Misheardov hlas vrhal HMS Trooper na lovcov vrakov ponoriek 25 rokov

Britská ponorka, ktorá zmizla v októbri 1943 so stratou 64 mužov po tajnej misii v Egejskom mori, bola nájdená v hĺbke 253 metrov podmorským výskumným tímom vedeným gréckym lovcom vrakov Kostasom Thoctaridesom. HMS tankista je ôsmy vrak ponorky, ktorý jeho tím objavil.

Nález prišiel na ich 15. expedícii pri hľadaní vraku – a až potom, čo sa od dávnych predpokladov obsiahnutých v starej knihe konečne upustilo.

Keď sa Taliansko v septembri 1943 vzdalo, cieľom Nemcov bolo odoprieť spojencom kontrolu nad Dodekanézskymi ostrovmi. Bolo to v tom čase, keď Briti poslali tankista, ktorej velí Lt John S Wraith, z Bejrútu do Egejského mora na svojej ôsmej vojnovej hliadke.

84m ponorka triedy T bola vyzbrojená 4" a .303 kanónom, jedenástimi 21" torpédometmi a 17 torpédami.

HMS Trooper

Jej počiatočnou úlohou a poslednou známou akciou bolo vylodenie troch tajných agentov v Kalamos of Evia. V skorých ranných hodinách 1. októbra ich vysadila na breh so 400 kg zásob. Jeden z nich, major Georgios 'Toby' Diamantopoulos z gréckej spravodajskej služby, neskôr vstúpil do okupovaných Atén, aby vykonal misiu s názvom Operácia Erupcia.

Dôstojníci a posádka HMS Trooper (RN Submarine Museum Gosport)

5. októbra na základe spravodajských informácií, že Nemci by mohli pristáť na ostrove Leros, tankista dostal rozkaz hliadkovať medzi Naxosom a Ikariou. Z ponorky nebolo počuť nič viac.

Hlasný hlas

Na úsvite 14. októbra britský caique s posádkou LS8, z Levant Schooner Flotilla, ohlásil stretnutie s britskou ponorkou triedy T, ktorá sa vynorila vedľa nej v Alinda Bay, Leros.

Kapitán caique Lt-Cdr Adrian Seligman veril, že počul výrazne hlasný hlas poručíka Wraitha, takže to považoval za ponorku tankista, ako neskôr vysvetlil vo svojej knihe Vojna na ostrovoch.

Kniha Adriana Seligmana

Jeho predpoklad bol prijatý ako správny, pretože sa zhodoval s rozkazom veliteľa 1. ponorkovej letky na r. tankista pokračovať do oblasti, kde sa neskôr zistilo, že mínovalo. Keď sa však ponorka do 17. októbra nevrátila do Bejrútu, bola vyhlásená za stratenú.

Námorný signál oznamujúci stratu HMS Trooper (Κostas Thoctarides / Národný archív)

Grécki výskumníci vrakov, ktorí prijali dôkazy poručíka Seligmana, hľadali tankista od roku 1998, hovorí Thoctarides, prechádza v britských archívoch a vykonáva podmorské pátranie. Štrnásť neúspešných výprav na Dodekanézy sa sústredilo na 10 mínových polí v okolí Lerosu a neskôr Kalymnos a Kos.

Počas posledného vyšetrovania si Thoctarides a jeho kolega Spyros Vougidis uvedomili, že poručík Seligman sa mýlil. Študovaním záznamov a správ z iných britských ponoriek zistili, že jeden veliteľ zaznamenal stretnutie s caique presne tak, ako to opísal Seligman – ale bola to HMS. Torbay videl, nie HMS tankista.

Vedci boli roky zavádzaní a v dôsledku nových informácií sa oblasť vyhľadávania v roku 2023 zmenila z Dodekanézu na mínové polia položené v Egejskom mori.

15. výprava

Nemecká minovrstvička Drak dokončila položenie 287 mín na piatich poliach severne od Donoussa 26. septembra, presne v ten deň tankista vyplával z Bejrútu. Toto bola oblasť, ktorej bolo nariadené hliadkovať medzi 6. a 9. októbrom predtým, ako sa presunula do Lerosu.

