord Sandwich bola jednou z 13 lodí potopených pri vytváraní ponorenej blokády a neexistujú žiadne záznamy o jej záchrane alebo presune.

Kolaboratívna štúdia

V roku 1998 austrálski historici Mike Connell a Des Liddy a americká námorná archeologička Kathy Abbass z projektu Rhode Island Marine Archaeology Project (RIMAP) začali skúmať miesto vraku.

V nasledujúcom roku federálny súd potvrdil nárok štátu Rhode Island na vlastníctvo všetkých potopených lodí, čím sa zodpovednosť za ochranu a udeľovanie licencií na akékoľvek archeologické práce na vrakoch dostala na Komisiu pre ochranu historického dedičstva a pamiatok Rhode Islandu (RIHPHC).

V tom čase a opäť v roku 2019 sa RIMAP a ANMM dohodli na súbore kritérií, ktoré by v prípade splnenia umožnili identifikáciu RI 2394 ako Lord Sandwich – a ANMM teraz uvádza, že dosť z týchto kritérií bolo splnených.

Tieto dve organizácie spolupracovali na sérii piatich archeologických expedícií až do roku 2004, pričom vykonávali podvodné potápačské prieskumy, diaľkové snímanie morského dna a analýzu vzoriek kameňa, uhlia, dreva a sedimentov, ale žiadne z miest vrakov nebolo možné identifikovať ako miesto vraku. Lord Sandwich.

Potápač Austrálskeho národného námorného múzea (ANMM)

Projekt RIMAP-ANMM bol obnovený v roku 2015 a nasledujúci rok nový archívny výskum, ktorý vykonal Nigel Erskine z múzea, podstatne zúžil oblasť štúdie na sever od ostrova Goat Island, o ktorom je známe, že sa tam nachádza... Lord Sandwich a štyri menšie vraky.

Tieto boli vyšetrované v rokoch 2017 až 2021, čím sa pátranie ešte viac zúžilo na dva najväčšie vraky.

Kozí ostrov, prístav Newport

Lokalita RI 2394 bola podstatne väčšia ako druhá, s viditeľnými pozostatkami pokrývajúcimi plochu 18 x 7 m. Obsahovala hromadu kamenného štrku, rad veľkých odkrytých, kĺbových drevených rebier, štyri železné delá a olovený odtokový žľab.

Boli zozbierané vzorky trupového dreva, štrku a artefaktov a analýza dreva ukázala, že prova prešla neskôr v živote lode významnými opravami s použitím európskeho dreva – čo bol prípad v roku 1776.

Vyzbrojený povoleniami na vykopávky od RIHPHC, tím v rokoch 2019 až 2021 vykonal podrobnejší prieskum, ktorý odhalil trup a prvky, ako je šachta útorového čerpadla, kýl s kýlovou konštrukciou a zostava provy.

Posledné slovo? Záverečná správa múzea

Rozmery rôznych konštrukčných drevín sa presne zhodovali s meraniami vykonanými počas prieskumu Kráľovského námorníctva... Endeavor v roku 1768. Zachovaný trup, od útorového čerpadla po provu, presne zodpovedal rozmerom lode, zatiaľ čo umiestnenie spárovaných a ztrojených podlahových trámov presne zodpovedalo umiestneniu Endeavorhlavné a predné sťažne.

Nezvyčajný kĺb spájajúci zadnú časť lode a predný koniec kýlu tiež zodpovedal dochovaným popisom.

HMB Endeavour od Francisa Josepha Bayldona

Spad

Spolupráca medzi RIMAP a ANMM sa zmenila začiatkom roka 2022, keď múzeum prvýkrát informovalo, že Endeavor bol identifikovaný.

Abbass ostro vyhlásil, že RIMAP bola vedúcou organizáciou pre štúdiu, že oznámenie múzea bolo predčasné a predstavovalo porušenie zmluvy a že pred vyvodením definitívneho záveru zostávajú otázky, ktoré je potrebné zodpovedať.

„Keď bude štúdia hotová, RIMAP zverejní legitímnu správu.“ na svojej internetovej stránke„,“ povedala – hoci tam o tom nebolo nič zverejnené Endeavor v poslednej dobe. Divernet požiadal spoločnosť RIMAP o vyjadrenie.

Záverečná správa múzea je možné stiahnuť tu.

Aj na Divernete: ODKRÝVACIE ÚSILIE – KÔRA JEHO VELIČENSTVA (HMB), MOHLA BY TEHLA VYRIEŠIŤ SPOR O STROKÁCII LODE S VARCOM?