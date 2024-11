MAST zasiahne, aby zachránil predmety vrakov z múzea

Britská charitatívna organizácia Maritime Archeology Sea Trust (MAST) poskytla na poslednú chvíľu odklad pre polovicu pokladov stroskotaných lodí, ktoré sa mali od zajtra (6. novembra) rozptýliť do súkromných zbierok na aukcii v Cornwalle.

Predaj približne 7,000 XNUMX exponátov Sira Tima Smita z Charlestown Shipwreck Treasure Museum v St Austell rozrušil okrem iného aj vrakových potápačov s vyhliadkou na nájdené artefakty, ktoré boli vyhlásené príjemcovi vraku a často darované ako predmety národného dedičstva. zraku do súkromných rúk za účelom zisku.

Historické Anglicko identifikovalo zbierku ako najväčší a najdôležitejší súbor artefaktov z vrakov lodí v Spojenom kráľovstve a MAST teraz dokončil dohodu na záchranu 514 položiek. Všetky súvisia s chránenými alebo plánovanými vrakmi a množstvom ďalších kľúčových miest a predstavujú asi 50 % zbierky artefaktov vrakov v Charlestowne.

Zahrnuté sú predmety z vojnových lodí Royal Navy, ako je HMS Ramillies a HMS Združenie ako aj vraky lodí anglickej a holandskej Východoindickej spoločnosti. Širší predaj ďalších múzejných exponátov prebieha podľa plánu už túto stredu, štvrtok a piatok.

Múzeum obsahovalo približne 7,000 1,000 predmetov – asi XNUMX XNUMX vyťažených z vrakov (SBC Property)

​​TUK kúpila položky priamo a plánuje vykonať úplné posúdenie ochrany, keď ich presunie do svojho archeologického centra v Poole. Keďže teraz patria charitatívnej organizácii, nemožno ich ďalej predávať.

Trust hovorí, že plánuje miestne a národné príležitosti na vystavenie oslobodených artefaktov v múzeách po celej krajine, ktoré podporujú Národné múzeum kráľovského námorníctva a Chatham Historic Dockyard Trust.

Nespočetné množstvo príbehov

MAST bola založená v roku 2011 s cieľom presadzovať námorné dedičstvo v Spojenom kráľovstve prostredníctvom archeologických projektov; odhaliť a zabrániť neoprávnenému zachraňovaniu; ovplyvňovať oficiálnu správu dedičstva; a vzdelávať verejnosť v otázkach námorného dedičstva.

V auguste Divernet oznámil, že celá zbierka múzea v Charlestowne bola pravdepodobne budú rozptýlené ak sa nehnuteľnosť nepodarí predať ako nepretržitý podnik, a to koncom októbra potvrdené že artefakty pôjdu pod kladivo.

„Som potešený a zároveň sa mi uľavilo, že MAST dokázal zachrániť túto neoceniteľnú zbierku, ktorá môže rozprávať nespočetné množstvo príbehov o histórii a archeológii Kráľovského námorníctva a vývoji globálneho obchodu v priebehu storočí,“ povedala generálna riaditeľka MAST Jessica Berry. .

Drevená zadná časť lode HMS Eagle, ktorá stroskotala pri ostrovoch Scilly v roku 1707 (Lay's Auctioneers)

"MAST teraz vyňala zbierku zo súkromného vlastníctva, takže riziko jej opätovného rozptýlenia je už nenávratne preč."

"My, v Shipwreck Treasure Museum, sme radi, že MAST kupuje artefakty z vrakov, ktoré sú teraz chránené, a zachraňuje tak jedinečnú zbierku pre národ," povedal Smit, majiteľ múzea, ktorý ho dal na predaj.

"Je to obzvlášť príjemné, pretože MAST tvoria členovia, ktorí sami zasvätili toľko svojho života skúmaniu nášho podvodného dedičstva."

Úplné podrobnosti of lots in the Penzance and on-line auction can be found on the Lay’s Auctioneers site. The sale follows that by Lay’s today (5 November) of the shipwreck archive of Richard Larn, a private collection of books and artefacts belonging to one of the UK’s foremost wreck-divers and authors, who was also a co-founder of the museum.