Pätnásta výprava tímu sa teraz sústredila na miesta v Ikarskom mori, kde je ťažké hľadať oblasť kvôli silným vetrom a prúdom. Vrak bol objavený v medzinárodných teritoriálnych vodách severne od Donoussa na jednom z Drak5 mínových polí pomocou sonarovej technológie CHIRP. Potom bol odoslaný Super Achille ROV na zber obrázkov.

Kostas Thoctarides

Vo chvíli, keď bol vrak nájdený (Kostas Thoctarides)

tankista teraz je známe, že sa tam 7. októbra potopil a leží rozlomený na tri kusy. V tom, čo je vojnový hrob, nedošlo k žiadnemu zásahu ani narušeniu, hovorí Thoctarides a porovnanie s pôvodnými plánmi ponorky stačilo na pozitívnu identifikáciu vraku.

"To potvrdzuje veľmi prudké potopenie v dôsledku katastrofického výbuchu míny," hovorí lovec vrakov. „Nemecká baňa typu EMF obsahovala 350 kg hexánovej trhaviny. Výsledkom explózie bolo okamžité a rýchle potopenie, pričom sa ponorka rozbila na tri samostatné kusy.

Torpédový poklop na prednej palube. Nakladací žeriav s ovládaním v tvare kolesa a rebrík na palube sú v montážnej polohe (Kostas Thoctarides)

„Najprv klesla prova, potom korma a nakoniec stredná časť lode, ktorá zostala na povrchu niekoľko minút. Prova a korma ležia na morskom dne v tesnej blízkosti, zatiaľ čo veliteľská veža ponorky sa odtrhla a nachádza sa o niečo ďalej. Scéna je dosť desivá."

Prova leží v uhle 5° dopredu, pričom zlom nastal v mieste, kde sa nachádzal obytný priestor posádky.

Nárazová vlna sa prehnala ubytovacím priestorom posádky (Kostas Thoctarides)

„Predné roviny sú zložené, čo naznačuje, že v kombinácii so spustenými periskopy je telegraf strojovne na moste v polohe „na polceste vpred“ a otvorený poklop v veliteľskej veži vedie k záveru, že ponorka sa v čase výbuchu plavila na hladine,“ hovorí Thoctarides.

Stredná časť lode má 7° pravobok a periskopové štandardy a radarová anténa sú znížené. „Poklop veliteľskej veže je otvorený a telegrafy na hornej palube sú v polovičnej polohe. Vnútorné dvere vedúce do strojovne sú otvorené. Stredná časť lode sa odlomila v mieste, kde sa nachádzajú vodotesné dvere strojovne.

Veliteľská veža (Kostas Thoctarides)

Vnútorné dvere vedúce do strojovne sú otvorené. Stredná časť lode sa odlomila tam, kde sa nachádzajú vodotesné dvere strojovne (Kostas Thoctarides)

„Pohľad na ubytovaciu časť, ktorú výbuch úplne zmietol, je šokujúci. Poklopy vedúce k zbrani sú zatvorené a na palube chýba celá pištoľ.“

Zadná časť utrpela najmenšie poškodenie, hovorí Thoctarides, a ukazuje ťažký pravobok 43°. „Anténa zameriavača je viditeľná na palube, vo výbornom stave. Posúvacie hydroplány sú v normálnej polohe."

Vyhľadávač smeru (Kostas Thoctarides)

Korma so zadnými hydroplánmi a kormidlami v strede lode. Viditeľná je aj prístavná vrtuľa (Kostas Thoctarides)

Namáhavé úsilie

Thoctarides začal ako komerčný potápač v roku 1987 a riadi spoločnosti Služby ROV a Modrá planéta potápačské centrum v Lavrio neďaleko Atén.

Syn tankistaVeliteľ, kapitán Richard S Wraith CBE, nasledoval jeho kroky, aby sa stal dôstojníkom Kráľovského námorníctva. "Už mnoho rokov som si vedomý namáhavého úsilia gréckeho výskumného tímu nájsť vrak ponorky a teraz som veľmi potešený a nadšený, že ich úsilie bolo odmenené," uviedol.

„Dúfam, že všetci rodinní príslušníci tých, ktorí sa stratili s mojím otcom, budú môcť použiť definitívne miesto tankista ako ústredný bod, ktorý pomôže uchovať všetky spomienky na ich blízkych.“

